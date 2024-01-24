小鹏1月销量表现不佳，P7i 鹏翼版直降5万元，28.99万元起售！

新能源汽车市场的价格战丝毫没有缓和的迹象，小鹏汽车选择继续加码，在1月23日宣布最新优惠，小鹏P7i迎来不同程度的优惠。其中鹏翼性能版推出限时综合优惠28.99万元，相比之前的33.99万元降价5万元。入门版也从之前的22.39万元降至20.89万元，降价1.5万元。

作为曾经小鹏扛销量车型小鹏P7的改款车型，小鹏P7i初上市时的表现并不算好，甚至一度将小鹏拉进技术的泥潭中。去年小鹏P7i上市时，特斯拉刚刚打响价格战的第一炮，将新能源市场赛道卷上一个「生死存亡」的高度，各家车企或主动或被动参与其中，此时正处于低谷的小鹏同样无法独善其身。

但在这样的情况下，小鹏却依然坚持走技术路线，全新的小鹏P7i在小鹏P7的基础上提价4万元，24.99万元起售。尽管从技术角度来看，彼时的小鹏第二代智能辅助驾驶系统XNGP在行业中是TOP级别的存在，新增两颗激光雷达，同时采用双英伟达Orin X芯片，也是行业天花板级别，但当时整个消费市场对于智驾的必要性依然保持怀疑态度，因此并没有多少用户愿意买单，甚至因为涨价导致销量始终低迷。

加上同价位的特斯拉Model 3起售价仅为22.99万元，比亚迪海豹也只要21.28万元，以及逐渐加剧的价格战，导致小鹏P7i的销量情况雪上加霜。

好在之后小鹏顶住巨大压力，随着智驾技术逐渐在新能源市场中升温，凭借800V SiC高压平台和XNGP等技术的堆叠，20.99万元起的小鹏G6一炮而红。但此举也让小鹏P7i的价格愈发尴尬，不久之后小鹏就对P7i进行了配置调整。

调整过后的小鹏P7i拥有550Pro和550Max两个版本，前者仅搭载一颗英伟达Orin-X芯片，支持XPilot智能驾驶辅助系统，拥有高速NGP智能导航辅助驾驶能力。后者则拥有两颗英伟达Orin-X芯片，支持XNGP智能驾驶辅助系统，拥有高速NGP智能导航辅助驾驶增强版和城区NGP智能导航辅助驾驶能力。

改款后小鹏P7i才算稍稍挽回颓势。价格战却愈演愈烈，就连小鹏头牌的G6也参与其中，首次进入20万元市场，19.99万元起售。小鹏P7i在重压之下自然只能继续选择跟进，而这也与如今小鹏汽车的处境息息相关。

去年年年尾，小鹏一度连续几个月销量突破2万辆，形势一片大好。但进入2024年以来，小鹏汽车销量极速萎缩，单周交付甚至不到2000，1月前三周更是只交付了不到5000辆，形势相当严峻，似乎要重演去年上半年失速的剧情。

面对如此情景，小鹏选择继续加码价格战，让小鹏P7i降价，提振销量，也在情理之中。不过放在如今来看，小鹏P7i想要与同价位车型竞争，难度并不小，毕竟400V平台的硬伤仍在，加上空间表现一般般，本身竞争力就有些缺失。

这次降价幅度最大的是小鹏P7i鹏翼版，采用智能鹏翼门，全系标配无框车门与电吸门。同时内饰也标配Nappa头层真皮坐椅，拥有灵感调色氛围灯、前后慢回弹自适应坐椅、真皮多功能方向盘、智能香氛系统等等。

动力方面，采用前后双电机驱动，最大功率为348kW，最大扭矩为757N・m，动力电池为86.2kWh的有三元锂电池，CLTC续航里程为610km，支持S4超快充。加上小鹏引以为傲的XNGP智驾系统，小鹏P7i鹏翼版具备一定竞争力。

可归根结底，小鹏P7i全系放在当下，想与如今同价位的车型竞争，压力并不算小，尤其是在极氪007、银河E8，甚至之后还有智己L6这类极致卷王的衬托下，小鹏P7i只能在夹缝中艰难求生。

小鹏P7i从上市之后就命途多舛，始终没有达到P7的高度，在彻底改款之前估计会一直维持现状。如今小鹏要考虑的是如何走出销量困境，仅凭小鹏P7i降价所带来的成效实在有限，X9虽然口碑不错，但仍处在产能爬坡阶段。

不过好消息是，小鹏计划在今年推出五款新车，包括代号为F57的中型轿车、代号为E29的B级轿车、代号为E39的B+级SUV、代号为F59的A+级轿车以及代号为F61的A+级SUV，在新车的加持下，小鹏能否重回正轨，我们拭目以待。