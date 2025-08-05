ÀíÏëi8¹âËÙ½µ¼Û£º±ùÏä±êÅä£¬¶¥ÅäÁ¢¼õ2Íò£¬È«ÏµÖ»ÂôMaxÒ»¸ö°æ±¾
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
´¿µçÊÐ³¡¾¿¾¹ÓÐ¶à¾í£¿¾ÍÁ¬ÀíÏëÀ´ÁË¶¼Òª¹âËÙ¡°ÏÂ¹ò¡±¡£
8ÔÂ5ÈÕ£¬³µÈ¦Í»È»·ç²¨°µÓ¿£¬²»ÉÙÏûÏ¢Ö¸ÏòÀíÏëi8´óµ÷Õû¡£ÖÐÎç12µã£¬ÀíÏëÆû³µ¹ûÈ»¹ÙÐûi8³¹µ×Í³Ò»°æ±¾£¬È«ÏµÈ¡ÏûPro°æºÍUltra°æ£¬Ö»ÂôMaxÒ»¸ö°æ±¾£¬²¢ÇÒÊÛ¼Û´Ó34.98ÍòÔª½µÖÁ33.98ÍòÔª£¬±ùÏä±êÅä¡¢¸ß½×ÖÇ¼Ý±êÅä¡¢¶þÅÅÊæÏíÌ××°±êÅä¡¢²¬½ðÒôÏìÃâ·ÑËÍ¡¢½ö±£Áôºó²ÕÓéÀÖÆÁÌ××°¸¶·Ñ1ÍòÔªÑ¡×°¡£
ÒÑ¾ÏÂ¶©ÓÃ»§¾ù¿ª·ÅÖØÐÂÑ¡Åä»òÍË¿îÍ¨µÀ¡£ÔÒÔ36.98ÍòÔª¹ºÂò¶¥ÅäUltra°æµÄÓÃ»§£¬µÈÓÚÏÖÔÚ½öÐè34.98Íò£¬Ö±½ÓÊ¡ÁË2ÍòÔª¹º³µÔ¤Ëã¡£
ÀíÏëÆû³µ¹Ù·½½âÊÍ³Æ£¬Ö®ËùÒÔ´Ë´ÎÖØÐÂµ÷Õûi8³µÐÍºÍÊÛ¼Û£¬Ö÷ÒªÒòÎªÓÐ³¬¹ý98%µÄÓÃ»§Ñ¡ÔñÁËMaxºÍUltra°æ£¬Í¬Ê±£¬´ó¼ÒÍÂ²Û×î¶àµÄÊÇ³µÐÍ°æ±¾ÂÔÏÔ¸´ÔÓ£¬ÄÑÒÔÑ¡Ôñ£¬Ò»Ð©¸ß¶ËÅäÖÃµÄÑ¡×°»¹²»±»Ö§³Ö£¬ÓÈÆäÏ£Íû±ùÏä×÷Îª±êÅä£¬Ôö¼Ó¶þÅÅÆÁµÄÑ¡×°¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬Ò»ÇÐÐÐÎªµÄ³ö·¢µã¶¼ÊÇÎªÁËÏúÁ¿¡£ÀíÏëi8×ö³öÖØ´óµ÷ÕûµÄ±³ºó£¬ÎÞÒÉÊÇÊ×·¢ÅäÖÃ²ßÂÔºÍ¶¨¼ÛÉÏµÄ¡°·³µ¡±¡£
ÀÖµÀL90´ó»ñÈ«Ê¤£¬ÀíÏëi8¾«ËãÊ§Îó
±ÈÀíÏëi8ÍíÁ½ÌìÉÏÊÐµÄÀÖµÀL90£¬¸øÁËÕû¸ö´¿µç6×ùSUVÒ»¼ÇÖØ´¸¡£
