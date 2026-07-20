´Ó¼«ë´È«ÏµOTAµ½WAIC£ºÇ§Àï¿Æ¼¼µÄ²Õ¼ÝÈÚºÏÒ°ÐÄ£¬ÕýÔÚ¼ÓËÙÂäµØ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂµÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»È¦£¬Ç§Àï¿Æ¼¼³ÉÎªÁË¾ø¶ÔµÄÖ÷½Ç¡£
Ç°½Å£¬¼«ë´È«ÏµÍÆËÍOS 7.2.3´ó°æ±¾¸üÐÂ£¬³¬¼¶EvaÓëÇ§ÀïºÆå«G-ASD 4.0Íê³ÉÈ«Á¿ÊÊÅäÉÏ³µ£¬ÈÃÊýÊ®Íò³µÖ÷ÕæÊµÃþµ½ÁË"²Õ¼ÝÒ»Ìå"µÄÁ¿²úÌåÑé;ºó½ÅWAIC 2026ÉÏº£ÏÖ³¡£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÓÖÒ»¿ÚÆøÅ×³öASD 4.1¼¼ÊõÔ¤ÀÀ¡¢Äêµ×ASD 5.0Á¿²ú¹æ»®¡¢³¬¼¶Eva¼¼Êõ¼Ü¹¹Éý¼¶µÈ¶àÖØÕ¨µ¯¡£
´ÓÁ¿²úÂäµØµ½Î´À´Â·ÏßÍ¼£¬´ÓÖÇ¼Ýµü´úµ½Õû³µÖÇÄÜÌå½ø»¯£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÕýÔÚÓÃ¼«¿ìµÄµü´úËÙ¶È£¬ÑéÖ¤Ò»Ìõ"ÎïÀíAI+²Õ¼ÝÐÍ¬"µÄ²îÒì»¯Â·¾¶¡£
OTA 7.2.3È«Á¿ÍÆËÍ£º¼«ë´³µÖ÷µÄ"Ë«ÄÔÉý¼¶"
7ÔÂ³õ£¬¼«ë´ÏòÈ«Ïµ´îÔØ8295×ù²ÕÆ½Ì¨µÄ³µÐÍÍÆËÍZeekr OS 7.2.3°æ±¾£¬40ÏîÐÂÔö¹¦ÄÜ+18ÏîÌåÑéÓÅ»¯£¬ºËÐÄ¿´µãÔÚÓÚ£ºÖÇ¼Ý¸üÏñÈË£¬ÓïÒô¸ü¶®ÈË¡£
ÕâÌ××éºÏµÄµ×²ãÖ§³Å£¬ÕýÊÇÇ§Àï¿Æ¼¼Ìá¹©µÄÁ½´óºËÐÄÄÜÁ¦¡ª¡ªÇ§ÀïºÆå«G-ASD 4.0¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬ÓëÁªºÏ½×Ô¾ÐÇ³½¹²Í¬ÑÐ·¢µÄ³¬¼¶EvaÕû³µÖÇÄÜÌå¡£
