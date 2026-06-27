潮起钱塘，智启新境。6月26日，以“天生玩家，智趣全开”为主题的启境GT7上市发布会在杭州盛大举办。“小莲花”场馆化身为沉浸式智能猎装体验空间，吸引众多嘉宾驻足品鉴;现场"生活灵感游乐场“从出行向往清单到七大生活场景灵感游乐场，让到场玩家零距离感受“一车即乾”的科技魅力。启境GT7迎来正式上市，新车推出标准版、Ultra、Ultra超长续航、Ultra三电机四驱版以及Ultra+三电机四驱版五款配置，官方指导价分别为20.99万元、23.99万元、26.99万元、29.99万元、32.99万元。作为广汽集团与引望原生融合的最新落地成果，启境GT7搭载华为乾最新、最强、最全技术;其中Ultra系列更在驾控、智能、辅助驾驶、内饰、安全、电池等全维度标配超100项核心配置，以满配诚意重新定义智能猎装价值标杆。

发布会现场，启境汽车全球品牌代言人黄景瑜亲临现场，并分享了用车体验。启境GT7首销期多重限时购车权益重磅揭晓，权益覆盖尾款抵扣、配置升级、辅助驾驶服务、金融政策与增换购补贴五大维度。尾款抵扣方面，L3架构全链路冗余专属限时补贴，购车尾款立减5000元，预售期间小订用户还可叠加享受购车尾款减免3000元。配置升级方面，涵盖HUAWEI XHUD增强现实抬头显示免费赠送、轮毂免费升级、车漆减免等多项福利，单项目价值至高7000元。科技配置同步限时优惠，HUAWEI XPIXEL双百万像素全彩智慧投影大灯高阶配置可限时享受减免10000元。金融与增换购政策同步加码，推出限时0首付、5年低息金融方案，广汽集团老车主享受5000元置换优惠、3000元增购优惠，华为乾智驾车型老用户享受3000元增购优惠。此外，启境特别推出限量“玩家首发版”，可在首销通用权益基础上，额外叠加整车延保、黄景瑜联名玩家首发礼包与APP专属身份标识。大家可前往启境汽车官网、华为乾APP、华为乾小程序一键下定，即享权益。

新一代智能猎装，装下天生玩家的世界

从品牌诞生之初，广汽集团与引望便打破了车企与科技企业浅层合作的行业边界，双方以“一家人造一台车”的原生融合，开放最核心的底层接口、调校数据，通过“研发同频、目标同向、使命同心”实现从合作到连体的蜕变，将产品打磨到极致。这种毫无保留的并肩作战，让启境GT7完整搭载华为乾智驾、华为鸿蒙座舱、华为赤兔平台、华为智能车载光、华为智能车云、华为鲸鳍通信六大汽车智能化解决方案，华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志在会上表示：“华为汽车智能化相关的解决方案，能上的全都上了!” 依托“一车即乾”的技术底气，秉持 “Make Difference 卓尔不凡” 品牌基因，启境GT7以新一代智能猎装的全能实力，装下天生玩家的整个世界。

装下出色，让你美得出色。启境GT7以轮高比51.2%、轴长比59.4%、黄金猎装角21.5°的黄金比例姿态奠定猎装美学根基，结合优雅张力曲线与1975mm全铝蚌式前舱盖，光影流动间尽显运动张力，体验造型极致美学的追求。车灯搭载HUAWEI XPIXEL双百万像素全彩智慧投影大灯，车尾为行业首创漫反射瀑布式尾灯，全车历经14处空气动力学优化，实现美学与功能的统一。配色上，新车提供帕米尔黑、普罗旺斯紫、西西里橙等7种灵感车色，涵盖镜面漆、流光漆、超跑漆等不同质感漆面;车内同步推出4款内饰风格，其中星云炽内饰色首次发布，为三电机四驱版本专属，搭配碳纤维中控台饰板与活力橙安全带等细节，专属运动仪式感瞬间拉满。

