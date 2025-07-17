岚图正式公布全系车型升级终身免费三电质保 定义行业服务新标杆

【2025年7月16日，武汉】7月16日，岚图汽车正式宣布7月16日起，岚图全系车型正式升级为“终身免费三电质保”，在2025年8月31日(含)前完成新车开票的用户享受该权益;同时官方也限定终身类权益仅限车辆性质为非营运车辆(以行驶证登记为准)的首任车主使用。

作为“极度听劝”的用户型企业，岚图始终以行动回应用户的真实需求。这一政策的落地，标志着岚图成为行业中极少数真正将终身三电质保落实的新能源品牌，树立起高端新能源的服务新标杆，展现了央企的责任与担当。

得益于“极致听劝”哲学，岚图汽车各款车型的产品力也在持续进阶，并获得了市场的认可。岚图梦想家稳居高端新能源MPV市场销冠;岚图FREE+作为25万内唯一中大型SUV和最好开的华为系SUV，首搭华为乾智驾ADS4和鸿蒙座舱5，拥有百万豪车级底盘并且做到舒适大满配，上市即热销，迅速斩获超2万大定，同时拿下了6月30日至7月13日双周30万以内华系混动车型销量冠军，“双爆款”印证市场对岚图产品价值的高度认可。另一方面，岚图“一心一意”的服务也全面升级，此次“终身免费三电质保”政策的实施，正是岚图倾听用户呼声、优化用车体验的直接回应。这一承诺背后，是岚图对产品品质的绝对自信，依托现代化工厂、严苛的“岚图标准”质量体系，以及超国标验证与核心部件防护技术，岚图为终身质保承诺构筑了坚实的技术与品质根基。

从产品到服务，从技术到底气，岚图用极致诚意回应每一位用户的支持。未来，岚图将持续秉持“用户型企业”初心，以极致产品与极致服务，为中国高端新能源用户带来更长久、更安心、更信赖的出行选择。