G-ASD 4.0£ºWAMÄ£ÐÍÇý¶¯£¬ÖÇ¼Ý¿ªÊ¼"»áÅÐ¶Ï"
Èç¹ûËµ´ËÇ°µÄG-ASD 3.0»¹Í£ÁôÔÚ"¹æÔò+Ä£ÐÍ"µÄ»ìºÏ½×¶Î£¬ÄÇÃ´4.0°æ±¾ÕæÕýÂõÈëÁË"Ä£ÐÍÇý¶¯"µÄÐÂÏóÏÞ¡£
×îÖ±¹ÛµÄ¸ÐÊÜÊÇ½Ó¹ÜÂÊÏÂ½µ¡£¹Ù·½Ðû³Æ99%Â·¿öÈ«³¡¾°¸²¸Ç£¬Êµ¼ÊÌåÑéÖÐ£¬¸ßËÙÊÕ·ÑÕ¾×ÔÖ÷Í¨¹ýETC/ÈË¹¤»ìºÏ³µµÀ¡¢ÎÞ¸ß¾«µØÍ¼µØ¿âÂþÓÎÕÒ³ö¿Ú¡¢ÕÂ·»á³µ×Ô¶¯¼õËÙ±ÜÈÃµÈ³¡¾°£¬´¦ÀíÂß¼ÒÑ¾·Ç³£½Ó½üÈËÀàÀÏË¾»úµÄ¼ÝÊ»Ï°¹ß¡ª¡ª²»¼¤½ø¡¢²»ÓÌÔ¥£¬ºá×Ý¿ØÖÆµÄË¿»¬¶ÈÃ÷ÏÔÉÏÁËÒ»¸öÌ¨½×¡£
±³ºóÊÇWAMÊÀ½çÐÐÎªÄ£ÐÍµÄÈ«Ãæ¸³ÄÜ¡£ºá×ÝÒ»ÌåµÄ¶Ëµ½¶ËÄ£ÐÍ¼Ü¹¹£¬ÈÃ³µÁ¾²»ÔÙÊÇ"ÏÈ¸ÐÖªÔÙ¾ö²ßÔÙ¿ØÖÆ"µÄ·Ö²½Ö´ÐÐ£¬¶øÊÇÔÚ¸´ÔÓ³¡¾°Àï±íÏÖµÃ¸üÏñÒ»¸öÓÐ¾ÑéµÄÀÏË¾»ú¡£»í¿ÚµôÍ·¡¢¸¨Â·½øÖ÷Â·¡¢Ê©¹¤ÇøÓòÈÆÐÐÕâÐ©´«Í³ÖÇ¼ÝµÄÍ´µã³¡¾°£¬ÈÝ´íÂÊºÍÍ¨ÐÐÐ§ÂÊ¶¼ÓÐ¿É¸ÐÖªµÄÌáÉý¡£
Õâ´ÎOTA¸²¸ÇÁË¼«ë´´îÔØÇ§ÀïºÆå«H7¼°ÒÔÉÏÖÇ¼ÝÓ²¼þµÄÈ«Ïµ³µÐÍ£¬´Ó001µ½9X£¬´ÓË«Orinxµ½Thor-UÐ¾Æ¬£¬È«²¿Í¬²½¸üÐÂ£¬Ã»ÓÐ²îÒì»¯¶Ô´ý£¬ÕâÔÚÐÐÒµÀï²¢²»¶à¼û¡£
³¬¼¶Eva£º´ÓÓïÒôÖúÊÖµ½Õû³µÖÇÄÜÌåµÄ¿çÔ½
Èç¹ûËµG-ASD 4.0Éý¼¶µÄÊÇ"¿ª³µµÄ´óÄÔ"£¬ÄÇÃ´³¬¼¶EvaÉý¼¶µÄ¾ÍÊÇ"Àí½âÈËµÄ´óÄÔ"¡£
³¬¼¶EvaµÄ±¾ÖÊÊÇ»ùÓÚ´óÄ£ÐÍµ××ù¡¢Óë³µ»ú-ÖÇ¼Ý-µ×ÅÌ-¶¯Á¦È«ÏµÍ³ÔÉúÈÚºÏµÄÕû³µ¼¶ÖÇÄÜÌå¡£ËüµÄ¼¼ÊõÀíÄîÓëÌØË¹ÀGrokËù´ú±íµÄ"¶Ô»°Ê½Õû³µ²Ù¿Ø"¸ß¶ÈÍ¬Ô´£¬µ«ÂäµØËÙ¶È¸ü¿ì¡£
Êµ¼ÊÌåÑéÖÐ¼¸¸ö±êÖ¾ÐÔÄÜÁ¦£º
- Ä£ºýÒâÍ¼Àí½â£ºËµ"È¥ÉÏ´Î³Ô·¹µÄµØ·½"ÄÜ×Ô¶¯Æ¥Åä³£ÓÃµØÖ·£¬Ëµ"È¥ÊÐÖÐÐÄÕÒ¸öÄÜ³äµçµÄÉÌ³¡£¬Ë³Â·¼ÓÓÍ"ÄÜ´®Áª¶àÍ¾¾µã¹æ»®Â·Ïß
