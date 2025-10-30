尽管三季度单季利润微降，但赛力斯在前三季度仍实现了营收净利双增长，其高端化产品策略已成为抵御行业价格战的有力武器。

据赛力斯集团最新财报显示，2025年前三季度公司实现营业收入1105.34亿元，同比增长3.67%;归属于上市公司股东的净利润53.12亿元，同比增长31.56%。

其中第三季度单季，公司营业收入481.33亿元，同比增长15.75%，但归母净利润23.71亿元，同比下降1.74%。这是赛力斯自2024年实现盈利后，首次出现单季利润同比下滑。

华丽转身：从巨亏到盈利的逆袭之路

赛力斯的盈利转变堪称业内奇迹。2022年公司还亏损52.21亿元，到2024年已实现净利润47.4亿元，今年持续大幅增长，仅前三季度就已超越去年实现净利润53.12亿元。

尤其引人注目的是，公司毛利率持续攀升，上半年整体毛利率达到28.93%，同比提升约4.9个百分点，第二季度单季度毛利率更是高达29.52%，创下历史新高。对比2023年的10.39%，两年间几乎增长了两倍。

毫无疑问，问界系列车型的高端化战略是赛力斯实现逆袭的关键。2025年上半年，问界品牌累计交付超过14.7万辆，占赛力斯汽车总销量19.86万辆的绝大部分。其中，均价50万元以上的问界M9和均价40万元以上的问界M8合计交付近10万辆，占问界系列总销量的近七成，双双在高端市场表现一骑绝尘。

高端化策略显著提升了赛力斯的单车盈利水平。根据券商测算，上半年赛力斯单车归母利润达到2.1万元，同比大幅增长44.4%。

技术布局：魔方平台与华为生态双重赋能

赛力斯表示，2025年上半年，公司研发投入同比增长154.9%，研发人员增至6984人，占公司总人数的36%。

其自主研发的“魔方技术平台”成为其技术核心。该平台具有高灵活性与扩展性，支持全景安全、多元动力、百变空间、智慧引领等显著特写，可覆盖多级别、多品类车型开发需求，为产品在机械素质、空间结构、安全性能、三电动力、智能OTA等全维度带来革新迭代。

基于此平台，赛力斯2025年先后推出多款问界M9、问界M8、和全新问界M7等新车型。

另一方面，随着华为鸿蒙智能座舱和乾智驾ADS 4等核心智能技术成果赋能，直接转化为产品竞争力和用户购车力，成为问界品牌系列一统高端市场的关键。

港股上市：开启全球化战略新起点

2025年10月27日，赛力斯正式启动港股招股，计划发行1.002亿股H股，最高发售价为每股131.50港元，预计募资净额约129亿港元，计划于11月5日在港交所挂牌交易。

此次IPO吸引了22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德等，共计认购8.26亿美元。

募集资金的70%将用于技术研发，重点开发智能驾驶和800V高压平台;20%用于拓展海外市场及充电网络;10%补充营运资金。此举将有力支持赛力斯加速全球化布局。

据招股书披露，赛力斯计划2026年前在欧洲、中东等地设立100家体验中心，并与华为共建超充网络，目标覆盖主要国际市场80%的高速公路。

市场竞争加剧，华为依赖症待解决

显然，赛力斯的成功很大程度上建立在与华为深度合作的基础上。2024年，公司来自问界品牌的收入占比高达90.9%，形成单一品牌结构。

问界品牌从命名、产品定义到销售渠道高度依赖华为。截至2025年上半年，赛力斯已经将旗下其他汽车品牌渠道从2022年的1882家收缩到了456家，同时借助华为在240多个城市布局超过350家AITO用户中心与700家体验中心。

但是，随着华为鸿蒙智行生态扩张，问界在华为销售体系中的独特优势正被分流。智界(奇瑞)、享界(北汽)、尊界(江淮)、尚界(上汽)等“华为系”车型陆续量产，问界曾独占的技术红利正在被稀释。

赛力斯在招股书中也提示了相关风险：“倘若公司与华为的业务关系出现任何重大中断，公司的业务、财务状况及经营业绩或会受到重大不利影响”。

近期，赛力斯完成以115亿元完成对华为引望10%股权的收购，进一步深化与华为的合作关系。通过资本层面的深度融合，为双方长期技术合作奠定基础，将进一步保证赛力斯未来在华系阵营中的牢固地位和合作效益。

展望未来，赛力斯计划在未来三年内实现新能源汽车销售百万辆的目标，海外市场拓展和持续的技术创新将成为关键增长动力。其中，能否将华为赋能转化为自身的核心竞争力，这一点上看，赛力斯和问界品牌目前做的最为成功。