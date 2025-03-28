ÑöÍûU7ÊÛÂô62.8ÍòÔª£¬ÖÐ¹ú¡°ºÀ³µ¡±ÉÏÑÝ³µÂÖÕ½£¬Ð¡Ã×ÎµÀ´ÁÙ´óµÐ£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¡¡¡Ò»¸öÀ×¾ü£¬Ò»Ì¨Ð¡Ã×SU7 Ultra£¬ÖØËÜÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´¡°ºÀ³µ¡±±ê¸Ë¡£
¡¡¡¡Ð¡Ã×SU7 Ultra´øÀ´µÄÐÐÒµ·ç±©ÈÔÔÚ³ÖÐø¡£¼ÌÎµÀ´ET9Ðû²¼È¨ÒæÉýÅä£¬½«Ô5ÄêÃâ·Ñ»»µç(Ã¿Äê20´Î£¬ÀÛ¼Æ100´Î)Éý¼¶Îª10ÄêÃâ·Ñ»»µç(Ã¿ÔÂ6´Î£¬ÀÛ¼Æ720´Î);È«ÓòÁìº½¸¨ÖúNOP+Ê¹ÓÃÈ¨´Ó5ÄêÑÓ³¤ÖÁ10ÄêÃâ·ÑµÈºó¡£
¡¡¡¡3ÔÂ28ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÑöÍûU7ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼Û62.8ÍòÔªÆð¡£Õâ¸ö×îÖÕ¶¨¼Û£¬Ô¶±ÈÈ¥ÄêËüÊ×´ÎÁÁÏàÊ±Ðû³ÆµÄ¡¸¶¨¼Û°ÙÍò¼¶¡¹Òª±ãÒËºÜ¶à£¬Í¬Ñù¸üÎñÊµºÏÀí£¬·ûºÏµ±Ç°ÊÐ³¡¾ºÕù»·¾³¡£
¡¡¡¡Èô°´¡¸Ê±¼ä¡¹ÂÛ×ÊÅÅ±²£¬ÑöÍûU7ËãÊÇ¹úÄÚ×îÔç¿ª»ÄµÄÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´ºÀ³µÖ®Ò»£¬µ«ÁîÈËÞÏÞÎµÄÊÇ£¬ËäÈ»Ëü×îÔçÔÚ24Äê³õ±ã¶ÔÍâÁÁÏà£¬½á¹ûÏÖÔÚ²ÅÓÀ´ÉÏÊÐ¡£ÕâÒ»Äê¶àÊ±¼äÀï£¬Ð¡Ã×SU7 Ultra¡¢ÎµÀ´ET9¡¢ÄËÖÁ×ð½çS900µÄÂ½Ðø³öÏÖ£¬Ôç¾ÍÈÃÕû¸öÊÐ³¡·¢ÉúÌì·µØ¸²Ê½µÄ±ä»¯¡£
¡¡¡¡ËùÒÔ£¬±ÈÑÇµÏ¸øÁËÕâÌ¨Æì½¢½Î³µ·Ç³£¾ßÓÐ³ÏÒâµÄ×îÐÂ¶¨¼Û£¬¼ÐÔÚÐ¡Ã×ºÍÎµÀ´µÄÖÐ¼ä¡£¶øÔÚ¼¼ÊõÅäÖÃ·½Ãæ£¬ÑöÍûU7¿ÉÎ½ºÁ²»Ñ·É«£¬ÉõÖÁ»¹Í¬¼¶Î¨Ò»ÁìÏÈ¡£
¡¡¡¡¡°ËÄµç¡±Æì½¢¼¼Êõ¼¯´ó³ÉÖ®×÷