- ³¡¾°»¯¶àÖ¸ÁîÖ´ÐÐ£ºÒ»¾ä"ÏÂÓêÁË"Í¬²½Íê³ÉÉý´°¡¢¿ªÆô³ýÎí¡¢ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ¡¢µ÷Õû¸ú³µ¾àÀëµÄ¶àÏµÍ³Áª¶¯
- µÀÂ·Êµ¾°½²½â£ºÂ·¹ýµØ±ê½¨Öþ¡¢·ç¾°ÃûÊ¤Ê±×Ô¶¯½éÉÜ±³¾°ÐÅÏ¢£¬Ïàµ±ÓÚ×Ô´øËæ³µµ¼ÓÎ
- ÇéÐ÷¸ÐÖª¶Ô»°£ºÄÜÊ¶±ðÓÃ»§ÓïÆøÇéÐ÷£¬ÏÐÁÄ²»ÔÙÊÇ»úÐµÎÊ´ð£¬Ë«ÉÌÔÚÏß
¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬³¬¼¶EvaÒÑ¾¿ªÊ¼´òÍ¨ÖÇ¼ÝÁ´Â·¡£ÓïÒô¿ÉÒÔÖ±½Óµ÷ÓÃ¸¨Öú¼ÝÊ»¹¦ÄÜ¡¢µ÷Õû¸ú³µ¾àÀë¡¢ÇÐ»»¼ÝÊ»Ä£Ê½£¬ÊµÏÖ"Ò»¾ä»°¿Ø³µ"µÄ²Õ¼ÝÐÍ¬¡£
ÕâÒ²ÊÇ²Õ¼ÝÈÚºÏ×îÓÐÏëÏóÁ¦µÄ²¿·Ö£º×ù²Õ²»ÔÙÖ»ÊÇÐÅÏ¢ºÍÓéÀÖÖÐÐÄ£¬¶øÊÇÖÇ¼ÝÄÜÁ¦µÄ×ÔÈ»Èë¿Ú¡£
WAIC 2026£ºÇ§Àï¿Æ¼¼ÁÁ³öÏÂÒ»½×¶ÎÂ·ÏßÍ¼
¾ÍÔÚ¼«ë´OTAÂäµØ°ë¸öÔÂºó£¬ÉÏº£WAIC 2026ÏÖ³¡£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÄÃ³öÁË¸üÖØ°õµÄ¼¼ÊõÎ´À´Â·ÏßÍ¼¡£
¶ÊÂ³¤Ó¡ÆæÔÚÑÝ½²ÖÐÃ÷È·Ìá³öÒ»¸öÅÐ¶Ï£ºÖÇÄÜÌåÊÇAIÏÂÒ»½×¶ÎµÄºËÐÄ·ç¿Ú£¬¶øÖÇÄÜÌåÓë³µÔØÖÕ¶ËµÄÈÚºÏ£¬½«ÊÇAI²úÒµÏÂÒ»²¨±¬·¢µÄ¹Ø¼ü¡£»ùÓÚÕâ¸öÅÐ¶Ï£¬Ç§Àï¿Æ¼¼·¢²¼ÁËÈýÕÅ¼¼ÊõÍõÅÆ¡£
ÍõÅÆÒ»£ºASD 4.1¼¼ÊõÔ¤ÀÀ¡ª¡ªÁã¶ÏµãD2DÍ¨ÐÐ
ÖØµã¾Û½¹ÈýÏîÍ»ÆÆ£ºÁã¶ÏµãÈ«³¡¾°D2DÍ¨ÐÐ¡¢»ùÓÚÎïÀíAI´óÄ£ÐÍµÄÉî¶ÈÓïÒåÀí½â£¬ÒÔ¼°²Õ¼ÝÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ÕâÈýÏîÄÜÁ¦£¬¼¸ºõ¶ÔÓ¦µ±Ç°ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑéÖÐµÄÈý¸öºËÐÄ¶Ïµã¡£
