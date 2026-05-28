±ÈÑÇµÏÖØ°õ·¢²¼ÖÐ¹úÊ×¿î4nmÖÆ³ÌÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬ ²¼¾Ö¸ßµÈ¼¶×Ô¶¯¼ÝÊ»
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2026Äê5ÔÂ28ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÕÙ¿ª¡°¸ÒÎª¡±ÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ·¢²¼»á£¬¶ÊÂ³¤Íõ´«¸£±íÊ¾£º¡°µç¶¯»¯ÉÏ°ë³¡¿´µç³Ø£¬ÖÇÄÜ»¯ÏÂ°ë³¡¿´Ð¾Æ¬¡£¡±ÓÉ´Ë£¬±ÈÑÇµÏÖØ°õ·¢²¼ÖÐ¹úÊ×¿î4nmÖÆ³ÌÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬¡ª¡ªè¯çáA3£¬¼ÓËÙÍÆ½øÖÇÄÜ»¯ÏÂ°ë³¡½ø³Ì£¬ÒýÁìÈ«ÇòÆû³µÐÐÒµÖÇÄÜ»¯±ä¸ï¡£
´ËÍâ£¬¼ÌÎªÖÇÄÜ²´³µ°²È«¶µµ×ºó£¬±ÈÑÇµÏÔÙ´ÎÂÊÏÈ³ÐÅµÎª³ÇÊÐÁìº½°²È«¶µµ×1Äê£¬²¢Ðû²¼È«Ïµ³µÐÍ¾ù¿É´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛB ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ£¬Ñ¡×°¼Û¸ñ12000Ôª£¬¿ª´´È«Ãñ³ÇÊÐÁìº½Ê±´ú£¬ÈÃºÃ¼¼ÊõÈËÈË¿ÉÏí¡¢ÈËÈË·ÅÐÄÏí!
´ÓÈËµÄÕæÊµÐèÇó³ö·¢ ±ÈÑÇµÏÉèÁ¢ÖÇÄÜ»¯ÏÂ°ë³¡Èý´óÄ¿±ê
¹ýÈ¥¼¸Äê£¬È«ÇòÓÀ´ÐÂÒ»ÂÖÈË¹¤ÖÇÄÜ·¢Õ¹ÀË³±£¬¸ÐÖªÓ²¼þ¡¢Ð¾Æ¬µÄ·¢Õ¹ËÙ¶È³¬ºõÏëÏó£¬ÕâÐ©ÍÆ¶¯×ÅÆû³µ´Óµ¥´¿µÄ³öÐÐ¹¤¾ß½ø»¯ÎªÄÜÖ÷¶¯Ë¼¿¼µÄÖÇÄÜÉúÃüÌå¡£´ÓÈËµÄÕæÊµÐèÇó³ö·¢£¬±ÈÑÇµÏÎªÆû³µÖÇÄÜ»¯µÄÏÂ°ë³¡Éè¶¨ÁËÈý´óÄ¿±ê£ºÊµÏÖ¡°Áã½»Í¨ÊÂ¹Ê¡±£¬ÈÃ¸¨Öú¼ÝÊ»³ÉÎª¡°³¬¼¶Ë¾»ú¡±£¬ÈÃAI³ÉÎª¡°³¬¼¶ÃØÊé¡±¡£±ÈÑÇµÏ½«³ÖÐøÍ¶Èë³¬1000ÒÚµÄÑÐ·¢×Ê½ð£¬½â¾ö½»Í¨°²È«ÎÊÌâ£¬ÌáÉýÈËÀà¸£ìí¡£
