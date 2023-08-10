大众打不过就加入，但为什么是小鹏？

7月26日，大众发布一份名为《大众汽车及奥迪品牌分别与中国本土汽车制造商达成战略合作 为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型》的公告，宣布与国内新能源车企小鹏正式达成技术合作框架协议，同时旗下奥迪也与上汽集团签署战略备忘录，共同打造新能源汽车，以稳固在中国汽车市场的地位。

公告发出后，小鹏股价应声大涨36.65%，有网友评论道：“没想到把小鹏推出ICU的不是小鹏G6，而是大众。”

那，为什么是小鹏？

要想回答这个问题，就势必无法绕过中国汽车市场的发展。过去，我们用市场换技术，是因为在燃油时代国内车企技术落后。如今，新能源时代，相较外国车企固步落后，国产车企则异军突起，弯道超车，技术全面开花。中国车企的纯电逻辑，深度绑定智能化，这在15-20年前就已是大趋势。从功能手机到智能手机的转变，再到智能家居盛行，作为科技属性最强的汽车，智能化是已是必然，只不过在中国车企的推波助澜下，搭上新能源浪潮快车，发展迅猛。

同时，作为全球最大的汽车市场，没有任何一家车企可以忽略现在的中国市场。新能源潮流席卷而来，传统车企势必需要做出改变。大众电动化转型在传统国外车企中并不算慢，ID系列纯电车型已经推出7款车型，可即使不断降价依然无人问津。近半年来，大众卖得最好的ID.4 CROZZ仅为13800辆，和大众旗下燃油车比起来，根本不值一提。

主要原因就是大众MEB纯电平台实在过于拉跨，电车时代，就连比亚迪都能挤进4秒俱乐部，更别提特斯拉、蔚来这种3秒俱乐部常客，但MEB平台车型却难以带来充盈动力。此外，基于MEB平台的ID车型几乎没有智能化，车机系统故障频出。2022年ID系列维权车主发布公开信，声讨车机频繁断网、大小屏幕双黑，所有行车信息消失、部分车辆通电后全车故障码爆出，车辆无法启动无法行驶等问题。

在主打智能化新能源时代，大众软件能力全面落后，不久前还爆出大众已经解散自己的软件团队，车机系统一言难尽。甚至出现令人啼笑皆非的事，基于MEB平台的奥迪e-tron竟然弹出提示框说缺机油，可见大众整个软件团队内部存在很大问题，车机系统几乎一比一复刻燃油车型，基础代码都没改。

另一方面，在智能驾驶辅助技术上，大众也落后于时代。以大众ID.3为例，其驾驶辅助硬件与MEB平台的第八代高尔夫相近，均使用Mobileye EyeQ4M智能驾驶芯片，算力仅为2.5TOPS。整车采用8个超声波雷达和3个毫米波雷达，以及两个摄像头，支持IQ. Drive L2级驾驶辅助，提供Front Assist前部安全辅助系统、Lane Assist车道保持系统、Side Assist变道辅助系统、交通标志识别、ACC自适应巡航系统等配置。但也就止步于此，并不具备更高阶智能驾驶辅助能力，让大众ID系列纯电车型在国内竞争力大打折扣。

2022年，大众汽车集团在中国市场销量318万辆，同比下降4%，市场份额15.1%。中国市场达到全球份额的38.3%，依然是大众汽车头最重要的市场，并且利润更高。大众不能容量在这一市场有所闪失，即使是新能源时代也不行。

在了解国外车企与大众自身的困顿之后，我们可以来回答先前的问题了，为什么是小鹏？

新能源时代发展之初，蔚小理绝对是彼时的领头人，为新能源汽车赋予智能化、打出差异化，它们功不可没。从大众角度来看，合作对象不能是传统车企，避免出现“卡脖子”情况，其次，这位合作伙伴需要有一定能力，但又不能在市场上过于强势，那么这个范围就只局限于新势力车企。蔚小理就是最好的选择，理想深化产品定义，蔚来深耕服务。但理想坚持增程，起码当下还只有增程车型，这与大众纯电理念背道而驰。有传言称奔驰相当青睐蔚来，但蔚来似乎对此不太感冒。

