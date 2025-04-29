ÐÂÊÆÁ¦×îÐÂÖÜ°ñ£ºÀíÏëÖØ»ØµÚÒ»£¬ÎµÀÖÓ©ÄæÏ®Ð¡Åô±©ÕÇÖÁµÚ¶þ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÓÖµ½ÁËÖÜ¶þ·Å°ñµÄÈÕ×Ó¡£´Ó4.21-4.27×îÐÂÒ»ÖÜÏúÁ¿°ñÀ´¿´£¬µÃÒæÓÚÉÏº£³µÕ¹µÄË³Àû¾Ù°ì£¬¹úÄÚÐÂÊÆÁ¦Æ·ÅÆÏúÁ¿ÆÕ±éÓÀ´Î¢ÕÇ¡£
ÀíÏë±¾ÖÜÉÏÏÕÁ¿´ïµ½0.86ÍòÁ¾£¬¹Ù·½Ò²·¢²¼º£±¨Ö¤ÊµÁË¸ÃÊý¾Ý¡£ËäÈ»¶Ô±ÈÉÏÖÜÓÐËùÏÂ»¬£¬µ«Ä¿Ç°ÀíÏëÖÜÏúÁ¿ÒÀÈ»ÅÅÔÚ°ñµ¥Top1Î»ÖÃ¡£
×î½ü£¬ÀíÏëÒ²ÓÀ´ÁËÆìÏÂ³µÐÍ¸üÐÂ»»´úµÄ¹Ø¼ü½Úµã¡£ÉÏº£³µÕ¹ÏÖ³¡£¬ÀíÏëÍÆ³öÁËL6ÖÇ¼Ý»ÀÐÂ°æ£¬Íâ¹Û¡¢ÄÚÊÎ¡¢Èýµç¡¢Éè¼ÆµÈÓëÀÏ¿î±£³ÖÒ»ÖÂ£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï£¬Pro°æÉý¼¶µØÆ½ÏßJ6MÐ¾Æ¬£¬Max°æÉý¼¶Ó¢Î°´ïThor-UÐ¾Æ¬£¬ÊÛ¼Û24.98ÍòÔªºÍ27.98ÍòÔª£¬ÓëÀÏ¿î¼Û¸ñÏàÍ¬¡£
ÀíÏë»¹ÍÆ³öÁË52.98ÍòÔªµÄMEGA UltraÖÇ¼Ý»ÀÐÂ°æºÍ55.98ÍòÔªµÄMEGA Home¼ÒÍ¥ÌØ±ð°æ¡£ÁíÍâ£¬ÀíÏë»¹¹«²¼½«ÓÚ5ÔÂ8ÈÕ¾Ù°ìLÏµÁÐÖÇ¼Ý»ÀÐÂ°æÉÏÊÐ·¢²¼»á£¬½ìÊ±L789Ò²½«È«²¿¸üÐÂ¡£
ËùÒÔ£¬Ëæ×ÅÀíÏëÐÂ³µÐÍµÄÂíÉÏ·¢²¼£¬ÕâÁ½ÖÜµÄÀíÏëÏúÁ¿ÊÆ±Ø»áÊÜµ½Ò»¶¨Ó°Ïì£¬±Ï¾¹Ë²»ÏëÔÙµÈµÈÐÂ¿îÄØ£¿
