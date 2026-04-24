4月24日，第十九届北京国际汽车展览会正式启幕。作为华为乾与广汽联合打造的高端智能新能源品牌，启境汽车以“AI启新境，自在有乾”为主题登场，首款车型“新一代智能猎装”启境GT7震撼亮相，尽显锋芒。当日，启境GT7技术发布会正式举办，宣布启境GT7将首批满配搭载华为乾新一代智能技术，定义含华量新高度。以全维安全为基石、以“可进化能力”为尖点，启境GT7搭载华为乾智驾ADS 5、鸿蒙座舱小艺智能体、华为乾赤兔平台等全新一代智能技术，演绎“一车即乾”的技术实力。

启境GT7从立项之初，便承载着面向未来自动驾驶与智能出行生态的战略愿景。华为乾与广汽双大厂跨界融合，双方团队从底层架构开展战略预研，华为乾将智能化技术创新的前沿成果全面注入启境GT7，使其成为华为乾全新一代智能技术落地的标杆之作。

首搭全新一代华为乾智驾ADS 5：全链路冗余可持续进化

技术发布会上，华为靳玉志称：启境GT7将首批搭载全新一代华为乾智驾ADS 5，硬件层面采用全链路冗余架构，以强大融合感知、高效决策模型，让辅助驾驶应对更从容、体验更丝滑，更为未来更高阶的自动驾驶开放做好技术储备。目前，启境GT7已获广州市L3级自动驾驶道路测试许可。

启境GT7采用华为乾多传感器融合感知路线，感知硬件配备全球量产最高规格896线双光路图像级激光雷达，实现模组厚度缩减40%，分辨率提升400%，首创双光路架构，通过一体双焦设计，实现广角纵览全局与长焦洞悉细节成像效果，显著增强夜间对小目标障碍物、低反射率障碍物及异型障碍物的识别能力，能稳定探测120米外一罐可乐大小的障碍物，从容应对复杂道路环境下的感知难题。

全新一代华为乾智驾ADS 5基于WEWA 2.0架构打造，通过云端Multi-Agent仿真技术，结合在线强化学习与车端安全风险场，全面加强应对复杂场景的安全能力，事故风险再降低50%。

安全上，全维防碰撞系统CAS 5.0，把安全从“五维”升级到“六维”，首创“全时域、全时速、全方向、全目标、全天候、全场景”防护体系――急弯提前自动降速、驾驶员失能自主靠边停车，事前降风险，事后减伤害。体验上，车位到车位3.0，随时随地可激活，乡道土路、小区门口T型路口、极窄小路会车，“它该快快、该慢慢，甚至学会倒车让行”，辅助驾驶表现媲美熟手司机。

启境GT7拥有同级唯一面向自动驾驶的全链路冗余架构，涵盖感知、计算、供电、转向、制动、通讯、定位及HMI交互八大核心系统的双重冗余设计。即便在极端小概率的硬件失效情况下，车辆仍具备自动靠边停车的Plan B。得益于前瞻硬件预埋，让启境GT7拥有了持续进化能力。待相关法规体系完善，即可通过OTA软件升级，解锁更高阶智驾体验，真正做到常用常新。

首发全新一代鸿蒙座舱：小艺智能体，聊天式AI智慧伙伴

启境GT7首发搭载全新一代鸿蒙座舱Harmony Space，以AI重构座舱交互新范式。全新一代小艺智能体就像一位聊天式AI出行伙伴，实现“信息检索，你问它能答;语义理解，你想它能懂;执行闭环，你说它能做”的类人化交互。无论是百科查询、新闻播报、控车操作、影音娱乐，还是模糊地点搜索、车机在线点餐，均能通过语音指令一站完成，带来“一声呼唤，小艺安排”的便捷出行体验。

同时，启境GT7首创全新一代HUAWEI SOUND AI交互式星环散射体。位于中控台顶部中央的灵动智慧伙伴，接到指令会主动转向你、认真聆听，还会点头、摇头，灵动可爱。跑山、智驾等模式还有专属声光联动，让人车交互更具温度与仪式感。

此外，启境GT7同级首发的全新一代HUAWEI XPIXEL双百万像素彩色智慧投影大灯，支持互动迎宾、随心画、巨幕观影等多样场景，配合星闪技术和ADS全域融合架构，实现安全照明，智驾交互，情绪表达，游戏互动的全场景体验，让灯光成为你与外界交流的新方式。

首发全新一代华为乾赤兔平台：智慧小脑×大师调校×顶级硬件

启境GT7将新一代华为乾赤兔平台、顶级硬件及国际大师调校三大优势进行原生融合，将智能科技注入驾控灵魂，成就启境GT7的百万级驾控体验。

硬件部分，启境GT7搭载前双叉臂+后H臂多连杆悬架，悬架杆系全面采用铝合金材质，实现簧下质量减轻20%，大幅提升底盘响应速度，有效抑制车身侧倾。同时，全系标配闭式双腔空气悬架搭配连续阻尼可调减震器，实现悬架高度与刚度解耦控制，俯仰抑制、抗侧倾性能提升20%，悬架刚度调节范围提升36%。德国大陆高性能四活塞固定卡钳，搭配倍耐力P ZERO轮胎，百公里制动距离在33米以内，稳定可靠。

软件层面，搭载HUAWEI XMC乾数字底盘引擎，行业独创六域融合，驱动、制动、转向、悬架、车身及热管理六大系统，毫秒级协同响应，做到刹车不点头、起步不打滑、过坑更平稳。超级三电机系统加持，零百加速2.98秒，跻身2秒俱乐部，配合毫秒级分布式扭矩控制。

