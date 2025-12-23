¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±¿ªÕ½£¡ÐÇÍ¾2026Ê×·¢È«¹ÌÌ¬µç³Ø£¬ËÄ¿îÐÂ³µÖ±Ö¸BBA¸¹µØ
¡°ÕæÕýµÄÀÕÃ¢£¬ÊÇ24Ð¡Ê±²»Í£ÐªµÄÄÍÁ¦¡¢ÊÇ¾«×¼µ½¼«ÖÂµÄÐ§ÂÊ£¬ÊÇÊ¼ÖÕÈçÒ»¡¢¾ø¶Ô¿É¿¿µÄÆ·ÖÊ¡£¡±ÔÚ12ÔÂ22ÈÕµÄÐÇÍ¾Æ·ÅÆÖ®Ò¹ÉÏ£¬ÑÇÖÞÀÕÃ¢ÉÌÎñ×Ü¼àÍõÐÀµÀ³öÁËÕâÒ»ÈüÊÂµÄ¾«ÉñÄÚºË¡£ÕâÒ²ÕýÊÇÐÇÍ¾ÏëÒªÐ´½ø×Ô¼ºDNAÀïµÄ¶«Î÷¡£
»î¶¯ÏÖ³¡£¬ÐÇÍ¾Ò»´ÎÐÔÁÁ³öËÄ¿îÈ«ÐÂ³µÐÍ¡ª¡ªES7 GT¡¢ES8¡¢ET8 ºÍ ET9£¬²¢Ðû²¼ÁËÒ»¸öÖØ°õ½Úµã£º2026Äê½«Ê×·¢´îÔØÈ«¹ÌÌ¬µç³Ø¡£´ÓÔçÄêÇ¿µ÷¡°ÊæÊÊ¡±£¬µ½ºóÀ´Ö÷´ò¡°¿Æ¼¼¡±£¬Èç½ñÐÇÍ¾×îÖÕ°Ñ·½Ïò¶Ô×¼ÁË ¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±£¬ÔÚÆßÄêÌ½Ë÷ºó£¬ÕÒµ½ÁËÓëBBAµÈ´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆ²îÒì»¯µÄÐÂÂ·¾¶¡£
Èý´Î¾õÐÑ£ºÎªÊ²Ã´ÊÇ¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±£¿
ÐÇÍ¾µÄÆ·ÅÆ¶¨Î»¾ÀúÁËÈý´ÎÖØÒª×ª±ä¡£ÕâÒ»×ª±ä±³ºó£¬ÊÇÖÐ¹úÆû³µÆ·ÅÆÔÚ¸ß¶Ë»¯Â·ÉÏµÄ¼èÄÑÌ½Ë÷¡£ÐÇÍ¾×î³õ¶¨Î»¡°ÊæÊÊºÀ»ª¡±£¬ºóµ÷ÕûÎª¡°¿Æ¼¼ÐÂºÀ»ª¡±£¬ÏÖÔÚ×îÖÕÈ·¶¨Îª ¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±¡£
ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÊÂ³¤ÒüÍ¬Ô¾Ç¿µ÷£¬ÐÇÍ¾µÄÊ¹ÃüÊÇ¡°´´ÔìÒ»¸ö¡®ÎÒ¾ÍÊÇÎÒ¡¯¡¢ÓµÓÐ¶ÀÁ¢Áé»êÓë¼ÛÖµÖ÷ÕÅµÄºÀ»ªÆ·ÅÆ¡±¡£
Èç½ñËø¶¨¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±£¬ÒâÔÚ»Ø¹éºÀ»ªµÄ±¾ÖÊ¡ª¡ª²»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚÅäÖÃµÄ¶ÑÆö£¬¶øÊÇÈÃ¶¥¼âµÄÐÔÄÜ³ÉÎªºÀ»ªµÄ»ùÊ¯¡£ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö´ÐÐ¸±×Ü²ÃÀîÑ§ÓÃÖ¸³ö£¬ÐÇÍ¾3.0Ê±´ú½«Î§ÈÆ»ù´¡ÐÔÄÜ¡¢¼ÛÖµÌåÑé¡¢ÇéÐ÷±í´ïÈý´óÎ¬¶ÈÍÆ¶¯Æ·ÅÆ½ø»¯¡£