装下未来，让你解锁未来。启境GT7同级唯一搭载L3级全链路冗余架构，覆盖供电、算力、感知、定位、通信、转向、制动、HMI交互八大维度双重保障，这套冗余架构已通过中汽研专项场地测试全项验证，并完成超200项真实道路场景测试，验证标准严苛、覆盖维度全面。感知硬件上，全车配备36个高性能传感器，前向搭载新一代双光路图像级激光雷达与分布式4D毫米波雷达矩阵等14个传感器，后向配备固态激光雷达与4D毫米波角雷达等12个传感器，搭配侧向10个传感器组成的感知网络，实现全方位、全天候、全维融合感知，为高阶自动驾驶筑牢硬件根基，并支撑起GT7先锋玩家完成5000公里长穿挑战，从西宁出发穿越五大秘境，以极限长测验证的稳定表现让用户安心奔赴旷野。

软件层面，新车首批搭载华为乾智驾ADS™5，依托全新WEWA 2.0架构，云端博弈强度与学习效率提升10倍，车端碰撞风险再降低50%，窄路会车主动礼让、异形障碍物顺滑避让、通勤效率与行车礼仪兼顾，辅助驾驶体验更类人、更丝滑、更安全;车位到车位3.0功能效率提升30%、舒适提升30%、安全提升50%，自定义车位、极限车位、园区途经点与高速服务区等车位均可一键搞定;首发RCA漫游巡航功能，无需导航即可随心开启NCA，覆盖乡道、园区、地库等多元场景，搭配手势泊出功能，让辅助驾驶体验更加随心自如。全维防碰撞系统CAS 5.0实现全时速、全方向、全目标、全天候、全场景、全时域覆盖，从急弯主动降速到驾驶员失能辅助，从事前预防到事后守护形成完整安全闭环。即便是标准版车型，也首发搭载ADS 5 Pro，24项全维主动安全能力与全场景智能辅助驾驶全系标配，真正做到入门就是天花板，体验没有选配项。

装下热爱，让你驾得热爱。华为乾智能汽车解决方案顶级的智慧小脑配合广汽扎实的底盘调校功底，搭配国际大师的精密调校，共同成就启境GT7百万级驾控。新车首发华为赤兔平台，采用六合一全域融合架构，以毫秒级协同造就极致舒适与驾控乐趣;在硬件上，启境GT7标配双腔闭式空悬、定制高强钢蝴蝶梁、四活塞固定卡钳与连续可变阻尼减振器等百万性能跑车同款配置，精心研发的超级三电机系统零百加速仅需2.98秒，实力迈入“2秒级俱乐部”。凭借深厚的技术积淀，启境GT7实测斩获“跑山王”、“弯道王”与“麋鹿王”三大亮眼成绩，其中天门山山路实测圈速9分29秒，四项弯道极限挑战全部通关，国标麋鹿测试以94.17km/h成绩登顶同级，且完成高速、湿滑、对开路面、砂石路面等全场景麋鹿挑战。秉承“可控的驾趣，才是真正的驾趣”理念，启境GT7更以漂移为载体，提供14种驾驶模式与216种个性化组合，打造出人车合一、好开且可控的操控质感，让驾驶者的每一次转向，都在掌控之中，尽显从容与激情。

装下自在，让你智得自在。启境GT7首发全新一代鸿蒙座舱HarmonySpcae，拥有百科、新闻、控车、影音、播客、导航、点餐七大Agent，并可实现多任务同时处理;行业首创HUAWEI SOUND®AI交互式星环散射体，支持30°点头、90°旋转，兼具交互仪式感与趣味性;HUAWEI SOUND®21扬声器搭配无麦K歌功能，打造移动音乐厅与K歌房;HUAWEI XPIXEL双百万像素全彩智慧投影大灯具备120英寸超大画幅、260万超高像素、125%超广色域，并首发腾讯云游戏、竞速摩托体感游戏与AI智绘投功能，让乐趣自在随行。配置与空间上，启境GT7兼顾宽适从容与人文温度，前排双零重力座椅搭配2.2O三层纳米镀银超大全景天幕，带来舒展乘坐感受;后排加长加宽的车门扶手蕴藏细节关怀，日常乘坐倚靠自然放松，下车时可借力起身，减轻膝盖负担;辅以215L同级最大前备箱与可拓展至1606L的后备厢，储物灵活充裕，让智慧出行更加舒适得体。

