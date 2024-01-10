理想L6路试谍照曝光，对标问界新M7的大杀器

仅凭三款L系列，理想在新势力榜单上整整霸榜了一整年，如今L系列的第四款车型L6呼之欲出，最新路试谍照已经曝光。

2023年刚刚结束，理想也公布了自己的全年成绩单。过去一年，理想汽车全年交付376030辆，同比增长182.2%， 11月份就早早完成了年初定下的30万辆全年交付目标，达成率为125%。截止2023年12月31日，理想汽车累计交付量突破60万辆，领跑整个新势力车企。

如此傲人的成绩，也让理想汽车的掌门人李想有了在网上「狂」的资本，不断输出金句观点，引起不少争议。面对如此佳绩，「狂到没边」的李想也给出了下一阶段的目标，成为中国市场豪华品牌销量第一，2024年全年交付目标80万辆。

要完成如此跨越的目标，就算是已经火出圈的三款L系列只怕也是有心无力。尽管这三款车型发布于2022年，并且在此后一年品牌没有推出新车的情况下，将全年销量干到了37万辆，但要想靠着吃老本去征服星辰大海显然不现实。

理想并没有坐以待毙，在2023年年末推出了品牌旗下首款纯电MPV车型理想MEGA，将于2023年3月1日上市，同时下半年还会有三款纯电车型上市交付。不过相比这几款车型，对于大众而言，最期待的还是L系列的第四款增程车型理想L6。

其实纵观理想L系列，都有一个明显的特点，无论是L7、L8还是L9，其本质上还是同一款车，无非是放大或者缩小，座位数量多点少点的问题，其核心「冰箱彩电大沙发」的配置依然存在，针对家庭用户，只需要根据人数和预算进行选择就没有太大问题。

也正是如此清晰的产品逻辑，L6的具体参数也大差不差。根据理想之前的产品规划，理想L6将会是一款定位中型SUV的5座车型，售价将进入30万元以内。同时有人表示，出于问界新M7所带来的影响，L6也加快了上市进程，从之前预定的6月份提前至4月份发布。

这样的说法具备一定的可靠性，毕竟之前问界新M7上市时，仅用两个月狂砍10万大定单，给整个市场都带来不小的震撼。甚至网络上不断渲染问界新M7将真正打残理想L7，但结果是问界新M7成功收获市场，理想L7也没有受到太大影响，两者共同向荣，受伤的只有其他车企。也许是看到问界新M7在25万元市场混得风生水起，理想L6若不尽早上市，只怕连汤都喝不上了。

最近，有关理想L6的谍照在网络上曝光。从图片来看，理想L6继续采用家族式的造型设计，前后均拥有标志性的贯穿带，下包围造型似乎也与前辈们一脉相承，没有太多变化，依旧是横幅式的熏黑格栅。

理想L6车顶拥有犄角状的激光雷达，或将支持理想的城区NOA，侧面则是隐藏门把手与五辐式的轮毂。车尾同样是贯穿式灯带，顶部还有小尺寸的扰流板以及分段式的高位刹车灯。

而动力方面，L6大概率会和自己的前辈们保持一致，采用增程混动系统。作为参考，理想L7是前后双电机的四驱方案，系统最大功率为330kW，峰值扭矩为620N・m，CLTC纯电续航210km，综合续航为1315km。

L6瞄准25万元左右的市场，极有可能搭载1.5T四缸发动机作为增程器，同时配备前后双电机。内饰方面，L6可能会与L7保持一致，两者的区别也许会体现在车内乘坐空间和后备厢空间上。智驾以及智能座舱方面L6基本上与前辈们大差不差，毕竟作为一款主打家庭用户的车型，舒适性配置是首要考虑的。

既然理想L6是奔着问界新M7而去，很多也好奇L6是否有实力虎口夺食。首先，问界M7当初的失败很大问题是出在价格过高，配置不够顶这一原因上。重做之后的问界新M7凭借智驾能力，和原先7座改产大5座之后的空间，囊获了不少忠实拥趸。

但问界新M7的三围尺寸是5020/1945/1760mm，轴距为2820mm，比起理想L7 5050x1995x1750mm的尺寸，3005mm的轴距，要稍小一些，这也给了L6在尺寸上的参考。换言之，L6在尺寸方面很有可能靠近问界新M7，同时保持L系列一贯的家庭定位，在智能化与舒适性配置上做到极致。

华为技术赋能之下的问界新M7，拥有更强的智驾能力，但理想显然也不是吃素的。在之前的理想智能软件发布会上，理想就展示了OTA 5.0的软件实力。不仅Mind GPT大模型语言成功上车，进一步提升用户的智能化体验，而且在高阶智驾能力上更进一步。

目前理想的城区NOA已经覆盖全国110城，并对算法模型进行重新架构，从AD 2.0全面升级至AD 3.0。从原先的多个小模型和人工规则为主的模块化算法架构，提升为大模型为主的端到端算法架构。AD 3.0还具备在全球范围应对各类复杂交通状况的能力，无需设置导航，就能凭借TIN端到端信号网络，识别上百种不同样式的红绿灯，实现在路口的起步和刹停，即使在复杂、长距离的路口也能顺利直行通过。

因此，在软实力上，理想并不输于问界新M7，甚至理想L6还拥有后发优势。

理想汽车未来全面拥抱纯电已是不争的事实，理想L6很有可能将成为理想的最后一款增程车型，也是被理想寄予厚望应对问界新M7的车型。有消息称，理想内部对于理想L6的预期销量是每月2万台，从前辈们的销量数据来看，只要L6保持水准，价格合适，要实现这一目标并非难事。理想L系列能否圆满完成品牌在极速扩张期的重任，我们拭目以待。