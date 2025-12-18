26ÄêÊ×Õ½´òÏì£ºÐ¡Åô¡°À¿Ê¤¡±µÇ³¡£¬Ð¡Ã×YU9Ê×·¢£¬ÁãÅÜD19¼Û¸ñÍÀ·ò£¡
2026ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬¹úÄÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡½«ÓÀ´Ò»³¡³¬¸ßÈÈ¶È¡°ÍÅÕ½¡±¡£ÁãÅÜD19¡¢Ð¡ÅôG01ºÍÐ¡Ã×YU9Èý¿îÖØ°õ6×ùSUV¼´½«Í¬ÆÚµÇ³¡¡£ËüÃÇ¹²Í¬Ãé×¼¼ÒÍ¥ÓÃ»§£¬È´ÒÔ½ØÈ»²»Í¬µÄ¼¼ÊõÂ·¾¶ÓëÊÐ³¡²ßÂÔÁÁ½££¬Ò»³¡¹ØÓÚ¿Õ¼ä¡¢ÖÇÄÜÓëÐÔ¼Û±ÈµÄÄÚÕ½Ò»´¥¼´·¢¡£
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬Âú×ã¡°5326¡±(³µ³¤³¬5Ã×¡¢Öá¾à³¬3Ã×¡¢³µ¿íÔ¼2Ã×¡¢6×ù²¼¾Ö)±ê×¼µÄ¸ß¶ËSUVÊÐ³¡Õý¼±ËÙÀ©ÕÅ£¬½ñÄêÏúÁ¿ÒÑÍ»ÆÆ50ÍòÁ¾£¬Ô¤¼Æ26Äê½«Í»ÆÆ°ÙÍòÁ¾ÊÐ³¡¹æÄ£¡£Ëæ×Å¶àÌ¥¼ÒÍ¥³ÉÎª³£Ì¬ÓëÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõÆÕ¼°ÄÚ¾í£¬ÕâÒ»Ï¸·ÖÊÐ³¡Èç½ñÒÑ³ÉÎª³µÆóµÄ±ø¼Ò±ØÕùÖ®µØ¡£
ÁãÅÜD19£º¶¥Åä»ò²»³¬30ÍòµÄÅäÖÃ¾íÍõ
ÁãÅÜÒ»Ö±ÒÔ¡°ÐÔ¼Û±ÈÍÀ·ò¡±Öø³Æ£¬ÆäÊ×¿îÈ«³ß´çÆì½¢SUV D19£¬ÊÄ½«ÕâÒ»²ßÂÔ½øÐÐµ½µ×¡£´«ÎÅÆä¶¥Åä¼Û¸ñÓÐÍû¿ØÖÆÔÚ30ÍòÔªÒÔÄÚ£¬ÒâÍ¼ÒÔ¡°ÖÐ¶Ë¼Û¸ñ¡¢Ô½¼¶ÌåÑé¡±º³¶¯ÊÐ³¡¡£