±¾ÖÜÅÅÔÚ°ñµ¥µÚ¶þµÄ¾¹È»ÊÇ¸öÐÂµÄÆû³µÆ·ÅÆ£¿Ã»´í£¬Ëü¾ÍÊÇ¡°ÎµÀÖÓ©¡±¡£ÎµÀ´+ÀÖµÀ+Ó©»ð³æ£¬Õû¸öÎµÀ´Æ·ÅÆ¼ÓÆðÀ´±¾ÖÜÉÏÏÕÁ¿´ïµ½0.8ÍòÁ¾£¬¶Ô±ÈÉÏÖÜÉÏÕÇÁË29%¡£Êµ¼ÊÉÏ£¬Ó©»ð³æÔÚ4ÔÂ29ÈÕ²Å¿ªÆôÊ×Åú½»¸¶£¬²¢Ã»ÓÐ¹±Ï×¶àÉÙÊý¾Ý£¬ÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆ¹±Ï×ÁË³¬6000Á¾¡£
ÎµÀ´´Ó4ÔÂÖÐÑ®Æð¿ªÆôÁËNT2.0³µÐÍ¡°Çå¿â´æ¡±ÐÐ¶¯£¬ÍÆ³öÊ·ÉÏ×î´ó·ù¶ÈÓÅ»ÝÕþ²ß£¬³µ¼Û×î¸ß¿É¼õ7¡«8ÍòÔª£¬»¹ÓÐÎåÄêÃâ·Ñ»»µç¡¢ÎåÄê0Ï¢µÈ²¹ÌùÓÅ»Ý£¬Ê¹Ö®ÓÀ´Ò»²¨ÏúÁ¿¸ß³±¡£¾ÝµÚÈý·½Í³¼Æ£¬ÎµÀ´µ¥ÖÜÐÂÔö´ó¶¨×î¸ßÆÆ9K£¬ËùÒÔÕâÖÜ½»¸¶Á¿ÉÏÕÇÒ²ÊÇÀíËùµ±È»¡£
Ëæ×ÅÓ©»ð³æµÄÊ×Åú½»¸¶£¬ÎµÀ´ÏÂÖÜÏúÁ¿¿ÖÅÂ¸üÓÐ¿´Í·¡£¶øÔÚ5ÔÂ·Ý£¬»ùÓÚNT2.5Æ½Ì¨´òÔìµÄÈ«ÐÂÎµÀ´556ÐÂ³µÒ²½«ÉÏÊÐÁÁÏà£¬ÐÂ³µ²ÉÓÃET9Í¬¿î·½ÏòÅÌÉè¼Æ£¬¸ü»»ºáÆÁ+»³µµ+Ë«ÎÞÏß³äµç£¬×ù²ÕÄÚÊÎÉè¼Æ¸üºÀ»ª£¬´ó¸ÅÂÊÔöÅä²»¼Ó¼Û¡£
Ð¡Åô±¾ÖÜÉÏÏÕÁ¿0.71ÍòÁ¾£¬ºÍÇ°Ãæ¼¸ÖÜÏà±ÈÃ»ÓÐÌ«´óµÄ±ä»¯¡£Ä¿Ç°Ð¡ÅôµÄ²ßÂÔÖ÷´ò¡°Ï¸Ë®³¤Á÷¡±£¬²»×·ÇóÒ»Ê±µÄµÇ¸ß£¬Î¬³Ö³¤¾ÃÎÈ¶¨µÄ¸ßÎ»£¬½«ÏúÁ¿ÊÆÄÜ·¢»Óµ½×î´ó»¯¡£²»¹ý£¬Õâ¸ö×ö·¨¶ÔµÈ´ýÌá³µµÄÓÃ»§¾Í·Ç³£¼å°¾£¬ÓÈÆäÊÇ25¿îG6ºÍG9ÓÃ»§£¬ÎÞ·¨×î¿ìÊ±¼äÌáµ½ÐÂ³µ£¬ÒÑ¾ÓÐ±§Ô¹ÇéÐ÷³öÏÖ¡£
Ð¡Ã×ºÍÎÊ½ç·Ö±ðÒÔ0.7ÍòÁ¾ºÍ0.68ÍòÁ¾ÅÅÔÚµÚ4¡¢5Î»¡£Ð¡Ã××î½üÃ»ÓÐÐÂ³µÔ¤ÈÈºÍÁÁÏà£¬ÈÈ¶ÈÉÔÎ¢ÓÐÐ©³Á¼Å£¬½ö¿¿SU7ºÍSU7 UltraÎ¬³Ö¾ÖÃæ£¬½ÓÏÂÀ´ºÜ¿ì»áÓÀ´YU7µÄÉÏÊÐÊ±¿Ì;