µÚÒ»¸ö£¬ÊÇÂ·¶ÎÖ®¼äµÄ¶Ïµã¡£ºÜ¶àÖÇ¼ÝÔÚ¸ßËÙ¡¢³ÇÇøÖ÷Â·ÉÏ±íÏÖ²»´í£¬µ«Ò»½øÈëµØ¿â¡¢Ô°Çø¡¢ÏçÕòµÀÂ·¡¢ÊÕ·ÑÕ¾¡¢³ÇÏç½áºÏ²¿£¬¾ÍÈÝÒ×½µ¼¶»òÍË³ö¡£ASD 4.1 Ìá³öµÄ¡°Áã¶ÏµãÈ«³¡¾° D2D Í¨ÐÐ¡±£¬Ä¿±ê¾ÍÊÇ´ÓµØ¿âµ½µØÃæ¡¢´Ó³ÇÇøµ½ÏçÕò£¬ÊµÏÖÒ»¼üµ¼º½Ö±´ï¡£
µÚ¶þ¸ö£¬ÊÇÊ¶±ðºÍÀí½âÖ®¼äµÄ¶Ïµã¡£´«Í³¸ÐÖªÏµÍ³¿ÉÒÔÊ¶±ð¡°Ç°·½ÓÐÎïÌå¡±£¬µ«¸ü¸ß½×µÄÄÜÁ¦ÊÇÀí½â¡°ËüÊÇÊ²Ã´£¬Ëü¿ÉÄÜÒª×öÊ²Ã´£¬ÎÒÓ¦¸ÃÈçºÎÓ¦¶Ô¡±¡£¶ÔÐ¡¶¯Îï¡¢ÌØÊâ³µÁ¾¡¢ÐèÒªÌØ±ð¹Ø×¢µÄÈËÈº²ÉÈ¡¸üºÏÊÊµÄ½»»¥²ßÂÔ£¬±¾ÖÊÉÏÊÇÈÃÖÇ¼Ý´ÓÊ¶±ðÏñËØ×ßÏòÀí½âÊÀ½ç¡£
µÚÈý¸ö£¬ÊÇ×ù²ÕºÍÖÇ¼ÝÖ®¼äµÄ¶Ïµã¡£ÓÃ»§ÔÚ³µÄÚ±í´ïÁËÒâÍ¼£¬µ«³µÁ¾µÄ¼ÝÊ»¡¢µ¼º½¡¢²´³µºÍ·þÎñÄÜÁ¦ÈÔÈ»·ÖÉ¢ÔÚ²»Í¬ÏµÍ³Àï¡£²Õ¼ÝÉî¶ÈÈÚºÏÒª½â¾öµÄ£¬¾ÍÊÇÈÃÓïÒôÖ¸Áî²»Ö»ÊÇ´¥·¢¹¦ÄÜ£¬¶øÊÇ²ÎÓëÈÎÎñÖ´ÐÐ¡£
ÍõÅÆ¶þ£ºASD 5.0Äêµ×Á¿²ú¡ª¡ªÎïÀíAIµÄÈ«ÃæÊÍ·Å
±È4.1Ô¤ÀÀ¸üÓÐÏëÏó¿Õ¼äµÄ£¬ÊÇ¹Ù·½Ã÷È·¹ÙÐû£ºASD 5.0°æ±¾½«ÓÚ2026Äêµ×ÕýÊ½ÍÆ³ö¡£
Ä¿Ç°¹Ù·½Ö»Ìáµ½"½«È«ÃæÊÍ·ÅÎïÀíAIµÄÇ±ÄÜ£¬´øÀ´µß¸²ÐÔµÄ³öÐÐÌåÑé"¡£µ«½áºÏÇ§Àï¿Æ¼¼"¾ßÉí¼ÝÊ»"µÄÐÂÌá·¨£¬ÒÔ¼°ÐÐÒµ¼¼ÊõÑÝ½øÂ·¾¶£¬¿ÉÒÔ×ö³ö¼¸¸öºÏÀíÍÆ¶Ï£º
Ò»ÊÇ¶Ëµ½¶ËÄ£ÐÍµÄÕ¼±È»á½øÒ»²½ÌáÉý£¬ÉõÖÁ½Ó½üÈ«¶Ëµ½¶Ë¼Ü¹¹£¬¹æÔòÕ¼±È³ÖÐøÏÂ½µ;¶þÊÇ¸ÐÖª-¾ö²ß-¿ØÖÆµÄÁ´Â·»á½øÒ»²½´òÍ¨£¬"Ð¡ÄÔÎÈ¿ØÐÐ³µ¡¢´óÄÔÖÇ»Û³öÐÐ"µÄË«ÄÔÐÍ¬Ä£Ê½»á¸ü¼Ó³ÉÊì;ÈýÊÇÓë×ù²ÕÖÇÄÜÌåµÄÈÚºÏ»á½øÈë¸üÉî²ã´Î£¬²»Ö»ÊÇÓïÒô¿Ø³µ£¬¶øÊÇÒâÍ¼Ô¤ÅÐÊ½µÄÖ÷¶¯·þÎñ¡£
