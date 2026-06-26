6月26日，启境GT7上市发布会现场，品牌第二款战略车型――新一代智能「阔」五座SUV――启境GX7正式迎来全球首秀。面对大五座SUV市场长期未被满足的深层需求，启境GX7以原生重构的产品力为行业给出全新解法：打破造型与空间的二元对立，实现跑车动感姿态与越级「阔」境空间首次兼得;搭载行业首创 20 秒一键自动成床，让车内休憩体验从“能躺的座椅”真正进化为“好躺的床”。

当前，伴随产品同质化加剧与消费决策回归理性，行业发展正从价格导向升维至价值导向。启境GX7以定义者之姿，开辟大五座SUV新增量赛道，以突破性设计驱动需求升维，让用户看见：真正的标杆，始终先于需求定义标准。

以原生设计破题，让跑车姿态与阔境空间彼此成就

大五座SUV市场上，颜值与空间鲜有被同时满足，用户往往要在造型与实用之间做出取舍。启境GX7拒绝这种将就，以原生设计重构全新产品形态。

GX7完美沿袭启境家族短前后悬长轴距，60%的黄金轴长比，轴距为3070mm，利落干练的车身姿态与阔绰从容的乘坐空间在一台车上相互成就，用户无需再为选择纠结。家族化的“优雅张力曲线”贯穿全车，三段式线条各司其职，轮包线勾勒力量感，腰线拉出整体张力，肩线自带沉稳气场，每一次走近车辆都能感受到蓄势待发的视觉冲击。俯冲低趴的车头、势不可挡的机盖线条与宽幅外扩的轮拱形成完整的光影流动，重心向下，气势向前。即便静驻车位，也呈现出奔涌姿态，是一台让人忍不住回头的SUV。

面对“下压车顶牺牲空间，抬高车顶损失姿态”的普遍设计难题，启境GX7以独创的两段式车顶线给出解法。前半段平直走线充分预留头部空间，让后排家人坐得舒展自在;后半段缓缓渐收保留俯冲姿态，配合挺拔延后的D柱与上扬的水切线，在流畅动感中守住空间底线。经过数百张草图与数据反复的推敲，GX7最终让用户不必再纠结于“好看还是好用”的购车困境，成为运动SUV里空间最大、大空间SUV中最运动的阔五座SUV。这种让动感姿态与阔绰空间从取舍，走向共生的反差魅力，正是高端用户向往的阔境体验。

首创20秒自动成床，原生精装超大床让松弛触手可及

车内休憩是用户的高频刚需，但长久以来，用户获得的往往是一个“能躺”却“不好躺”的妥协方案。放倒座椅、铺设床垫、来回腾挪，繁琐的操作消磨了本应即刻享有的松弛感，也让大床模式在多数时间里沦为闲置。启境GX7从根源上解决这一矛盾，以原生精装超大床给出前所未有的解题方式：20秒一键自动成床，纯平空间一步到位。

基于坐垫后抬升机制与超大超长一体式腿托的协同，GX7可一键将坐垫与靠背自动延展为完整平面，超大超平两折头枕同步翻折、无缝衔接，全程无需用户手动拆装或额外铺设床垫。行业独有的随动侧翼设计，在常规乘坐状态下提供紧致包裹的支撑，成床后自动分离，释放出完整的平躺区域。头枕两侧集成的储物位与充电接口，让用户随手即可完成置物与充电，如同将卧室的床头柜直接搬入座舱。整套机制以电控一键触发，20秒完成从座椅到大床的形态切换，交付即用，不必繁琐改装，用最快的科技，带来最好的休憩，将200平精装大平层般的从容体验，带入每一次出行。

无论工作日的午间深度休憩，周末带孩子外出时能像在家里一样安稳入睡，还是山顶驻车时放平座椅、享受星空为幕的惬意――原生精装超大床让休憩摆脱场景与装备的束缚，成为用户随时可享的松弛日常。启境看来，人生最珍贵的松弛，从来都值得被认真对待。这张原生精装超大床，不仅是一次空间设计的突破，更是启境将用户深层需求置于核心的真切表达。

广汽+华为乾双基座赋能，以体系力铸就价值定义者底色

启境GX7差异化产品力的背后，是启境双核心基座的体系化能力支撑。作为广汽集团与华为乾联合打造的高端智能新能源品牌，启境创新性采用“技术原生、融合开发”的产业协同模式，区别于传统主机厂与供应商的浅层合作，双方团队深度整合广汽整车研发、智能制造、全链路供应链的制造底蕴，与华为全栈智能技术优势，形成1+1>2的核心竞争力，走出了一条区别于传统车企与新势力的第三条发展路径。

在产品布局上，GT7与GX7构成了启境“一境双顶流”的产品矩阵：GT7锚定智能猎装赛道，以极致设计与满配智能打透高端智能价值标杆认知;GX7则切入体量更大的主流SUV赛道，将高端智能出行标准普及至更广泛的用户群体，共同支撑启境从单点突破迈向体系化作战。按照长期规划，至2028年品牌将持续完善产品矩阵，全面覆盖轿车、SUV等主流细分市场。

体系化的战略落地，还依托于扎实的产业根基与智造能力。启境全研发与生产链条均扎根广州，背靠当地成熟完备的智能汽车产业配套集群，既是广州汽车产业从“合资制造大本营”向“自主高端智能策源地”升维的重要载体，也为自身产品品质与技术迭代筑牢了产业公信力。目前启境汽车已获得广州市L3级自动驾驶路测许可，累计路测里程突破30万公里，体系化的技术实力正逐步转化为可感知的顶级产品体验。

“Make Difference”的理念，是启境一以贯之的造车基因。启境GX7首次让跑车的姿态与「阔」绰的空间，在一台大五座SUV上珠联璧合。颜值不妥协，空间不将就，让每一位事业向上、家庭温馨的新锐人群，皆可奔赴心中所爱，尽享属于自己的阔境人生。进阶人生，不做选择。随着整车设计与核心功能的首次公开，这款装得下个人热爱，更装得下全家所爱的新一代智能「阔」五座SUV，正成为2026年最受大家期待的重磅新车。更多GX7产品细节将在后续陆续揭晓，全新的家庭出行阔境，值得拭目以待。