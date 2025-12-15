UWB³µÔ¿³×¡¢HUDÓ°Ïñ....ÎµÀ´Banyan´ó°æ±¾¸üÐÂÆØ¹â£¬¶þ´ú³µÖ÷µÈ²»¼°ÁË
´ß¸üµÄ³µÖ÷Ç§Ç§Íò£¬Ã»ÓÐÄÄ¼Ò³µÆóÄÜ¡°ÐÒÃâ¡±¡£
×Ô¹¤ÐÅ²¿Í³Ò»ÉóºËÍÆËÍÐÂ¹æÊµÊ©ÒÔÀ´£¬ÐÂÄÜÔ´³µÆóµÄOTA¾Í³ÉÁË³µÖ÷ÃÇ¡°´ß¸ü¡±µÄÈÕ³£¡£2025Äê¼´½«½áÊø£¬ÈÔÓÐ²»ÉÙÆ·ÅÆµÄÀÏ³µÖ÷ÔÚµÈ´ýÐÂ°æ±¾ÍÆËÍ£¬ÐÄÇéÖ®ÆÈÇÐ£¬¿ÉÎ½ÍûÑÛÓû´©¡£
½üÈÕ£¬ÍøÉÏÔÙ´ÎÆØ¹âÎµÀ´¶þ´úÆ½Ì¨BanyanÏµÍ³µÄ×îÐÂOTAÄÚ²â½ØÍ¼£¬ÏêÏ¸Õ¹Ê¾ÁËÖÇÄÜ×ù²Õ·½ÃæµÄ¶àÏîÐÂ¹¦ÄÜ£¬ÀýÈçÆ»¹ûUWB³µÔ¿³×¡¢HUDÃ¤µãÓ°Ïñ¡¢ÒÇ±íÆÁµ¼º½µØÍ¼µÈ¡£ÕâÓëÖ®Ç°µÄÔ¤¸æ»ù±¾Ò»ÖÂ£¬Ò²ÈÃÒ»Ö±Ðü×ÅÐÄµÄ³µÖ÷ÃÇÖÕÓÚËÉÁË¿ÚÆø¡£
Banyan´ó°æ±¾¸üÐÂ£¬ÔÂµ×½«ÖÁ£¿
´ÓÆØ¹âÍ¼À´¿´£¬BanyanÏµÍ³µÄÀÏ³µÖ÷½«ÕýÊ½ÓÀ´¡¸Æ»¹ûUWB³µÔ¿³×¡¹¹¦ÄÜ£¬ÐèÓÉÖ÷ÓÃ³µÈËÕËºÅÊÖ¶¯Ìí¼Ó¡£ÕâÒ²ÊÇÓÃ»§ºôÉù×î¸ß¡¢ÆÚ´ý×îÇ¿ÁÒµÄ¹¦ÄÜÖ®Ò»¡£Ä¿Ç°Banyan³µÐÍµÄÀ¶ÑÀÔ¿³×³£³öÏÖ¡°·£Õ¾¡±ÏÖÏó£¬¸ø½âËø±ÕËø´øÀ´²»ÉÙÀ§ÈÅ£¬¶øUWBÔ¿³×ÄÜÏÔÖø¸ÄÉÆÕâÒ»ÌåÑé¡£
ÊÂÊµÉÏ£¬iPhone UWB³µÔ¿³×ÕýÑ¸ËÙ³ÉÎªÖÐ¸ß¶Ë³µÐÍµÄ±êÅä¡£BanyanÆ½Ì¨³µÐÍÔçÔÚµ±Äê¾Í±êÅäÁËUWBÀ×´ï£¬ÌåÏÖÁËÎµÀ´¡°°ÑÈâÂñÔÚ·¹Àï¡±µÄ¼¼Êõ´¢±¸¡£²»¹ý£¬´ËÇ°ÒòÆ»¹û¼¼Êõ¹æ·¶µÈÎÊÌâ£¬¸Ã¹¦ÄÜ³Ù³ÙÎ´ÄÜÂäµØ¡£Ãæ¶ÔÓÃ»§Ç¿ÁÒµÄºôÉù£¬ÎµÀ´Õâ´ÎËÆºõÖÕÓÚÒª»ÉÏÒ»¸ö¾äºÅ¡£