¡¡¡¡ÑöÍûU7ºÜÓÐÒâË¼¡£ÔÚËüÉíÉÏ£¬ÄÜ¿´µ½±ÈÑÇµÏÇã¾¡ÁËËùÓÐ¼¼Êõ½á¾§£¬Å¬Á¦Ïë¸øÓÃ»§Ìá¹©Ò»¸öÈ«ÄÜºÀ³µ£¬¼ÈÒª¡¸¼«ÖÂÐÔÄÜ¡¹£¬Ò²Òª¡¸¼«ÖÂÊæÊÊ¡¹£¬¶øÕâÁ½·½Ãæ×î¾ßÓÐ´ú±íÐÔµÄ³µÐÍ£¬Ç¡ºÃÕýÊÇÐ¡Ã×SU7 UltraºÍÎµÀ´ET9¡£
¡¡¡¡Ð¡Ã×SU7 UltraÎªÁË×·ÇóÐÔÄÜ£¬ÓµÓÐÈýµç»ú1300+Æ¥³¬´óÂíÁ¦¡£Í¬Ñù£¬ÑöÍûU7Ë¿ºÁ²»Êä£¬Ö±½ÓÈ«Ïµ´îÔØËÄµç»úÏµÍ³£¬×ÛºÏ¹¦ÂÊ1300kW£¬Áã°Ù¼ÓËÙ2.9s£¬¼«ËÙ270km/h£¬´Ó¾ø¶ÔÐÔÄÜÊýÖµÉÏ´òÆ½Ð¡Ã×£¬¼´±ãÊÇ²å»ì°æÒ²Ê×´´Ë®Æ½¶ÔÖÃ·¢¶¯»ú+ËÄµç»ú×éºÏ£¬ÊµÏÖ×ÛºÏÐøº½1000km¡£
¡¡¡¡¸üÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬´îÔØËÄµç»úµÄÑöÍûU7Í¬Ñù¾ß±¸ÁË±ÈÑÇµÏµÄ¿´¼Ò±¾Áì£¬ÖîÈç¡°Æ½ÐÐºáÒÆ¡±²´³µ¡¢È«µØÐÎÔµØµôÍ·µÈ£¬Íæ·¨¸ü·á¸»¡£
¡¡¡¡³ýÁË¡°ËÄµç¡±ÒÔÍâ£¬ÑöÍûU7»¹¾ß±¸ÎµÀ´ET9ÀàËÆµÄÈ«Ö÷¶¯µçÒºÑ¹Ðü¼ÜÏµÍ³¡£
¡¡¡¡ËüËù´îÔØµÄ¡¸ÔÆéý-Z¡¹µ×ÅÌ£¬ÒÔÈ«ÇòÊ×¿îÈ«µç¶¯»¯ÖÇÄÜÐü¼ÜÎªºËÐÄÖ§³Å£¬ÞðÆúÁË´«Í³ÒºÑ¹±»¶¯½á¹¹£¬²ÉÓÃµç´ÅÖ±Ïßµç»úÖ±Çý¼¼Êõ£¬Ö±½ÓÒÔµçÄÜµ÷¿Ø³µÉí×ËÌ¬£¬ÏìÓ¦ËÙ¶È¿ìÖÁ5ºÁÃë£¬Ì½²â¾«¶È10Î¢Ã×£¬Ðü¼Üµ÷½Ú¾«¶È1ºÁÃ×£¬¿É¿ÉË²Ê±²¶×½Â·Ãæµßô¤²¢µÖÏûÕñ¶¯£¬ÊµÏÖ¡°³µÉíÐü¸¡ÓÚ³µÂÖÖ®ÉÏ¡±µÄ¼«ÖÂÆ½ÎÈÌåÑé£¬ÓÃµç¶¯»¯ÖØ¹¹Õû³µ¿ØÖÆ¡£
¡¡¡¡ÁíÍâ£¬ÔÆéý-Zµ×ÅÌ´îÅäÒ×ËÄ·½ËÄµç»úÏµÍ³£¬¿ÉÍ¨¹ýºÁÃë¼¶Å¤¾Ø·ÖÅäÓë³µÉíÌ§Éý£¬ÔÚ¼«¶Ë³¡¾°ÏÂ(Èç160km/h±¬Ì¥»ò²àÏò×·Î²)È·±£³µÁ¾ÎÈ¶¨ÐÐÊ»£¬ÊµÏÖ¼«ÖÂµÄ°²È«ÐÔÄÜ¡£
¡¡¡¡µç³Ø·½Ãæ£¬´¿µç°æÑöÍûU7³¤¿í¸ß³ß´çÎª 5265¡Á1998¡Á1517mm£¬Öá¾à 3160mm£¬Õû±¸ÖÊÁ¿ 3095kg£¬´îÅä135.5¶È¸ßÐÔÄÜµ¶Æ¬µç³Ø£¬Ö§³Ö500kWË«Ç¹¿ì³ä;²å»ì°æËäÈ»Óë´¿µçÍ¬¼Û£¬µ«Õû³µ³ß´çÂÔ´óÒ»È¦£¬³¤¿í¸ß³ß´çÎª 5360¡Á2000¡Á1515mm£¬Öá¾à 3200mm£¬Õû±¸ÖÊÁ¿ 3223kg£¬´îÅä52.1¶È¸ßÐÔÄÜµ¶Æ¬µç³Ø£¬×î´óÖ§³Ö210kW³äµç¹¦ÂÊ¡£