¾ßÌåµ½Î´À´²úÆ·¹æ»®ÉÏ£¬½«Î§ÈÆESºÍETÁ½´óÐòÁÐ¹¹½¨È«ÐÂ²úÆ·¾ØÕó¡£Î´À´²úÆ·½«·ÖÎªESºÍETÁ½´óÐòÁÐ¡£ESÏµÁÐÖ÷´ò¡°ÓÉÐÔÄÜÚ¹ÊÍºÀ»ª¡±£¬×·Çó¶¯Á¦¡¢²Ù¿ØÓë¼ÝÊ»ÖÊ¸Ð;ETÏµÁÐÔò²àÖØ¡°ÒÔºÀ»ª³ÐÔØÐÔÄÜ¡±£¬¸ü¹Ø×¢¿Õ¼äÌåÑéÓëÊæÊÊ¶È¡£2026Äê£¬ÐÇÍ¾½«ÐÎ³É¡°4+4+X¡±²úÆ·¾ØÕó£¬Î´À´10-20¸öÔÂ£¬»¹ÓÐ3¿îÒÔÉÏÐÂ³µ¼´½«µÇ³¡¡£
¼¼ÊõÁÁ½££º¹ÌÌ¬µç³ØÓëÕ×Íß¿ì³ä
ÐÇÍ¾ÔÚ´Ë´ÎÆ·ÅÆÖ®Ò¹Õ¹Ê¾ÁËÒ»ÏµÁÐÓ²ºË¼¼Êõ£¬ÆäÖÐ×îÒýÈË×¢Ä¿µÄÊÇ¡°Ï¬Å£È«¹ÌÌ¬µç³Ø½«ÓÚ2026ÄêÊ×·¢ÉÏ³µ¡±µÄÐûÑÔ¡£Õâ¿ÉÄÜÊÇ¹úÄÚÖ÷Á÷Æ·ÅÆÖÐ×îÇåÎúµÄ¹ÌÌ¬µç³ØÁ¿²úÊ±¼ä±í¡£
Óëµ±Ç°ÆÕ±éÊ¹ÓÃµÄÒºÌ¬ï®Àë×Óµç³ØÏà±È£¬¹ÌÌ¬µç³ØÓÃ¹ÌÌ¬µç½âÖÊÈ¡´úµç½âÒº£¬ÕâÒ»±ä»¯´øÀ´Èý´óÓÅÊÆ£º¸ü¸ß°²È«ÐÔ¡¢ÄÜÁ¿ÃÜ¶È·ÉÔ¾¡¢¸ü¿ì³äµçËÙ¶È¡£ÐÇÍ¾ES8´îÔØ¹ÌÌ¬µç³Øºó£¬´¿µçÐøº½ÓÐÍûÇáËÉÍ»ÆÆ1000¹«Àï£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾öÀï³Ì½¹ÂÇÎÊÌâ¡£
ÐÇÍ¾µÄ¡°¼¼ÊõÓã³Ø¡±»¹ÓÐ¶àÌõ¡°´óÓã¡±£ºÕ×Íß¼¶¡°Ñ¸ÁúÃë³ä¡±¿ÉÊµÏÖÔÚ³äµç5·ÖÖÓÐøº½Ôö¼Ó500¹«Àï;ÈÈÐ§ÂÊ¸ß´ï48%µÄöïÅô»ì¶¯·¢¶¯»úÕ¾ÉÏÊÀ½çµÚÒ»ÌÝ¶Ó;2400MPaÈÈ³ÉÐÍ¸Ö´òÔìµÄ¡°ÐÇ¼Ê±¤ÀÝ¡±°²È«³µÉí¡£
ÕâÐ©Ó²ºË¼¼Êõ¹²Í¬¹¹³ÉÁËÐÇÍ¾3.0Ê±´ú¡°ÐÔÄÜºÀ»ª¡±µÄµ×²ãÂß¼¡ª¡ªºÀ»ªÊÇÓÉ¶¥¼â¼¼Êõ´øÀ´µÄ¼«ÖÂ°²È«¡¢ÎÞÓÇ²¹ÄÜºÍÆì½¢¼¶¼Ý³ËÌåÑé¡£
ËÄ¿îÐÂ³µ£º¸²¸ÇÖ÷Á÷ºÀ»ªÊÐ³¡
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÐÇÍ¾ÔÚ´Ë´ÎÆ·ÅÆÖ®Ò¹ÉÏÒ»¿ÚÆøÁÁÏàÁË4¿îÐÂ³µÐÍ¡£ÆäÖÐ£º
ES7 GT±»¶¨ÒåÎª¡°ÐÇ¶¯ÐÔÄÜGT¡±£¬ÒÔ´óÊ¦¼¶ÔË¶¯µ×ÅÌµ÷Ð£ºÍ3Ãë¼¶Áã°Ù¼ÓËÙÊÍ·ÅÔË¶¯Áé»ê¡£×÷ÎªESÏµÁÐµÄÐÔÄÜµ£µ±£¬ËüÃé×¼×·ÇóÑÕÖµ¡¢ÐÔÄÜÓëÊµÓÃ¼æ¹ËµÄÄêÇá¾«Ó¢ÈºÌå¡£
