6月29日，鸿蒙智行享界G9的内饰谍照首次曝光。这台由北汽与华为联合打造的首款旗舰硬派SUV，终于露出了最受人关注的座舱部分细节。

和外观给人的第一印象不同，享界G9并没有把内饰做成传统硬派越野那种粗犷风格。它的思路依旧十分接近鸿蒙智行旗下车型一贯的科技豪华路线，但在部分细节上加入了专属越野场景设计。

从谍照上看，享界G9采用了全新的三联屏布局，12.3英寸液晶仪表、15.6英寸中控屏与副驾娱乐屏横向延展，黑边相比问界M9进一步收窄，视觉一体感更强。车机将搭载鸿蒙智行专属的HarmonyOS座舱，配合麒麟9610A车机芯片，多任务流畅度与应用冷启动速度都会有明显提升。

与鸿蒙智行其他车型最大的不同，在于中控台的功能设计。享界G9没有采用全触控的极简方案，而是在中控区域保留了一排实体按键，带有明显的越野功能属性，方便驾驶员在颠簸路况下盲操作。空调出风口也保留了手动调节结构，中控下方增设了可抓握的扶手，无线充电面板做了下沉处理，右下角还能看到一枚物理旋钮。

这些细节说明，享界G9确实在考虑户外、穿越和非铺装路面的实际使用场景。

车顶部分还能看到华为乾896线双光路图像级激光雷达，这意味着享界G9将搭载华为最新的ADS 5智驾系统。放在硬派SUV市场里，会成为它和坦克700 Hi4-T、方程豹豹8等车型拉开差异的关键。

外观方面，享界G9采用标准的方盒子硬派造型，车身线条平直硬朗，D柱垂直设计最大化后排与后备箱空间。官方数据显示，新车车长5206mm，选装外挂储物箱后可达5377mm，车宽2050mm，车高1897mm，轴距达到3160mm。这个数据不仅超过了问界M9，甚至比仰望U8的3050mm轴距还要长出110mm，堪称 “方盒子里的空间王者”。

空间布局上，享界G9提供五座与六座两种版本，没有盲目推出七座。五座版主打装载能力，第二排放倒后后备箱地板纯平，容积超过1800升，适合长途穿越与露营载物;六座版采用 2+2+2布局。此外，车辆自带2000kg原厂牵引资质，可直接拖挂旅居房车，对户外用户非常友好。

动力系统是享界G9的另一大看点。全系标配全域800V高压平台与双电机四驱，首发搭载华为全新自研电机，扭矩更大、静音性更好，脱困能力更强。动力版本分为增程与纯电两条路线：增程版搭载75.4kWh电池包，CLTC纯电续航超400km，综合续航突破1300km;纯电版标配120kWh巨鲸电池，CLTC续航达700km以上。底盘采用前双叉臂、后多连杆结构，全系标配空气弹簧与CDC可变阻尼减振器，兼顾城市舒适性与越野通过性。

智能化是享界G9的另一张牌。除了ADS 5.0高阶智驾，享界G9还将首发华为通信黑科技。余承东称团队还把华为几十年来在通信领域积累的技术搬到了这台车上，这对于经常穿越无人区的硬派 SUV 用户来说是实打实的刚需。

不出意外，享界G9与问界M9形成鸿蒙智行 “双9旗舰” 组合：M9主打家用商务城市场景，G9则偏向户外、穿越与硬派风格，两者价位接近但受众互补。参考目前的信息，享界G9定价预计落在45万- 55万元区间，直接对标坦克700 Hi4-T、方程豹豹8等车型，同时凭借华为智驾与鸿蒙座舱的优势，抢夺一部分传统豪华中大型SUV的用户。

整体来看，享界G9并不是传统意义上的硬派越野车。它更像是一台披着方盒子外壳的科技豪华SUV：用尺寸、四驱和续航满足户外需求，再用鸿蒙座舱、华为智驾和舒适配置覆盖日常用车。等三季度正式发布后，它很可能会成为50万级新能源SUV市场里很有话题度的一款车。