±¾À´Ô¤ÊÛ27.99ÍòÔª¾ÍÒÑ¾ÈÃÕû¸ö³µÈ¦ÎªÖ®·ÐÌÚ£¬½«Àî±óºÄÊ±3¸öÐ¡Ê±µÄ¼¼ÊõÑÝ½²ÍÆÏòÁË¸ß³±Ê±¿Ì¡£µ«ËùÓÐÈË¶¼µÍ¹ÀÁËÀî±ó±³Ë®Ò»Õ½µÄ¾öÐÄºÍÓÂÆø£¬26.58-29.98ÍòÔªµÄÕýÊ½¼Û¸ñÒ»¾³öÂ¯£¬ÀÖµÀApp±ãÓ¿½øÁËÎÞÊýÏÂµ¥ÓÃ»§¡£
²»½ö¼Û¸ñË¢ÐÂÍ¬¼¶ÏÂÏÞ£¬¹Ø¼ü²úÆ·Á¦Ô½¼¶ÁìÏÈ¡£ÀÖµÀL90µÄºËÐÄÅäÖÃÂôµãÈ«²¿±êÅä£¬°üÀ¨ÐÐÒµ×î´óµÄ240Lµç¶¯Ç°±¸Ïä¡¢8.8LÖÇÄÜµç¶¯±ùÏä¡¢ÖÇÄÜÈýÇø¿Õµ÷¡¢¶þÅÅË«ÕÛµþÐ¡×À°å¡¢ÈýÅÅ×ùÒÎµç¶¯·Åµ¹¡¢ÖÇÄÜADB×ÔÊÊÓ¦´óµÆ¡¢Ë«ÌìÄ»µç¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢220Vºó±¸Ïä²å×ù¡¢¾²ÒôµçÎüÃÅµÈµÈ¡£
ÓÃÀî±ó×Ô¼ºµÄ»°ÆÀ¼Û£º¡°Ò»²½µ½Î»µÄ²úÆ·Á¦¡£¡±ÔÙ´îÅä17.98-21.38ÍòÔªµÄBaaSµç³Ø×âÓÃÊÛ¼ÛºÍÎµÀ´»»µçÄ£Ê½£¬ÀÖµÀL90·¢²¼µ±ÍíÁè³¿2µãÉîÛÚÃÅµêÓÃ»§ÅÅ¶ÓÇÀÏÖ³µ£¬ÎµÀ´¸ß¹Ü·¢Î¢²©³Æ£º¡°ÈëÖ°10Äê£¬µÚÒ»´Î¼ûµ½ÎµÀ´ÏúÊÛÏµÍ³±ÀÀ£¡£¡±
ÔÚ±¾ÖÜ¶þ×îÐÂÖÜ±¨ÖÐ£¬ÀÖµÀL90½ö¿ªÆô½»¸¶3Ìì¾ÍÊµÏÖ1976Ì¨ÏúÁ¿£¬ÔÚ´óÐÍSUVÆ·ÀàÖÐÔ¾ÖÁµÚ3Ãû£¬Ö±±ÆÎÊ½çM8ºÍM9£¬ÄÃÏÂ´¿µç6×ùSUVÏú¹Ú±¦×ù¡£
·´¹ÛÀíÏëi8£¬×Ô·¢²¼ÒÔÀ´±ã·ÇÒé²»¶Ï¡£ÀíÏëÔÚ¡°±ùÏäÉ³·¢´ó²Êµç¡±ºÍ¡°ÖÇ¼Ý¸ßµÍÅä¡±ÅäÖÃ²ßÂÔµÄ´óµ¶×Ô¿³£¬·´½«ºËÐÄÊÜÖÚÓÃ»§¹°ÊÖÍÆ¸ø¶ÔÊÖ£¬¼ÓÉÏ¶ÔÊÐ³¡¶¨¼ÛµÄ´íÎóÅÐ¶Ï£¬Ê¹µÃi8µÄ¾ø¶Ô²úÆ·Á¦¸¶Öî¶«Á÷¡£
¹âËÙ½µ¼Û£¬i8ÖØÐÂ×ö»Ø¡°ÀíÏë¡±
ÀíÏëi8µÄ20ÌìµÈ´ý½»¸¶ÆÚ£¬±äÏà¾ÈÁËÀíÏëÒ»Ãü¡£
