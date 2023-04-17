华为发布会看点：问界M5智驾版空间音频首次上车，问界M9将搭载AI大模型！

4月17日，华为nova 11系列及全场景新品发布会正式召开，会上华为发布全新车型AITO 问界 M5 华为高阶智能驾驶版，针对智能座舱娱乐系统和车载小艺进行全方位升级，为用户带来空间音频体验，重构智慧出行新体验。

发布会上，华为余承东更是透露：AITO问界M9将突破性地搭载AI大模型，小艺智慧助手将为用户带来业界最强的车载人工智能体验。

第一波移动互联网浪潮兴起，几乎彻底改变智能手机行业。在重塑用户通信方式的之后，这股浪潮开始涌向汽车行业，智能座舱成为大势所趋。不过，当前智能座舱仍处于大混沌变革时期，各家厂商还没有形成一套与移动互联网深度结合的车机交互。在很多车企眼中，车机依然是用户出的唯一的生态中枢，强调让用户放下其他设备。但问题是，面对一个全新市场，生态尚未成熟所面临的却是必然缺失的用户体验。

面对这一问题，华为交出一份截然不同的答卷。凭借在通信领域的多年深耕以及鸿蒙生态日益成熟，华为将车机生态与旗下软硬件生态相结合，强调多设备互联。同时依托手机行业多年系统研发经验，系统交互层面带给用户远优于其他车机系统的操控体验。这次问界 M5 智驾版在整个鸿蒙生态之上，完成了一次强有力的技术爆发，领先于行业推出多项超越时代的功能。

进入拥有智能座舱加持的汽车新世代之后，车机娱乐体验也相较此前发生天翻地覆的变化。发布会上，华为宣布全新车型AITO 问界 M5 华为高阶智能驾驶版将支持空间音频功能，华为实现空间音频的首次上车。目前车机系统在音影方面的一贯做法，都是通过与其他App厂商合作推出车机版本的应用，在功能以及适配性上较为单一。而华为自有应用华为音乐则能充分调动问界 M5 智驾版所配备的HUAWEI Sound音响设备，配合鸿蒙生态车机系统，和丰富的内容源，通过软硬件深度调校，为用户带来座舱的沉浸听音效果。

问界 M5 智驾版拥有19个不规则排布的高、中、低HUAWEI Sound扬声器， 通过实时计算，让用户置身于一个完整的球形音响布局空间，感受四面八方流动而来的声音，极具临场感。同时，华为空间音频采用全球首个基于AI的音频解码标准Audio Vivid，可以构建起宏大的三维声场，让每次声音律动都有清晰而震撼的方向感，迸发出惊人的生命力。

在音源方面，华为音乐空间音频专区能为用户提供流行、古典、国风、环境声及影视剧OST等多元风格的音乐，拥有蔡健雅、邓紫棋、毛不易、许巍、周深等人气歌手热门歌曲的空间音频版本，和国家大剧院、索尼音乐、2L等全球顶尖厂牌的古典乐空间音频作品。并且推出“通勤物语”、“自驾指南”、“优雅古典”等空间音频体验歌单，让用户在不同场景都能感受空间音频带来的魅力。当其他车型用户还在苦于车机的不够智能化，App偏少时，问界 M5 智驾版已经在基础功能之上革新娱乐体验。

众所周知，如今智能座舱时代，语音助手成为智能汽车时代不可缺少的一部分，华为车载小艺也在原先基础上进行了一次巨大升级。有数据统计，2022年，车载小艺唤醒次数超过1.3亿次，86%以上座舱操作由小艺完成。相较其他车机系统中语音助手参差不齐的用户体验，车载小艺获得大量车主认可。在日常使用中，许多车主经常会遇见呼唤语音助手时，常常因思路打断造成语音指令中断，使得用户体验呈断崖式下迭，这也体现出智能语音助手判断用户指令和断句的重要性。

车载小艺智慧助手此次全面优化这一应用场景，先于业界推出多模自适应停顿方案，针对语速、语音、文本对用户指令进行多维度综合判断，直指用户体验痛点。面对语速过用户，小艺能够实现指哪打哪的畅快体验;而当用户思路中断时，小艺也能根据场景自动快速识别，给用户更充裕的指令下达时间来完整表达需求。

智能化程度方面，如果说ChatGPT仅仅只是数据整合反馈，那么车载小艺则要更进一步，能够主动识别用户使用场景，并主动学习用户画像，根据不同需求来提供智能化服务。对于很多车主而言，在面对熟悉道路时经常选择不开导航，而一旦遇到通勤路况异常往往会耽误时间。小艺建议带来通勤异常智能提醒，可以主动学习用户停车的地点，识别判断用户通勤路线，并且统计用户通勤时长。每次用户通勤期间，小艺都会实时比对地图通勤线路耗时，当监测到通勤时长异常，能够主动询问用户是否需要发起导航避开拥堵路段，极大降低用户时间成本。

小艺的智能化程度不止于此，如今不少车主会在通勤结束后选择在座舱内小憩一会儿。通过学习用户通勤习惯，小艺会生成完整用户画像，在用户结束通勤之后，自动开启小憩模式，启动按摩座椅、播放舒缓音乐等等。面对一些新手车主，常常因为用错车辆模式，导致用车成本增加，驾驶里程缩短同时减少用车寿命。小艺会根据用户操作习惯，智能建议用户选择相匹配的车辆模式。同时在用户夜间驻车时，自动将车灯关闭或是变成行车灯，避免因为灯光带来的安全隐患。小艺就像是全面进化的ChatGPT，在信息整合之外，还能洞悉用户心思，成为车主私人管家。

但这些对于小艺而言，只是小试牛刀，这次华为重点向车主重度体验痛点开刀，赋予小艺解决停车效率低下的能力。对于很多车主来说，开车出行最怕遇见复杂停车场环境，面对日益新增的汽车数量，停车位难题也困扰着不少车主。为解决这一问题，车载小艺指挥助手与优质停车服务商合作，给用户带来一站式车内导航服务―小艺智慧停车。

当用户驾驶问界 M5 智驾版时，小艺能够自动识别场景，同步显示停车服务卡片以及停车场余位信息，并主动为用户推荐距离电梯最近车位，同时构建室内导航路径。如果途中发现车位已经被他人占用，小艺也会自动刷新推荐其他车位。通过惯导、蓝牙Beacon、移动定位、高清摄像头等高精度的室内导航技术，判断余位数量以及用户需求的余位方向，即使停车场信号弱，依然能够实现精准的跨楼层室内导航服务，帮助用户便捷高效地渡过停车场景。

如今其他车企还在这混沌时代探寻契合自身的智能座舱形式，华为基于鸿蒙生态的鸿蒙车机早已迈过初期发展阶段，开始着重优化用户体验和功能探索，致力于重构用户智慧出行新体验。同时，华为AI智慧技术将在问界 M9中迎来一次更为集中的技术爆发，余承东在现场宣布“即将推出的AITO问界M9将搭载AI大模型，用户可通过小艺智慧助手体验业界最强车载人工智能”，而小艺智慧助手也将首次跃出屏幕，承载于水晶体中，让每一次交互都更加灵动。

如果将这两年汽车行业智能化比作是一次“流浪地球”式的技术跃进，那么其他车企仍处于【刹车时代】，面临一系列交互难题，并为智能座舱全面上车做足准备。而华为则早早进入【逃逸时代】，全速研发，朝着智能座舱终极形态奔涌而去，带领用户迈向下一个智能汽车时代。