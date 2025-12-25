±¼³Û³ÉÇ§Àï¿Æ¼¼µÚÎå´ó¹É¶«£¬¼ªÀûÏµÖÇ¼Ý³å´ÌµÚÒ»ÌÝ¶Ó£¡
2025Äê12ÔÂ23ÈÕ£¬Ã·ÈüµÂË¹-±¼³Û(ÉÏº£)Êý×Ö¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕýÊ½ÒÔ13.42ÒÚÔªÊÕ¹ºÇ§Àï¿Æ¼¼3%¹É·Ý£¬³ÉÎªÕâ¼Ò¼ªÀûÏµÖÇÄÜ¿Æ¼¼¹«Ë¾µÄµÚÎå´ó¹É¶«¡£
Õâ±Ê¹ÉÈ¨½»Ò×Ê¼ÓÚ½ñÄê9ÔÂ·Ý£¬¸ù¾Ýµ±Ê±Ç§Àï¿Æ¼¼¹«¸æÅûÂ¶£¬Á¦·«¿Ø¹É½«Æä³ÖÓÐµÄ1.36ÒÚ¹É£¬ÒÔÃ¿¹É9.87ÔªµÄ¼Û¸ñ×ªÈÃ¸ø±¼³ÛÊý×Ö¼¼Êõ¡£½»Ò×Íê³Éºó£¬Á¦·«¿Ø¹É³Ö¹É±ÈÀýÓÉ13.68%½µÖÁ10.68%£¬¶ø±¼³ÛÊý×Ö¼¼ÊõÔò³ÉÎªµÚÎå´ó¹É¶«£¬²¢³ÐÅµ12¸öÔÂÄÚ²»¼õ³Ö¡£
Ä¿Ç°£¬Ç§Àï¿Æ¼¼µÄ¿Ø¹É¹É¶«ÈÔÎªÖØÇìÂú½ºì»ù½ð£¬³Ö¹É29.85%£¬¹«Ë¾Êµ¼Ê¿ØÖÆÈ¨Î´·¢Éú±ä¸ü£¬¼ªÀûÏµÈÔÕ¼Ö÷µ¼¡£µÚ¶þ´ó¹É¶«ÎªÓ¡Ææ²ÎÓëµÄÖØÇì½ºÓ»ã£¬³Ö¹É19.91%;Á¦·«¿Ø¹ÉÎªµÚÈý´ó¹É¶«¡£
Óëµ¥´¿µÄ²ÆÎñÍ¶×Ê²»Í¬£¬±¼³Û´Ë´ÎÈë¹É¾ßÓÐÃ÷ÏÔµÄÕ½ÂÔÒâÍ¼¡£Ã·ÈüµÂË¹-±¼³Û(ÉÏº£)Êý×Ö¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇ±¼³ÛÔÚÈ«Çòº£Íâ×î´óµÄÊý×Ö»¯ÑÐ·¢ÖÐÐÄ£¬´Ë¾Ù±»ÊÓÎªË«·½ÔÚÖÇÄÜ¼ÝÊ»¡¢ÖÇÄÜ×ù²ÕµÈÁìÓòÉî¶ÈÕ½ÂÔºÏ×÷µÄÇ°×à£¬Ö¼ÔÚÊµÏÖ¼¼ÊõÐÍ¬ºÍ×ÊÔ´»¥²¹¡£
±¼³ÛµÄ×ªÐÍ½¹ÂÇÓë±¾ÍÁ»¯Ñ¡Ôñ
ÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ¿ìËÙáÈÆðÓëÖÇÄÜ»¯¡°»»µÀ³¬³µ¡±£¬¸ø°üÀ¨±¼³ÛÔÚÄÚµÄ´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆ´øÀ´¾Þ´óÑ¹Á¦¡£ÎªÓ¦¶ÔÈÕÒæÑÏÖØµÄ¾ºÕùÌôÕ½£¬º£Íâ³µÆó·×·×Ñ°ÇóÓëÖÐ¹ú±¾ÍÁ¹©Ó¦Á´ºÏ×÷£¬ÒÔÆÆ½âÈí¼þÓëÖÇÄÜ»¯À§¾³¡£
