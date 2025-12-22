Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æÁÁÏà£ºÍâ¹ÛÐÂ¸Ä¶¯£¬49.2¶Èµç³Ø£¬ÊÛ¼Û»ò²»µ½20Íò£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
½üÈÕ£¬Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æµÄ¾ßÌå²ÎÊýÏ¸½ÚÔÚ¹¤ÐÅ²¿×îÐÂ·¢²¼µÄ¡¶¼õÃâ³µÁ¾¹ºÖÃË°µÄÐÂÄÜÔ´Æû³µ³µÐÍÄ¿Â¼¡·ÖÐÕýÊ½ÅûÂ¶¡£Õâ¿î³µ´îÔØ49.2kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø×é£¬WLTC¹¤¿öÏÂ´¿µçÐøº½´ïµ½325¹«Àï£¬Ô¶³¬¶àÊýÍ¬¼¶Ôö³Ì³µÐÍ¡£
×÷ÎªÐ¡ÅôÆû³µÊ×¿î´îÔØÔö³Ì¶¯Á¦µÄÖÐ´óÐÍ½Î³µ£¬P7+Ôö³Ì°æµÄÁÁÏà±êÖ¾×ÅÐ¡ÅôÕýÊ½½ø¾üÖ÷Á÷Ôö³ÌÊ½µç¶¯³µÊÐ³¡£¬¿ªÆôÁË ¡°´¿µç+Ôö³Ì¡±Ë«Ïß²¼¾ÖµÄÐÂÕ½ÂÔ¡£ÐÂ³µÔ¤¼Æ½«ÓÚ2026Äê³õÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬´º½ÚÇ°ÓÐÍûÊµÏÖ½»¸¶¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÎ¢µ÷
Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æÔÚ±£Áô´¿µç°æ³µÐÍÔË¶¯½ÎÅÜÂÖÀªµÄÍ¬Ê±£¬½øÐÐÁËÒ»ÏµÁÐ¾«Ï¸»¯µÄÍâ¹Ûµ÷Õû¡£
Ç°Á³²¿·Ö£¬ÐÂ³µÈ¡ÏûÁËÏÂ²¿µÆ×éÏòÏÂÑÓÉìµÄºÚÉ«ÊÎÌõ£¬Ê¹ÕûÌåÊÓ¾õ¸ü¼Ó¼ò½à¡£Í¬Ê±£¬ÎªÁËÂú×ãÔö³ÌÆ÷µÄÉ¢ÈÈÐèÇó£¬ÏÂ°üÎ§Åä±¸ÁËÖ÷¶¯¿ª±ÕÊ½Ç°¸ñÕ¤¡£ÕâÒ»Éè¼Æ²»½öÊµÓÃ£¬¸üÔöÌíÁË³µÍ·µÄ²ã´Î¸ÐºÍ¿Æ¼¼¸Ð¡£
³µÉí²àÃæ£¬Áï±³Ê½Éè¼ÆµÃÒÔ±£Áô£¬´îÅäµ¥ÏòÒþ²ØÊ½ÃÅ°ÑÊÖºÍÐÂÑùÊ½ÂÖì±£¬Ìá¹©19Ó¢´çºÍ20Ó¢´çÁ½ÖÖ¹æ¸ñ¿ÉÑ¡¡£³µÉí³ß´ç·½Ãæ£¬ÐÂ³µµÄ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª5071/1937/1512mm£¬Öá¾à±£³Ö3000ºÁÃ×²»±ä¡£Óë´¿µç°æÏà±È£¬³µÉí³¤¶ÈÔö¼ÓÁË15mm¡£ÕâÒ»Î¢µ÷Ö÷ÒªÊÇÎªÁËÈÝÄÉÐÂÔöµÄÔö³ÌÆ÷¼°Ïà¹ØÓ²¼þ¡£
