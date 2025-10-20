99ÍòÔª¶¨¼Û±³ºóµÄ¡°Æ¤¿¨¸ïÃü¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÖÐ¹úÑÐ·¢ ¡¤ È«Çò½»¸¶£¬¿ªÆôÆ¤¿¨¼ÛÖµÐÂÎ¬¶È
2025Äê10ÔÂ16ÈÕ£¬Ö£ÖÝÈÕ²úÕýÊ½¹«²¼Frontier ProË«×ÓÐÇ¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û¡ª¡ª99ÍòÔª¡£×÷ÎªÈÕ²úÊ×¿îÓÉÖÐ¹úÖ÷µ¼Éè¼Æ¡¢ÑÐ·¢¡¢Éú²ú²¢³ö¿ÚÈ«ÇòµÄ¸ß¶ËÆ¤¿¨£¬Õâ¿î³µÐÍÒÔFrontier ProÓëFrontier Pro PHEVË«¶¯Á¦²¼¾Ö¡¢È«³¡¾°¸ïÐÂÅäÖÃ£¬ÖØËÜ¸ß¶ËÆ¤¿¨ÊÐ³¡¸ñ¾Ö¡£
×÷ÎªÈÕ²úÇáÐÍÉÌÓÃ³µ(LCV)ÑÐ·¢ÖÐÐÄÂäµØÖÐ¹úºóµÄ±ê¸ËÖ®×÷£¬Frontier ProË«×ÓÐÇÓÉÖÐÈÕÁªºÏÍÅ¶ÓÀúÊ±ÈýÄê´òÔì£¬ÒÀÍÐÈ«Çò¶àÔªÔ½Ò°Æ½Ì¨ÐÇºËÓëAHTÈ«³¡¾°µç»ì¿Æ¼¼£¬Íê³ÉÁË´Ó¹¤¾ß³µµ½È«ÇòºÀ»ª³öÐÐ»ï°éµÄÔ¾Ç¨¡£
Ë«¶¯Á¦¾«×¼ÆÆ¾Ö£¬Æ¥ÅäÐÂÒ»´ú×Ô¼ÝÐèÇó
ÖÐ¹úÆ¤¿¨ÊÐ³¡Õý¾ÀúÉî¿Ì×ªÐÍ¡£2024Äê¹úÇì×Ô¼ÝÈË´ÎÍ»ÆÆ16ÒÚ£¬¼ÒÍ¥ÓÃ»§Õ¼±ÈÊ×´Î³¬¹ý50%£¬µ«ÐÂÄÜÔ´Æ¤¿¨ÉøÍ¸ÂÊ²»×ã5%£¬ÓÃ»§ÒÀÈ»ÃæÁÙÐøº½½¹ÂÇ¡¢³¡¾°ÊÊÅä²»×ãµÈÍ´µã¡£
Frontier ProË«×ÓÐÇµÄÍÆ³öÇ¡·êÆäÊ±£º
Frontier Pro´îÔØµÚÈý´úM9T²ñÓÍ·¢¶¯»úÓë²É°£æÚ8AT±äËÙÏä£¬500N¡¤m·åÖµÅ¤¾Ø¿ÉÊµÏÖ3.2¶ÖÇ£ÒýÁ¦£¬8.1L/100kmÓÍºÄÔÚ¶¯Á¦Óë¾¼ÃÐÔ¼äÈ¡µÃÆ½ºâ;
