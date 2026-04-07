4月第二周，国内车市迎来2026年首轮密集上新潮。4月7日-4月10日，超10款全新车型、改款产品、新增版本将完成上市、预售、首发与技术发布会。

其中不乏有值得大家关注的华境S、日产NX8、阿维塔12、焕新极氪7系等热门车型，今天我们就通过时间线分品牌拆解每款新车的提前亮点汇总，一文看懂所有重磅新车的硬核实力。

4月7日：华境S和新款萤火虫

华境S作为宝骏品牌冲击高端家用市场的旗舰SUV，主打“15万级标配华为全家桶”的越级产品力。

该车定位大型6座SUV，车身尺寸5235x1999x1800mm，轴距达3105mm，第二排独立座椅标配电动调节、加热/通风/电动腿托等，同时提供吸顶屏、小桌板、车载冰箱等配置。核心搭载灵犀动力3.0插混，提供单电机后驱、双电机四驱两种版本，匹配 31kWh、41.9kWh 两种电池组，CLTC 纯电续航分别为 130km、160km、175km。

华境S最大的卖点在于全系标配华为乾ADS 4 Pro智驾，采用舱内激光视觉Limera方案，支持高速和城区全场景领航辅助，同时标配华为鸿蒙座舱系统。底盘高配版配备CDC可变阻尼减震器。

同一时间，蔚来旗下萤火虫也将推出年度改款车型，核心针对动力性能进行升级。作为去年大卖的纯电小型车，萤火虫此次将换装蔚来动力生产的 TZ160S012 驱动电机，最大功率从现款 105kW 提升至 120kW，0-100km/h 加速提升至 7.8 秒;匹配 42.1kWh 电池组，CLTC 纯电续航 420km，最高车速 150km/h。

同时，新车或针对现款车型的内饰、空间与配置进行部分细节升级，进一步提高市场竞争力。

4月8日：4款新车集中爆发

东风日产NX8正式上市：作为东风日产天演架构2.0的首款车型，该车定位于中大型新能源SUV，提供纯电、增程双动力版本，核心瞄准20万级家用市场。

日产NX8车长4870x1920x1680mm，轴距2917mm，采用大五座布局，配备无框车门、隐藏式门把手、2064颗OLED量子光幕尾灯，支持自定义灯语等。纯电版基于800V高压碳化硅平台打造，提供 215kW、250kW 两种单电机版本，匹配 73kWh、81kWh 电池组，支持5C超快充;增程版搭载1.5T四缸增程器，驱动电机峰值功率 250kW，匹配 37.4kWh、43.2kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航最高 310km，综合续航 1450km，亏电油耗 4.51L/100km。

新车搭载高通骁龙8295P智能座舱，具备三屏联动，搭配Momenta强化模型最新高阶智驾，搭载头顶激光雷达，智能化表现媲美新势力第一梯队。全车四座标配通风/加热/按摩，前排配置AI零压座椅，副驾支持零重力，车身高强度钢占比70%，舒适性与安全感拉满。

阿维塔双车连发：首先是阿维塔12旗舰年度改款，核心围绕在智驾硬件、动力性能和底盘配置进行升级，预售价29.99-43.99万元。

增程版搭载1.5T增程器+后置双电机，匹配52.01kWh宁德时代骁遥电池，纯电续航达356km;纯电版提供后驱、四驱、三电机版本，最大峰值功率可达712kW，零百加速最快2.71秒，匹配98.07kWH宁德时代麒麟电池。

新车全系标配华为乾ADS 4.1高阶智驾，硬件升级为896线双光路图像级激光雷达。底盘上，Max版标配法拉利同源电磁减震，Ultra及以上版本配备空气悬架+CDC减震器。内饰新增一键语音、Boost 一键加速等方向盘按键，新增前排中间安全气囊等。

另一款新车阿维塔06T定位中型智能电动猎装车，预售价估计21.99万元起，同样提供纯电和增程双版本，提供三电机驱动，匹配89.33kWh宁德时代神行超充电池，全系标配华为乾ADS 4.1智驾，同样搭载896线激光雷达等。