调校方面，由曾深度参与迈凯伦、阿斯顿・马丁超跑调校的国际大师团队操刀。针对1100多项指标严苛标定。将侧向加速度纳入核心调校指标，系统性优化弯道动态平衡，麋鹿测试、弯道性能直接对标百万豪车，开起来就是超跑级爽感。饰演赛车手、也热爱开赛车的启境汽车全球品牌代言人黄景瑜直言：“好车，就得让人敢踩油门、入弯精准，路感清晰，毫不费力。”这正是启境GT7所追求的畅快驾感。

极致驾趣的底色是极致安全。启境GT7具备全场景爆胎稳定控制，即使130km/h智驾高速爆胎，系统也能自主稳定车身，减速靠边停车。智驾高速行驶遇到突发障碍时，启境GT7不但避得开，而且避得稳，真正做到稳是最高级的快。

启境GT7为“天生玩家”提供多种驾趣模式：其中跑山模式针对山路工况优化动力输出曲线，同步提升悬架侧向支撑与转向精准度，让连续弯道驾驶更从容;漂移模式依托HUAWEI XMC毫秒级扭矩控制技术，可智能调控动力分配，自动维持漂移姿态，降低高阶操控的门槛;舒适模式下，闭式双腔空气悬架与全域融合底盘系统联动，对路面颠簸进行高效过滤，实现复杂路况下的平稳驾乘表现。

构建全维安全体系，百万颜值与贴心设计诠释越级价值

启境GT7将独创的“优雅张力美学”融入整车设计，打造出帅气动感、气场全开的猎装风范。侧面张力曲线连贯前轮拱、车门、后轮拱，勾勒出蓄势待发的猎豹姿态。前机盖倾斜线聚焦视觉中心，搭配行业同级最宽的1975mm蚌式铝机盖，光影完整、姿态低趴，尽显优雅张力。

启境GT7对标百万级豪华跑车经典美学比例，历经极致打磨，实现――车长5050mm、车宽1980mm、车高1470mm，轮高比51.2%，修长、宽体、低趴的黄金比例姿态。为了让宽体效果更极致，后轮配275mm宽胎，肌肉感拉满。21.5度启境猎装角，最大化保证车尾空间，轴距达3000mm，轴长比59.4%，兼顾美感、实用与舒适。

智能科技与造型设计深度融合，独创“启境之翼”尾灯，526颗独立光源搭配行业首个分段式漫反射尾灯，以高精度数控铣削拉丝技术，雕琢日内瓦纹铝板细腻光影，全球首创华为乾智驾ADS瀑布式蓝灯，让智能独具巧思，树立猎装车型颜值新典范。

搭载由宁德时代、华为乾、启境三方联合定制的新一代麒麟电池，支持800V高压平台与6C超充倍率，解决用户对电车续航与充电的核心焦虑。启境GT7构建“主动安全、被动安全、隐私安全、健康安全“全维安全体系。主动安全层面基于华为乾智驾ADS 5、CAS5.0全维防碰撞系统;被动安全上标配8安全气囊，并采用热成型盾甲车身、2200MPa热气胀管梁，具备5倍顶压能力;隐私安全由华为乾端到端网络安全解决方案保障，健康安全则应用母婴级环保座舱标准，以全维防护助力用户安心出行。

尤其贴心照顾女性用户出行防晒需求，启境GT7的2.2O超大全景天幕采用三层纳米镀银玻璃，有效降低烈日下车内温度5-10度，同时保证信号畅通。新一代PDLC分区调光天幕打破传统遮光局限，用户可根据需求分区调节明暗，实现阳光与隐私的随心切换。

启境GT7配有零重力女王座椅，提供媲美SUV级后备箱装载空间及超大前备箱空间，此外，极致灵巧的驾控表现，让启境GT7能实现三车道一把掉头。总台主持人马凡舒赞赏启境GT7：“从色彩美学、舒适配置到细节设计，层层用心。”

启境展台“科技与美学”并置，用年轻高端定义下一代智能出行

启境汽车展台位于中国国际展览中心(顺义馆)W3号馆 - W304展位，展台设计以“科技流线”为视觉主线，借LED艺术装置打造立体纵深空间，启境GT7展车矩阵式陈列，气场十足。特别设置的启境GT7普罗旺斯紫专属展示区，将浪漫、自然与未来科技交融，打卡即是大片。

HUAWEI XPIXEL双百万像素彩色智慧投影大灯投射品牌标识与动态光效，HUAWEI SOUND AI交互式星环散射体可主动迎宾，30°点头和90°旋转，将抽象AI能力转化为可感知、可交互的贴心举动，让每一位来到展台的观众，都能感受到AI时代出行智能体的魅力。搭配专业底盘技术展具与车身结构安全展具，充分彰显品牌技术实力。

本次车展，启境GT7七款灵感车色全员亮相，包括：启境GT7品牌大使杨采钰同款的普罗旺斯紫，流淌南法薰衣草田浪漫气息;与全球品牌代言人黄景瑜共同解锁的帕米尔黑，蕴含着爆发式的能量;以及蒙特卡洛红、西西里橙、茶卡银等7款车色。多元色彩选择，满足不同审美偏好与个性表达。

立足北京国际车展这一全球瞩目的舞台，启境汽车以新一代智能猎装启境GT7的锋芒登场，彰显世界500强双大厂聚力的澎湃势能。广汽集团深厚制造底蕴与华为乾前沿科技实力的深度融合，以打造第三代汽车的先行者姿态，不断突破技术边界，打造AI时代出行智能体，以智能点亮未来出行体验。