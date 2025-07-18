揭秘！岚图FREE+为何上市即火爆，获大量友商用户转定？

售价21.99万元起的岚图FREE+，正以惊人的速度成为国内30万级混动SUV市场的“现象级”爆款。继上市斩获超20000台大定订单、登顶双周细分市场销量榜首后，其热度持续飙升，终端门店人流如织。记者近日走访北京岚图授权门店，亲身感受了这款新车的火爆人气。

“最多一天要接待二十组客户，试驾预约已经排到第二天了。”北京某岚图门店销售人员向记者透露。这种“上市即爆单”的景象，与岚图梦想家此前的热销如出一辙，FREE+正迅速成为品牌旗下的又一强劲增长点。

更引人注目的是，这股订购热潮中涌动着显著的“转单”现象。据记者了解，有大量订单用户来自其他品牌，其中不乏奔驰、宝马、奥迪(BBA)等传统豪华品牌车主，以及部分头部新势力的意向客户。一位正在现场看车的准车主坦言：“我也试驾过目前超火的SUV，但是提车周期太长，现在下单要一年后才能开上新车，确实等不起。”快速的交付能力成为FREE+吸引“转单”用户的关键优势之一。

在竞争白热化的30万内新能源SUV市场，FREE+何以脱颖而出，成为消费者的意向车型。或许其“入门即满配”的策略成为核心吸引力。记者了解到，诸如华为乾智驾、鸿蒙座舱、EDC可变魔毯底盘、AR-HUD抬头显示，这些在竞品车型上往往需要额外花费数万元选装的尖端配置，在FREE+上一步到位。对用户而言，这是最具吸引力的地方。

据悉，岚图FREE+全系标配华为最新的乾智驾ADS4及鸿蒙座舱5，智能化体验当属第一梯队;EDC可变魔毯底盘，可根据路况调节悬架软硬，保证了操控和舒适的高度统一;而且FREE+还采用了全铝底盘，轻量化水平提升30%，这就使得加速和刹车的表现会更好、提升整车续航、用户也无需担心生锈问题。“21.99万起的售价+至高4.6万权益”，对于用户而言实属超值。

面对用户对三电系统长期保障的关切，岚图展现出高效的“听劝”姿态。在FREE+上市引发强烈反响后，岚图官方迅速宣布，为全系车型提供终身免费三电系统质保。这一重大权益升级，直击用户对长期用车安心的核心诉求，也彰显了岚图作为“国家队”的担当与对自身产品品质的绝对信心。

据悉，岚图汽车正全力保交付，保证用户无缝流转的用车体验，及时的交付、出色的产品力与听劝的品牌精神，正是成为岚图FREE+能接得住这波流量的密码，感兴趣的朋友可以到线下门店试驾体验。