¶þÊ®ËÄÄêºñ»ý±¡·¢ ±ÈÑÇµÏ×ÔÑÐÖÐ¹úÊ×¿î4nmÖÆ³ÌÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬
±¾´Î·¢²¼»áÉÏ£¬±ÈÑÇµÏÖØ°õ·¢²¼ÖÐ¹úÊ×¿î4nmÖÆ³ÌÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬¡ª¡ªè¯çáA3£¬ÒÑ¿ªÆô¹æÄ£»¯Á¿²ú£¬Ö§³ÖL3¡¢L4×Ô¶¯¼ÝÊ»£¬Í¨¹ýÈý¿ÅÐ¾Æ¬µÄ¸ßÐ§ÐÍ¬£¬ÊµÏÖ³¬2100TOPSµÄ×ÜËãÁ¦£¬Í¬Ê±¼æ¹Ë¹¦ºÄ¿ØÖÆÓëËãÁ¦ÀûÓÃÂÊ¡£×÷ÎªÖÐ¹úÊ×¿î×ÔÑÐ4nmÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬Ëü´ú±íÖÐ¹úÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬µÄ×î¸ßË®Æ½£º³µ¹æ¼¶4nm£¬²»½öÖÆ³Ì×îÏÈ½ø£¬ÐÐÒµµÚÒ»;¶øÇÒµ¥Î»ËãÁ¦¹¦ºÄ×îµÍ£¬½ÏÍ¬¼¶²úÆ·µÍ20%¡£è¯çáA3¿É½áºÏ±ÈÑÇµÏ×ÔÑÐËã·¨£¬Éî¶ÈÓÅ»¯£¬ËãÁ¦ÀûÓÃÂÊÌáÉý100%£¬ÈÃ¸¨Öú¼ÝÊ»µÄ·´Ó¦¸ü¿ì£¬´¦Àí¸´ÔÓÎÊÌâµÄÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬°²È«ÉÏÏÞ¸ü¸ß£¬ÊµÏÖ¸¨Öú¼ÝÊ»È«Á´Â·¿É¿Ø¡£
ÔçÔÚ2002Äê£¬±ÈÑÇµÏ¾Í×é½¨ÁË×Ô¼ºµÄÐ¾Æ¬ÍÅ¶Ó¡ª¡ªICÉè¼Æ²¿£¬¼´±ÈÑÇµÏ°ëµ¼ÌåµÄÇ°Éí¡£24ÄêÀ´£¬±ÈÑÇµÏ²¼¾ÖÐ¾Æ¬¡¢¾Ã¾ÃÎª¹¦£¬ÏÈºó×öµ½³µ¹æ¼¶IGBTºÍSiC¹¦ÂÊÐ¾Æ¬¼¼Êõ¹úÄÚ×îÔçÁ¿²ú×°³µ£¬²¢Á½¶ÈÈÙ»ñ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½±¡£ÖÁ½ñ£¬±ÈÑÇµÏÒÑÍÆ³ö2000¶à¿îÐ¾Æ¬²úÆ·£¬Ó¦ÓÃÔÚÖÇÄÜÆû³µ¡¢Ïû·Ñµç×Ó¡¢¼ÒÓÃµçÆ÷¡¢¹¤ÒµÉè±¸¡¢¹â·ü´¢ÄÜÎå´óÁìÓò¡£ÔÚ¸üÎªÑÏ¿ÁµÄ³µ¹æ¼¶ÁìÓò£¬±ÈÑÇµÏÒÑ³ÉÎªÖÐ¹ú×î´óµÄÐ¾Æ¬ÆóÒµ£¬Èç½ñ£¬ÒÑ¸²¸Ç13´óÀà£¬ÓÐ567¿îÐ¾Æ¬²úÆ·£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ46¸ö¹úÄÚÍâÆû³µÆ·ÅÆ¡£
