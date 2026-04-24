【2026年4月24日，北京】4月24日，2026(第十九届)北京国际汽车展览会盛大开幕。展会首日，岚图汽车宣布加速发力纯电赛道，开启纯电战略新阶段，预计2027年纯电车型销量占比超过50%，并同步布局超充桩网络，以解决纯电用户的补能体验。作为高端智慧新能源品牌，岚图坚持“自研+合作”模式，其L3级智能架构已于今年3月率先量产落地，累计完成20万公里实际道路测试。为了保障高效交付，岚图自有两座国家级示范工厂，具备年产能45万辆、每40秒下线一台车的能力，对“研-产-供-销-服”全价值链的自主掌控。

岚图汽车董事长、党委书记卢放表示：“岚图是车市中非常少见的、拥有‘研-产-供-销-服’全价值链自主掌控能力的车企。岚图的持续向上，不是偶然，而是全方位体系能力掌握下的必然。我们坚持为用户掌控全价值链，就是为用户提供可被托付的确定性。迈入‘十五五’，岚图正以三大行动加快全球化布局，以ESG品牌‘Better VOYAH’的责任担当引领未来，不仅要造好车、卖好车，更要推动科技创新，履行社会职责，提升治理水平，让商业价值与社会共生共长，携手创造更加美好的零碳未来。”

向上有底气 以自主掌控夯实“央国企高端新能源第一品牌”地位

鲲鹏展翅，乘风向上。2026年第一季度，岚图汽车保持高质量发展势头，交付33892辆，同比增长30%。自诞生以来，岚图始终把关乎用户体验、产品能力、发展自主权、未来竞争力的关键环节，都牢牢掌握在自己手中。

岚图坚持核心技术自主研发，构筑五大坚实技术底座，累计拥有行业领先的6102件专利;同时，岚图自有两座国家级示范工厂，具备年产能45万辆、每40秒就有一台车下线的能力;渠道与服务已覆盖169个城市，508家渠道，163万个合作充电桩，拥有触达用户最后一公里的能力，并建起了跟用户共创共成长的体系，获得了超过35万名用户真诚的喜爱和支持，实现了对“研―产―供―销―服”全价值链的自主掌控。正是因为这种稳定而强大的体系能力，3月19日，岚图在港交所成功上市，成为“央国企高端新能源汽车第一股”。

智能驾驶是新能源汽车的未来。面向L3时代，岚图已完成前瞻布局，累计实现20万公里实际道路测试，今年3月，岚图L3级智能架构已率先量产落地。未来，鲲鹏智驾将从行泊一体，向L3级全场景辅助驾驶跃升，逍遥座舱不断迭代，打造更懂用户的“第三空间”。同时，岚图加速发力纯电赛道，开启纯电战略新阶段，将推出多款纯电产品，预计2027年纯电车型的销量占比超过50%，并同步布局超充桩网络，让纯电体验真正无忧。

向上有王牌 以高端智慧新能源全矩阵共创美好生活

凭借自主掌控的优势，岚图汽车打造了完整的高端智慧新能源“SUV+MPV+轿车”矩阵，每款都有清晰的差异化定位，每款都能展现高端价值的标准，覆盖用户全方位出行需求，为美好生活赋能。

在高端MPV领域，岚图梦想家已是当之无愧的最优选。作为全球首款高端新能源MPV，岚图梦想家已赢得超20万用户的信赖，成为中国高端MPV市场销量、口碑、质量“三冠王”;在高端轿车领域，岚图追光L在传统豪华品牌长期主导的市场中，凭借在安全、智能、舒适、豪华方面的全面领先，成为高端公务出行新能源转型的标杆之选;在高端SUV领域，岚图泰山家族正在确立引领性的优势地位。本届车展，岚图以岚图泰山X8、岚图泰山黑武士、岚图泰山组成岚图泰山家族，三种定义，三种巅峰，全面引领高端新能源SUV的价值标准。

展会现场，篮球运动员孙悦和相声演员孙越组成“双YUE”组合，亲临A3馆A301岚图展台，打卡“五座新王“岚图泰山X8越级的产品力。从体坛球星到文艺明星，不同领域的知名人物相继助阵，吸引众多观众驻足围观，现场氛围热烈高涨。

“五座新王”岚图泰山X8预售火爆，20小时订单突破20000台，为中国主流家庭更高的品质生活而来。行业首发鸿蒙座舱5.2、华为双15.6英寸双联屏，拥有6.1平方米中国五座SUV最大座舱面积、五座SUV唯一的二排双享零重力座椅。同时还搭载行业首创的揉捏式机械按摩座椅、行业唯一的全自动一键成床功能，打造超豪华移动总统套房。行业领先的896线双光路图像级激光雷达和华为乾智驾四激光雷达方案，重新定义大五座SUV全维度价值标杆。5月，岚图泰山X8将正式上市，为用户带来更多期待和惊喜。此外，“颜值王牌”岚图FE(代号)和“科技王炸”岚图珠峰(代号)也即将登场，届时将再度引爆高端新能源市场。

向上有格局 岚图发布“三大行动”和ESG品牌“Better VOYAH”

从中国的岚图，到世界的岚图。岚图汽车全球化步伐不断提速，已进入海外40个国家和地区，建成240多家海外销售网点。本届北京车展，岚图汽车公布“深耕欧洲、布局中东、进军右舵市场”三大行动，推进全球化战略。

放眼全球，右舵市场覆盖多个国家和区域，是全球汽车增量的重要市场。2026年下半年，岚图汽车将推出岚图梦想家右舵版，全面攻坚右舵高端市场。从左舵到右舵，不仅是产品线的扩张，更是岚图全球化战略的深化，让世界通过岚图，感受值得信赖的中国品牌形象，助力更多中国品牌出海。

凭借过硬的产品品质，岚图汽车已赢得众多海外用户的认可，成为赞比亚共和国等多个国家驻华大使馆官方工作用车。从国际友人到外交大使，岚图正以扎实的技术实力和全球视野，让世界看见中国高端“智造”的魅力。

更美好的岚图，不仅是提供更好的产品与服务，更要对环境、社会及治理负责。作为央国企高端新能源汽车排头兵，岚图以实际行动勇担社会责任，助力每一个梦想，成就每一份幸福。车展现场，岚图正式发布ESG品牌“Better VOYAH”，提出“科技领航，共赴零碳”理念。4月28日，岚图汽车将正式发布首份ESG报告，ESG品牌战略将于今年发布，让“Better VOYAH”从理念转化为实践。

推动中国新能源汽车价值向上，这是时代赋予汽车人的使命，也是岚图对用户作出的郑重承诺。站在智能化下半场的潮头，岚图汽车将与时代同频共振，继续为用户的美好生活赋能，为汽车强国建设贡献岚图力量!