2025ÄêÉÏ°ëÄê£¬±¼³ÛÏúÊÛÊÕÈëÍ¬±È¼õÉÙ8.6%£¬Ë°ºó¾»ÀûÈó´ó·ù½µµÍ55.8%¡£ÔÚÈ«Çò×î´óµ¥Ò»ÊÐ³¡µÄÖÐ¹úÊÐ³¡£¬±¼³ÛµÄÏúÁ¿Í¬±ÈÏÂ½µ14%£¬¶ÔÆäÈ«ÇòÒµ¼¨ÐÎ³ÉÁËÖØ´óÍÏÀÛ¡£
Í¬Ê±£¬±¼³ÛÔÚµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯·½ÃæÒ²×ªÐÍ²»Àû¡£2024Äê±¼³ÛÈ«Çò´¿µç³µÐÍÏúÁ¿½ö18.51ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÏÂµø23%¡£Í¬Äê3ÔÂ£¬±¼³ÛÐû²¼·ÅÆúÆä2030Äê¡°È«Ãæµç¶¯¡±¼Æ»®£¬ÖØÊ°È¼ÓÍ³µ¿ª·¢¡£
ÔÚÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÁìÓò£¬±¼³Û´ËÇ°ÔøÓëÓ¢Î°´ïºÏ×÷×ÔÑÐ½â¾ö·½°¸£¬ÂÊÏÈÔÚÉÏº£½øÐÐÁªºÏÑÐ·¢²âÊÔ£¬µ«ÂäµØ½øÕ¹±íÏÖ»ºÂý¡£Ä¿Ç°£¬±¼³Û²ÉÈ¡¡°Ë«Ïß²¢½ø¡±²ßÂÔ£¬Ò»·½ÃæÓë¹úÄÚÖÇ¼Ý¹«Ë¾MomentaÁªºÏÑÐ·¢ÐÂÒ»´ú¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬¼´½«´îÔØÓÚÐÂ³µÐÍ;ÁíÒ»·½Ãæ£¬Í¨¹ýÈë¹ÉÇ§Àï¿Æ¼¼£¬¿ìËÙ»ñÈ¡±¾ÍÁ»¯¼¼ÊõÄÜÁ¦£¬ÒÔ¸üºÃµØÊÊÓ¦ÖÐ¹úÊÐ³¡µÄÐèÇó±ä»¯¡£
Ç§Àï¿Æ¼¼£ºÕûºÏ·¢Á¦£¬³å´ÌÖÇ¼ÝµÚÒ»ÌÝ¶Ó
Ç§Àï¿Æ¼¼ÊÇ½ñÄêÆû³µÐÐÒµ×îÒ«ÑÛµÄÒ»¿ÅÐÂÐÇ£¬ÊÜµ½¶à·½¹ã·º¹Ø×¢¡£ËüµÄÇ°ÉíÊÇ´«Í³Ôì³µÆóÒµ¡ª¡ªÁ¦·«¿Æ¼¼£¬2020ÄêÆÆ²úÖØÕûºóÓÉÖØÇì¹ú×ÊÓë¼ªÀû¿Ø¹É²ÎÓëÖØ×é¡£2024Äê£¬¿õÊÓ¿Æ¼¼ÁªºÏ´´Ê¼ÈËÓ¡ÆæÒÔ24.3ÒÚÔªÍ¶×ÊÈë¹É£¬²¢³öÈÎ¶ÊÂ³¤Ö°Î»¡£2025Äê2ÔÂ£¬Á¦·«¿Æ¼¼ÕýÊ½¸üÃûÎªÇ§Àï¿Æ¼¼£¬³¹µ×¸æ±ð´«Í³³µÆó¶¨Î»£¬È«Ãæ×ªÏò¡°AI+³µ¡±ÖÇÄÜ¿Æ¼¼ÈüµÀ¡£