³µÎ²µÄ±ä»¯¸üÎªÃ÷ÏÔ£¬²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂÉè¼ÆµÄË«²ã¹á´©Ê½Î²µÆ×é£¬ÔìÐÍ³ÊD×ÖÐÎ£¬µãÁÁºó±æÊ¶¶È¼«¸ß¡£ºó±£ÏÕ¸Ü´ó²¿·ÖÇøÓò¸ÄÎª³µÉíÍ¬É«´¦Àí£¬Óë´¿µç°æµÄ´óÃæ»ýºÚÉ«¸ß¹âÐÎ³ÉÏÊÃ÷¶Ô±È¡£
49.2¶Èµç³Ø+800V+5C
P7+Ôö³Ì°æ´îÔØÁËÀ´×Ô¶«°²¶¯Á¦µÄ1.5TÔö³ÌÆ÷£¬×î´ó¹¦ÂÊ110kW¡£ÓëÖ®Æ¥ÅäµÄÇý¶¯µç»ú×î´ó¹¦ÂÊÎª180kW£¬Óë´¿µç°æ³¤Ðøº½Max³µÐÍ±£³ÖÒ»ÖÂ£¬×î¸ß³µËÙ¿É´ï200km/h¡£
µç³Ø·½Ãæ£¬ÐÂ³µÅä±¸ÁËÓÉÒÚÎ³¶¯Á¦Ìá¹©µÄÁ×ËáÌúï®µç³Ø×é£¬ÈÝÁ¿Îª49.2kWh¡£ÔÚWLTC¹¤¿öÏÂ£¬´¿µçÐøº½Àï³Ì´ï325¹«Àï¡£ÕâÒ»Êý¾ÝÔÚÔö³Ì³µÐÍÖÐ±íÏÖÍ»³ö£¬×ãÒÔÂú×ãÈÕ³£Í¨ÇÚµÄ¡°Ò»ÖÜÒ»³ä¡±ÐèÇó¡£
²¹ÄÜÐ§ÂÊÉÏ£¬P7+Ôö³Ì°æ½«´îÔØ800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨ºÍ5C³¬³ä¼¼Êõ£¬Ö§³Ö³¬³ä²¹ÄÜ¡£
±êÅä3Í¼ÁéÐ¾Æ¬£¿
¾¡¹ÜÄÚÊÎÏêÇéÉÐÎ´ÕýÊ½¹«²¼£¬µ«¸ù¾ÝÉê±¨ÐÅÏ¢ºÍÆ·ÅÆÒ»¹á²ßÂÔ£¬P7+Ôö³Ì°æÔ¤¼Æ½«ÑÓÐø´¿µç°æµÄÖÇÄÜ×ù²ÕÉè¼Æ¡£
³µÎ²µÄ¡°ULTRA¡±±êÊ¶°µÊ¾Æä¿ÉÄÜ´îÔØÈý¿ÅÍ¼ÁéÐ¾Æ¬£¬×ÜËãÁ¦¸ß´ï2250TOPS£¬È«Ïµ±êÅäXNGPÈ«³¡¾°¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬²»¶©ÔÄ¡¢²»ÊÕ·Ñ¡¢²»Ñ¡×°¡£
²Î¿¼´¿µç°æ£¬Ôö³Ì°æÔ¤¼Æ½«Åä±¸¸ßÍ¨æçÁú8295P×ù²ÕÐ¾Æ¬£¬²¢´îÔØAIÌìçáOSÏµÍ³¡£
ÊÛ¼Û20ÍòÔªÒÔÄÚ£¿
²Î¿¼ÔÚÊÛ´¿µç°æP7+µÄ18.68Íò-20.88ÍòÔªµÄÖ¸µ¼¼Û£¬ÒµÄÚÆÕ±éÔ¤²âÔö³Ì°æµÄ¼Û¸ñ»áÓÐÒ»¶¨ÏÂÌ½¡£
ÓÉÓÚµç³ØÈÝÁ¿´Ó´¿µç°æµÄ74¶ÈËõ¼õÖÁ49.2¶È£¬ºËÐÄ³É±¾ÓÐËù½µµÍ¡£ÓÐ·ÖÎöÈÏÎª£¬ÐÂ³µµÄÆðÊÛ¼Û¿ÉÄÜµÍÖÁ16ÍòÔª×óÓÒ£¬µ«¸ü¿ÉÄÜµÄÊÇÓë´¿µç°æ³ÖÆ½»òÂÔ¸ß£¬×îÖÕÂäÔÚ17-20ÍòÔªÇø¼ä¡£
Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æ½«ÇÐÈë20Íò×óÓÒµÄÐÂÄÜÔ´½Î³µÊÐ³¡£¬Óë±ÈÑÇµÏººDM-i¡¢ÉîÀ¶SL03Ôö
³Ì°æ¡¢ÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æµÈ³µÐÍÕ¹¿ªÖ±½Ó¾ºÕù¡£ÆäºËÐÄÓÅÊÆÔÚÓÚ£ºöïÅô³¬¼¶Ôö³ÌÏµÍ³¼æ¹ËÐøº½½¹ÂÇÓë´¿µçËØÖÊ¡¢È«Õ»×ÔÑÐµÄÐÐÒµ¶¥¼¶ÖÇÄÜ»¯ÌåÑé¡¢ÒÔ¼°Ð¡ÅôP7ÏµÁÐËù»ýÀÛµÄ³¬10Íò+ÓÃ»§¿Ú±®µÈ¡£
Ð¡Åô¡°Ôö³Ì´óÄê¡±µ½À´
Ð¡ÅôÆû³µÕýÔÚ¼ÓËÙÆä¡°´¿µç+Ôö³Ì¡±Ë«Ïß²¼¾Ö¡£¼ÌÐ¡ÅôX9Ôö³Ì°æÉÏÊÐºó£¬P7+Ôö³Ì°æµÄÁÁÏà±êÖ¾×ÅÐ¡ÅôÕýÊ½½ø¾üÖ÷Á÷Ôö³ÌÊ½µç¶¯³µÊÐ³¡¡£¹«Ë¾¼Æ»®ÔÚ2026ÄêÍÆ³ö7¿îÔö³Ì³µÐÍ£¬ÊµÏÖ¡°´¿µç+Ôö³Ì¡±Ë«Ïß²¢¾Ù¡£
Ôö³Ì³µÐÍÕýÔÚ³ÉÎªÊÐ³¡Ö÷Á÷Ñ¡Ôñ¡£¶ÔÓÚÓÃ»§À´Ëµ£¬Ôö³Ì°æ½â¾öÁË´¿µçÐøº½½¹ÂÇºÍ³äµç²»±ãµÄÎÊÌâ£¬ÓÈÆäP7+Ôö³Ì°æµÄ325km´¿µçÐøº½Ô¶³¬Ðí¶àÍ¬¼¶¾ºÆ·¡£ÕâÒ»Êý¾ÝÉõÖÁ½Ó½üÒ»Ð©ÈëÃÅ¼¶´¿µç³µÐÍµÄÐøº½Ë®Æ½£¬Ê¹ÆäÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐ×î´ó»¯¼æ¹Ë´¿µç¼ÝÊ»ÌåÑéºÍ³¤Ðøº½ÓÅÊÆ¡£
¶ÔÓÚÐ¡ÅôÆ·ÅÆ¶øÑÔ£¬P7+Ôö³Ì°æÓÐÍûÎüÒýÄÇÐ©Ï²°®P7ÏµÁÐÉè¼Æµ«¶Ô´¿µçÐøº½ÓÐ¹ËÂÇµÄÏû·ÑÕß£¬ÒÔ¼°¾³£ÐèÒª³¤Í¾³öÐÐµÄÓÃ»§¡£Õâ½«½øÒ»²½À©´óÐ¡Åô²úÆ·µÄÊÜÖÚ·¶Î§£¬ÌáÕñÕûÌåÏúÁ¿¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æËùÅä±¸µÄÈý¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬×ÜËãÁ¦¸ß´ï2250TOPS£¬Õâ½«ÊÇÍ¬¼¶±ð³µÐÍÖÐµÄºËÐÄÖÇÄÜ»¯ÓÅÊÆ¡£ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ÐÂ³µ´ó¸ÅÂÊ½«¸´ÖÆ´¿µç°æµÄÏÖÏó¼¶±¬¿î¿ÉÄÜ£¬ÖúÁ¦Ð¡ÅôÔÚÐÂÄÜÔ´³µÊÐµÄºìº£ÖÐ¿ª±ÙÐÂº½µÀ¡£Î´À´£¬Ëæ×Å²úÄÜÅÀÆÂÓëÇþµÀÆÌ¿ª£¬P7+Ôö³Ì°æÄÜ·ñ³ÉÎªÖÐ´óÐÍÔö³Ì½Î³µµÄ±ê¸Ë£¿ÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â