Æä´Î£¬HUDÃ¤ÇøÓ°ÏñºÍÒÇ±íÆÁµ¼º½µØÍ¼Ò²ÈÃÐí¶àÀÏ³µÖ÷¸Ðµ½¾ªÏ²¡£ËäÈ»Banyan¶þ´ú³µÐÍµÄHUDÏÔÊ¾Ãæ»ý²»´ó£¬µ«ÈÔÓÐ¹¦ÄÜÇ±Á¦¿ÉÍÚ¾ò¡£´ËÍâ£¬ÒÇ±íÆÁ½«Ö§³ÖÈýÖÖÏÔÊ¾²¼¾Ö£¬°üÀ¨¸ù¾Ý³¡¾°ÖÇÄÜÇÐ»»SR/µ¼º½¡¢ÖÇ¼ÝSRÖ÷Ìâ¡¢µØÍ¼µ¼º½Ö÷Ìâ£¬×ÔÓÉ¶ÈºÍÊµÓÃÐÔ¶¼µÃµ½ÌáÉý¡£
µ±È»£¬BanyanÐÂ°æ±¾ÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ·½ÃæµÄ¸üÐÂÔ¶²»Ö¹ÕâÐ©¡£¸ù¾Ý´ËÇ°±¬ÁÏ£¬»¹°üÀ¨360¡ãÓ°ÏñÂÖì±ÊÓ½Ç¼ÇÒä¡¢Áé¿ØÐýÅ¥ÊÊÅä¡¢ÒôÏìÐÂÒôÐ§µÈ¶àÏîÐÂÌØÐÔ¡£ÎµÀ´¹Ù·½Ôø±íÊ¾£¬ÐÂ°æ±¾×î¿ì½«ÔÚ12ÔÂµ×Ç°ÍÆËÍ£¬¾à½ñÒÑ²»×ã°ëÔÂ£¬ÖµµÃÆÚ´ý¡£
NWM 2.0Í¬²½ÉÏÏß£¬ÖÇ¼ÝÄÜÁ¦ÔÙ½ø»¯£¿
ÓëÐÂ°æ±¾Ò»Í¬µ½À´µÄ£¬»¹ÓÐ¸üÊÜ¹Ø×¢µÄNWM 2.0¡£½ñÄêÄêÖÐ£¬NWMÎµÀ´ÊÀ½çÄ£ÐÍÖÇ¼ÝÊ×´ÎÍÆËÍ£¬ËäÈ»ÔÚ¼Ü¹¹Óë¹¦ÄÜÉÏ´øÀ´ÁËÒ»Ð©ÐÂ¶«Î÷ºÍÐÂ¾ªÏ²£¬µ«ËµÊµ»°£¬Æä³ÇÇøNOAµÄÊµ¼ÊÌåÑéÓëµÚÒ»ÌÝ¶ÓÈÔÓÐÃ÷ÏÔ²î¾à¡£
NWM 2.0ÄÜ·ñÈÃÎµÀ´ÖÇ¼ÝÕæÕý±äµÃ¡°ºÃÓÃ¡±ºÍ¡°ºÃ¿ª¡±£¬ÊÇ±¾´Î¸üÐÂµÄºËÐÄ¿´µã¡£½áºÏ´ËÇ°ÐÅÏ¢£¬NWM 2.0½«Í¨¹ýÇ¿»¯Ñ§Ï°»úÖÆ£¬´ó·ùÌáÉýÏµÍ³¶ÔÊ±¿ÕµÄÈÏÖªÓë³¤Ê±ÐòÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬Ê¹¾ö²ß¸üÁ¬¹á¡¢¸üÄâÈË»¯£¬ÔÚ³ÇÇøÈË³µ»ìÐÐ¡¢ÎÞ±£»¤×ó×ª¡¢¸´ÔÓ»·µºµÈ³¡¾°ÖÐµÄ±íÏÖÔ¤¼Æ»á¸ü¼ÓÁ÷³©¡£