±ÈÑÇµÏÖ®ËùÒÔÄÜ¹»ÍÆ³öè¯çáA3£¬ÔÚÓÚÆä±³ºóµÄÑÐ·¢µ×Æø£ºÄ¿Ç°£¬±ÈÑÇµÏÐ¾Æ¬ÑÐ·¢ÍÅ¶Ó³¬7000ÈË£¬ÀÛ¼ÆÍ¶Èë³¬Ç§ÒÚ£¬ÓµÓÐ4´óÑÐ·¢»ùµØºÍ5×ù¾§Ô²ÖÆÔì¹¤³§¡£ÆäÖÐ£¬³É¶¼¹¤³§ÊÇÖÐ¹ú×î´óµÄ¡¢×¨×¢³µ¹æ¼¶µÄ12Ó¢´ç¾§Ô²¹¤³§¡£ÂÛ¼°Ð¾Æ¬ÖÆÔìÁ÷³Ì£¬´Ó²úÆ·¶¨Òå¡¢¼Ü¹¹Éè¼Æ¡¢µçÂ·Éè¼Æ¡¢°æÍ¼Éè¼Æ¡¢¾§Ô²ÖÆÔì¡¢·â×°µ½²âÊÔÆß´ó²½Öè£¬±ÈÑÇµÏÈ«Ãæ¸²¸Ç£¬ÊÇÈ«ÇòÎ¨Ò»Ò»¼ÒÓµÓÐÐ¾Æ¬È«Á÷³Ì¡¢È«Á´Â·ÖÆÔìÄÜÁ¦µÄ³µÆó¡£
±ÈÑÇµÏ¿ª´´È«Ãñ³ÇÊÐÁìº½Ê±´ú ÂÊÏÈ³ÐÅµÎª³ÇÊÐÁìº½°²È«¶µµ×
2025Äê2ÔÂ£¬±ÈÑÇµÏÍÆ³ö¡°È«ÃñÖÇ¼Ý¡±Õ½ÂÔ£¬Ðû²¼È«Ïµ³µÐÍ±êÅäÌìÉñÖ®ÑÛ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡£´Ë´Î·¢²¼»á£¬±ÈÑÇµÏ¹á³¹¡°ÈÃºÃ¼¼ÊõÈËÈË¿ÉÏí¡±µÄÀíÄî£¬Ðû²¼¿ª´´È«Ãñ³ÇÊÐÁìº½Ê±´ú£ºÈ«Ïµ³µÐÍ¾ù¿É´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛB ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ£¬Ñ¡×°¼Û¸ñ12000Ôª¡£´ËÍâ£¬ÌìÉñÖ®ÑÛC µÄ¹¦ÄÜ¼´½«ÓÀ´ÖØ´óÉý¼¶£¬Ô¤¼Æ½ñÄê12ÔÂOTA¡£
È¥Äê7ÔÂÖÇÄÜ²´³µ°²È«¶µµ×ÍÆ³öºó£¬ÌìÉñÖ®ÑÛÖÇÄÜ²´³µ¹¦ÄÜµÄÊ¹ÓÃÂÊ´Ó×î¿ªÊ¼µÄ21%£¬ÌáÉýÖÁÏÖÔÚµÄ93%£¬²¢ÇÒÖÇÄÜ²´³µÊÂ¹ÊÂÊ¼¸ºõÎªÁã¡£»ùÓÚ¶ÔÌìÉñÖ®ÑÛ¼¼ÊõµÄÐÅÐÄºÍ¶ÔÏû·ÑÕß¸ºÔðµÄÌ¬¶È£¬±ÈÑÇµÏÔÙ´ÎÂÊÏÈ³ÐÅµÎª³ÇÊÐÁìº½°²È«¶µµ×£º¼´ÈÕÆðÒ»ÄêÄÚ£¬ÌìÉñÖ®ÑÛA¡¢ÌìÉñÖ®ÑÛB