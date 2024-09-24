ºèÃÉÖÇÐÐÊ×¿î½ÎÅÜSUVÖÇ½çR7ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¡½¨ÒéÁãÊÛ¼Û 25.98ÍòÔªÆð

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[1] ·ç×èÊµ¼Ê²âÊÔÊýÖµÎªÖÇ½çR7²¿·ÖÅäÖÃÔÚ²âÊÔ¹¤¿ö120km/hÇé¿öÏÂ²âµÃ£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÖÇ½ç¹Ù·½²âÊÔ»ú¹¹£¬½ØÖ¹ÓÚ2024Äê8ÔÂ26ÈÕ¡£
[2] ´¿µçÐøº½Àï³ÌÎªÖÇ½çR7²¿·ÖÅäÖÃµÄCLTC×ÛºÏ¹¤¿öÐøº½Àï³Ì£¬³µÁ¾Êµ¼ÊÐøº½ÔÚÊµ¼ÊµÀÂ·ÐÐÊ»ÖÐ£¬ÊÜ²»Í¬»·¾³ÎÂ¶È¡¢ÐÐÊ»Â·¿ö¡¢¼ÝÊ»Ï°¹ß¼°²Ù×÷¡¢µç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃüµÈ¿Í¹ÛÒòËØÓ°Ïì¶øÓÐ²îÒì¡£
[3] Êý¾Ý½ØÖ¹2024Äê7ÔÂµ×£¬¾ßÌåÖ§³ÖµÄ³äµçÕ¾ÇëÒÔºèÃÉÖÇÐÐAPPÕ¹Ê¾Îª×¼¡£
[4] HUAWEI ADS 3.0¸ß½×ÖÇÄÜ¼ÝÊ»½öÎª¸¨Öú¼ÝÊ»Ä¿µÄ£¬²»ÄÜÍêÈ«´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬ÎÞ·¨Ó¦¶ÔËùÓÐ½»Í¨¡¢ÌìÆøºÍÂ·¿ö¡£¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö¶Ô³µÁ¾µÄÖ÷¶¯¿ØÖÆ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤»ò½Ó¹Ü¡£ÔÚ½»Í¨Çé¿ö¸´ÔÓ¡¢ÌìÆø¶ñÁÓ¡¢ÌØÊâÇé¿öÏÂÐèÉ÷ÖØÑ¡ÔñÊ¹ÓÃÖÇÄÜ¼ÝÊ»¹¦ÄÜ¡£²¿·Ö¹¦ÄÜÐè OTA Éý¼¶Ö§³Ö£¬ÇëÒÔÊµ¼Ê²úÆ·½»¸¶Îª×¼¡£²¿·ÖÖÇ¼Ý¹¦ÄÜÐè¸¶·Ñ¿ªÍ¨£¬ÏêÇéÇë×ÉÑ¯¿Í·þ»òÃÅµê¹¤×÷ÈËÔ±¡£
[5] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÎª¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢Òâ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£
[6] Ö÷¶¯°²È«¹¦ÄÜ½öÆðµ½¸¨Öú×÷ÓÃ£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢ÒâÒåÎñ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£
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