Í¬Ê±£¬»ò½«ÂÊÏÈÎªÐÐÒµÒýÈë¸ïÃüÐÔµÄ¡°¿ª·ÅÊ½×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥¡±£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÏñÈÕ³£ÁÄÌìÒ»Ñù¶Ô³µÁ¾·¢³öÇëÇó£¬ÏµÍ³»á×¼È·Ê¶±ðÒâÍ¼²¢Íê³ÉÏàÓ¦²Ù×÷¡£ÀýÈç£¬¡°×ß£¬ÎÒÃÇÈ¥Ï´¸ö³µ¡±¡¢¡°ÕÒ¸öÀëµçÌÝ½üµÄÍ£³µÎ»¡±µÈ×ÔÈ»±í´ï£¬¶¼ÄÜ±»×¼È·Àí½â²¢Ö´ÐÐ¡£
¿ÉÒÔËµ£¬NWM 2.0ÊÇÎµÀ´ÖÇ¼Ý´òÒ»³¡¡°·ÉíÕÌ¡±µÄ¹Ø¼ü¡£²»½ö³µÖ÷ÃÇÔÚÃÜÇÐ¹Ø×¢£¬ÐÐÒµÒ²ÔÚÆÚ´ý¡ª¡ª±Ï¾¹£¬¹ØÓÚ¡°VLAÓëÊÀ½çÄ£ÐÍË´ú±íÖÇ¼ÝÖÕ¾Ö¡±µÄÕùÂÛ£¬ÖÁ½ñÈÔÎ´Í£Ðª¡£
BanyanÆ½Ì¨£¬Î´À´ÈÔÓÐ¸üÐÂ
´Ë´ÎBanyan´ó°æ±¾Ö®ËùÒÔ±¸ÊÜ¹Ø×¢£¬Ò»·½ÃæÊÇÒòÎª¸üÐÂÄÚÈÝÁ¿´ó£¬ÁíÒ»·½ÃæÒ²ÊÇÓÉÓÚÎµÀ´ÔÚ2025ÄêµÄOTAÆµÂÊÏà¶Ô½ÏµÍ£¬Ö÷Òª¾«Á¦Í¶ÏòÁËCeder/Ceder S¼°Ó©»ð³æµÈÐÂÆ½Ì¨³µÐÍ¡£
Òò´Ë£¬Ãñ¼äÉõÖÁ´«³öÁË¡°Õâ´ÎÊÇBanyanÆ½Ì¨×îºóÒ»´Î´ó¸üÐÂ¡±µÄ´«ÎÅ¡£ÎµÀ´CEOÀî±óÒ²ÔÚÓÃ»§¹µÍ¨»áÉÏÒ²ÔøÌ¹ÑÔ£¬ÊÜÓ²¼þÓëÆ½Ì¨ÐÔÄÜÏÞÖÆ£¬BanyanÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ·½ÃæºÜÄÑÔÙÓÐ¾Þ´ó±ä¶¯£¬µ«ÔÚËÄ¿ÅOrin XÐ¾Æ¬µÄÉÏÇ§ËãÁ¦Ö§³ÅÏÂ£¬ÆäÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÏµÍ³½«³ÖÐøµü´ú£¬ÉõÖÁ¿ÉÄÜ±ÈÐÂÆ½Ì¨¸ü¿ì¡£
µ«Õâ²¢²»ÒâÎ¶×ÅÎµÀ´·ÅÆúÁËBanyanÆ½Ì¨µÄÖÇÄÜ×ù²Õ¡£´Ó±¬ÁÏÍ¼À´¿´£¬¹Ù·½ÒÑÔÚ³ï±¸¸ÃÆ½Ì¨ÏÂÏÂ¸ö°æ±¾µÄ¸üÐÂ£¬½ìÊ±ÈÔÓÐ×ã¹»¶àµÄÐÂ¹¦ÄÜ¼ÓÈë¡£
ÀÏ³µÖ÷ÃÇÒÀÈ»¿ÉÒÔÆÚ´ýÃ÷ÄêÎµÀ´ÀÏ³µÐÍµÄÓÅ»¯ÓëÉý¼¶£¬»òÐí»¹»áÓÐÐÂµÄ¾ªÏ²¡£