ES8×÷Îª¡°ONE-BOXÐÇ¼ÊÐÂÁÔ×°¡±£¬ÒÔµß¸²ÐÔÕû³µÉè¼Æ´îÅäÁÔ×°´óÆ½²ã£¬²¢½«Ê×´î¹ÌÌ¬µç³Ø¼¼Êõ¡£Õâ¿î³µ½«³ÉÎªÐÇÍ¾¼¼ÊõÊµÁ¦µÄ¼¯ÖÐÕ¹Ê¾¡£
ET8¶¨Î»¡°ÐÇ¼ÊºÀ»ª¶¯¸ÐSUV¡±£¬»ùÓÚÐÇÏí¼Ý³ËÌåÑé¡¢Ìý¾õÊ¢Ñç¼°ÓÃÁÏÑ¡²ÄµÈ£¬Ú¹ÊÍÒÆ¶¯ÊæÏí¿Õ¼ä¡£ÆäÄ¿±êÃ÷ÏÔÖ¸ÏòÀíÏëL9¡¢ÎÊ½çM9µÈÈÈÃÅ´óÐÍSUV¡£
ET9ÔòÒÔ¡°ÉÝÏíÐÇ½¢´óÁù×ùSUV¡±µÄ¶¨Î»£¬ÒÔ¶Ô¿ªÃÅÓëÌìµØÎ²ÃÅµÄÉè¼Æ¼°³¬´ó¿Õ¼äÒâ¾³£¬ÖØËÜÆì½¢SUVÐÂ±ê×¼¡£Õâ¿î³µ½«³ÉÎªÐÇÍ¾Æ·ÅÆµÄÍ¼ÌÚÖ®×÷¡£
ÈüÊÂ±³Êé£ºÀÕÃ¢¼Æ»®ÓëÐÔÄÜÑéÖ¤µÄ±Õ»·
ÐÇÍ¾»¹Ðû²¼Æô¶¯ ¡°EXEEDÀÕÃ¢¼Æ»®¡±£¬Ä¿±êÊÇ³ÉÎªÊ×¸öÒÔ³§ÉÌ³µ¶ÓÉí·Ý²ÎÓëÊÀ½ç¶¥¼¶Æû³µÈüÊÂÌåÏµµÄÖÐ¹úÆ·ÅÆ¡£ÀÕÃ¢24Ð¡Ê±ÄÍÁ¦ÈüÒÔ¼«¶Ë¿¼Ñé³µÁ¾¿É¿¿ÐÔ¡¢ÄÍ¾ÃÐÔÎÅÃû£¬ÐÇÍ¾½«ÆäÊÓÎª¡°ÖÕ¼«ÊµÑéÊÒ¡±£¬ÈÃÈüµÀÊý¾ÝÓë¾Ñé·´²¸Á¿²ú³µµÄµ÷Ð£ÓëÓÅ»¯¡£
¸ù¾Ý¡°ÀÕÃ¢Ö®Â·¡±ÎåÄêÔË¶¯Õ½ÂÔ¹æ»®£¬ÐÇÍ¾µÚÒ»½×¶Î½«Æô¶¯¡°ÐÇÍ¾Í³¹æÈü¡±£¬½¨Á¢±¾ÍÁÄÍÁ¦ÈüÑ¡°ÎÌåÏµ;µÚ¶þ½×¶Î¼ÓÈëÑÇÖÞÀÕÃ¢ÏµÁÐÈü;µÚÈý½×¶Î×é½¨¡°ÐÇÍ¾ÀÕÃ¢³µ¶Ó¡±£¬Ä¿±ê×îÖÕÊ»ÈëÀÕÃ¢24Ð¡Ê±ÄÍÁ¦ÈüµÄÕýÈüÈü³¡¡£
ÕâÖÖ¡°ÈüµÀÑéÖ¤-Á¿²úÓ¦ÓÃ¡±µÄ¼¼Êõ±Õ»·£¬ÊÇ´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆ½¨Á¢ÐÔÄÜÉùÓþµÄ¾µäÂ·¾¶¡£ÐÇÍ¾µÄÑ¡Ôñ£¬±íÃ÷ÆäÕýÒÔÍ¬ÑùÑÏ½÷µÄ¹¤³ÌÕÜÑ§¹¹½¨Æ·ÅÆµÄ¼¼Êõ¿ÉÐÅ¶È¡£
½ñÄê1-11ÔÂ£¬ÐÇÍ¾ÀÛ¼ÆÏúÊÛÒÑ³¬10.9ÍòÁ¾£¬±£³ÖÔö³¤ÊÆÍ·¡£ÔÚµç¶¯»¯ÊµÏÖ¡°»»µÀ³¬³µ¡±Ö®ºó£¬ÖÐ¹úÆ·ÅÆÕýÃæÁÙ´Ó¡°¼¼ÊõÁìÏÈ¡±µ½¡°ÎÄ»¯ÁìÏÈ¡±µÄ¶þ´Î¿çÔ½¡£ÐÇÍ¾µÄ3.0Ê±´ú£¬ÎÞÒÉÊÇÒ»´Î¹Ø¼ü³¢ÊÔ¡£
ÕýÈçÆæÈð¶ÊÂ³¤ÒüÍ¬Ô¾ËùËµ£º¡°ÐÇÍ¾µÄÊ¹Ãü²»ÊÇÄ£·ÂºÀ»ª£¬¶øÊÇ¶¨ÒåºÀ»ª¡£¡±2026ÄêµÄ¹ÌÌ¬µç³ØÓëÒ»ÏµÁÐÐÂ³µ£¬½«ÊÇÕâ³¡¡°¶¨ÒåÖ®Õ½¡±µÄÖØÒªÂä×Ó¡£ÐÇÍ¾ÄÜ·ñÔÚºÀ»ªÊÐ³¡ÕæÕýÕ¾ÎÈ£¬´ð°¸ÕýÔÚÂ·ÉÏ¡£