ÁãÅÜD19»ùÓÚÈ«ÐÂÆì½¢DÆ½Ì¨´òÔì£¬¶¨Î»´óÐÍÁù×ùÖÇÄÜºÀ»ªSUV¡£³ýÁË³µ³¤³¬5.2Ã×¡¢Öá¾à³¬3.1Ã×µÈ³ß´ç¶Ô±êÀíÏëL9ºÍÎÊ½çM9µÈ³µÐÍÍâ£¬ÆäºËÐÄÁÁµãÔÚÓÚ¡°¶ÑÁÏ¡±ºÁ²»ÊÖÈí¡£ÊÐÃæÉÏº±¼û´îÔØ80.3kWh³¬´óµç³Ø°üµÄÔö³ÌÏµÍ³£¬CLTC´¿µçÐøº½ÓÐÍû³¬500km£¬×ÛºÏÐøº½³¬1200km£¬È«Ïµ±êÅä800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬Ö§³Ö5C³¬¿ì³ä£¬ÒâÎ¶×Å¾ø´ó¶àÊýÈÕ³£¼ÝÊ»Ê±¿ÉÒÔÍêÈ«²»ÓÃÓÍ£¬³¹µ×½â¾öÐøº½²¹ÄÜ½¹ÂÇ¡£
ÖÇÄÜ»¯ÉÏ£¬¸Ã³µ½«ÒµÄÚÊ×·¢´îÔØË«¸ßÍ¨8797×îÐÂÒ»´úÆì½¢Ð¾Æ¬£¬Ö÷´ò¡°²Õ¼ÝÈÚºÏ¡±£¬×ÜËãÁ¦1280TOPS£¬Åä±¸¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³Ö×ÔÑÐVLA¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡£²ÕÄÚ±êÅä±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢£¬´îÔØ60Ó¢´çAR-HUDµÈ¡£
µ×ÅÌ·½Ãæ£¬¸Ã³µ²ÉÓÃË«Ç»¿ÕÐü+CDCÁ¬Ðø¼õÕñÏµÍ³£¬»ùÓÚÁãÅÜ×ÔÑÐÖÐÑëµç×ÓµçÆ÷¼Ü¹¹£¬Ö§³ÖÈ«ÓòÈÚºÏÐÍ¬£¬¾ß±¸¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈ¶¨¡¢Ô²¹æµôÍ·µÈ´´ÐÂ¹¦ÄÜ¡£
¼«ÖÂµÄÓ²¼þ¶ÑÁÏºÍºÁÎÞÕùÒéµÄ¶¨¼Û²ßÂÔ£¬ÈÃÁãÅÜD19´ÓÅäÖÃÉÏÍêÈ«²»Ñ·É«ÓÚ40¡«50ÍòÔªµÄÓÑÉÌ¸ß¶ËÆì½¢¾ºÆ·¡£µ«ÊÇ£¬ÆäÕæÊµµÄ¼Ý³ËÖÊ¸Ð¡¢Èí¼þ³ÉÊì¶È¼°³¤ÆÚ¿É¿¿ÐÔ£¬ÈÔÊÇ¾ö¶¨ÆäÄÜ·ñ³É¹¦¡°³å¸ß¡±µÄ¹Ø¼ü¿¼Ñé¡£
Ð¡ÅôG01£º35ÍòÔªÄÚµÄ¡°¿Æ¼¼Æì½¢£¬À¿Ê¤Æ½Ìæ¡±£¿
Ð¡ÅôG01½«½ÓÌæG9³ÉÎªÆ·ÅÆÐÂÆì½¢¡£Æä¡°·½ºÐ×Ó¡±ÔìÐÍÓïÑÔÓ²ÀÊ°ÔÆø£¬±»ÍøÓÑÏ·³ÆÎª¡°¹ãÖÝ´óÀ¿Ê¤¡±£¬ÔÚ±£ÕÏµÚÈýÅÅ¿Õ¼äµÄÍ¬Ê±£¬ÕÃÏÔ³öÈ«³ß´çSUVµÄÆø³¡¡£
