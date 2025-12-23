27.98ÍòÔªÆð£¬VLAÄÜÕü¾È³¤³ÇÀ¶É½Âð£¿
12ÔÂ22ÈÕ£¬ÎºÅÆÈ«ÐÂÀ¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æÔÚ±£¶¨ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÐÂ³µ¹²ÍÆ³öÈý¿îÅäÖÃ³µÐÍ£¬¹Ù·½ÊÛ¼Û29.98-32.68ÍòÔª£¬ÏÞÊ±»ÀÐÂ¼Û27.58-30.28ÍòÔª¡£
×÷ÎªÊ×¿î´îÔØVLA´óÄ£ÐÍµÄ´óÁù×ù²å»ìSUV£¬Õâ¿î³µÊÔÍ¼Í¨¹ýÖÇÄÜ¼ÝÊ»¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆ£¬ÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄ30Íò¼¶ÐÂÄÜÔ´SUVÊÐ³¡ÖÐÉ±³öÒ»ÌõÑªÂ·¡£
³¤³ÇÆû³µ¶ÊÂ³¤Îº½¨¾üÔÚ·¢²¼»áÏÖ³¡Ì¹ÑÔ£¬¡°¼Û¸ñÕ½µÄ³ÖÐø»á¶ÔÓÃ»§ºÍ²úÒµÔì³ÉÉËº¦¡±¡£ÔÚ¼Û¸ñÕ½Ê¢ÐÐµÄµ±ÏÂ£¬ÎºÅÆÑ¡ÔñÁË²»Í¬µÄÂ·¾¶¡ª¡ªÓÃÖÇÄÜ»¯½ø½×ÎüÒýÏû·ÑÕß¡£
ºËÐÄÉý¼¶£ºVLAÊ×·¢ÉÏ³µ
ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÏµÍ³µÄ³¹µ×¸ïÐÂÊÇ±¾´ÎÉý¼¶µÄºËÐÄ¡£À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æ´îÔØµÄVLA´óÄ£ÐÍÊµÏÖÁË´Ó¡°»úÐµÖ´ÐÐ¡±µ½¡°ÈËÐÔÀí½â¡±µÄ¿çÔ½¡£ÕâÌ×ÏµÍ³ÓÉËãÁ¦´ï700TOPSµÄThor-UÐ¾Æ¬ºÍ°üÀ¨¼¤¹âÀ×´ïÔÚÄÚµÄ27¸ö¸ÐÖª´«¸ÐÆ÷Ö§³Ö£¬ÊµÏÖÁËÈ«³¡¾°NOA¡¢×ÔÈ»ÓïÒô¿ØÖÆ¸¨Öú¼ÝÊ»µÈ²Ù×÷¡£
×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥ÊÇVLA×îÒýÈË×¢Ä¿µÄÌØµã¡£¼ÝÊ»ÕßÖ»ÐèËµ³ö¡°Ð¡ÎºÍ¬Ñ§£¬Ô¶Àë´ó³µ¡±ÕâÑùµÄÖ¸Áî£¬ÏµÍ³¾ÍÄÜÖ÷¶¯¹æ»®Â·¾¶£¬Æ½ÎÈÀ¿ªÓë´óÐÍ³µÁ¾µÄ°²È«¾àÀë¡£ÕâÖÖÖ±¹ÛµÄ½»»¥·½Ê½£¬´ó·ù½µµÍÁËÊ¹ÓÃ¸ß¼¶¼ÝÊ»¸¨Öú¹¦ÄÜµÄÃÅ¼÷¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æÒýÈëÁËCoTË¼Î¬Á´¿¨Æ¬¹¦ÄÜ£¬½«¸¨Öú¼ÝÊ»µÄ¡°ÄÚÐÄÏ·¡±ÊµÊ±³ÊÏÖ¸øÓÃ»§¡£Ã¿´ÎÉ²³µ¡¢ÈÆÐÐµÄÀíÓÉ¶¼¿´µÃÃ÷Ã÷°×°×£¬´òÆÆÁË´«Í³¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³µÄ¡°ºÚÏä¡±×´Ì¬£¬ÓÐÖúÓÚ½¨Á¢ÕæÕýµÄ¼ÝÊ»ÐÅÈÎ¡£
