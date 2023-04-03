ÐÂ³µÌØ¼£¨¶þ£©£º¼«ë´XÔ´×ÔÅ·ÖÞÉè¼Æ£¬ÖØËÜ20W+¾«ÖÂÐ¡³µÊÐ³¡£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÔÚµç¶¯»¯ÀË³±Ï¯¾íÏÂ£¬¼«ë´ZEEKRÆ·ÅÆÓ¦ÔËµ®Éú£¬ËüÍÑÌ¥ÓÚÁì¿Ë´¿µçÏµÁÐ£¬ºóÕßÔÚ¹ýÈ¥¶àÄêÀ´³ä·ÖÒÀÍÐÓÚ¼ªÀûÏµÇ¿´óÆ·ÅÆ×Ê±¾ºÍÎÖ¶ûÎÖÅ·ÖÞÕýÍ³ÑªÂö£¬ÔÚµ×ÅÌµ÷½Ì¡¢»úÐµËØÖÊ¡¢ÄêÇáÉè¼ÆµÈ·½Ãæ£¬ÉîÊÜ¹ã´óÄêÇáÈËÃÇµÄÏ²°®¡£¶ø¼«ë´×÷ÎªÈ«ÐÂ¸ß¶Ë´¿µç¶¯¶ÀÁ¢Æ·ÅÆ£¬ÎÞÒÉÒ²ÍêÃÀ¼Ì³ÐÁËÕâÐ©ÓÅµã¡£
È¥Äê£¬¼«ë´001Æ¾½è¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄÁÔ×°ÔìÐÍºÍÈ«ÄÜ²úÆ·Á¦£¬ÔÚ30WÔªºÀ»ªÊÐ³¡É±µÄ·çÉúË®Æð£¬³É¹¦´´Ôì×î¿ìÔÂÏúÍòÁ¾¡¢ÄêÏú³¬7ÍòÁ¾µÄÖõÄ¿Õ½¼¨¡£µÃÒæÓÚ¼ªÀû¼Ü¹¹Ôì³µµÄÉîºñµ×ÔÌ£¬»ùÓÚSEAºÆå«¼Ü¹¹µÄ¼«ë´ XÒ²ÔÚ½ñÄêÁÁÏà£¬¼´½«ÓÚ4ÔÂ12ÈÕÕýÊ½·¢²¼¡£
¼«ë´XÓëSmart¾«Áé1ºÅÊôÓÚ¡°ÂÏÉúÐÖµÜ¡±£¬Òò´ËÁ½ÕßÔÚ³µÉí³ß´ç¡¢ÄÚ²¿¿Õ¼ä¡¢¶¯Á¦ÐÔÄÜ¡¢µç³ØÐøº½µÈÖî¶à·½Ãæ¶¼±£³ÖÏàÍ¬¡£¼«ë´XµÄ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª4450x1836x1572mm£¬Öá¾à2750mm£¬µ¥µç»úºóÇý200kW£¬Ë«µç»úËÄÇýÇ°115kWºó200kW£¬È«Ïµ´îÔØ66¶Èµç³Ø°ü£¬CLTCÐøº½·Ö±ðÊÇ525kWºÍ500kW¡£
¾¡¹ÜºËÐÄ¡°¹Ç¼Ü¡±Á½ÕßÒ»ÖÂ£¬µ«²»Í¬µÄ¡°ÑªÈâ¡±ËùÔì¾Í³öµÄÁ¾³µ·ç¸ñÈ´´óÏà¾¶Í¥¡£Smart¾«Áé1ºÅÊÇÃ·ÈüµÂË¹±¼³ÛºÍ¼ªÀûÁªºÏ´òÔì£¬ÔÚSEAºÆå«¼Ü¹¹»ù´¡ÉÏÈÚÈë±¼³ÛÉè¼ÆÔªËØ£¬¶ø¼«ë´XÔòÊÇÓÉ¼«ë´Å·ÖÞÉè¼ÆÍÅ¶ÓÇãÐÄ´òÔì¡£
Òò´Ë£¬Ïà±È¾«Áé1ºÅµÄ·ç¸ñÔ²Èó£¬¼«ë´XÔò¸üÏÔÄêÇáÔË¶¯·ç¸ñ¡£³µÉíµ½´¦³äÂúÏ¬ÀûµÄÏßÌõÉè¼Æ£¬Óë¸ÅÄî°æÏàÍ¬µÄÈÕÐÐµÆ×é£¬ÎÞ±ß¿ò³µÃÅ+ÎÞ±ß¿òºóÊÓ¾µ£¬¸ßÅä°æ´óµ¨È¡ÏûÁËÒþ²ØÊ½ÃÅ°ÑÊÖ£¬²ÉÓÃ°´Å¥+µç¶¯ÃÅ¿ªÆôÉè¼Æ£¬ÒÔ¼°20´ç¶à·ùÔË¶¯ÂÖì±£¬´îÅäÍ¨·ç´ò¿×É²³µÅÌºÍËÄ»îÈûÉ²³µ¿¨Ç¯£¬¶¼Í»³ö¸Ã³µµÄ²»Ë×ÐÔÄÜ¡£
