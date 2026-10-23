10月23日，东风风神L8+正式上市，限时置换价12.99万元-15.99万元。在央视直播见证下，风神L8+历经连续发卡弯、悬崖泊车、牛羊拦路、搓板路、卡车会车等多项考验，全程零接管通过智驾珠峰108拐的极限挑战。东风把最好的智驾技术给到风神，风神L8+全球首搭天元智驾T800，并配备全球最高4挡马赫电混、融合家族越级舒适基因，成就“智驾舒适双旗舰”。

15万以内唯一700TOPS算力的最强智驾

硬件上，风神L8+搭载小米澎程同款英伟达Thor-U 700TOPS旗舰芯片，是15万以内唯一搭载700TOPS算力的最强智驾SUV。该算力已经达到同级主流算力的3.5倍，能满足未来软件的持续迭代，确保5年不过时。

算法上，天元智驾T800融合行业顶级Momenta R7世界模型，这是当前智驾最强算法之一，能力媲美华为乾ADS Max。目前，仅有大众ID.ERA 9X、奔驰GLC、凯迪拉克XT5 PHEV等中高端产品，才首批搭载Momenta R7世界模型，部分车型仍需等待OTA之后，才能充分释放R7的完整能力。风神L8+是全球首批Momenta R7完全体量产车型，无需OTA，直接现货上车。

不仅如此，风神L8+还依靠700TOPS超强算力，成功打通智驾、底盘、动力、智舱四大域，行业首创智驾整车调校，加速不拖拽，减速更线性，转向更精准，破解智驾晕车难点。

基于三大王牌实力，风神L8+支持真正车位到车位智驾，能实现自主进出停车场，从起点车位一键开启智驾，到目的地自动泊入车位，全程零接管;支持遥控泊车、自主划线停车，以及最长3公里、最多跨7层的跨层记忆泊车，超窄位、断头位、无划线车位都能停，没有车位自己划线也能停，堪称15万级第一泊车。

同时，风神L8+还支持全域无图NOA，摆脱高精地图依赖，有路就能开，不仅能实现高速、城市无图NOA，更特别的是，在偏远的乡村、野外，也能实现全场景智驾，被行业誉为风神L8+独有的“乡村NOA”，这也让风神L8+成为跑长途最安全的SUV。

在智驾保障上，风神L8+提供城市NOA、智能泊车、高速NOA全域无忧服务保障，全面护航用户的出行安全。

4挡马赫电混，最适合跑长途的SUV

风神L8+，还是最适合跑长途的SUV。它搭载全球最高4挡马赫电混，发动机热效率高达45.18%，兼顾动力与油耗。30.3kWh大容量电池实现CLTC纯电续航220km，CLTC综合续航超1500km，从成都到拉萨中途无需补能。

舒适豪华座舱再升级，三电自燃无差别兜底

风神L8+舒适体验再升级，配备云柔大沙发、后排吸顶娱乐屏、后排冷暖箱、航空小桌板、19扬WANOS全景声音响的“豪车五件套”。同时，为了提升日常用车幸福感，新车还搭载了带加热的电容方向盘，升级主副驾座椅记忆、迎宾、通风功能，前后排全车座椅加热，重新定义15万级的舒适标准。

风神L8+还配备中汽中心权威认证“零甲醛”健康座舱，老人孩子均可放心乘坐，新车也闻不到丝毫异味;再叠加东风最新天元OS 2.0，从体感到交互，让全家人坐拥30万级旗舰享受。

安全，是央企东风的底色。风神L8+马赫电池采用1200MPa军车级装甲防护，安全标准远超新国标，历经严苛测试不起火、不泄漏、不爆炸，同时还推出“不限首任车主、不限行驶里程”三电自燃兜底保障。

东风风神L8+打破“高阶=高价”的惯例，带来比肩30万元+的智驾体验、30万元+的舒适享受，将顶级智驾、越级舒适、最强电混、智能AI座舱与硬核安全一次性给到主流家用SUV的用户，成就15万级最强智驾、15万级最舒适座驾、15万级最强电混、15万级最强AI智舱，是一款真正意义上的“智驾舒适双旗舰”SUV。它的上市，是东风技术实力的集中释放，让国民好智驾真正走入千家万户，满足更多用户对长途出行的进阶需求。