除此之外，当天广汽埃安还将推出AION RT换电版，定位纯电中型家轿，新支持换电池模式，适配宁德时代巧克力换电体系，并提供电池终身质保。

4月9日：蔚来ES9核心技术正式发布

作为蔚来品牌全新旗舰全尺寸SUV，ES9将在4月9日完成全球首发，完整披露平台、动力、智驾、底盘等核心配置信息。

新车长5365mm宽2029mm高1870mm，轴距3250mm，提供6座、7座和4座布局。外观采用横纵布局的分体式水晶矩阵大灯，拉出标志性「7」字轮廓，九层灯组设计搭配可点亮智驾小蓝灯，精致感极强;内饰从门板一路延伸到座椅的大面积刺绣工艺，搭配联动氛围灯、电动展开脚踏板、二三排隐私玻璃，格调感十足;两个独立后排座椅都配了集成式安全带+全功能零重力模式，同时实锤后排双屏，取消传统吸顶屏改用座椅靠背屏，车内中岛和顶棚「天空桥」设计基本和 ET9 同源。

新车基于全域 900V 高压架构打造，匹配 102kWh 宁德时代三元锂电池，搭载 AQUILA 天鹰座超感系统，配备3颗激光雷达 + 4D 成像雷达 + 多颗高清摄像头，底盘搭载天行智能底盘系统，集成线控转向、后轮转向、全主动液压悬架，内饰配备 48 英寸 Skyline 天际线屏幕 + 15.4 英寸悬浮式中控屏，内置 SkyOS・天枢整车全域操作系统。

4月10日：收官之战

极氪双车上市：焕新极氪007系列作为年度更新，完成了高压平台、动力、智驾、底盘的全面升级，全系加量不加价。全系升级900V高压架构，支持最高6C超快充，全系标配激光雷达+Thor-U智驾芯片，搭载ZEEKR AI OS 7.0座舱系统，标配浩瀚AI数字底盘，新增闭式空气悬架+CCD电磁减振器，兼顾舒适性和操控感。

001五周年限量版作为品牌五周年限量车型，在延续现款001的设计与配置基础上，搭载与001 FR同源的超大尾翼、碳纤维运动包围、21英寸锻造耀黑轮毂、德国KW高性能绞牙避震等，支持16段回弹阻尼、12段压缩阻尼调教。外观配备专属红色底纹车标、冰川银专属配色、FR-LINE 性能套件;内饰采用黑曜红性能内饰、Dinamica 麂皮绒性能座椅，带有 FR-LINE 专属刺绣，配备带赛用双控旋钮的性能方向盘、主驾座椅靠背主动侧翼支撑，同时配备专属星空顶(500 颗独立光源)、FR-LINE 迎宾踏板、性能金属踏板。

别克至境L7开启预售：作为别克高端新能源子品牌 “至境” 的首款 SUV，至境 E7 定位于大五座插混家用 SUV，4 月 10 日正式开启预售，主打长续航与合资高品质。

新车长宽高 4850×1910×1676mm，轴距 2850mm，采用大五座布局。搭载 “真龙插混 Pro” 系统，高配版 1.5T 混动专用发动机，最大功率 115kW，峰值扭矩 230N・m，匹配 165kW 驱动电机，搭载基于 Momenta R6 强化学习大模型的高阶智驾系统，底盘配备预瞄式 RTD 连续阻尼可变悬架。

五菱星光L正式亮相：作为五菱星光系列的全新旗舰 SUV，星光 L 定位于中大型插混 SUV，4 月 10 日完成全球首发亮相，主打 10-15 万级家用市场，填补了该价位大六座插混 SUV 的市场空白。

该车长宽高 4980×1930×1760mm，轴距 2950mm，提供 5 座、6 座(2+2+2)两种布局，6 座版第二排为独立座椅。提供两套插混系统，1.5L 自吸版本最大功率 78kW，匹配 31kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 150km;1.5T 涡轮增压版本最大功率 105kW，匹配 37.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 185km，标配L2级灵眸智驾系统。

随着北京车展的即将到来，4月份国内将来非常密集的新车集中上市热潮，而本周更是好戏连连，对于有购车打算的用户，建议可以先观望等待，然后再作决定。