Frontier Pro PHEV×÷ÎªÈ«ÇòÊ×¿î³¬ºÀ»ª²å»ìÆ¤¿¨£¬Åä±¸6kWÖÇÄÜ·ÅµçÏµÍ³£¬¸²¸ÇÂ¶Óª¹©µç¡¢ÉãÓ°ÅÄÉã¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®µÈÁù´ó»§Íâ³¡¾°£¬³¹µ×½â¾öÐÂÄÜÔ´Æ¤¿¨Ò°Íâ²¹ÄÜÄÑÎÊÌâ¡£ÕâÒ»³¡¾°Çý¶¯ÐÍ¶¯Á¦²¼¾Ö£¬¾«×¼ÆõºÏÁËÔ½Ò°Ì½ÏÕÕßÓëÆ·ÖÊÉú»î¼ÒµÄË«ÖØÐèÇó¡£
ºÀ»ªÅäÖÃÖØËÜ±ê×¼£¬°²È«ÓëÊæÊÊË«Í»ÆÆ
99ÍòÔªµÄ¶¨¼Û±³ºó£¬ÊÇÔ¶³¬Í¬¼¶µÄ²úÆ·ÊµÁ¦¡£Íâ¹ÛÉè¼Æ²ÉÓÃÓ²ºË¿Æ¼¼ÃÀÑ§ÀíÄî£¬V-MotionÇ°Á³Óë¹á´©Ê½Î²µÆ¹´ÀÕÎ´À´¸ÐÊÓ¾õÓïÑÔ;×ù²ÕÄÚ²¿ÒÔ14.6Ó¢´çÖÐ¿Ø´óÆÁ¡¢·¨¹ú¾¢ÀËÒôÏì¹¹½¨¡°ÒÆ¶¯Í·µÈ²Õ¡±£¬ºóÅÅ90¡ã¿ªÃÅÓëÈýµ²¿Éµ÷¿¿±³Éè¼Æ£¬ÈÃ185cm³Ë¿ÍÒ²ÄÜÊæÕ¹×ÔÈç¡£
°²È«·½Ãæ£¬Frontier ProË«×ÓÐÇÒÔ**70%ÒÔÉÏ¸ßÇ¿¸Ö³µÉí¡¢97%¸ßÇ¿¸Ö³µ¼ÜÍ¨¹ýÈ«Çò300Íò¹«ÀïÄÍ¾Ã²âÊÔ;PHEV°æ´îÔØ¡°Ô¤+·À+¶Â+Êè¡±ËÄÎ¬µç³Ø°²È«ÌåÏµ£¬È«ÃæÂú×ãC-NCAPÎåÐÇ±ê×¼¡£
ÖÐ¹úÖÇ»Û¸³ÄÜÈ«Çò£¬¸ÄÐ´Æ¤¿¨²úÒµ¸ñ¾Ö
Frontier ProË«×ÓÐÇ²»½öÊÇÒ»¿î²úÆ·£¬¸üÊÇÒ»ÖÖ²úÒµÐÅºÅ¡£Ëü±êÖ¾×ÅÖ£ÖÝÈÕ²ú´Ó¡°ÖÆÔìÕß¡±Ïò¡°´´ÔìÕß¡±µÄÈ«Ãæ×ªÐÍ¡£ÒÀÍÐÈÕ²ú90ÓàÄêÆ¤¿¨»ùÒòÓë¶«·çÐÂÄÜÔ´¼¼Êõ»ýµí£¬Õâ¿î¡°ÉúÓÚÖÐ¹ú¡¢ÃæÏòÈ«Çò¡±µÄ³µÐÍ´òÆÆÁËÍâ×ÊÖ÷µ¼µÄÑÐ·¢Ä£Ê½£¬Ê÷Á¢ÁË¡°ÖÐ·½´´ÐÂ¡¢È«Çò¹²Ïí¡±µÄÐÐÒµÐÂ·¶Ê½¡£
Ëæ×Å¹úÄÚÆ¤¿¨Õþ²ß³ÖÐø·Å¿íÓë×Ô¼ÝÎÄ»¯ÐËÆð£¬Frontier ProË«×ÓÐÇµÄ99ÍòÔª¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û£¬Êµ¼ÊÉÏ¶¨ÒåÁË¸ß¶ËÆ¤¿¨µÄ¡°¼¼Êõ¼ÛÖµ + ³¡¾°¼ÛÖµ + È«Çò¼ÛÖµ¡±ÐÂ±ê³ß£¬ÎªÖÐ¹úÆ¤¿¨õÒÉíÈ«Çò¼ÛÖµÁ´¸ß¶Ë´ò¿ªÁËÐÂÍ¨µÀ¡£
