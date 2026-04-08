2026年4月7日，“华育万象，境展新篇”华境S领航科技品鉴会圆满举行。活动现场，搭载华为乾科技旗舰大六座――华境S正式首发亮相并同步开启预订。新车全系标配华为乾智能解决方案，上市即支持城区领航辅助，将于今年上半年正式上市。上汽通用五菱始终坚守“人民需要什么，五菱就造什么”的品牌理念，精准洞察中国家庭出行痛点与核心需求，携手华为乾、宁德时代、宝钢等顶级供应链伙伴，共同为用户打造超越期待的高品质智能出行体验。

华为乾全栈赋能，智能与安全双冠领航

电智化时代，智能体验的核心是“懂用户、更实用”。华境S全系标配华为乾智能解决方案，涵盖华为乾智驾ADS Pro增强版、鸿蒙座舱HarmonySpace 5、乾车云HUAWEI iVCS。新车首批搭载华为乾首创舱内激光视觉Limera，大幅提升小目标障碍物检出能力，高速130km/h应对“突然消失的前车”成功刹停、夜间70km/h应对“儿童鬼探头”成功避险、夜间110km/h连续避让掉落的障碍物等实测表现亮眼，性能提前满足组合驾驶辅助强标(审查阶段)要求。同时，华境S上市即支持城区领航辅助，高速领航辅助、丰富泊车功能，园区领航辅助功能也预计将于下半年解锁。

鸿蒙座舱实现车机即手机，支持多设备无缝互联，智慧语音可实现多音区识别、多指令执行，可切换并自定义多种场景模式;乾车云配备星闪数字钥匙、哨兵模式等，信号强度与定位精度大幅提升，车联网安全获业界最高等级认证。新车搭载行业最新一代中央集成式电子电气架构EEA4.0，实现毫秒级响应与无感OTA升级，让车辆常用常新。

以极致安全为核心基因，华境S参考最新C-NCAP 五星安全标准设计，打造行业领先的全链路防护体系。主动安全层面全系标配华为乾全维防碰撞系统CAS 4.0。车身安全层面，华境S携手全球汽车板龙头宝钢，采用核潜艇级2000MPa超高强钢+一体化热成形技术，包括全球首发的一体式热成形前地板骨架和行业领先的一体式热成形双门环，打造五纵十一横底部结构+笼式六环车身框架+四门八处2000MPa防撞梁。此外，华境S携手奥托立夫和延锋，配备同级顶配双腔体远端气囊，以9气囊14腔体实现舱内全维守护，为乘员舱构建坚不可摧的安全屏障。新车更成功通过行业首次“80km/h侧碰后15m高坡坠落翻滚”极限挑战，斩获中汽品科TOP Safety安全性能挑战证书。

三电安全层面，华境S神炼电池3.0搭载宁德时代超级增・混电芯，打造独有的系统级五“零”安全，达成766亿公里零自燃的实战记录。该电池实现极限设计、极限制造、极限验证三大进化，PPB航空级制造标准，实现十亿分之一的严苛管控，为用户出行保驾护航。在极限验证中，神炼电池3.0不仅以裸电芯硬抗1500J(10倍新国标能量)底部撞击，仍能做到不起火、不爆炸，并通过贴近用户使用场景、超越新国标的四大串行测试，获中汽新能源001号(PHEV)高品质电池验证证书。新国标的四大串行测试，获中汽新能源001号(PHEV)高品质电池验证证书。

高效集成与贴心关怀，共筑性能空间双境

华境S以乘员空间最大化设计理念打造宽适真三排大六座，同级唯一423L双层下沉式后备厢，六人满座状态下还可带七箱行李，满足家庭全场景需求。智能防晕车系统让老人小孩“坐得住、不晕车”;以46处声学包、整车隔音玻璃构筑媲美50万级豪华SUV的静谧座舱，为用户打造私享静谧天地。

华境S以高效集成带来更高的出行品质和更低的用车成本。新车搭载灵犀动力3.0，匹配智能适时四驱系统，综合功率386kW、峰值扭矩620N・m，百公里加速5秒级;四驱版馈电油耗6.98L/100km，两驱版低至5.98L/100km，满油满电续航超1100km，大幅降低用车成本。同时，在雪地麋鹿测试中，华境S以六座满员状态跑出48km/h优异成绩，展现出强大的冰雪路面操控稳定性，全场景出行都从容。

华境S独有的温润科技之美

华境S以“温润科技之美”为设计理念，外观提供墨玉黑、羊脂白、玛瑙灰、琥珀蓝四种车色，更以智眸锐影前大灯、极光之翼尾灯、灵犀智慧灯营造流动光韵。内饰提供象牙米、檀香棕两种配色，以冰玉纹缝线、温雅竹韵雕饰、鎏金纹饰条构建沉浸式奢享座舱。

预订正式开启，全国华境体验中心陆续点亮

华境S领航科技品鉴会现场，新车正式开启全国预订。用户可通过华为乾APP、华境汽车小程序、华境汽车抖音账号等官方通道下订。限时下订可享受 1000 元抵 5000 元购车金，更可叠加价值40000元的八重专属礼遇。伴随产品发布，华境S首批 158 家体验中心已整装待发，强势覆盖全国 131城，更多门店正持续点亮，以专业、贴心、高效的服务全程陪伴。

从“人民需要什么，五菱就造什么”的初心出发，上汽通用五菱以华境S回应用户对高阶智能、高品质出行的期待，未来将持续深刻践行“以人为本，科技向上”的技术发展方向，为更多中国家庭兑现更高品质、更极致的出行体验。