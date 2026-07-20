今年的纯电市场，FUV无疑是最卷的当红赛道。

自打小米YU7创造一夜20万订单记录之后，整个行业好像瞬间找到了标准答案。溜背造型、长轴距、轿跑SUV低趴宽体，各大车企都赶着往这条路上挤。到了今年，FUV新车集中井喷，相近的轮毂、相仿的定位、相同的配置，感觉小米YU7的“兄弟”们已经挤满了桌。

但就在这场全民复刻的热潮里，谁才能做到真正的后来者超越？目前来看，7月24日即将开启预售的岚图追光S，让人眼前一亮。

设计不玩虚的，真空气动力学上车

聊FUV，首当其冲的要谈设计。

作为既强调驾驶性能乐趣又兼顾实用空间的高端车品类，FUV外表最具代表性的就是各类空气动力学设计，将运动颜值与性能风阻同时彰显，给用户带来切实的情绪价值。

岚图追光S在这点上，可以说做到了极致。它真把空气动力学当成了工程命题来做，而不是设计部门的“做做样子”。

全车10组贯穿式真风道、19个风口协同工作，从车头到车尾形成了完整的气流路径。前保险杠的气帘风道专门梳理前轮乱流，机盖上的导流槽主动压低车头增加下压力，翼子板处的风道平顺侧面气流，再配合尾部扩散器与扰流板收拢尾流。每一处开孔都有明确的气动作用，没有一个是样子货。

同时，车身比例更见功底。5050mm的车长配上3000mm的轴距，前后悬被压缩到极致，21英寸的大轮圈几乎占了车高的一半，视觉重心贴地，俯冲的姿态一眼就能看出来。

车高只有1656mm，比小米YU7还要低24mm，却没有牺牲后排头部空间。这就是原生纯电平台的架构优势，靠地板布局和座舱空间优化实现低趴姿态，而不是很多车型那样强行压车顶，最后逼得后排乘客低头坐车。

细节上也看得出原创的底气。贯穿式日行灯和可发光的岚图LOGO融为一体，主大灯隐藏在两侧导流槽内部，机盖两侧的导流结构直接呼应赛道属性。麦芒黄、烟霞粉、暮山紫这些车色，也跳出了行业惯用的黑白灰安全牌，年轻人要的辨识度给得很足。

不光是为了好看而妥协，更是为了性能而生。

纸面参数硬碰硬，底盘用料不含糊

拥有传统央企造车实力的岚图，底盘一直都是其传统强项。

追光S的后驱单电机版本直接给到300kW峰值功率，408马力，对比小米YU7长续航版本的235kW，动力更强，加速更快。四驱版综合功率拉到了475kW，646马力输出，零百加速也在3秒级，至少在动力性能上是完全足够了。

当然，在电车时代马力是最不值钱的东西，真正关键在于底盘和调教。硬件上，追光S全系标配前双叉臂+后五连杆全铝悬架，更轻的簧下质量，直接转化为更快的操控响应和更干脆的滤震表现。中高配版本会搭载魔毯底盘，采用双腔空气悬架+CDC电磁减振，支持80mm高度调节和实时道路预瞄。

结合岚图一贯的扎实调教来说，追光S的机械素质完全可以和小米YU7打得有来有回。

华为全家桶上车，智能打出差异化优势

智能化是岚图追光S明显胜出的差异化卖点。

在FUV同类车型中，岚图追光S直接把华为乾ADS 5高阶智驾搬了上来。全车搭载1颗896线双光路图像级主激光雷达+3颗DToF固态补盲激光雷达等旗舰机感知硬件，结合目前华为业界最成熟的量产智驾体验，毫无疑问是最吸引消费者的地方。

座舱也是全套鸿蒙生态。双15.6英寸大屏搭载鸿蒙5.2系统，搭配 AR-HUD 和全液晶仪表，语音交互的响应速度、连续对话能力，还有应用生态的丰富度，都是鸿蒙的传统优势。

舒适配置也没有掉链子。前排零重力座椅带通风、加热、按摩，长途驾驶不容易累。掀背式尾门开口很大，后排座椅放倒之后能形成纯平空间，铺个垫子就是一张大床。连后排中央扶手里面，都藏了一个可拆卸的露营灯。另外，包括27扬声器音响、星海流光动态沉浸式氛围灯、6.6L冷暖箱、全景可调光天幕、双层隔音玻璃也都一应俱全，要氛围有氛围，要质感有质感。

定价是终极杀招

聊到这里，所有人最关心的问题只有一个：这台车卖多少钱？

目前小米 YU7 的在售价格体系已经非常清晰：入门后驱标准版23.35万，长续航后驱版25.35万，四驱Pro版27.99万，高配Max版32.99万，性能GT版直接冲到38.99万。这套价格从23万覆盖到39万，靠着精准的卡位和小米的品牌热度，已经成了25万级纯电 SUV 的市场标杆。

目前官方还没有公布最终售价，但综合各方信息来看，追光S的价格区间大概率落在25万到30万之间，卡在YU7的主力价格带里正面硬刚，而且每一个档位都精准地打出了配置差。

总结来看，为什么岚图追光S最有可能成为“超越者”？

因为真正的超越，不是照着别人的作业抄一遍，再打出性价比。而是在同一赛道上真正走出属于自己的路。岚图追光S同样是FUV，但它的原创设计、硬核工程、和配置堆料确实更加全面有辨识度。

如果最终的定价足够有诚意，那么这台车还是非常吸引人的，大家说呢？