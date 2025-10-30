五座车型难以满足二孩家庭的全家出行刚需，七座车上下车和安全性有所欠缺，于是大六座SUV成为了如今中国新能源市场的新蓝海。

在30万元以上的高端市场，问界M9、极氪9X、理想L9等旗舰车型固然吸引人眼球，但实际上拥有“9系”旗舰接近90%核心功能体验，售价却便宜高达十万元的“8系”次旗舰，才是更多新中产家庭的实际选择。

今天，我们就来对比四款热门8系旗舰：刚刚上市的腾势N8L、理想首款纯电SUV―i8、热销爆款蔚来ES8、以及绝对销冠问界M8。

价格差异巨大，错位竞争明显

从价格来看，这四款车虽同属“8”系，但定位差异显著。

腾势N8L刚刚发布上市，作为后来者无疑展现出了比亚迪“价格屠夫”本色，以29.98万元的起售价成为首个杀入30万元以内的8系次旗舰全尺寸SUV，而顶配版更才32.98万元，比其余三辆车的入门售价还低，难怪发布当晚App服务器直接挤爆。

理想i8经调整后仅卖一个版本，定价33.98万元。近期网传理想并不打算推出i7和i9等车型，意味着在纯电SUV序列中，i8是唯一旗舰，而i6(大五座)则负责走量高端。

蔚来ES8官方指导价40.98万元，但若选择电池租赁方案，起售价可下探至29.88万元。第三方订单统计结果显示，有接近80%的ES8订单均采用租赁方案，体现出蔚来换电模式的灵活性和经济性。

毫无疑问，问界M8是众多对手中起售价最高的选手，35.98万元起。但同时也是目前8系次旗舰SUV同级销量冠军，大定订单突破6万台，以绝对实力问鼎同价位市场。

空间表现：家用SUV的核心战场

大六座SUV最核心的本质需求，无疑是空间和舒适性。

这一点上，蔚来ES8优势明显。它长宽高5280x2010x1800mm，轴距3130mm，车体量感甚至超越9系旗舰，是目前大六座SUV中尺寸最大的产品。同时，得益于蔚来NT3.0全自研架构平台的加持，还拥有同级最大的前备箱，实现6座出行毫不妥协的储物能力。

其次是问界M8和腾势N8L。前者5190x1999x1795mm，轴距3105mm，二排可享受零重力座椅;后者5200x1999x1820mm，轴距3070mm，第三排座椅支持121度靠背调节和100mm前后滑移，有效解决传统6座SUV第三排“小板凳”乘坐体验和后备箱储物空间不足的场景难题。

理想i8车身尺寸为5085/1960/1740mm，轴距3050mm，虽然尺寸优势不够突出，但延续了理想品牌在空间利用率上的优势。作为纯电车型，其空间布局更为灵活。

动力续航：纯电、混动、换电等不同路线之争

这四台车代表了时下主流高端技术路线之争。

腾势N8L搭载了百万级旗舰“易三方”技术平台，采用2.0T发动机与三电机组成的插混系统，是四台车中唯一搭载后轮转向技术的车型，综合功率560kW，百公里加速仅需3.9秒。其CLTC纯电续航230公里，综合续航1300公里，既满足日常通勤纯电需求，又无远途焦虑。全系标配的云辇-A智能空气车身控制系统。

问界M8采用1.5T四缸增程器与双电机组成的增程系统，综合功率392kW。其纯电续航达310公里(CLTC)，是同级混动车型中最高，综合续航1526公里，并支持800V高压快充。

理想i8搭载97.8kWh三元锂5C超充电池，充电峰值功率最大可达480kW，是目前主流纯电车型充电速度行业标杆。CLTC续航达720公里，能耗表现优异。

蔚来ES8标配100kWh三元锂电池包，基于蔚来全域准900V平台打造，实测最大充电功率接近310kW，表现同样不错。CLTC续航超过600公里。依托于蔚来换电体系，可以完美实现“3分钟换电”补能，长途出行毫无焦虑可言。

智能化：决定用户买单的核心卖点

智能化已经成为未来出行的关键竞争力，而科技豪华也是时下用户最看重的产品核心体验。

腾势N8L全系标配天神之眼-B辅助驾驶激光版系统，支持车位到车位全场景领航。对比其他几家的明显优势在于，比亚迪宣布为自动泊车功能“全面兜底”，让用户放心使用。这次N8L还首发全新座舱UI系统，兼容苹果/安卓/华为等所有品牌「手车互联」，并引入支付宝语音点餐、美的COLMO智能家居生态互联等。

理想i8自是不用多说，其引以为傲的“冰箱沙发彩电”一直深受家庭用户喜爱。基于VLA司机大模型的辅助驾驶系统，其体验和口碑目前位居行业第一梯队。而理想汽车最核心的竞争力在于为用户提供的持续OTA能力，包括智能座舱和智能驾驶。

问界M8更加如此。鸿蒙座舱和华为乾智驾ADS 4，是其销量和品牌赖以成名的根本。可以说，大多数人选择购买问界M8，正是看重了全栈华为黑科技实力。

全新蔚来ES8的智能化体验着重强调豪华。不论是座舱氛围营造、屏幕布局和材质、3激光雷达上车、自研神玑NX9031芯片首发等等，硬件性能和座舱豪华感拥有独特优势。但是，目前蔚来智能驾驶软件上的落后，与行业第一梯队有着明显差距。

总得来说，如果你比较在意续航和驾控性能，腾势N8L的极致性价比和易三方平台，优势明显;如果你想购买一台纯电车型，选理想i8不会错，全新蔚来ES8售价更贵，但豪华性最强;如果你奔着华为生态而来，问界M8纯电版和增程版都是不错的选择。