喊出「不再客气」的奇瑞风云A8，能否掀翻比亚迪秦王朝

2024年刚刚过去没几天，风云再起，奇瑞将目光对准比亚迪，推出风云A8。

2023年，奇瑞交出188万辆的成绩，成为国内车企销量第三。达成这一成绩的背后，是奇瑞燃油车的热销。换言之，在新能源领域，奇瑞并未迎来自己的发力时刻。而排在奇瑞前面的，分别是一汽大众和比亚迪。作为中国汽车市场的新晋霸主，比亚迪在2023年如愿达成300万辆的销量目标，在新能源领域攻城略地，产品覆盖各大阵地，可谓意气风发。

在风云A8发布会上，奇瑞放出话称，2024年奇瑞对新能源将不再客气。而相似的话术同样出现在2023年底的星纪元ES发布会上，这一个多月来奇瑞如此密集的出牌，也在印证奇瑞要颠覆新能源市场的决心。

风云A8就是其中重要的一环。新车拥有4款配置，价格为11.99-14.99万元，用户下定2000元可抵10000元，老车主可享1.8万元的置换补贴以及价值万元的风云老车主感恩礼。

风云A8不再客气

奇瑞风云A8的三围达到4780/1843/1487mm，轴距为2790mm，妥妥的A级混动轿车，基本与比亚迪的秦PLUS DMI-i冠军版相当。但后者能够在新能源市场中脱颖而出，靠的还是足够经济的DM-i混动系统，风云A8既然说出不再客气，自然在动力系统上带来了自己的全新理解。

风云A8搭载奇瑞打造的第三代混动科技，奇瑞鲲鹏超能混动C-DM。新车拥有一台奇瑞自研的第五代ACTECO 1.5TGDI发动机，而这款发动机也是这套动力系统的核心。

据官方宣称，ACTECO 1.5TGDI发动机的热效率为44.5%，对比比亚迪的DM-i所用的骁云1.5L发动机，后者热效率仅为43.04%。虽然奇瑞的ACTECO 1.5TGDI发动机热效率只领先了1.46%，但不要小看这组数字。

对于发动机而言，热效率每提升1%都非常困难。要知道，内燃机发展了100多年，也不过是将热效率从14%提升至45%。热效率的提升，极大降低了风云A8的油耗，使其拥有百公里仅4.2L的油耗以及超过1200km的综合续航。更关键的是，只需要92号汽油，极大降低用户的用车成本。

同时，这台混动专用发动机峰值功率达到115kW，峰值扭矩为220N・m，驱动电机峰值功率为150kW，峰值扭矩为310N・m，零百加速时间仅为7.6s。

在0-40km/h时速时，鲲鹏超能混动C-DM系统会优先纯电驱动;40-70km/h时，系统采用串联增程驱动;70-80km/h时，系统会变为并联驱动。而时速超过80km/h时，发动机恰好处于高效区间，因此系统会优先采用发动机直驱。

智能化方面，风云A8同样不再客气，为用户带来Lion 5.0 AI科技智慧座舱，搭载8155芯片，官方宣传2s即可开机。车内还拥有一块24.6英寸的双联屏，以及HMI5.0数字交互界面等，3+X的场景模式和雄狮5.0生态的娱乐资源，也为用户带来更多娱乐体验。

而在智驾方面，风云A8拥有AEB自动刹车系统、FCW前防碰撞系统、LDW车道偏离预警、LCA并线辅助等功能，基本能够满足用户需求。

风云A8挑战标杆

风云A8的上市，很难不将它与身为市场标杆的A级混动家轿比亚迪秦PLUS DM-i冠军版相提并论，不过从价格上来看，风云A8起售价为11.99万元，要高出9.98万元的秦PLUS DM-i不少。奇瑞高层也强调，风云A8比秦PLUS DM-i定位更高，负责狙击后者的车型应该是A8之下的A6。

话虽如此，但外界还是少不了将A8与秦PLUS DM-i放在一起比较一番。尽管A8价格更贵，但究其原因也是因为全系标配18.3度的弗迪磷酸铁锂电池，能够带来127km的CLTC纯电续航。而秦PLUS DM-i为了拉低门槛，在入门版中仅提供了8.32度的弗迪磷酸铁锂电池，CLTC纯电续航为55km。

巧合的是，秦PLUS DM-i售价12.58万元的120km版本，也搭载了18.3度的弗迪磷酸铁锂电池，CLTC纯电续航为120km，比A8的入门版贵将近6000元，因此将这两个版本放在一起对比最适合不过。

首先是动力方面，秦PLUS DM-i所搭载的骁云1.5L高效发动机最大功率为81kW，峰值扭矩135N・m，电机最大功率为145kW，峰值扭矩为325N・m，低于A8的水平，不过两者的零百加速时间差不多，都是7s左右。

在舒适性配置上，秦PLUS DM-i显然更加出众。毕竟这个版本的秦PLUS DM-i已经是整个系列中的中配版本，而风云A8则是入门版本。秦PLUS DM-i拥有包括前排侧气囊、前后排头部气囊等共计全车5个气囊，A8只有主副驾2个安全气囊，同时还缺少倒车影像、超声波雷达、定速巡航、电动天窗、自动头灯、自动空调、后排出风口、车窗一键升降等，甚至全车仅有2个扬声器，以及使用卤素大灯。

这些都是实打实影响用户体验的存在，风云A8确实阉割的比较厉害。除此之外，尽管风云A8拥有8155座舱芯片，但也并非全系标配，只有13.99万元和14.99万元的两个配置标配，中低配也只有20.5寸悬浮式双联屏。不过好在全系都支持Carplay和HiCar。

对于普通用户而言，11.99万元的入门版不太建议选购，阉割过于严重，只剩动力系统这唯一的优点。14.99万元的驭风版配置最全，如果预算充足，这个版本能够为用户提供最全面的体验，不仅拥有6扬声器，也支持辅助驾驶，这是系列独享的功能。

13.99万元的乘风版相比顶配版便宜1万元，配置上少了自动远近光灯控制、无极炫彩氛围灯、空气质量管理系统、车载香氛、外后视镜电动折叠/加热、手机蓝牙钥匙等无伤大雅的配置，智驾方面仅配备定速巡航，体验依然能够保障。

12.99万元的逐风版虽然比乘风版便宜1万元，但阉割的部分十分严重，不仅只剩20.5英寸的双联屏，8155芯片也没有标配，40°高清影像、前排座椅电动调节、座椅加热/通风等用户高感知的配置也都通通没有，相对影响体验。

总结

随着新能源汽车内卷加剧，各大车企也开始加大竞争的力度，前有长安启源系列，后有奇瑞风云系列，都对比亚迪的秦王朝虎视眈眈，但想要真正撬动这块巨石，仍需自身足够刚强，目前看来，奇瑞风云A8所面临的挑战并不算小。