不过，在我看来，大众选择小鹏，还是看中小鹏身上扎实的技术力。纵观人类发展历史，唯有技术才是第一生产力。任何行业发展，一定是靠技术驱动，汽车行业也不例外。而小鹏身上，最强烈也最耀眼的标签，恰巧就是技术。即使放眼整个中国新能源市场，小鹏的技术实力也有目共睹，扶摇2.0架构，一体式压铸+CIB、全域800V平台以及小鹏最引以为豪的智能驾驶辅助能力，都是小鹏低调钻研技术后的集中性能力输出。

不过相比曾经的蔚小理，如今过于强调技术的小鹏，在智能驾驶辅助尚未全面普及之前已经有锁掉队，但好在“便宜”。回到公告本身，大众将通过增资7亿美元的方式，以每ADS15美元价格收购小鹏汽车4.99%股份，同时获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。合作初期，大众和小鹏将基于小鹏G9平台、智能座舱和ADAS软件，共同开发两款大众汽车品牌电动车型，并计划于2026年走向市场。

从公告中不难发现，大众看中了小鹏的平台、智能座舱和智能辅助驾驶。小鹏G9自带全域800V高压SiC平台，加上宁德时代4C电池，峰值充电功率可以达到430kW左右，5分钟补能200公里，充电10%-80%仅需不到15分钟。更高电压在面对普通充电桩时也能获得更快补能速度，实际测试基本上都是400V平台两倍左右。加上碳化硅的应用，让小鹏G9整车续航更扎实，电耗更低，带给车主更好用车体验。

而更让大众“垂涎”的，我认为是小鹏G9所搭载的中央超算+区域控制的X-EEA 3.0电子电气架构，这一架构只有三个域控制器，分别为中央域控+左右车身，之前能做到如此高集成度的只有特斯拉。该架构可以搭载更高性能的芯片，支持更高级别智能辅助驾驶和更强大的智能座舱。同时带来千兆以太网通信可同时支持多通讯协议，以此支持以大量数据传输为基础的高级别智能辅助驾驶系统、智能座舱、OTA等智能功能。

小鹏的智能座舱体验几乎是有口皆碑，车机屏幕响应迅速，划动操作跟手，系统流畅，可用性很高。但小鹏的全场景智能语音识别，才是佼佼者，支持一次唤醒，连续对话和可见即可说。能够自动联系上下文对四音区做出反应，同时响应速度极快，可以在打断语义的前提下精准响应乘客每个指令，是目前最好用的车内语音助手之一。

如果想在中国新能源市场分得一杯浓羹，那么智能辅助驾驶绝对是眼下绕不开的话题之一。小鹏最强大的技术，就是目前国内TOP0级别的智能辅助驾驶技术――XNGP。新一代XNGP在第一代XPliot基础上，新增城市路况下全程智能辅助驾驶能力，也就是城市NGP，以及高速NGP和VPA记忆泊车增强版功能。同时，小鹏XNGP还在朝着不依赖高精地图的方向发展，鉴于无图化BEV已经成为行业共识，小鹏XNGP早已走在行业前面。

小鹏XNGP系统搭载两颗NVIDIA DRIVE Orin芯片，算力达到480TOPS，基于小鹏XNET感知架构，能够将多个摄像头画面在BEV中通过Transformer进行融合，并且输出目标物在动态和静态等多方面信息，预测目标运动轨迹，使规控博弈能力大大提升。小鹏XNGP所具备的城市NGP+高速NGP+自动泊车全部串联起来，未来完全可以实现从车位到车位无接管理想驾驶体验。

最重要的一点是，小鹏是目前国内真实里程数据积累最多的国内企业，自动驾驶拼到最后就是比数据闭环能力，小鹏已经拥有一套成熟完整的体系，可以让智能驾驶系统快速落地，这也是大众最看重的一点。

这套技术组合拳打下来，自然而然，小鹏就成为大众最理想的选择，大众缺技术，小鹏缺资金，加上自己的技术被全球最大的汽车厂商之一认可，可以提振消费市场与品牌信心，无论怎么看，这都是一件双赢的事。

小鹏强调以技术为护城河，坚持长期主义，总算获得了回报，加上小鹏G6销量迅猛，可以说小鹏已经取得阶段性胜利。整个汽车市场，也开始由过往的德日主导，逐渐变成由中国牵头，如今德系大牌都已经低头，距离其他国外车企加入还会远吗？