¡°ÔÚ2026Äê£¬ÎÞÂÛÃÀ¹ú£¬»¹ÊÇÖÐ¹ú£¬ÏÂÒ»´úÕæÕýµÄ£¬È«×Ô¶¯¼ÝÊ»»áÕæÕýµ½À´£¬Ö±½Ó´ÓL2µ½L4(L3ÒÑ¾±»Ìø¹ý)£¬Ò²¾ÍÊÇËµ£¬Ð¡ÅôµÄUltra°æ±¾½«»áÊµÏÖÍêÈ«ÏÂÒ»´úµÄ×Ô¶¯¼ÝÊ»£¬Ò²ÓÃÍ¬Ò»Ì×Ä£ÐÍÊµÏÖRobotaxi¡£¡±ºÎÐ¡ÅôÔÚ×îÐÂÌåÑéÌØË¹ÀFSDµÄ²©ÎÄÖÐÐ´µÀ¡£
Ëû»¹±íÊ¾£¬L2¸¨Öú¼ÝÊ»ºÍÈ«×Ô¶¯¼ÝÊ»µÄÇø±ð£¬ºËÐÄÊÇ4¸ö²îÒì£¬·Ö±ðÊÇÄÜÁ¦¡¢³¡¾°£¬°²ÐÄºÍÐ§ÂÊ¡£ÆäÖÐ£¬ÄÜÁ¦´ú±íÁËÔÚ¸÷ÖÖ·º»¯³¡¾°µÄ½Ó¹ÜÇé¿öºÍÁ÷³©ÐÔ£¬³¡¾°ÊÇÔÚÐ¡Çø£¬Í£³µ³¡£¬Ò°ÍâÉõÖÁÈ«Çò²»Í¬·¨¹æºÍµÀÂ·ÉÏµÄÖ§³ÖÄÜÁ¦£¬°²ÐÄÊÇ°²È«µÄ½ø½×°æ±¾£¬Ð§ÂÊÊÇ³¬Ô½ÈËÀàÆ½¾ù¼ÝÊ»Ë®×¼µÄ»ù´¡¡£
¶øÔÚºÎÐ¡ÅôÑÛÀï£¬ÄÜÓëÌØË¹ÀFSDÕæÕýÍ¬Ì¨¾º¼¼£¬²¢´ú±íÐ¡ÅôÏÂÒ»´ú×Ô¶¯¼ÝÊ»µÄ£¬ÕýÊÇ¼´½«·¢²¼µÄVLA 2.0´óÄ£ÐÍÖÇ¼Ý°æ±¾¡£ÔÚ´ËÇ°·¢²¼»áÉÏ£¬Ð¡ÅôÒÑ¾Ðû¸æVLA 2.0»áÔÚÃ÷ÄêQ1¼¾¶ÈÂÊÏÈÔÚ´îÔØ3¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬µÄUltra°æ³µÐÍÉÏÍÆËÍ¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬½ñºóÂòÐ¡ÅôµÄ³µÒ»¶¨½¨ÒéÒªÂò3Í¼ÁéÐ¾Æ¬³µÐÍ¡£
µ±È»£¬ÕâÒ²°üÀ¨¸Õ¸ÕÔ¤ÈÈ¹ÙÐûµÄÐ¡ÅôP7+Ôö³Ì°æºÍG7Ôö³Ì°æ¡£
104ÏîÌåÑéÉý¼¶£¬¡°¸Ä¿î¿°±È»»´ú¡±
×÷ÎªÒ»¿îÈ«ÇòÕ½ÂÔ³µÐÍ£¬2026¿îÐ¡ÅôP7+µÄµØÎ»¾Ù×ãÇáÖØ£¬Òò´Ë´Ë´Î¹Ù·½Ò²¶ÔÆä½øÐÐÁË¸ß´ï104ÏîÌåÑéÉý¼¶£¬³ÆµÃÉÏ¡°¸Ä¿î¿°±È»»´ú¡±¡£
26¿îÐ¡ÅôP7+½«Í¬Ê±ÍÆ³ö´¿µç°æºÍÔö³Ì°æ£¬ÓëÏÖ¿îÏà±È£¬ÐÂ³µÔÚÔìÐÍÉÏ×îÏÔÖøµÄ±ä»¯ÊÇÇ°Á³»»×°ÁËÎÞ¶ÏµãµÄ¹á´©Ê½µÆ´ø£¬ÖÊ¸ÐºÍ¿Æ¼¼¸Ð¸üÇ¿¡£³µÎ²²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÒ»ÌåÊ½ÐÇ»·¹á´©Î²µÆ£¬²¢¼¯³ÉÓÐÐ¡À¶µÆ£¬ºó°üÎ§Í¬²½ÓÅ»¯£¬²ÉÓÃ³µÉíÒ»ÌåÉ«Éè¼Æ¡£