·ÀÓùÐÔ¼ÝÊ»ÄÜÁ¦ÈÃÕâ¿î³µÄÜÏñ¾Ñé·á¸»µÄÀÏË¾»úÒ»ÑùÌáÇ°Ô¤ÅÐ·çÏÕ¡£Óöµ½ÊÓÏßÊÜ×è»ò¸´ÔÓÂ·¿ö£¬ÏµÍ³»áÌáÇ°¼õËÙ²¢±£³Ö¸ü±£ÊØµÄÐÐÊ»·½Ê½£¬½«°²È«·ÀÏß´Ó¡°±»¶¯ÏìÓ¦¡±Ç°ÒÆÖÁ¡°Ö÷¶¯±ÜÏÕ¡±¡£
ÐÂ³µ»¹ÔÚºóÊÓ¾µÓëÎ²µÆ´¦ÐÂÔöÁË¸¨Öú¼ÝÊ»¡°Ð¡À¶µÆ¡±£¬ÔÚ¸¨Öú¼ÝÊ»¹¦ÄÜ¿ªÆôÊ±£¬ÏòÍâ½çÇåÎúÊ¾Òâ³µÁ¾µ±Ç°×´Ì¬£¬ÊµÏÖ³µÓë»·¾³µÄÓÑºÃ¶Ô»°¡£
Ï¸½ÚÅäÖÃÉý¼¶Î¢µ÷
×÷ÎªÒ»¿îÃæÏò¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄ´óÁù×ùSUV£¬À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æÔÚ¿Õ¼ä²¼¾ÖÉÏÑÓÐø¡°ÊæÊÊÆ½È¨¡±ÀíÄî¡£Æä³µÉí³ß´çÎª5156/1980/1805mm£¬Öá¾à´ïµ½3050mm£¬ºÍÀÏ¿î»ù±¾±£³ÖÒ»ÖÂ¡£ÁíÍâ£¬
µÚ¶þÅÅÅä±¸´øÓÐµç¶¯ÍÈÍÐµÄ¶ÀÁ¢×ùÒÎ£¬¸±¼ÝÌá¹©Ò»¼üÁãÖØÁ¦Ä£Ê½¡£µÚÈýÅÅ×ùÒÎµÄÍÈ²¿¿Õ¼äÎª826mm£¬Í·²¿¿Õ¼äÎª851mm£¬ÊµÏÖÈýÅÅÊæÊÊÆ½È¨¡£
ÐÂ³µ·½ÏòÅÌÉý¼¶ÎªµçÈÝÊ½·½ÏòÅÌ£¬Ê¹ÓÃ¼ÝÊ»¸¨ÖúÏµÍ³Ê±Ö»ÐèÇá·ö¼´¿É¸ÐÖª£¬´ó·ù¼õÇáÁË¼ÝÊ»Æ£ÀÍ¡£ÖÇÄÜ×ù²Õ·½Ãæ£¬ÐÂ³µ´îÔØCoffee OS 3.4ÏµÍ³£¬ÈÚºÏAIÖ÷¶¯·þÎñÓëÈËÐÔ»¯½»»¥¡£ºóÅÅ17.3Ó¢´ç3KÓéÀÖÆÁÐÂÔö¡°ÔÎ¶¯Êæ»ºÏÔÊ¾¡±¹¦ÄÜ£¬ÄÜÓÐÐ§»º½âÐÐ³µÍ¾ÖÐ¿´ÆÁÄ»µ¼ÖÂµÄÔÎ³µ²»ÊÊ¸Ð¡£
¶¯Á¦ÏµÍ³·½Ãæ£¬À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æ´îÔØHi4ÐÔÄÜ°æÖÇÄÜµç»ìËÄÇýÏµÍ³£¬ÓÉ1.5T·¢¶¯»úÓëÇ°ºóË«µç»ú×é³É£¬ÏµÍ³×ÛºÏ¹¦ÂÊ´Ó392kWÌáÉýÖÁ422kW£¬·åÖµÅ¤¾Ø822Å£¡¤Ã×£¬°Ù¹«Àï¼ÓËÙ½öÐè4.9Ãë£¬¼ÓËÙÐÔÄÜ¸üÇ¿¡£ÐÂ³µÌá¹©Á½ÖÖµç³Ø×éÑ¡Ôñ£¬WLTC´¿µçÐøº½·Ö±ðÎª185kmºÍ220km£¬×ÛºÏÐøº½Àï³Ì¸ß´ï1343km£¬¿÷µçÓÍºÄµÍÖÁ6.5L/100km¡£
µ×ÅÌÏµÍ³ÐÂÔö¡°×èÄáÔ¤Ãé¡±¹¦ÄÜ£¬¿ÉÌáÇ°Ê¶±ð¼õËÙ´øµÈÂ·Ãæ±ä»¯²¢Ö÷¶¯µ÷Õû¼õÕñÆ÷×èÄá£¬½â¾öÁËÀÏ¿îµ×ÅÌÂËÕðÆ«Ó²µÄÓÃ»§Í´µã¡£ÅäºÏiTVCÖÇÄÜÅ¤¾ØÊ¸Á¿¿ØÖÆÏµÍ³£¬²Ù¿ØÁé»îÐÔµÃµ½ÏÔÖøÌáÉý¡£