Í¬Ò»Ê±ÆÚ£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÒýÈëÔ»ªÎª³µBUÊ×ÈÎ×Ü²ÃÍõ¾ü¡£²¢ÔÚ¼ªÀûÏµÕ½ÂÔ¹æ»®ÏÂÂ½ÐøÕûºÏÁË¼«ë´ÖÇ¼Ý¡¢¼ªÀûÑÐ¾¿Ôº¡¢Âõ³ÛÖÇÐÐµÈ¶à¸öÖÇ¼ÝÍÅ¶Ó£¬³ÉÁ¢¡°Ç§ÀïÖÇ¼Ý¡±×Ó¹«Ë¾£¬Ñ¸ËÙ×é½¨ÆðÒ»Ö§¾ßÓÐ½ü3000ÈË¹æÄ£µÄÖÇ¼ÝÑÐ·¢ÍÅ¶Ó£¬ÊµÁ¦ÐÛºñ¡£
¾ßÌåÔÚ¼¼Êõ³É¹ûÉÏ£¬½ñÄê6ÔÂ£¬Ç§ÀïÖÇ¼Ý·¢²¼1.0°æ±¾£¬°üÀ¨Ç§ÀïºÆå«H3¡¢H5¡¢ºÍH7Èý¸ö²»Í¬ËãÁ¦·½°¸£¬Ö÷´òL2+¼¶¸¨Öú¼ÝÊ»£¬±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¼ªÀûÏµ³µÐÍ;ÏÂ°ëÄê£¬2.0°æ±¾ÓÉ¼«ë´9XÊ×·¢´îÔØµÄÇ§ÀïºÆå«H9·½°¸Á¿²ú£¬²ÉÓÃ5¿Å¼¤¹âÀ×´ïºÍ×ÔÑÐË«Ó¢Î°´ïThor-U¿ØÖÆÆ÷£¬×ÜËãÁ¦1400TOPS£¬Ö÷´òÈ«ÈßÓà¡¢È«±¸·ÝµÄL3¼¶×Ô¶¯¼ÝÊ»¼Ü¹¹;ÁíÍâ£¬¼Æ»®ÓÚÃ÷ÄêQ2¼¾¶È·¢²¼µÄÇ§ÀïÖÇ¼Ý3.0°æ±¾£¬Ö÷¹¥L4¼¶RobotaxiÉÌÒµ»¯ÔËÓª¡£
ÈçÍ¬»ªÎª³µBU¶ÀÁ¢³ÉÁ¢Îª»ªÎª¡°ÒýÍû¡±£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÒÔÇ§ÀïÖÇ¼ÝÒÀÍÐ£¬ÕûºÏÁË¼ªÀûÌåÏµÄÚ¼¸ºõËùÓÐÖÇÄÜ¼ÝÊ»ºËÐÄ¼¼ÊõÆ½Ì¨ºÍÍÅ¶ÓµÄ¹«Ë¾£¬Ò²±»ÊÓÎª¡°¼ªÀû×Ô¼ºµÄ³µBU¡±¡£
´ÓÈË²ÅÓÅÊÆÉÏ¿´£¬Ç§ÀïÖÇ¼Ý²»½öÓÐÇ°»ªÎª³µBU×Ü²ÃÍõ¾üµ£ÈÎ¶ÊÂ³¤¼æCEO£¬»¹ÓÐÔøÈÎ»ªÎª×Ô¶¯¼ÝÊ»ÑÐ·¢²¿²¿³¤µÄ³ÂÆæ£¬µ£ÈÎÁªÏ¯CEO£¬ÊÖÏÂ¾Û¼¯ÁËÒ»´óÅúÀ´×Ô»ªÎª×Ô¶¯¼ÝÊ»ÑÐ·¢²¿·ÖµÄÈËÔ±ÍÅ¶Ó;
²¢ÇÒ£¬¼ªÀûÏµ×÷ÎªÇ§Àï±³ºóµÄ×î´ó¡°¿¿É½¡±£¬¼ÈÊÇ¹©Ó¦ÉÌÓÖÊÇ×î´ó¿Í»§£¬ÄÜ³ä·ÖÎªÇ§ÀïÖÇ¼ÝÌá¹©¶©µ¥¡£±¼³ÛµÄÈë¹É£¬Ôò±êÖ¾×ÅÇ§Àï¿Æ¼¼¡°ÅóÓÑÈ¦¡±µÄ³ÖÐøÀ©ÈÝ£¬´ò¿ªÁË¶ÔÍâ¼¼ÊõÊä³öµÄÐÂ¾ÖÃæ¡£