Ïà±ÈÆðÀÖµÀL90¡°ÏÈ·¢³µÔÙÉÏÊÐ¡±µÄÖÜÈ«×¼±¸£¬ÀíÏëi8ËäÈ»·¢²¼Ê±¼äÉÔÔç£¬µ«¼Æ»®8ÔÂ20ÈÕ²Å»á¿ªÆôÊ×Åú½»¸¶¡£ÍòÍòÃ»Ïëµ½£¬Õâ·´µ¹¸øÁËÀíÏëÆû³µ½øÐÐ×ÔÎÒµ÷ÕûµÄ»º³åÆÚ¡£
¾¹ýµ÷Õûºó£¬ÀíÏëi8±ùÏä±êÅä£¬ÖÇ¼ÝVLAË¾»ú´óÄ£ÐÍÄÜÁ¦±êÅä£¬Æä´Î²ÅÊÇ½µ¼Û¡£Ç°ÕßÊÇÀíÏëÆû³µ¡°±ùÏä²ÊµçÉ³·¢¡±¼ÒÍ¥Ö÷ÒåµÄ³õÐÄ»Ø¹é;ºóÕßÊÇ¶ÔÀíÏëi8¸ß¶ËÆì½¢µÄ¶¨Î»Æ¥Åä£¬ÂôÈç´Ë¹óµÄ¼Û¸ñ£¬¾ÍÓ¦¸Ã°Ñ×Ô¼Ò×îºÃµÄÖÇ¼ÝÈ«Ïµ±êÅä£¬¼È·ûºÏ²úÆ·Éí¶Î£¬Ò²Ë³Ó¦ÊÐ³¡Ç÷ÊÆ¡£
»¹ÊÇÄÇ¾ä»°£¬Á¬À×¾üÔÚµÚ¶þÁ¾³µÐÍ¡ªÐ¡Ã×YU7ÉÏ¶¼¸Ä³ÉÈ«Ïµ±êÅä¸ß½×ÖÇ¼ÝÈíÓ²¼þ£¬ÆäËû³µÆó¾Í²»Ó¦¸ÃÐÄ´æ½ÄÐÒ£¬¾«ËãÈ¡Éá¡£
¾«¼ò°æÐÍ£¬È«ÏµÖ»ÂôÒ»¸ö°æ±¾;±ùÏäÉ³·¢±êÅä£¬²ÊµçÈ«Ïµ¿É»¨1ÍòÔªÑ¡×°;³ýÂÖì±³µÆáºÍ²ÊµçÒÔÍâ£¬Ñ¡×°ÅäÖÃÈ«²¿ÔùËÍ¡£µ÷ÕûºóµÄÀíÏëi8£¬ÒàÈçµ±ÄêµÄÀíÏëONE£¬ÕâÒ²ÊÇÀíÏëÆû³µ×îÊìÏ¤ÇÒ×îÉÃ³¤µÄ´ò·¨£º
È«ÃæÎñÊµ²úÆ·¶¨Òå+¼ÒÍ¥³¡¾°¾«×¼¶¨Î»+ÓÃ»§ÌåÑé±Õ»·£¬ÔÚ²úÆ·²ãÃæ¾«¼ò°æ±¾£¬´òÔìÎ¨Ò»¡°±¬¿î¡±£¬Í¬Ê±Ê±¿ÌÌýÈ¡ÓÃ»§·´À¡£¬·²ÊÇÓÃ»§ÏëÒªµÄ¡¢ÍÂ²ÛµÄ£¬È«²¿¸ÄÕý¡£ÔÚÆóÒµ²ãÃæ£¬Ò»Èç¼ÈÍùµØÕ¹ÏÖ³öÀíÏëÆû³µ¼«Ç¿µÄ×éÖ¯Á¦ºÍÕ½ÂÔ¾À´íÄÜÁ¦£¬ÉÏÊÐ²»µ½10Ìì£¬i8±ãÐû²¼ÖØ´óµ÷Õû£¬Ç°ÆÚÎïÁÏ×¼±¸µÈÒ»ÇÐËðÊ§£¬ÀíÏëÑ¡ÔñÄÚ²¿Ïû»¯³Ðµ£¡£
ÒÔ¸ßÐ§×éÖ¯ºÍÓÃ»§¼ÛÖµÇý¶¯¾ö²ß£¬ÊµÏÖËùÎ½µÄ¡°Ð¡²½¿ìÅÜ+¿ìËÙ¾À´í¡±¡£Õâ´ÎÀíÏëi8ÄÜ·ñ¼°Ê±°â»Ø¾ÖÃæ£¬ÖµµÃºóÐø¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â