´Ó3.0µ½4.0ÓÃÁË°ëÄê£¬´Ó4.0µ½4.1ÔÙµ½5.0£¬Ç§Àï¿Æ¼¼µÄµü´úËÙ¶ÈÃ÷ÏÔÔÚ¼Ó¿ì¡£ÕâÖÖ"Ð¡²½¿ìÅÜ¡¢³ÖÐøµü´ú"µÄ½Ú×à£¬Ô½À´Ô½Ïñ»¥ÁªÍøÈí¼þ¹«Ë¾µÄ´ò·¨£¬¶ø²»ÊÇ´«Í³Tier 1µÄ½»¸¶Ä£Ê½¡£
ÍõÅÆÈý£º³¬¼¶Eva¼¼Êõµ××ùÉý¼¶¡ª¡ªStep AOSÉÏ³µ
WAICÏÖ³¡ÁíÒ»¸öÈÝÒ×±»µÍ¹ÀµÄÐÅÏ¢£¬ÊÇ½×Ô¾ÐÇ³½×îÐÂ·¢²¼µÄÖÇÄÜÌåÔÉú²Ù×÷ÏµÍ³Step AOS£¬½«È«ÃæÓ¦ÓÃÓÚÇ§Àï¿Æ¼¼Æû³µÁìÓò¡£
Step AOS¾ß±¸¼ÇÒä¡¢¾ö²ßÖ´ÐÐ¡¢°²È«Èý´óºËÐÄÌØÕ÷£¬ÄÜ°ÑÓ²¼þÓëÔÓÐÏµÍ³µÄÈ«²¿ÄÜÁ¦×ª»¯ÎªÖÇÄÜÌå¿Éµ÷ÓÃµÄÔ×Ó»¯·þÎñ¡£
Õâ¶Ô³¬¼¶EvaÀ´Ëµ£¬ÊÇÒ»´Îµ×²ã¼Ü¹¹µÄÈ«ÃæÉý¼¶¡£ÏÖÔÚµÄ³¬¼¶EvaÐèÒª³µÖ÷ÓÃ¡°³¬¼¶Eva¡±×¨Êô»½ÐÑ´Ê£¬ÓëEvaÓïÒôÖúÊÖÍêÈ«¶ÀÁ¢£¬½»»¥ÌåÑéÉÏ´æÔÚ¸îÁÑ£¬±³ºóµ÷ÓÃÆû³µ¹¦ÄÜÒ²ÐèÒªÖð¸öÏµÍ³Á´½Ó´òÍ¨¡£ÏÂÒ»²½ÓÐÁËÔÉúOS£¬³¬¼¶Eva½«ÓëEvaÓïÒôÖúÊÖ³¹µ×ÈÚºÏ£¬³ÉÎªÍ³Ò»µÄ¡°µ÷ÓÃ½Ó¿Ú¡±¹¦ÄÜÀ©Õ¹ËÙ¶È»áÖ¸Êý¼¶ÌáÉý¡£
WAICÉÏÕ¹Ê¾µÄ×îÐÂ³¬¼¶Eva£¬ÒÑ¾ÐÂÔöÁËÊÓ¾õ½»»¥Ä£¿éºÍ±¾µØÉú»î·þÎñµ÷ÓÃÄÜÁ¦¡ª¡ªÖ§³Ö×Ô¶¯»½ÆðÃÀÍÅÐ¡³ÌÐòµãµ¥£¬Ö§³Ö²éÑ¯µçÓ°Ôº³¡´Î¶©Æ±¡£ÊµÏÖÖÇÄÜÌå´Ó"¶Ô»°½»»¥"×ßÏò"¶àÄ£Ì¬¸ÐÖª½»»¥"µÄ¹Ø¼üÒ»²½¡£
²Õ¼ÝÈÚºÏµÄÖÕ¾Ö£¬ÊÇ"Ò»¸ö´óÄÔ"
»ØÍ·¿´Ç§Àï¿Æ¼¼ÕâÒ»Á¬´®¶¯×÷£¬Âß¼·Ç³£ÇåÎú£º
¼«ë´OTA 7.2.3£¬ÊÇÁ¿²úÑéÖ¤¡£ËüÖ¤Ã÷G-ASD 4.0+³¬¼¶EvaµÄ×éºÏÄÜ¹»¹æÄ£»¯ÂäµØ£¬½øÈëµ½ÕæÊµÓÃ»§³¡¾°ÌåÑéµ±ÖÐ¡£