µÄÐÂÓÃ»§×ÔÌá³µÖ®ÈÕÆð£¬ÀÏ³µÖ÷OTAÉý¼¶ÖÁÌìÉñÖ®ÑÛ5.0 ºó£¬¾ù¿ÉÏíÎªÆÚ1ÄêµÄ³ÇÊÐÁìº½¶µµ×¡£ÓÃ»§ÔÚºÏ¹æÊ¹ÓÃ³ÇÊÐÁìº½¹¦ÄÜÊ±£¬Èô·¢ÉúÓÐÔðÈÎ½»Í¨ÊÂ¹Ê£¬Ó¦ÓÉ±¾³µ³Ðµ£µÄÖ±½Ó¾¼ÃËðÊ§(°üÀ¨³µÁ¾Î¬ÐÞ·ÑÓÃ¡¢µÚÈý·½²Æ²úËðÊ§¡¢ÈËÉíÉËº¦ËðÊ§)½«ÓÉ±ÈÑÇµÏÖ±½Ó½øÐÐ¶µµ×Åâ¸¶¡£
¶Ô±ÈÐÐÒµ³£¼ûµÄÖÇ¼ÝÏÕ£¬±ÈÑÇµÏµÄ³ÇÊÐÁìº½¶µµ×È«²¿Ãâ·Ñ¡¢Ã»ÓÐÉÏÏÞ£¬ÇÒ²»»áÓ°ÏìÀ´ÄêµÄÉÌÒµÏÕ±£·Ñ¡£×Ô´Ë£¬±ÈÑÇµÏ³ÉÎªÈ«ÇòÊ×¸ö³ÇÊÐÁìº½ºÍÖÇÄÜ²´³µ°²È«¡°Ë«¶µµ×¡±µÄÆóÒµ£¬ÓÃÊµ´òÊµµÄÐÐ¶¯£¬ÈÃ¸¨Öú¼ÝÊ»ÕæÕýÈÚÈëÓÃ»§µÄÈÕ³£³öÐÐºÍÉú»î£¬ÈÃÓÃ»§ÊÕ»ñ°²È«ÌåÑé¡£
±ÈÑÇµÏ³ÖÐøÓÃ¼¼Êõ¸Ä±äÊÀ½ç¡£ÔÚµç¶¯»¯µÄÉÏ°ë³¡£¬±ÈÑÇµÏÓÃµÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³Ø¼°ÉÁ³ä¼¼ÊõÒ»¾Ù¹¥¿Ë¡°³äµçÂý¡±¡°µÍÎÂ³äµçÄÑ¡±µÄÊÀ½çÐÔÄÑÌâ;¶øÔÚÖÇÄÜ»¯µÄÏÂ°ë³¡£¬±ÈÑÇµÏÖÂÁ¦ÓÚÊµÏÖ¡°Áã½»Í¨ÊÂ¹Ê¡±µÄÄ¿±ê£º½«ÓÃÌìÉñÖ®ÑÛ²»¶ÏË¢ÐÂ¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦µÄÉÏÏÞ£¬ÓÃ¶µµ×¸øÓèÓÃ»§Ê¹ÓÃ¸¨Öú¼ÝÊ»µÄÐÅÐÄ£¬ÓÃ¸ßËãÁ¦ÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬²¼¾ÖÎ´À´µÄÖÇÄÜÆû³µÌåÑé£¬ÓÃÊµÁ¦ÊØ»¤Ã¿Ò»Î»ÓÃ»§³öÐÐµÄ¼Ý³Ë°²È«¡£±ÈÑÇµÏ¶ÊÂ³¤Íõ´«¸£±íÊ¾£º¡°ÕæÕýµÄ¡®¸ÒÎª¡¯£¬´ÓÀ´²»ÊÇÎÞËùÎ·¾å£¬¶øÊÇÐÄ»³¶ÔÉúÃü¡¢¶Ô¹æÔò¡¢¶Ô¼¼ÊõµÄ¾´Î·£¬Ã÷ÖªÄÑ¶øÎªÖ®£¬Ê¼ÖÕ×öÄÑ¶øÕýÈ·µÄÊÂ£¬¸ÒÎªÈËÏÈ£¬Ò»Â·ÏòÇ°!¡±
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â