全民智驾，全系搭载，奇瑞也不客气了！

当汽车电动化进程渐趋平稳后，智能化比拼便成为车企占领制高点的核心关键。尤其是智能驾驶，已经在2025年全面爆发，占据当下智能化浪潮真正的C位焦点。

一开年，比亚迪首推“天神之眼”高阶智驾系统，以A/B/C分级软硬件解决方案上车，开启“全民智驾”时代;随后，吉利跟进千里浩瀚高阶智驾，宣布集团高阶智驾实现大一统;长安同样推出自研天枢智驾，结合深度绑定的华为乾智驾，完美覆盖不同价位段车型;

可以说，在25年成为全民智驾元年的当下，中国车企都在参与竞赛角逐，奇瑞同样毫不例外。

3月18日，奇瑞汽车正式发布“猎鹰智驾”。与其他车企一样，奇瑞并没有一味标榜“全栈自研”，而是诚恳表示转向“开放式创新”，合作生态覆盖华为、英伟达、地平线等行业顶尖厂商。

与此同时，奇瑞董事长尹同跃在现场再度喊出：“全民智驾，奇瑞也不客气了。”那究竟怎么个不客气法呢？让我们一同来看看。

三大技术架构，一个行业首创

猎鹰智驾整体划分为500/700/900三大核心技术架构，将搭载不同智驾硬件实现差异化智驾能力。

・猎鹰500采用纯视觉方案，有7V/3R/12U和11V/3R/12U两套传感器硬件组合，均采用端到端大模型，支持高速NOA、城市记忆领航、记忆泊车等核心智驾功能，猜测为地平线J6系列芯片;

・猎鹰700算力升级，有11V/3R/12U/1L和12V/5R/1L/12U两套传感器硬件组合，均加入了激光雷达加持，支持端到端大模型+WM世界模型，支持城市NOA、代客泊车、智能召唤等端到端全场景智驾，猜测为英伟达双Orin-X平台或单Thor-U平台;

・猎鹰900“面向L3级自动驾驶架构”，采用13V/5R/3L/12U传感器硬件，支持VLA+WM世界模型，具备L3级到L4级智驾能力，猜测搭载英伟达双Thor平台。

奇瑞表示，猎鹰900的融合式端到端将于2026年正式落地，具备多样驾驶策略生成+多策略下的未来场景推理，最终实现安全好用的端到端系统。

综合看下来，奇瑞“猎鹰智驾”有两大优点。第一，即便是最低阶的猎鹰500方案，同样支持高快领航和城市记忆领航，拥有不俗的中高阶智驾能力体验，相比友商的入门级方案上限更高，能力更强;

第二，主流高阶方案猎鹰700同样存在不同传感器组合，核心差别在于多了1颗摄像头和2颗毫米波雷达，预计在芯片算力和主动安全等功能上有所差异。

最后，奇瑞“猎鹰智驾”还推出行业首创Off-Road越野智驾系统，具备O-NOA越野领航能力，具体包括智能循迹返回、关键轨迹提醒、越野障碍辅助、分级障碍预警、智能旅拍辅助、越野脱困辅助等功能。

全系搭载，全民平权

奇瑞宣布，到2025年底前全品牌全系车型(含燃油、混动、纯电)都将搭载猎鹰智驾，即便是现场开启预售价6.59万元的奇瑞小蚂蚁智驾版，也同样具备高速NOA、自动泊车、遥控泊车等能力，真正做到全系搭载和全民智驾平权。

在发布会现场，奇瑞推出iCAR V23智驾版，售价11.48-14.48万元，该车将搭载猎鹰500智驾系统，采用纯视觉方案，支持高速NOA、自动泊车等功能;

同步推出25款星途星纪元ET纯电版，售价21.98-27.98万元，新车标配猎鹰700智驾系统，搭配头顶激光雷达和30+传感器，搭载英伟达双Orin-X芯片，支持城市NOA等端到端全场景高阶智驾;

同样搭载猎鹰700智驾系统，采用激光雷达和27颗传感器的风云A9混动版轿车也率先开启盲订;

捷途方面推出三款全新车型，分别是F700、G700、和G900，前两者搭载猎鹰智驾700，后者搭载猎鹰智驾900，并均配备Off-Rad越野智驾系统。

体验仍存疑，智驾不免费？

尽管奇瑞“猎鹰智驾”看起来很美好，但仍和部分友商类似，实际体验仍待验证。

以目前最新上市的星途星纪元ES增程版，新车搭载英伟达双Orin-X芯片，拥有激光雷达等30+传感器，毫无疑问匹配的是猎鹰700高阶智驾系统。

然而，从发布会官宣得知，目前星纪元ES增程版的城市无图领航仅开通20+座城市，并没有做到全国范围不限城市开通，存在地域限制，并且实际路试体验如何，也存在疑虑。

更有意思的是，在昨晚“猎鹰智驾”发布会现场，星途星纪元ET的猎鹰700高阶智驾并不是终身免费赠送，而是仅免费使用三年，至于三年过后该如何收费，恐怕也会成为广大消费者担心的地方。

对比目前市面主流的终身免费制，星途星纪元ET纯电版显然落了下风，或许会因此劝退不少人。

所以，大家觉得，奇瑞的“全民智驾”战略，和友商相比如何？