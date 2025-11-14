ÐÇÍ¾ET5£ºÆæÈðµÄ¡°ÑôÄ±¡±£¬15Íò¼¶ÊÐ³¡×ÔÖ÷³µÆóÓÖ¾í·èÁË
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
15.99ÍòÔªÆðÊÛ£¬È«Ïµ±êÅä210¹«Àï´¿µçÐøº½¡¢¸ßÍ¨8255Ð¾Æ¬ºÍ7°²È«ÆøÄÒ£¬ÐÇÍ¾ET5ÒÔ¡°ÐÔ¼Û±È¾íÍõ¡±µÄ×ËÌ¬£¬Ç¿ÊÆ´³ÈëÖÐÐÍSUVÖ÷Á÷¼ÒÓÃÊÐ³¡£¬Ö±Ãæ±ÈÑÇµÏËÎ¡¢³¤°²ÉîÀ¶S07µÈ¶ÔÊÖ¡£
11ÔÂ13ÈÕ£¬ÆæÈð¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´Æ·ÅÆÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔªÆìÏÂÈ«ÐÂÁ¦×÷¡ª¡ªET5¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Á½¿îÅäÖÃ³µÐÍÊÛ¼Û·Ö±ðÎª15.99ÍòÔªºÍ17.49ÍòÔª¡£ÐÂ³µ²»½ö´îÔØÍ¬¼¶Î¨Ò»µÄ1.5TÔö³Ì¶¯Á¦ÏµÍ³£¬¸üÈ«ÇòÊ×·¢´îÔØµØÆ½ÏßÕ÷³Ì6PÐ¾Æ¬ºÍHSD¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬ÔÚÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑéÉÏÖ±Ö¸ÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶Ó¡£
ºìº£Í»Î§£¬¿¿µÄ¾ÍÊÇ¡°ÐÔ¼Û±È¡±
2025Äê1-10ÔÂ£¬¹úÄÚ15-20ÍòÔª¼¶ÐÂÄÜÔ´SUVÏúÁ¿´ï286ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤32%£¬ÆäÖÐÔö³Ì³µÐÍÕ¼±È´Ó2024ÄêµÄ28%ÅÊÉýÖÁ41%£¬³ÉÎª¹«ÈÏÖ÷Á÷¶¯Á¦ÐÎÊ½¡£ÕâÒ»¸ßËÙÔö³¤µÄÊÐ³¡£¬ÒÑ³ÉÎª¾ºÕù×î¼¤ÁÒµÄ¡°ºìº£¡±¡£
Ãæ¶Ô±ÈÑÇµÏËÎPLUS DM-i¡¢ÉîÀ¶S07¡¢ÁãÅÜC11µÈÇ¿¾¢¶ÔÊÖ£¬ÐÇÍ¾ET5Ñ¡ÔñÒÔ¡°¸ßÅäµÍ¼Û¡±µÄ²ßÂÔÆÆ¾Ö¡£ÓëÉîÀ¶S07Ôö³Ì°æ(14.99ÍòÆð)ºÍÁãÅÜC11Ôö³Ì°æ(14.98ÍòÆð)Ïà±È£¬ET5Æð²½¼Û¸ß³öÔ¼1ÍòÔª£¬µ«²úÆ·Á¦ÌáÉýÏÔÖø¡£
Õâ1ÍòÔª¼Û²î»»À´ÁËÏÔÖø²úÆ·ÓÅÊÆ£º210¹«ÀïµÄ´¿µçÐøº½ÄÜÁ¦£¬Ô¶³¬¾ºÆ·ÆÕ±é150¹«ÀïË®Æ½¡£¶ÔÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÒâÎ¶×ÅÃ¿ÖÜ³äµç´ÎÊý¿É´ÓÁ½´Î¼õÉÙÖÁÒ»´Î£¬»ù±¾Âú×ãÈýÌìµÄÈÕ³£Í¨ÇÚÐèÇó¡£
Óë±ÈÑÇµÏËÎPLUS DM-iÏà±È£¬ET5ÔÚ´¿µçÐøº½·½Ãæ¶à³öÔ¼100¹«Àï£¬Í¬Ê±ÆäÁÔÓ¥700ÖÇ¼ÝÏµÍ³µÄ560TOPSËãÁ¦£¬¶ÔÍ¬¼¶¾ºÆ·ÐÎ³ÉÁË¡°´ú¼ÊÓÅÊÆ¡±¡£
ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬ÐÇÍ¾ET5Í¬ÑùÕ¹ÏÖ³öÈ«Ãæ¾ºÕùÁ¦£º´îÔØÍ¬¼¶Î¨Ò»1.5TÔö³ÌÆ÷£¬×î´ó¹¦ÂÊ115kW£¬µç»ú×î´ó¹¦ÂÊ195kW;´îÅä32.66kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø°ü;³µÉí³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª4780x1890x1725mm£¬Öá¾à2800mm£¬¿Õ¼ä±íÏÖÁìÏÈÍ¬¼¶¡£
ÄÚÊÎ·½Ãæ£¬ÐÂ³µÅä±¸10.25Ó¢´çÒÇ±íÆÁ+15.6Ó¢´çÖÐ¿ØÆÁ+12.3Ó¢´ç¸±¼ÝÓéÀÖÆÁ;Õû³µ¸ßÇ¿¶È¸ÖÕ¼±È85%£¬±êÅä7°²È«ÆøÄÒ;²¢²ÉÓÃÍ¬¼ÛÎ»º±¼ûµÄ¡°È«ÂÁH±Û¶àÁ¬¸Ë¡±Ðü¼Ü;¸ßÅä°æ³µÐÍÔö¼ÓÖ÷¼ÝÏ¥²¿ÆøÄÒ¡¢×ùÒÎ¼ÓÈÈ/Í¨·ç/°´Ä¦¡¢·½ÏòÅÌ¼ÓÈÈµÈÊæÊÊÅäÖÃ£¬ÒÔ¼°¸üÏÈ½øµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»¹¦ÄÜ¡£
ÆæÈðµÄÖÇÄÜ»¯¡°ÑôÄ±¡±£ºÐ¯µØÆ½ÏßÆÆ¾Ö
×÷Îª¹úÄÚÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡µÄ¡°ºóÀ´Õß¡±£¬ÆæÈðÕýÒÔË«Ïß²¢½øµÄ²ßÂÔ¼ÓËÙ×·¸Ï£ºÒ»·½Ãæ¼ÓÈëºèÃÉÖÇÐÐÕóÓª£¬½«ÖÇ½çÆ·ÅÆÌáÉýÎªµÚÒ»ÓÅÏÈ¼¶;ÁíÒ»·½Ãæ£¬Í¨¹ýÄÚ²¿·õ»¯µÄÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔªÆ·ÅÆ£¬ÊµÏÖ×ÔÖ÷¡°³å¸ßÏòÉÏ¡±µÄÊ¹Ãü¡£
ÔÚÖÇÄÜ»¯Â·¾¶ÉÏ£¬ÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔª¾Àú¹ýÁªÊÖ²©ÊÀÎÄÔ¶ºÍ´ó×¿×ÔÑÐµÈ¶à·¬Ì½Ë÷£¬×îÖÕÑ¡ÔñÓëµØÆ½Ïß´ï³É×îÐÂºÏ×÷¡£
¸ßÅä°æET5È«ÇòÊ×·¢´îÔØµØÆ½ÏßÕ÷³Ì6PÐ¾Æ¬£¬ÆäËãÁ¦¸ß´ï560TOPS£¬²ÉÓÃ18ºËÐÄCPUºÍ4ºËÐÄ×ÔÑÐBPU Nash AIºËÐÄ£¬»ùÓÚÌ¨»ýµç5nm¹¤ÒÕ´òÔì£¬ÎÞÂÛÔÚ´ø¿í¡¢ËãÁ¦¡¢»¹ÊÇÐÔÄÜµÈ·½Ãæ¾ùÓÅÓÚË«Orin-X¡£½áºÏµØÆ½ÏßÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍ£¬¿ÉÊµÏÖÈ«×ÔÑÐÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯ÓÅÊÆ´øÀ´µÄ³¬µÍÊ±ÑÓÈ«³¡¾°ÀàÈËÀà¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