WAIC·¢²¼4.1Ô¤ÀÀºÍ5.0¹æ»®£¬ÊÇÂ·Ïß¹«Ê¾¡£Ëü¸æËßÐÐÒµºÍÓÃ»§£¬½ÓÏÂÀ´ÍùÄÄ×ß¡¢×ß¶à¿ì¡£
Step AOSÉÏ³µ£¬ÊÇµ×²ã¼Ü¹¹Éý¼¶¡£ËüÎª³¬¼¶Eva´ÓÓïÒôÖúÊÖ½ø»¯ÎªÕû³µÖÇÄÜÌå£¬Ìá¹©ÁË¸üÍêÕûµÄÏµÍ³»ù´¡¡£
ÕâÈý¼þÊÂÖ¸ÏòÍ¬Ò»¸ö¹Ø¼ü´Ê£º²Õ¼ÝÒ»Ìå¡£
ÐÐÒµÌ¸¡°²Õ¼ÝÈÚºÏ¡±ÒÑ¾ºÜ¶àÄê£¬µ«¹ýÈ¥´ó¶àÍ£ÁôÔÚÓ²¼þ²ãÃæ£¬±ÈÈçÐ¾Æ¬¹²ÓÃ¡¢Óò¿ØÈÚºÏ¡¢³É±¾ÓÅ»¯¡£Ç§Àï¿Æ¼¼ÏÖÔÚÍÆ½øµÄ£¬ÊÇ¸üÉîÒ»²ãµÄÈí¼þºÍÖÇÄÜÌåÈÚºÏ£ºÓÃÍ³Ò»µÄÄ£ÐÍÄÜÁ¦ºÍÖÇÄÜÌåÈë¿Ú£¬Í¬Ê±Ö§³Å×ù²Õ½»»¥Óë¼ÝÊ»Ö´ÐÐ¡£
Ó¡ÆæÌá³öµÄ"¾ßÉí¼ÝÊ»"¸ÅÄî£¬±¾ÖÊÉÏ¾ÍÊÇÕâ¸ö·½ÏòµÄÖÕ¼«±í´ï£ºÆû³µ²»ÔÙÊÇµÈ´ýÖ¸ÁîµÄ¹¤¾ß£¬¶øÊÇÖ÷¶¯·þÎñµÄÂÖÊ½»úÆ÷ÈË¡£
´ÓG-ASD 4.0È«Á¿ÉÏ³µµ½5.0Äêµ×ÁÁÏà£¬´Ó³¬¼¶EvaÁ¿²úÂäµØµ½Step AOS¼Ü¹¹Éý¼¶£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÕýÔÚÓÃ¼¸ºõ"¼¾¶È¼¶"µÄµü´úËÙ¶È£¬°ÑÕâ¸öÎ´À´Ò»²½²½Àµ½ÏÖÊµ¡£¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬ÕâÒâÎ¶×Å²»ÓÃµÈÈýÄêÎåÄê£¬Ò²Ðí½ñÄêÄêµ×£¬¾ÍÄÜÃþµ½ÏÂÒ»¸öÊÀ´úµÄÖÇÄÜÆû³µÌåÑé¡£
¶ø¶ÔÓÚÕû¸öÐÐÒµÀ´Ëµ£¬Ç§Àï¿Æ¼¼ÕâÌõ"ÎïÀíAI+²Õ¼ÝÐÍ¬"µÄÂ·ÏßÄÜ·ñÅÜÍ¨£¬Ò²»áÓ°ÏìÖÐ¹úÖÇÄÜÆû³µÏÂÒ»½×¶ÎµÄ¼¼Êõ×ßÏò¡£
±Ï¾¹£¬µ±ËùÓÐÈË¶¼ÔÚ¶Ñ¼¤¹âÀ×´ï¡¢¶ÑËãÁ¦µÄÊ±ºò£¬ÕæÕýµÄ²îÒì»¯£¬Ê¼ÖÕÂäÔÚÈí¼þºÍÌåÑéÀï¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â