¡¡¡¡ÖÇÄÜ»¯ÉÏ£¬ÑöÍûU7È«Ïµ¾ù´îÔØÓ¢Î°´ïË«Orin-XÐ¾Æ¬£¬ÓµÓÐ3¿Å¼¤¹âÀ×´ïÔÚÄÚ32¿Å´«¸ÐÆ÷µÄ¡¸ÌìÉñÖ®ÑÛ-A¡¹ÏµÍ³£¬½»¸¶Ê±¼´Ö§³Ö¶Ëµ½¶ËÈ«¹úÎÞÍ¼ÖÇ¼ÝÁìº½ÄÜÁ¦¡£
¡¡¡¡Ð¡Ã×ÎµÀ´ÈçÁÙ´óµÐ£¬ÑöÍûU7ÈçºÎÆÆ¾Ö£¿
¡¡¡¡±ÈÔ¤ÆÚ±ãÒË²»ÉÙµÄÐÂÊÛ¼Û£¬ÒÔ¼°Í¬¼¶Î¨Ò»ÁìÏÈµÄÒ×ËÄ·½ËÄµçÏµÍ³¡¢È«Ö÷¶¯µçÒºÐü¼ÜµÈµÈ£¬ÑöÍûU7µÄÈ·±»¸³ÓèÁË±ÈÑÇµÏ¡°¼¼ÊõÓã³Ø¡±Àï×îÇ¿´óÏÈ½øµÄ¼¼Êõ½á¾§£¬Í¬Ê±Ò²Ôì¾ÍÁËËü¼ÈÒªÓÖÒªµÄÈ«ÄÜÊµÁ¦¡£
¡¡¡¡ÔÚ×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜ²ãÃæ£¬ÑöÍûU7µÄÖ½Ãæ¶¯Á¦²ÎÊýºÍÐ¡Ã×SU7 Ultra¼¸ºõÏàµ±£¬¾¡¹ÜÖØ´ï3¶Ö¶àµÄ³µÖØ£¬×¢¶¨ÈÃÕâÌ¨³µÎÞ·¨³ÉÎªÒ»Á¾ÕæÕýµÄ¡¸ÈüµÀ»úÆ÷¡¹£¬µ«ËüÒÀÈ»ÄÜÈÃÄãÔÚÈÕ³£ÐÐÊ»ÖÐ¸ÐÊÜµ½¼«ÖÂÐÔÄÜ´øÀ´µÄÅìÅÈ¼ÝÊ»ÀÖÈ¤¡£
¡¡¡¡¶ø×îÖØÒªµÄÊÇ£¬ÑöÍûU7±¾ÖÊÊÇÒ»Ì¨Ö÷´ò¼«ÖÂºÀ»ªÊæÊÊµÄ´ó¿Õ¼ä½Î³µ£¬ËüËù´îÔØµÄÔÆéý-Zµ×ÅÌºÍÎµÀ´ET9µÄ¡¸ÌìÐÐµ×ÅÌ¡¹ÓÐÒìÇúÍ¬¹¤Ö®Ãî£¬¶¼ÄÜ°ïÖú³µÉíÊµÏÖ¼«ÖÂÆ½ÎÈÊæÊÊ£¬ÊÇÐÂÊ±´úºÀ»ªÆì½¢µÄ±Ø±¸ËØÖÊÖ®Ò»¡£
¡¡¡¡Ö»²»¹ýÓÐÒ»ËµÒ»£¬ÑöÍûU7µÄÄÚÊÎÉè¼Æ·ç¸ñÓÐÐ©¹ýÓÚ¸¡»ª£¬È±ÉÙÐÐÕþÉÌÎñÆì½¢¸ÃÓÐµÄÎÈÖØ¡¢´óÆø¡¢¼òÔ¼......£¬ÕâÒ»µã¸úÎµÀ´ET9Ïà±ÈÓÐËù²»Èç¡£
¡¡¡¡¡¸ÐÔÄÜ¡¹ºÍ¡¸ºÀ»ª¡¹¼æ¹Ë£¬ÊÇÑöÍûU7Çø±ðÓÚÐ¡Ã×ºÍÎµÀ´×îÍ»³öµÄÓÅÊÆ¡£Èç¹ûÄãÏëÒª×·Çó¸ßÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±¼æ¹Ë¼ÒÓÃ£¬Ï²»¶ÈÕ³£ÊæÊÊµÄÍ¬Ê±ÓÖÏëÅ¼¶û´Ì¼¤Ò»°Ñ£¬ÄÇÃ´ÑöÍûU7ÎÞÒÉ¾ÍÊÇÄ¿Ç°×îºÃµÄ´ð°¸¡£Äã¾õµÃÄØ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â