¾ÝÏ¤£¬ÓÉÇ§ÀïÖÇ¼ÝÍÅ¶Ó×îÐÂ´òÔìµÄ»ùÓÚÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶ËÖÇ¼Ý°æ±¾£¬ºÜ¿ì½«ÍÆËÍ¸ø´îÔØÇ§ÀïºÆå«H7·½°¸µÄ¼«ë´³µÐÍ£¬×îÍí²»³¬¹ý´º½ÚÇ°¡£¸Ã°æ±¾½«´øÀ´´óÁ¿ÐÂ¹¦ÄÜ£¬¸²¸Ç¸ü¹ã·ºÈ«³¡¾°D2D£¬Í¬Ê±µÃÒæÓÚ¼Ü¹¹Éý¼¶½«ÊµÏÖ¡°ÄâÈË°æË¿»¬Á÷³©¡±µÄÖÇ¼ÝÌåÑéÖÊ±ä¡£±»ÈÏÎª¾ß±¸Õ¾ÎÈÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶ÓµÄÊµÁ¦¡£
´Ó¡°ÊÐ³¡»»¼¼Êõ¡±µ½¡°¼¼Êõ»»ÊÐ³¡¡±
±¼³ÛÓëÇ§Àï¿Æ¼¼µÄ×¢×ÊºÏ×÷£¬ÊÇÖÐ¹úÆû³µ²úÒµµØÎ»¸ù±¾ÐÔ×ª±äµÄÒ»¸öËõÓ°¡£¹ýÈ¥¿ç¹ú³µÆóÔÚ»ªÖ÷ÒªÒÔ¡°ÊÐ³¡»»¼¼Êõ¡±µÄÉú²úÏßºÏ×÷ÎªÖ÷£¬¶øÈç½ñËæ×ÅÖÐ¹úÆóÒµÔÚµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯ÁìÓòÊµÏÖ¼¼Êõ¸Ï³¬£¬ºÏ×÷Ä£Ê½ÒÑ×ª±äÎª¡°¼¼Êõ»»ÊÐ³¡¡¢×Ê±¾»»¼¼Êõ¡±¡£
´Ó´óÖÚÆû³µÍ¶×ÊÐ¡Åô¡¢Stellantis¼¯ÍÅÈë¹ÉÁãÅÜÆû³µ£¬µ½´Ë´Î±¼³Û×¢×ÊÇ§Àï¿Æ¼¼£¬¶¼±êÖ¾×ÅÕâÒ»ÐÂÊ±´úµÄÀ´ÁÙ£¬ÕâÒ²ÊÇÕû¸öÆû³µ²úÒµÓµ±§¡°Èí¼þ¶¨ÒåÆû³µ¡±´óÇ÷ÊÆµÄ±ØÈ»½á¹û¡£
ÔÚµç¶¯»¯Ê±´ú£¬Æû³µµÄÐÔÄÜ¡¢ÌåÑéºÍ¼ÛÖµ£¬Ô½À´Ô½¶àµØÓÉÈí¼þ¡¢Ëã·¨ºÍÊý¾Ý¾ö¶¨¡£Î´À´£¬ÈíÊµÁ¦µÄ¾ºÕù£¬ÓÐÍû³ÉÎªÆû³µÐÐÒµµÄ¾ö¶¨ÐÔ¹Ø¼ü¡£
¶ÔÇ§Àï¿Æ¼¼¶øÑÔ£¬¾¡¹ÜÓÐ¼ªÀû¡°ÊäÑª¡±ºÍ±¼³ÛÈë¹É£¬µ«ÒÀÈ»ÃæÁÙÖî¶àÌôÕ½¡£Ãæ¶ÔMomenta¡¢»ªÎª¡¢µØÆ½Ïß¡¢ÒÔ¼°¸÷´óÐÂÊÆÁ¦×ÔÑÐ·½°¸µÄ¼¤ÁÒ¾ºÕù£¬ÆäÔÚ¼¼ÊõÂäµØËÙ¶ÈÓëÓÃ»§¿Ú±®ÉÏÈÔÐè¼ÓËÙ×·¸Ï¡£
