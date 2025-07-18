全栈华为乾赋能猛士M817 开启智能越野新时代！

全球首款的全栈华为乾智能越野SUV终于登场了!乾智驾、鸿蒙座舱、乾车控、乾车云以及鲸鳍通信，这一刻全栈华为的含金量具象化!能在越野SUV上感受到这么多的智能体验，越野爱好者和大型SUV用户大满足!城市和旷野，日常与远方，原来都可以兼得!真正诠释了“可城可野可远方”的含义。

90%舒享旅途+10%硬核攀爬 豪华智能越野SUV就要这么玩

与传统越野车以机械性能为核心不同，猛士M817重新定义了越野的出行结构。凭借华为乾智驾HUAWEI ADS 4的赋能，城区NCA、高速NCA和P2P 2.0功能，支持从车位到车位的全场景智能通勤。截至目前，乾智驾为车主提供辅助驾驶的累计总里程超过35亿公里，智能辅助泊车累计使用2.3亿次，累计总防撞次数238万次。强大的智能化实力，帮助猛士M817打破“越野无需智能”的认知边界，让用户在90%的通勤旅途中轻松惬意，将专注力保留给最后10%的关键越野征途。

鸿蒙座舱HarmonySpace 5带来全场景智能体验 越野多了N新种可能

猛士M817搭载的HarmonySpace 5基于全新MoLA架构，彻底打破车内“信息孤岛”限制，实现人、车、生态系统之间的高度融合，带来真正意义上的“全场景”智能体验。猛士M817还配备了百万级影音资源与主题空间定制能力，让用户在返程途中或驻车休息时，享受完整的视听放松体验。鸿蒙座舱与整车智能能力的深度融合，使猛士M817成为一个真正意义上的“移动智能第三空间”，让越野不再枯燥，N种多功能与乐趣等待探索。

华为乾与东风猛士的强强联手，不仅将传统硬核越野与前沿智能科技完美融合，更开启了智能越野新时代。猛士M817以其卓越的全栈华为乾智驾和舒适的驾乘体验，打破了越野车与智能化的边界，满足了用户“可城可野、可远方”的多样出行需求，引领智能越野浪潮，成为越野爱好者和大型SUV用户的理想之选，推动中国越野汽车迈向更加智能、舒适的未来。