ÎÊ½çÖ÷Á¦ÒÀ¾ÉÊÇM7ºÍM9£¬²»¹ýºÜ¿ì»¹ÓÐM8¡£´Ó×îÐÂº£±¨À´¿´£¬ÎÊ½çM8µÄ´ó¶¨ÊýÁ¿ÒÑ¾ÀÛ¼ÆÍ»ÆÆ6ÍòÌ¨£¬ÓÖÊÇ²úÄÜÀÂúµÄÊ±ºò£¬½ÓÏÂÀ´ÎÊ½çµÄÖÜÏúÁ¿¿ÖÅÂ½«ÖØ»ØµÚÒ»¶þÎ»ÖÃ¡£
ÌÚÊÆ±¾ÖÜ³ÖÐøÉÏÉý£¬ÉÏÏÕÁ¿0.38ÍòÁ¾£¬Ö÷ÒªµÃÒæÓÚÌÚÊÆN9µÄ¡°ÃÆÉù·¢´ó²Æ¡±£¬ËäÈ»ÔÚÕâ²¨È«³ß´çÆì½¢SUV·¢²¼ÆÚ¼ä£¬ÌÚÊÆN9µÄÁ÷Á¿ÈÈ¶È²»Èç¶ÔÊÖÎÊ½çM8¡¢Áì¿Ë900µÈ£¬µ«Æ¾½èÍêÈ«¶Ô±êM9µÄÊµÁ¦+±ÈM8¸ü³¬ÖµµÄ¼Û¸ñ£¬ÏßÏÂÏúÁ¿±íÏÖ·Ç³£ÓÅÐã£¬ÉÏÊÐ¼´½»¸¶£¬µÃµ½ÁË²»ÉÙºÀ»ªÓÃ»§µÄÇàíùºÍÏ²°®¡£
ÔÙÍùºóÔòÒÀ´ÎÊÇ°¢Î¬Ëþ¡¢á°Í¼¡¢ÖÇ½ç¡¢ºÍÖÇ¼º£¬ÕâÐ©Æ·ÅÆµÄ×îÐÂÖÜÏúÁ¿·Ö±ðÊÇ0.21ÍòÁ¾¡¢0.15ÍòÁ¾¡¢0.14ÍòÁ¾¡¢ºÍ0.11ÍòÁ¾£¬ÆäÖÐ°¢Î¬ËþÔö³¤¸ß´ï62%£¬¿´À´°¢Î¬Ëþ06µÄ·¢²¼Æðµ½ÁË²»´íµÄ×÷ÓÃ¡£
µ±È»£¬±¾ÖÜ»¹ÓÐÒ»¸ö¡°Òþ²Ø´óÀÐ¡±£¬ÄÇ¾ÍÊÇÁãÅÜ¡£ÁãÅÜÆ·ÅÆ±¾ÖÜÏúÁ¿¸ß´ï0.91ÍòÁ¾£¬ÉõÖÁ³¬Ô½ÀíÏë£¬ËäÈ»Ã»ÓÐÅÅ½øÕâ·Ý°ñµ¥£¬µ«Õâ¸öÊý¾Ý²ÅÊÇÍ×Í×µÄ¹ú²úÐÂÊÆÁ¦µÚÒ»¡£
Ëæ×ÅÎåÒ»»Æ½ðÖÜµÄµ½À´£¬ÓÖµ½ÁË¸÷¼ÒÂô³µµÄ·¢Á¦Ê±ºò£¬Ô¤¼ÆÎåÒ»ÆÚ¼ä»áÓÐ¸ü¶àÓÅ»ÝÕþ²ß³öÂ¯£¬¶øÎåÒ»¹ýºó¸÷¼Ò½«Öð½¥¿ªÆôÐÂ³µÉÏÊÐ·¢²¼µÄÕ¸ÐÂ½Ú×à£¬Èç¹û´ó¼Ò´ËÊ±ÏëÒªÂò³µµÄ»°£¬Ò»¶¨Òª±£³ÖÄÍÐÄ£¬ÎæºÃÇ®°ü£¬¾ö¶¨ºÃÔÙÏÂÊÖ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â