Ð¡ÅôG01µÄÕûÌåÍâ¹ÛÂÖÀªÓ²ÀÊ´óÆø¡£ÆäÇ°Á³±£ÁôÁËÐ¡Åô¼Ò×åÊ½µÄ·ÖÌåÊ½´óµÆºÍ±êÖ¾ÐÔµÄÐÇ»·LEDÈÕÐÐµÆ´ø£¬µ«³µÍ·ÔìÐÍÏà±ÈÏÖÓÐ³µÐÍ¸üÎªÓ²ÀÊ¡¢ºñÖØ¡£³µÉíÏßÌõÆ½Ö±£¬³µ¶¥´ÓAÖùµ½DÖù¹ý¶ÉÆ½»º£¬³µÎ²²¿·ÖÔò²ÉÓÃÁË¹á´©Ê½Î²µÆÉè¼Æ£¬²¢ÇÒÎ²ÃÅ²ÉÓÃÁË¶ÀÌØµÄ¡°°ö¿ÇÊ½¡±Éè¼Æ£¬ÄÜÌá¹©¸ü´óµÄ¿ª¿Ú£¬ÔöÇ¿ÊµÓÃÐÔ¡£
¡°öïÅô³¬¼¶Ôö³ÌÏµÍ³¡±ÊÇG01µÄÁíÒ»´óÂôµã¡£¾ÝÍ¸Â¶£¬¸Ã³µ´¿µçÐøº½¿É´ï430¹«Àï£¬×ÛºÏÐøº½Í»ÆÆ1400¹«Àï£¬Ö§³Ö800V+5C¸ßÑ¹³¬³äÆ½Ì¨£¬ÇÒÔö³ÌÆ÷½éÈëÊ±µÄÔëÒô¿ØÖÆ¼«Îª³öÉ«£¬¾²Ú×ÐÔÓÅÐã¡£
ÁíÍâ£¬Æä×î´óµÄÍõÅÆÒÀÈ»ÊÇÐ¡ÅôÁìÏÈµÄÖÇÄÜ»¯£¬´îÔØ×ÔÑÐ3¿ÅÍ¼ÁéÐ¾Æ¬£¬×ÜËãÁ¦¸ß´ï2200TOPS£¬Ö¼ÔÚÌá¹©¶¥¼âµÄÖÇÄÜ×ù²ÕÓëÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑé¡£¶ÔÓÚ¿Æ¼¼¿Ø¼ÒÍ¥¶øÑÔ£¬G01ÎüÒýÁ¦Ê®×ã¡£
Ð¡Ã×YU9£º¡°ÈË³µ¼Ò¡±ÉúÌ¬ÒÆ¶¯ÖÇÄÜÖÕ¶Ë
Ð¡Ã×YU9ÊÇÐ¡Ã×Æû³µÆìÏÂµÄµÚÈý¿î²úÆ·£¬Ò²ÊÇÆäÊ×¿îÔö³Ì°æSUV³µÐÍ¡£×÷Îª´óÐÍÔö³ÌÊ½Áù×ùSUV£¬Ð¡Ã×YU9³µ³¤ÓÐÍûÍ»ÆÆ5.2Ã×£¬Öá¾à³¬3.1Ã×£¬Ìá¹©ÈýÅÅÁù×ù²¼¾Ö¡£
YU9µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ¸æ±ðÁËSU7µÄÁ÷ÏßÁé¶¯£¬×ªÏòÁËÓ²ÅÉ¡¢·½ÕýµÄ·ç¸ñ£¬¸ü·ûºÏÆäÈ«³ß´çSUVµÄ¶¨Î»¡£Õû³µÏßÌõ·½Õý¸ÕÓ²£¬Ç°Á³Åä±¸Ï¸³¤¼Ò×åÊ½´óµÆºÍ´óÐÍÌÝÐÎ½øÆø¿Ú£¬Ðí¶àÍøÓÑ½«Æä³ÆÎª¡°ÄêÇáÈËµÄµÚÒ»Ì¨¿À×µÂ¡±¡£