装下从容，让你从容无忧。车身安全上，启境GT7采用玄盾笼式车身结构，热成型钢、高强钢与铝合金占比超90%，关键位置搭载2200MPa热气胀管梁;全系标配8个安全气囊，是同级唯一配备主驾膝部气囊的车型;车门采用四重冗余解锁设计，碰撞后自动解锁、双冗余低压电池、车内外电子及机械解锁多重保障。在中汽研举办的测试中，启境GT7遭遇飞坡螺旋翻滚与连续极限碰撞后，ABC柱均无变形且车门可正常打开，通过权威实测验证出车辆坚不可摧的安全实力。电池安全上，启境GT7首发宁德时代、华为乾、启境联合定制的全新一代麒麟电池，采用26层硬核防护结构与全新热电分离架构，24小时实时监测电池状态，树立电池安全新标杆。续航与补能方面，新车全系标配800V碳化硅高压平台，Ultra超长续航版CLTC续航可达900km;支持6C超级快充，充电5分钟即可补充333km续航，10%-80%充电仅需12分钟，让用户告别续航与补能焦虑。

启境双车矩阵成型，顶流阵容齐聚

发布会上，启境品牌第二款车型启境GX7正式亮相，以原生大五座空间打造高阶阔境体验，新车将于下半年正式推出。外观层面，启境家族化的黄金车身比例在GX7身上完美沿袭，新车采用短前后悬长轴距设计，兼顾利落视感与阔绰坐感;新车独创的两段式车顶线，既保障头部空间，又保留俯冲姿态。座舱体验方面，启境GX7搭载了行业首创20秒一键成床功能，无需手动放倒座椅、铺设床垫，电控系统即可自动展开纯平休憩空间，将家用SUV的座舱体验从“坐得舒适”升级为“睡得安稳”，精准覆盖兼顾自我表达与家庭责任的悦享生活玩家群体。

随着启境GT7正式上市与启境GX7首次亮相，品牌双车矩阵正式成型。启境GT7自预售以来市场订单量持续攀升，凭借百万级颜值、百万级智能、百万级驾控的越级产品力，深受90后与00后年轻群体青睐。与这股年轻热潮同频共振，启境全球品牌代言人黄景瑜亲临现场为启境GT7上市助阵，以真实车主与资深驾驶爱好者的双重身份分享深度用车体验。在黄景瑜看来，启境GT7整车操控精准跟手，五米级车身仍具备灵动转向表现，即便是驾驶经验不多的用户也能轻松上手;三电机四驱版本的2秒级加速性能与新手漂移模式极具吸引力，华为乾智驾ADS™5的全场景表现同样超出预期，无需设定导航即可随心激活，长途出行可有效缓解驾驶疲劳，刷新了对辅助驾驶的固有认知。活动现场，黄景瑜还揭晓了与品牌联名定制的 “启鲸” 专属挂件，将其作为限量福利纳入玩家首发版权益。

全链路势能拉满，天生玩家全面就位

锚定“上市即开启交付”目标，启境从智能制造、全球供应链到终端渠道构建起全链路体系化能力，保障产品高品质、高效率落地。制造层面，启境GT7依托广汽成熟的智能制造体系与专属智能灯塔工厂，在物料转运、压差控制、道路测试三大环节实现全流程无人化操作，生产效率提升30%。自动驾驶技术更从出行延伸至生产制造场景，驱动产品力与制造力双向升级;同时联合宁德时代、博世、大陆集团、倍耐力等全球顶级供应商构建战略合作生态圈，全方位筑牢品质根基。

服务渠道层面，截至6月底，启境全国超90座城、超300家门店网络已陆续启业。门店采用“华为乾智驾授权体验中心+启境授权用户中心”双业态协同模式，落地于城市核心商圈的体验中心，聚焦华为乾智能技术的沉浸式展示与体验，让用户近距离感受前沿科技魅力;用户中心则提供销售、交付、售后、社群运营一站式全生命周期服务。所有门店全面导入华为服务标准、流程与终端管理规范，确保全国服务品质统一可控。

天生玩家就位，智趣新境已至。启境GT7从颜值设计、智能科技、驾控性能到空间实用、安全防护实现了全方位突破，更以“入门即满配”的诚意定价与全维度用户权益，重新定义了新一代智能猎装的价值标准。目前，启境GT7实车已全面进驻全国各大门店，标准版、Ultra、Ultra超长续航版车型可即刻入手，三电机版车型预计将于9月底交付。欢迎所有热爱生活、拒绝将就、追求乐趣的天生玩家前往就近门店，亲身感受“一车即乾”的技术魅力，与启境一起开启智趣全开的伟大旅程。