³µÉí³¤¶ÈÉÔÎ¢Ôö¼ÓÖÁ5071mm£¬Öá¾àÒÀÈ»±£³ÖÔÚ3000mm£¬ÐÂÔöÁËÃûÎª¡°ÐÇ¾µÀ¶¡±³µÆá£¬²ÉÓÃ4C3B¹¤ÒÕ£¬É«Ôó¸ü±¥Âú£¬ÖÊ¸Ð¸üÔúÊµ£¬ÆáÃæÓ²¶ÈÌáÉý40%£¬¿¹ÀÏ»¯ÌáÉý50%¡£
ÄÚÍâÅäÖÃÉÏ£¬26¿îÐ¡ÅôP7+ÌýÈ¡ÓÃ»§ÐÄÉù£¬¶ÔÆëÁËÐ¡Åô×îÐÂ¼Ò×åÉè¼Æ·ç¸ñ¡£ÐÂÔöËÄÃÅ¾²ÒôµçÎüÃÅ£¬ÌáÉýÉÏÏÂ³µÌåÑé;²ÉÓÃÈ«ÐÂIPÒÇ±íÌ¨Éè¼Æ£¬Éý¼¶8.8Ó¢´ç¡°¿Æ¼¼µº¡±ÒÇ±íÆÁ£¬ÐÂÔö29Ó¢´çÈ«³¡¾°HUDÌ§Í·ÏÔÊ¾£¬¿Õµ÷³ö·ç¿Ú¸ÄÎªÒþ²ØÊ½Éè¼Æ£¬Éý¼¶256É«¡°ÐÇÆÙÊ½¡±·ÕÎ§µÆ£¬È«³µÄÚÊÎ¶à´¦²ÉÓÃÄ¾ÊÎ°å¡¢·Â÷äÆ¤²ÄÖÊ¡¢ÒÔ¼°Micro Fiber³¬ÏËÈÞ¶¥Åï£¬¸ß¼¶¸ÐÃ÷ÏÔ¼ÓÇ¿¡£
ÈýµçÏµÍ³·½Ãæ£¬ÕâÊÇP7+Ôö³Ì°æµÄºËÐÄ¹Ø¼ü¡£Ëü´îÔØ1.5TÔö³ÌÆ÷ºÍºóÖÃ180kWÇý¶¯µç»ú£¬²¢Åä±¸49.2kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø¡£ÆäCLTC´¿µçÐøº½430¹«Àï£¬×ÛºÏÐøº½¸üÊÇ¸ß´ï1550¹«Àï£¬È«³µ±êÅä800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨+5C³¬³ä¡£
26¿îÐ¡ÅôP7+ÓÐÍûÈ«Ïµ±êÅä3¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬×ÜËãÁ¦¸ß´ï2250TOPS£¬ÈÃÓÃ»§²»ÔÙ¾À½áÖÇ¼Ý¸ßµÍÅä£¬È«ÏµÖ§³ÖÐ¡Åô×îÐÂÒ»´úVLA 2.0¡£
È«Çò×î³¤Ðøº½£¬G7Ôö³Ì°æÍ¬²½ÁÁÏà
Ïà±ÈÆð26¿îP7+£¬Ð¡Åô´Ë´ÎÍÆ³öµÄG7Ôö³Ì°æÔò¶Ô±È´¿µç°æ¸Ä¶¯²»´ó¡£µ±È»£¬ÕâÒ²ÊÇÒòÎªG7´¿µç°æÉÏÊÐÊ±¼ä½ÏÍí£¬±¾ÉíÅäÖÃ¶ÑÁÏ¾ÍÊ®·ÖÓ²ºË£¬Ò²ÊÇÊ×·¢3Í¼ÁéAIÐ¾Æ¬µÄÊ×ÅúUltra°æ³µÐÍ¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬G7Ôö³Ì°æ»ù±¾ÑÓÐøÁË´¿µç°æµÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬Ö÷ÒªÔÚÇ°°üÎ§µÈÏ¸½Ú´¦½øÐÐµ÷ÕûÒÔÓë´¿µç°æÇø·Ö¡£³µÉí³ß´ç·½Ãæ£¬³¤¶ÈÎª4918mm£¬±È´¿µç°æÂÔ³¤26mm£¬Öá¾à±£³Ö²»±äÎª2890mm£¬È·±£ÁË¿í³¨µÄ³µÄÚ¿Õ¼ä¡£
ÄÚÊÎÍ¬ÑùÑÓÐøÁË´¿µç°æ²¼¾Ö£¬ÐÂÔö¸±¼ÝÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡£ÐÂ³µÈ«Ïµ±êÅäÁËENC(Ö÷¶¯½µÔë)ºÍRNC(µÀÂ·Ö÷¶¯½µÔë)¼¼Êõ£¬²¢¶ÔÔö³ÌÆ÷½éÈëÊ±µÄÔëÒô½øÐÐÁË×¨ÃÅÓÅ»¯£¬Á¦ÇóÊµÏÖ¾²Ú×µÄ×ù²Õ»·¾³¡£
G7Ôö³Ì°æ´îÔØ1.5TÔö³ÌÆ÷ºÍ¹¦ÂÊ¸ü´óµÄ218kWºóÖÃµç»ú£¬Åä±¸55.8kWhµÄ5C³¬³äµç³Ø¡£ÆäCLTC´¿µçÐøº½Í¬ÑùÎª430¹«Àï£¬¶øÆ¾½è60LµÄÓÍÏä£¬×ÛºÏÐøº½´ïµ½ÁË¾ªÈËµÄ1704¹«Àï£¬×öµ½ÁËÈ«Çò×î³¤Ðøº½ÄÜÁ¦¡£
µ×ÅÌ²Ù¿Ø£ºµ×ÅÌ²ÉÓÃÇ°Ë«²æ±ÛºóÎåÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬²¢±êÅäDCC¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷£¬¼æ¹ËÁËÊæÊÊÐÔÓë²Ù¿ØÎÈ¶¨ÐÔ¡£
×ÜµÃÀ´Ëµ£¬Ð¡ÅôË«¡°7¡±Ôö³Ì°æµÄÍÆ³ö£¬±êÖ¾×ÅÐ¡ÅôÆû³µÔÚ¶¯Á¦Â·ÏßÉÏµÄÖØÒª²¼¾Ö¡£ËüÃÇ²»½ö¼Ì³ÐÁË¸÷×Ô´¿µç°æ±¾ÔÚÖÇÄÜ¡¢Éè¼ÆºÍ²Ù¿ØÉÏµÄÓÅÊÆ£¬¸üÍ¨¹ý¡°öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¡±ÏµÍ³½â¾öÁËÓÃ»§×îÖ÷ÒªµÄÐøº½ºÍ²¹ÄÜ½¹ÂÇ¡£ÎÞÂÛÊÇ×·Çó½Î³µÔìÐÍµÄP7+£¬»¹ÊÇ¿´ÖØ¿Õ¼äÊµÓÃµÄG7£¬¶¼Îª´Ë×¢ÈëÁË¸üÇ¿µÄÊÐ³¡¾ºÕùÁ¦¡£
ÖÁÓÚÊÛ¼Û·½Ãæ£¬Ôö³Ì°æµÄÍÆ³ö+3¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬¼ÈÃ÷ÏÔÌáÉýºËÐÄÖÇÄÜ»¯ÌåÑéµÄÍ¬Ê±£¬Ò²´ó¸ÅÂÊ»á¸ø´ó¼Ò´øÀ´²»Ð¡µÄ¾ªÏ²£¬·Ç³£ÖµµÃÆÚ´ý¡£
