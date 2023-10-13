21万元起，准900V「新晋卷王」，智己LS6起死尚未回生？

2023年，中国新能源市场一个「卷」字贯穿始终，这一次轮到智己LS6。

在智己LS6发布会上，主理人焦樵喊出“在未来三到五年内，都将遥遥领先”的口号，与智己首款车型L7发布会上联席CEO刘涛放出的豪言有异曲同工之妙：“我们大概率相信在未来的增长曲线当中将会一骑绝尘。”

从「一骑绝尘」到「遥遥领先」，三年时间，智己旗下车型相继推出中大型纯电轿车和SUV等主流受众产品品类，但却未能形成爆款效应来打响品牌知名度。随着新能源市场竞争愈发残酷，智己迎来关乎生死存亡的关键时期，智己LS6接下来的表现或将决定智己能否继续留在牌桌上。

将内卷进行到底

作为智己的第三款车型， LS6的爆款与否关乎品牌命脉，一手王炸已非打不可。从它的定价就能看出智己的决心多么坚定，首发上市权益优惠后21.46-27.69万元，远低于此前公布的23-30万元预售价，一举刷新2023年度车圈内卷程度，让小鹏和问界都为之汗颜。

如果是不了解新能源行业的用户，大概无法体会智己LS6定价所带来的震撼，尽管价格战下，各家车企竞争都在拼实力，但这次智己LS6不仅拥有准900V双SiC全域高压平台、全系标配一颗英伟达Orin X芯片+激光雷达，支持终身免费高阶智驾等硬件，这个定价的含金量可想而知有多高。

在外界看来，这些重量级堆料都是燃烧的成本，让智己LS6几乎没有多少降价空间。

加上全系采用全铝前双叉臂后多连杆悬架、一体铸造技术，标配打底准500V平台，镁铝合金电机等一系列硬件，顶配版本还特别定制陶瓷轴承，转速在业界率先突破至2.1万转/分，让智己LS6成为国内首个突破300km/h极限时速的国产最快量产SUV，成为名副其实的高性能纯电SUV。

相比之下，同价格区间内的竞品车型，几乎达不到智己LS6的配置水准，这也是为何新车公布价格后，会有那么多人发出「智己LS6杀疯了」之类感叹的原因，凭借极致堆料与极高性价比，智己LS6有了立足市场的最大筹码之一。

全系具备高速和城市NOA能力，全面强大的高压三电系统，全能舒适的机械素养，智己LS6将上汽最高精尖的技术都集于一身，为用户实现「动力平权」之后，还带来「智驾平权」，可谓诚意十足。作为一款4.9米长的纯电中大型SUV，智己LS6以近乎满配的姿态杀入20-30万元区间市场，以Max产品力标Pro的价格，完全不讲武德。

从目前用户端反应来看，这一次智己LS6重拳出击，大概率将打响智己的品牌知名度。

上汽新能源的关键一战

众所周知，智己是上汽集团旗下的高端新能源品牌，但前两款车型的失利，或多或少透露出上汽目前的尴尬现状。

去年一整年，传统“老大哥”上汽股份下跌近30%，直到2023年也并未出现好转，很多人将原因归结于上汽冲击高端新能源的失利，以至于在股东大会上有股东直言：“为什么在新能源汽车风口大涨，连年保持新能源汽车销量第一的上汽无人问津？而其余包括比亚迪、长城，甚至长安汽车的股价都在涨？”

随着新能源浪潮席卷，上汽的业绩与股份逐年下跌。2022年，上汽整车销量为530.3万辆，同比下滑2.94%，低于600万辆的年出货目标。其中上汽集团的新能源汽车销量达到107.34万辆，同比增长46.51%，虽然低于110万辆的年目标，但成绩似乎也不错。

可需要注意的是，上汽100多万的新能源销量中，五菱宏光MINI EV就占了大半，甚至今年五菱宏光还出现了下滑趋势，严重依赖低端车型导致上汽新能源时代逐渐掉队，转型速度和效果都不甚理想。

而新能源高端化之路，上汽走得颇为坎坷。上汽与张江高科、阿里合资成立智己汽车，主攻30万元以上市场;又将荣威高端R品牌独立成为飞凡汽车，面向20-40万元市场。但作为上汽新能源汽车的转型代表，2022全年飞凡R7的年销量为3151辆，智己L7的年销量为4811辆，上汽新能源高端化出师不利。

两员大将接连哑火，“特点不突出，价格没亮点，竞争力不足”的评价接踵而至，在新能源市场内卷加剧，车企淘汰速度加快的时代，让早早就开始新能源布局的上汽更显被动。面对铺天盖地的质疑，智己旗下的第三款车型LS6绝对不容有失，否则将彻底打乱上汽的新能源高端化布局。

“LS6是缩短版的LS7，而LS7的均价是36万，你可以看到我们的决心有多大。”谈及与LS7拉开近10万元价差的LS6定价原因时，刘涛也颇为感慨：“从用户和市场竞争的角度来定价，对我们的挑战其实挺大的。智己的产品都是有口皆碑，但从市场层面看，知名度有点低、价格有点贵。如果因为觉得产品好，就定一个中等或略高的价格，也不是真对用户好，因为现在中国市场激烈的竞争正为用户带来更多利益。”

智己方面显然已经清楚认识到自身问题所在，相比高端，此刻更重要的是活下去。价格公布之前，LS6的盲定订单就已经超过3.2万，发布会后刘涛在社交媒体上发文道：“流量超出我们预估峰值的50倍，导致宕机。”面对蜂拥而至的热度，上汽和智己总算可以长舒一口气了。

热度冲击下更要保持清醒

但内卷到极致的智己LS6，远没有到可以高枕无忧的时候，在峰值热度下，更要保持一颗清醒的头脑。都说新能源市场至死方休，可谁都想活。

在上汽新能源布局与智己生死存亡之际的重压下，智己LS6的这记价格王炸，既在大家意料之中，但没想得到是，如此低的最终定价也给了用户一个巨大惊喜。令人诧异的是，智己LS6会放下身段卷价格，但意料之中的是，自主品牌会在价格战下一次次下探价格，不是智己，也有会其他品牌。

不过，中国新能源汽车市场的价格内卷才刚刚拉开帷幕，智己LS6在这个价位也并非完全高枕无忧，其所在市场的对手也不是弱鸡，一捏就碎。恰恰相反，它们要么是经过市场考验，要么是品牌知名度早就打响，要么是科技含量同样不低。从新款小鹏G9到问界新M7再到特斯拉Model Y，这些品牌力、产品力相似的车型，都有各自的优势与受众，智己LS6想要虎口夺食难度并不小。

另外，接下来例如智界S7、极氪CS1E以及奇瑞的星纪元ES等采用800V高压平台的新车也将轮番登场，同样瞄准20-30万元市场。在价格战逐渐白热化的当下，它们拥有后发定价优势，且时刻做好掀翻智己LS6「新晋卷王」的准备，高枕无忧为时尚早。

这都是智己LS6上市后所要面临的真实情况，相比发布会上激动人心的价格公布时刻，现实状况要残酷且严肃地多，智己需要保持一颗清醒的头脑去应对这些问题以及更加内卷的「后来者」们。

总结

公布价格之前，智己LS6已经积累了32000盲定订单，在相比预售价低不少的起售价与购车权益影响下，智己LS6首日订单量突破8000辆，从这点来看，「新晋卷王」智己LS6已经赢在了第一步，也让上汽和智己得以在寒冬喘息片刻，以全新姿态去迎接那触手可得的暖春。