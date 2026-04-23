2026年4月22日，问界M6在鸿蒙智行春季新品发布会正式上市，共计推出4款配置，售价25.98万-29.98万元。问界M6拥有新锐气场、新锐配色、新锐空间、新锐驾舱、新锐实力、新锐安全六大新锐特点，重塑年轻用户和新锐玩家的出行体验。

自带新锐气场，定义动感轮廓

问界M6车身尺寸4960×1985×1736mm，轴距2950mm。整车采用更高效的设计，通过多处设计优化，风阻系数降低至0.239cd，有型，更有范儿。

千面晶曜大灯与千面晶曜尾灯，单灯内部拥有千颗晶钻折射体，具备独一无二的辨识度、前后呼应的闪耀。百万豪车同款清漆，高闪铝粉粒径<8μm，拥有更高级的质感。

外饰提供星夜紫、钛空银、流光青、脉冲蓝、活力橙、曜石黑、暖云白七款新锐配色，点亮生活每一面。内饰提供紫慕白、引力红、电光橙三款双拼配色，及韶华杏单色内饰，一面闪耀、一面格调。

筑建新锐大平层，演绎百变空间

问界M6采用新锐大平层设计，乘坐空间1915mm。前排全新人机工学运动座椅采用宽体包裹、十层堆叠设计，乘坐更舒适。前排配备双零重力座椅，一起躺平，舒适加倍。创新采用副驾置物位，实现年轻人的置物自由。

二排拥有980mm腿部空间、1028mm头部空间，二排乘客也有大排面。二排座椅标配通风、加热功能，靠背电动调节角度119°~132°，二排放倒，惬意来到。二排坐垫长度564mm，可充分承托腿部。

坐拥新锐驾舱，驾趣共生新体验

随动中控屏支持左右30°旋转、前后50mm伸缩，转出生活的AB面。26.1英寸互动W-HUD，具有4m超清视距，舞林萌主专属主题，每一次交互都充满趣味。

创新灵感橱窗采用磁吸设计，拥有随动氛围灯，支持陈列官方磁吸公仔、迷你模型等。配合车机壁纸随心更换，“你的座舱你做主”。灵感橱窗经过安全验证，外部防爆钢化玻璃面板强度90MPa，碰撞后依旧保持完整。灵感橱窗支持更换墨彩相册、律动香氛等多种配件，呈现“百变副驾”。

后排可搭载17.3英寸娱乐屏，坐得自在、玩得痛快。创新智控旋钮可按可旋，全车10处磁吸点位，想吸就吸。

120km/h时速下，增程版舱内噪音仅61.9dBA，纯电版舱内噪音仅60.9dBA，高速行驶依旧交谈自如。HUAWEI SOUND 21扬声器音响系统支持7.1.4环绕立体声道，每一秒都美妙。鸿蒙ALPS健康座舱搭载MOFs可吸附降解材料、MOFs滤芯，TVOC净化率超87%。

2.35m2全景巨幕天窗，抬头每一眼都放空。标配静音遮阳帘，实现99.9%全车紫外线隔绝率。车载冷暖箱调温范围-6℃~50℃，容积7.3L，装得下酣畅瞬间;二排抽屉容积6.1L，可作为专属百宝箱。全车拥有35处舱内收纳位，空间魔术师新体验。

纯电版至高202L智能前备箱，支持语音、手势、KK等多种开合方式。百变后备箱容积840L，可放3个28英寸行李箱、2个26英寸行李箱及1个24英寸行李箱。后备箱拥有42L暗格，更私密、更便捷。后备箱内设有10处螺纹点位，支持放置多功能置物平台支持底盘升降便捷置物，成为全能露营车。后备箱可收纳3台公路车，形成单车的移动车库;可搭配随车衣帽架，挂起精致的生活。

尽显新锐实力，智控全域更从容

问界M6标配华为途灵平台，前双叉臂独立悬架，后五连杆独立悬架。闭式空气弹簧搭配连续可变阻尼减震器，可实现5挡80mm范围高度调节，阻尼调节频率30次/s。前四活塞固定式刹车卡钳，4×46mm活塞卡钳，百零刹停距离33.8m。

搭载道路预瞄，冲击度降低15。搭配HUAWEI DATS 3.0，打滑风险降低60%，一路开，一路稳。御水缓行模式应急涉水深度700mm，“水路任我行”。猫头鹰极致转向最小转弯半径5.5m，窄路掉头从容一把过。整车极致防腐处理，白车身湿区防腐处理比例100%，行万里依旧如初。

搭载华为巨鲸电池平台，纯电版标配100kWh三元锂电池包，云端BMS电池管理系统，CLTC续航里程760km，每个远方都无需焦虑。增程版CLTC综合续航1605km，CLTC纯电续航355km，百公里油耗低至5.9L，每个终点都安心抵达。

问界M6全系标配华为乾智驾®ADS 4.1高阶版，全车36个传感器组成更强大的全维立体融合感知系统。896线双光路图像级激光雷达，超高清、超精准、超远距，实测小目标障碍物连续避让成功。防御性辅助驾驶支持主动闪灯、鸣笛、减速、避让，感知更强大、防御更提前。车外6麦克风矩阵，支持车外语音控制、声纹识别、车内外对讲、自车意图播报，语音沟通能力再次提升。

成就新锐安全，全场景皆安心

超五星安全架构设计，十一横十一纵硬核车身，高强度车身材料占比83.62%，乘员舱热成型材料占比44.76%，全车16处采用2000MPa热成型钢材料。全新一体化加强门环设计，门框强度提升15%，创新双C环车身结构，扭转刚度提升133。

全车9安全气囊、主动式安全带、前排自适应限力安全带、三重安全解锁机制，实现“内外兼修的安全”。前备箱、后备箱、座椅电动调节、随动中控屏等均设有感知防夹、硬件防夹、紧急暂停三重冗余防夹机制，带来细致入微的安全。

全维防碰撞4.0，具备全方向、全速域、全目标、全场景、全天候感知能力。eAES再升级，支持前向防碰撞、后向防追尾，防夹心追尾。AEB防碰撞再升级，新增雪面AEB，冰雪路面白羊识别挑战成功。

问界M6辅助驾驶硬件、科技配置、底盘硬件全系标配;纯电版标配100kWh电池包、智能前备箱，入门即Max+。问界M6上市即交付，建议零售价：问界M6增程Max+版25.98万元，问界M6增程Ultra版27.98万元，问界M6纯电Max+长续航版27.98万元，问界M6纯电Ultra版29.98万元。2026年6月1日前下定用户，可享至高56,000元购车权益，包括赠送价值20,000元ADS高阶功能包权益、价值6,000元活力橙/流光青限时免费优惠、赠送6,000元选配权益、赠送价值4,000元辅助驾驶无忧服务权益、赠送价值2,068元舒享用车大礼包、赠送价值2,000元电吸电弹门、赠送价值5,000元车载压缩机冷暖箱、赠送价值988元轮胎保障服务，鸿蒙智行车主增换购问界M6可享10,000元尾款减免。