¶¨¼ÛÐüÄîÒý·¢ÈÈÒé£º99Íò£¬ÊÇÆðµã»¹ÊÇÖÕµã£¿
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬Ä¿Ç°¹Ù·½¹«²¼µÄ99ÍòÔªÖ¸µ¼¼ÛÉÐÎ´Ã÷È·¶ÔÓ¦È¼ÓÍ°æ»òPHEV°æ³µÐÍ£¬ÕâÒ»¡°ÐüÄîÊ½·¢²¼¡±Ñ¸ËÙÒý·¢ÐÐÒµÈÈÒé¡£
½áºÏÖ£ÖÝÈÕ²úÒÔÍù²úÆ·²ßÂÔ£¬ÆäZ9Æ¤¿¨Ôø²ÉÓÃ¡°»ù´¡°æ+ÐÔÄÜ°æ+ÏÞÁ¿°æ¡±µÄÌÝ¶È¶¨¼ÛÄ£Ê½£¬¼Û²î¸ß´ï13ÍòÔª¡£ÒµÄÚÔ¤¼Æ£¬Frontier ProË«×ÓÐÇ»ò½«ÑÓÐøÕâÒ»Ë¼Â·¡ª¡ª99ÍòÔª»ò¶ÔÓ¦PHEV¶¥Åä°æ£¬Frontier ProÆðÊÛ¼ÛÓÐÍûÏÂÌ½ÖÁ85Íò-90ÍòÔªÇø¼ä£¬´Ó¶øÐÎ³É¸ü¾ß²ã´ÎµÄÊÐ³¡²¼¾Ö¡£
¿¼ÂÇµ½Frontier ProµÄ¡°ÖÐ¹úÑÐ·¢¡¢È«Çò³ö¿Ú¡±ÌØÐÔ¡ª¡ª¹úÄÚÉú²ú¾ß±¸³É±¾ÓÅÊÆ£¬²Î¿¼±ÈÑÇµÏµÈÆ·ÅÆ³ö¿Ú¶¨¼Û¹æÂÉ£¬ÆäÖÕ¶ËÊÛ¼ÛÈÔÓÐÒ»¶¨µÄÏÂÌ½¿ÉÄÜ¡£
ÓÐ·ÖÎöÈÏÎª£¬Frontier ProË«×ÓÐÇ×÷ÎªÖ£ÖÝÈÕ²ú¡°3±¶ÔöÖÐÆÚÊÂÒµ¼Æ»®¡±µÄºËÐÄÕ½ÂÔ³µÐÍ£¬¶¨¼Û¼ÈÒªÌåÏÖÆ·ÅÆ¸ß¶Ë¶¨Î»£¬Ò²Ðè¼æ¹ËÊÐ³¡ÉøÍ¸ÂÊ¡£ÈôºóÐøÍÆ³ö°üº¬»ù´¡ÅäÖÃµÄ¡°Ê×·¢°æ¡±£¬µþ¼ÓÖÃ»»²¹Ìù¡¢½ðÈÚÌùÏ¢µÈÈ¨ÒæÕþ²ß£¬Êµ¼ÊÈëÊÖ¼Û»ò½«½øÒ»²½½µµÍ¡£
Õâ³¡Î§ÈÆ99ÍòÔªÕ¹¿ªµÄ¡°¶¨¼ÛÐüÄî¡±£¬Ò²ÐíÕýÊÇÖ£ÖÝÈÕ²úÇË¶¯¸ß¶ËÆ¤¿¨ÊÐ³¡µÄ¹Ø¼üÒ»²½¡£¶øÕæÕýµÄ´ð°¸£¬»ò½«ÔÚ10ÔÂµ×Ô¤ÊÛÆÚÕýÊ½½ÒÏþ¡£
ÒÔ´´ÐÂ¶¨ÒåÐÂºÀ»ª£¬ÒÔÈ«ÇòÊÓÒ°ÖØËÜ¼ÛÖµ
´Ó¹¤¾ß³µµ½³öÐÐ»ï°é£¬´ÓÖÆÔìÖÐ¹úµ½ÖÇÔìÈ«Çò£¬Frontier ProË«×ÓÐÇµÄÎÊÊÀ£¬²»½ö´ú±íÒ»¿îÐÂ³µµÄµ®Éú£¬¸ü±êÖ¾×ÅÒ»³¡ÓÉÖÐ¹úÖ÷µ¼µÄÆ¤¿¨¸ïÃüµÄÕýÊ½¿ªÆô¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â