Ð¡Ã×YU9µÄºËÐÄ¾ºÕùÓÅÊÆÔÚÓÚÉúÌ¬ÕûºÏÄÜÁ¦¡£×÷ÎªÐ¡Ã×¡°ÈË-³µ-¼Ò¡±È«³¡¾°ÖÇÄÜÉúÌ¬µÄ¹Ø¼üÆ´Í¼£¬YU9½«ÊµÏÖÓëÐ¡Ã×ÊÖ»ú¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÉè±¸¡¢¿É´©´÷²úÆ·µÄÎÞ·ì»¥Áª¡£ÕâÖÖÉúÌ¬Õ³ÐÔÊÇÆäËû´«Í³³µÆóºÍÐÂÊÆÁ¦¶ÌÆÚÄÚÄÑÒÔÄ£·ÂµÄ±ÚÀÝ¡£
Ð¡Ã×YU9½«´îÔØ¡°À¥ÂØÔö³ÌÏµÍ³¡±£¬½«´îÔØ1.5TËÄ¸×Ôö³ÌÆ÷ºÍÇ°ºóË«µç»ú×é³ÉµÄËÄÇýÏµÍ³£¬×ÛºÏ¹¦ÂÊ³¬¹ý400ÂíÁ¦£¬Áã°Ù¼ÓËÙÔÚ5Ãë¼¶±ð£¬¹Ù·½¶¨Î»¶Ô±êÀíÏëL9¡¢ÎÊ½çM9µÈ¸ß¶Ë³µÐÍ¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬YU9µÄÆð²½¼Û¿ÉÄÜÂäÔÚ35ÍòÖÁ40ÍòÔªÇø¼ä£¬¶¥Åä°æ±¾Ô¤¼Æ²»³¬¹ý50ÍòÔª£¬ÐÎ³ÉÁËÃ÷ÏÔµÄ¡°ÐÔ¼Û±È¡±ÓÅÊÆ¡£ÓÃ40Íò¼¶µÄ¼Û¸ñ£¬Ìá¹©½Ó½üÉõÖÁ²¿·Ö³¬Ô½50Íò¼¶¾ºÆ·µÄÅäÖÃºÍÌåÑé£¬¶ÔÏû·ÑÕß¶øÑÔÎÞÒÉ¾ßÓÐ¾Þ´óÎüÒýÁ¦¡£
ÈýÇ¿Õù°Ô£¬Ë½«Ó®µÃ¸ü¶àÇàíù£¿
Èý¿î³µÐÍ²ßÂÔÏÊÃ÷£¬´íÎ»¾ºÕù£º
ÁãÅÜD19ÊÇ¡°¹úÃñÆì½¢¡±£¬ÒÔ¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈºÍ³¬³¤Ðøº½£¬ÎüÒýÎñÊµ¼ÒÍ¥¡£
Ð¡ÅôG01ÊÇ¡°¿Æ¼¼ÏÈ·æ¡±£¬ÒÔ×îÇ¿ÖÇÄÜºÍºÀ»ªÖÊ¸Ð£¬Ãé×¼¿Æ¼¼¾«Ó¢¼ÒÍ¥¡£
Ð¡Ã×YU9ÊÇ¡°ÉúÌ¬ÖÐÊà¡±£¬ÒÀ¿¿Ç¿´óµÄÆ·ÅÆÉúÌ¬Õ³ÐÔ£¬ÊÕ¸î¡°Ã×·Û¡±¼°ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÓÃ»§¡£
2026ÄêÁù×ùSUVÊÐ³¡µÄ¾ºÕù½«³¬Ô½¡°±ùÏä¡¢²Êµç¡¢´óÉ³·¢¡±µÄ³õ¼¶½×¶Î£¬Ïò¼¼ÊõÉî¶ÈÓëÌåÑéÍêÕûÐÔÑÝ½ø¡£³ýÁËÕâÈý¿î³µÐÍ£¬ÖÇ¼ºLS8¡¢·½³Ì±ªîÑ9¡¢°¢Î¬Ëþ09¡¢¼«ë´8XµÈÐÂÆ·Ò²½«¼ÓÈëÕ½¾Ö¡£¿ÉÒÔËµ£¬Ã÷ÄêµÄ6×ùSUVÊÐ³¡¾ºÕù½«¼«Æä²Ð¿áÑªÐÈ£¬¶ÔÓÚ¹ã´ó¼ÒÍ¥Ïû·ÑÕß¶øÑÔ£¬Ñ¡ÔñÒ²»áÔ½À´Ô½¶à¡£