´ËÍâ£¬¼«ë´XµÄÄÚÊÎ¿Õ¼äÒ²ÆÄÓÐÐþ»ú¡£
¶ÔÓÚÒ»¿î´òËãÆðÊÛ¼ÛÔÚ20ÍòÔªµÄ½ô´ÕSUVÀ´Ëµ£¬±ØÐëÔÚÓÃÁÏºÍÉè¼Æ·½ÃæºÝÏÂ¹¦·ò¡£¼«ë´XµÄÄÚÊÎÍ»³öÒ»¸ö¡°¾«ÖÂÉÝ»ª¡±£¬÷äÆ¤¶¥Åï+NAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ£¬¸±¼ÝÅ®ÍõÍÈÍÐ£¬BÖùÓµÓÐ±öÀûÍ¬¿î¹ÒÒÂ¹³£¬¼«ë´XµÄÈ«ÇòÉè¼ÆÊ¦ÕýÊÇÇ°±öÀûÉè¼ÆÊ¦¡£
Õâ»¹²»Ëã¡£¼«ë´X²ÉÓÃÐü¸¡Ê½ÖÐ¿ØÆÁ+¹á´©Ê½Ç°ÅÅÉè¼Æ£¬ÖÐ¿Ø´óÆÁÖ§³Öµç¶¯ÒÆ¶¯ÖÁ¸±¼Ý£¬Ãë±ä¸±¼ÝÓéÀÖÆÁ;¹á´©Ê½Ç°ÅÅÉè¼ÆÈÃ³µÄÚ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¸ü¸ß£¬Ö÷¸±¼ÝËæÊ±¸ü»»¡£´Ë
´ËÍâ£¬ÖÐ¿ØÌ¨»¹Ö§³ÖÇ°ºóÒÆ¶¯¡£ÏëÏóÒ»ÏÂ£¬µ±ÄãÅ¼¶ûÐèÒªÐÝí¬Ê±£¬ÎÞÐèÏÂ³µ¼´¿ÉÒÆ¶¯ÖÁ¸±¼Ý£¬´ò¿ª¸±¼ÝµÄÁãÖØÁ¦×ùÒÎÄ£Ê½£¬½«ÖÐ¿ØÆÁµç¶¯»¬ÒÆÖÁÇ°·½£¬ÖÐ¿ØÌ¨Ò²Ò»²¢ÒÆ¶¯£¬Ë²¼ä´òÔì³öÒ»¸ö¼«ÖÂÊæÊÊµÄ×ù²ÕÌåÑé¡£
ÔÚµ±ÏÂ£¬Ð¡ÐÍµç¶¯³µÕýÔÚÊÜµ½¸ü¶àÏû·ÑÕßµÄÇàíù£¬´ÓÎåÁâºê¹âmini¡¢µ½±ÈÑÇµÏº£ëà¡¢³¤³ÇÅ·ÀµÈµÈ£¬ÊÇµ¥Éí°×ÁìµÄ¶¼ÊÐ³öÐÐ¾ø¼ÑÊ×Ñ¡¡£¶øÕâÆäÖÐ£¬Smart¾«Áé1ºÅºÍ¼´½«ÁÁÏàµÄ¼«ë´X£¬²»ÂÛÊÇÉè¼ÆÓÃÁÏ»¹ÊÇÆ·ÅÆÐÔÄÜµÈ¸÷·½Ãæ£¬ÎÞÒÉ¶¼ÊÇ¾«ÖÂ¸ßÉÝµÄÌì»¨°å´æÔÚ¡£
ÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄ3ÔÂ·Ý£¬Smart¾«Áé1ºÅÔÚ»ª½»¸¶5911Á¾£¬»·±ÈÔö³¤63%£¬½»¸¶ËÙ¶È²»¶ÏÅÊÉý£¬ÔÙ´ÎÓ¡Ö¤ÁË¸ÃÊÐ³¡¾Þ´óµÄÔö³¤Ç±Á¦¡£
¶ÔÓÚ¼«ë´X¶øÑÔ£¬ËüÓµÓÐ²»ÊäÓÚSmartµÄ¾«ÖÂÍâ¹ÛÄÚÊÎ£¬µ«×÷ÎªÒ»¸öÐÂÉú´úÆ·ÅÆ£¬ËüÔÚÖÇÄÜ»¯³µ»úºÍÆ·ÅÆ·þÎñµÈ·½ÃæÒ²±»ÐÐÒµºÍÓÃ»§ËùÚ¸²¡£¬ÇÒÐÎÊÆ²»ÈÝÀÖ¹Û¡£ËùÒÔ£¬¼«ë´XÎ´À´ÉÏÊÐºóµÄ±íÏÖ¾¿¾¹»áÈçºÎ£¬ÄÜ·ñÖØËÜ20W+¾«ÖÂÐ¡³µÊÐ³¡£¬Ä¿Ç°ÈÔÈ»ÊÇÒ»¸öÃÕ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â