Êµ¼Ê±íÏÖÓ¡Ö¤ÁËµØÆ½ÏßµÄÁ¿²ú¼¼ÊõÊµÁ¦¡£ÔÚ@µç¶¯ÖªÊ¿×îÐÂÒ»ÆÚº¼ÖÝ´óºáÆÀÏîÄ¿ÖÐ£¬Ãæ¶ÔµØÓü¼¶Â·¿öÄÑ¹Ø£¬½öÓÐHUAWEI ADSºÍµØÆ½ÏßHSDÁ½¼Ò³É¹¦Í¨¹ý£¬Ö¤Ã÷ET5Ëù´îÔØµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦£¬ÒÑ´ïµ½ÐÐÒµÁìÏÈË®Æ½¡£
ÌØ±ð¹Ø×¢µÄÊÇÆäÐÐÒµÊ×´´µÄÂþÓÎÄ£Ê½¡ª¡ª¼´Ê¹Ã»ÓÐ¿ªÆôµ¼º½£¬ÏµÍ³Ò²ÄÜ×ÔÖ÷Ñ¡ÔñÂ·Ïß½øÐÐ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬¼«´óµØÌáÉýÁËÊ¹ÓÃ±ã½ÝÐÔ¡£
¶øÕâÒ»æÇÃÀ¸ß¶ËÆì½¢³µÐÍµÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÄÜÁ¦£¬±»ÆæÈðÊ×·¢ÏÂ·ÅÖÁ17.49ÍòÔªµÄET5ÉÏ£¬ÐÎ³ÉÓëÍ¬¼ÛÎ»¾ºÆ·×î¹Ø¼üµÄ²îÒì»¯¾ºÕùÁ¦£¬ÎÞÒÉÊÇÒ»³¡¡°ÑôÄ±¡±¡£
ÐÇÍ¾Æ·ÅÆµÄ±³Ë®Ò»Õ½
×÷ÎªÆæÈðÐÂÄÜÔ´Õ½ÂÔµÄÖØÒªÖ§µã£¬ÐÇÍ¾Æ·ÅÆ³ÐÔØ×Å¡°Æ·ÅÆÏòÉÏ¡¢ÏòÍâ¡±µÄÖØÒªÊ¹Ãü¡£È»¶ø£¬¹ýÈ¥µÄ±íÏÖ²¢²»¾¡ÈçÈËÒâ£¬2024ÄêÈ«ÄêÏúÁ¿½ö18ÍòÁ¾£¬Æ·ÅÆÈÏÖª¶ÈÓë±ÈÑÇµÏ¡¢³¤°²µÈ¶ÔÊÖ´æÔÚÃ÷ÏÔ²î¾à¡£
Ëæ×ÅÖÇ½çÆ·ÅÆÄÚ²¿ÓÅÏÈ¼¶±»´ó·ùÌáÉý£¬³ÉÎªÆæÈðÁ¢×ã30ÍòÔª¸ß¶ËÊÐ³¡µÄºËÐÄÏîÄ¿¡£ÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔª¿ªÊ¼½«ÖØÐÄ»Ø¹é20ÍòÔªÒÔÄÚÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡£¬²¢Ø½ÐèÒ»¿î±¬¿î²úÆ·Ö¤Ã÷ÊµÁ¦¡¢ÌáÉýÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦¡£ET5µÄÍÆ³ö£¬ÕýÊÇÐÇÍ¾Æ·ÅÆµÄ±³Ë®Ò»Õ½¡£
Óë¼òµ¥²ÎÓë¼Û¸ñÕ½²»Í¬£¬ET5Ñ¡ÔñÍ¨¹ý¡°ÅäÖÃÆ½È¨¡±ºÍ¡°ÖÇÄÜÔ½¼¶¡±À´ÊµÏÖ¼ÛÖµ³¬Ô½¡£2800mmÖá¾à´øÀ´µÄÁìÏÈ¿Õ¼ä¡¢210¹«Àï´¿µçÐøº½±êÅä½â¾öÐøº½½¹ÂÇ¡¢ÒÔ¼°ÐÐÒµÁìÏÈµÄHSD¸ß½×¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦£¬¼È¾«×¼ÆõºÏÏû·ÑÕßºËÐÄÐèÇó£¬ÓÖÌî²¹ÁË20ÍòÔªÄÚ³µÐÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑé²»×ãµÄÊÐ³¡¿Õ°×¡£
¿ÉÒÔËµ£¬ET5µÄ²úÆ·Á¦È·Êµ·Ç³£Ç¿¾¢¡£µ«±¡ÈõµÄÆ·ÅÆÁ¦¡¢°×ÈÈ»¯µÄÊÐ³¡¾ºÕù¡¢¶ÔÊÖµÄ¿ìËÙ¸ú½øµÈµÈ£¬Ò²ËµÃ÷ËüËùÃæÁÙµÄÌôÕ½ÄÑ¶È¾Þ´ó¡£Î´À´¼¸¸öÔÂµÄÊÐ³¡±íÏÖ£¬½«¼ìÑéÕâ¿î²úÆ·ÄÜ·ñÕæÕý³ÉÎªÐÇÍ¾Æ·ÅÆµÄ×ªÕÛµã¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â