µ×ÅÌ¶ÑÁÏÓÐÃ÷ÏÔ¶Ì°å
³¤³ÇÆû³µCTOÎâ»áÐ¤ÔÚÌ¸µ½CP MasterÏµÍ³Ê±±íÊ¾£º¡°ÎÒÃÇÏ£ÍûÕâÌ×ÏµÍ³ÊÇµÚÒ»£¬µ«µÚÒ»²»ÊÇºÍ´ó¼ÒµÄÅÅÃû£¬¶øÊÇ°²È«µÚÒ»£¬ÌåÑéµÚÒ»¡±¡£ÔÚ¼Û¸ñÕ½Ê¢ÐÐµÄµ±ÏÂ£¬ÎºÅÆÑ¡ÔñÁËÒÔÖÇÄÜ»¯½ø½×ÎüÒýÏû·ÑÕßµÄÂ·¾¶¡£
È»¶ø£¬À¶É½ÃæÁÙµÄÊÐ³¡ÌôÕ½²»ÈÝÐ¡êï¡£2025Äê11ÔÂ£¬ÎºÅÆÀ¶É½ÏúÁ¿½öÎª1728Á¾£¬·´Ó³³öÆäÔÚ¼¤ÁÒ¾ºÕùÖÐËùÃæÁÙµÄ¾Þ´óÏúÁ¿Ñ¹Á¦¡£ÀíÏëL8¡¢ÎÊ½çM7µÈ¾ºÆ·³µÐÍÒÑ½¨Á¢ÆðÇ¿´óµÄÊÐ³¡¿Ú±®ÓëÓÃ»§»ù´¡¡£Óë¾ºÕù¶ÔÊÖÏà±È£¬À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æÓµÓÐÈý´óÓÅÊÆ£¬°üÀ¨ÐÐÒµÁìÏÈµÄVLAÖÇÄÜ¼ÝÊ»¡¢¼æ¹ËÐÔÄÜÓëÄÜºÄµÄHI4ÐÔÄÜ°æÖÇÄÜµç»ìËÄÇý¡¢ÒÔ¼°ÓÐÃ÷ÏÔÐÔ¼Û±ÈÓÅÊÆµÄ27.58ÍòÔªÏÞÊ±ÆðÊÛ¼Û¡£
²»¹ý£¬À¶É½½ø½×°æÔÚ»úÐµËØÖÊ·½ÃæÈÔ´æÔÚÃ÷ÏÔ¶Ì°å¡£µ×ÅÌÐü¼ÜÏµÍ³²ÉÓÃÁËÇ°Âó¸¥Ñ·Ê½+ºóÎåÁ¬¸ËÊ½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü×éºÏ£¬ÕâÓëÍ¬¼¶±ð¾ºÕù¶ÔÊÖÆÕ±é²ÉÓÃµÄÇ°Ë«²æ±ÛÐü¼ÜÏà±È£¬ÔÚ³É±¾ºÍ¼¼Êõº¬Á¿ÉÏ¶¼ÓÐ²î¾à¡£
ÓÐÀÏ³µÖ÷ÃÇ·´Ó³£¬ÀÏ¿îÀ¶É½µÄµ×ÅÌÂËÕðÐ§¹ûÒ²²»¾¡ÈçÈËÒâ£¬³µÁ¾¶ÔÆÕÍ¨Â·ÃæÉÏµÄÏ¸Ð¡Õð¶¯¹ýÂËÐÔ²»¼Ñ£¬´ø¸ø³µÄÚ³Ë¿ÍÌå¸ÐÂÔ²î¡£
¶øÓëÓÑÉÌÍ¬¼ÛÎ»¾ºÆ·¶Ô±È£¬ÀýÈçÌÚÊÆN8L¡¢ÎÊ½çM7¡¢ÀíÏëL7µÈ³µÐÍ£¬´ó¶à²ÉÓÃÁË¸ü¸ß¼¶µÄÇ°Ë«²æ±Ûºó¶àÁ¬¸ËÐü¼Ü£¬Í¬Ê±ÔÚÅä±¸CDCÁ¬Ðø¿É±ä¼õÕð×èÄáÆ÷µÄ»ù´¡ÉÏ£¬²ÉÓÃÁË¿ÕÆøÐü¼Ü£¬¼È¿Éµ÷½Úµ×ÅÌÈíÓ²£¬Ò²ÄÜµ÷½Ú¸ßµÍ£¬Âú×ãÈ«³¡¾°¼Ý¿ØÌåÑé¡£
ÔÚ¿ÕÐü+CDCÖð½¥³ÉÎª30ÍòÔª¸ß¶Ë³µÐÍ±êÅäµÄÊÐ³¡»·¾³ÏÂ£¬À¶É½µÄµ×ÅÌÓÃÁÏÈ·Êµ´æÔÚ±È½ÏÃ÷ÏÔµÄÁÓÊÆ¡£¶øÕâÒ»²î¾à£¬ºÜÄÑ¿¿VLA+ÐÔ¼Û±ÈÈ¥ÃÖ²¹¡£
Î´À´Ò»Äê£¬ÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´SUVÊÐ³¡µÄ¾ºÕù½«Óú¼Ó¼¤ÁÒ¡£À¶É½ÖÇÄÜ½ø½×°æËäÓÐVLA´óÄ£ÐÍÕâÒ»¼¼ÊõÁÁµã£¬µ«ÆäÊÐ³¡±íÏÖÈÔÐèÊ±¼äÑéÖ¤¡£Æä¿ÉÄÜÒý·¢µÄÊÐ³¡·´Ïì£¬½«¼ìÑé³¤³ÇÆû³µ¼¼ÊõÂ·ÏßµÄÊÐ³¡ÎüÒýÁ¦¡£
