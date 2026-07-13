ÌìÊàÁìº½ÖþÀÎ°²È«µ××ù ³¤°²Éî¶È²ÎÓë¹²½¨È«Çò×Ô¶¯¼ÝÊ»Í³Ò»±ê×¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2026Äê6ÔÂ£¬ÓÉÖÐ¹ú¡¢Å·ÃË¡¢Ó¢¹ú¡¢ÃÀ¹ú¡¢¼ÓÄÃ´ó¡¢ÈÕ±¾¹²Í¬Ç£Í·ÖÆ¶¨µÄ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÏµÍ³È«ÇòÍ³Ò»¼¼Êõ·¨¹æ(ADS GTR)ÕýÊ½·¢²¼£¬³ÉÎªÈ«Çò×Ô¶¯¼ÝÊ»ÁìÓò·¢Õ¹µÄÖØÒªÀï³Ì±®¡£
ÔÚADS GTR·¨¹æ±àÖÆÖÐ£¬ÖÐ¹ú·¢»ÓÁËÖØÒªµÄÇ£Í·ÓëÍÆ¶¯×÷ÓÃ£¬È«³ÌÖ÷µ¼·¨¹æ¼¼Êõ±³¾°¡¢ÖÆ¶¨ÔÔò¡¢ºËÐÄ¼¼ÊõÒÀ¾ÝµÈ¹Ø¼üÄÚÈÝ±àÖÆ£¬Êä³öÊýÊ®ÏîºËÐÄ¼¼ÊõÌá°¸;³¤°²Æû³µÉî¶È²ÎÓë¡¢Ìá¹©º£Á¿Êµ²âÊý¾Ý£¬ÒÔ²úÒµÁ¦Á¿ÓÐÁ¦Ö§³ÅÎÒ¹úÇ£Í·È«Çò×Ô¶¯¼ÝÊ»±ê×¼ÖÆ¶¨£¬ÊÇ³¤°²Æû³µ×÷ÎªÖÇÄÜ°²È«±ê×¼ÖÆ¶¨ÕßµÄÓÖÒ»´Î³É¹¦Êµ¼ù£¬Îª¼Ó¿ìÈ«ÇòÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ²úÒµ·¢Õ¹×ö³ö»ý¼«¹±Ï×¡£
ÖÐ¹úÇ£Í·£¬¹¹½¨È«ÇòÍ³Ò»×Ô¶¯¼ÝÊ»±ê×¼
Ëæ×ÅÈ«Çò×Ô¶¯¼ÝÊ»¼¼Êõ¿ìËÙÂäµØ¡¢²úÒµ»¯½ø³Ì³ÖÐøÌáËÙ£¬¸÷¹ú·Ö±ð³öÌ¨Ïà¹Ø·¨¹æ£¬µ«¸÷¹ú±ê×¼×Ô³ÉÌåÏµ£¬ÖÆ¶¨È«ÇòÍ³Ò»¹æ·¶ÊÆÔÚ±ØÐÐ¡£
ÓÉÖÐ¹úÇ£Í·ÖÆ¶¨µÄADS GTRÊÇÈ«ÇòÊ×¸ö×Ô¶¯¼ÝÊ»Í³Ò»¼¼Êõ·¨¹æ£¬Ã÷È·ÁË×Ô¶¯¼ÝÊ»²úÆ·ºËÐÄ¼¼ÊõÖ¸±ê£¬´î½¨ÁËÍêÕûµÄÖÆÔìÉÌ¹ÜÀí¹æ·¶£¬º¸ÇÍêÕû°²È«¹ÜÀíÁ÷³Ì¡¢±ê×¼»¯°²È«µµ°¸¡¢È«Î¬¶ÈÊÔÑéÑéÖ¤¡¢³µÁ¾ÉÏÊÐºó³ÖÐø°²È«¼à¹ÜµÈÓ²ÐÔÒªÇó¡£
¸Ã·¨¹æµÄÕýÊ½ÊµÊ©£¬½«´Ù½øÈ«ÇòËùÓÐ´îÔØL3¼°ÒÔÉÏ×Ô¶¯¼ÝÊ»µÄ³µÁ¾±ê×¼Í³Ò»¡¢¹æÔò»¥ÈÏ£¬ÓÐÐ§´òÍ¨È«ÇòÖÇÄÜÍøÁªÆû³µÃ³Ò×Óë¼¼ÊõÁ÷¶¯Í¨µÀ£¬ÖúÁ¦È«ÇòÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ²úÒµ»¯¡¢¹æÄ£»¯·¢Õ¹¡£
Äý¾ÛÈ«Çò¹²Ê¶£¬³¤°²Æû³µÉî¶È²ÎÓë±ê×¼¹²½¨
×÷Îª×Ô¶¯¼ÝÊ»ÁìÓòµÄÏÈÐÐÕßÓë·¨¹æ½¨ÉèµÄÍÆ¶¯Õß£¬³¤°²Æû³µÈ«³ÌÉî¶È²ÎÓë²¢Ö§³Å±¾´Î¹ú¼Ê·¨¹æ±àÖÆ¹¤×÷£¬Ñ¡ÅÉºËÐÄ×¨¼Ò½øÈë¹ú¼Ò¼¼Êõ·¨¹æ×¨¼Ò×é£¬È«³Ì²ÎÓë¸Ã·¨¹æµÄÖÆ¶¨¹ý³Ì£¬ÒÀÍÐº£Á¿Êµ²âÊý¾Ý¡¢´ó¹æÄ£Á¿²ú¾ÑéÒÔ¼°¶ÔÖÐ¹ú¸´ÔÓÂ·¿öµÄÉî¿ÌÀí½â£¬Ìá¹©ÁË¼áÊµµÄ²úÒµÖ§³ÅÓë¼¼Êõ±£ÕÏ£¬Êä³ö¼ò»¯ÐÍÊ½Åú×¼Éê±¨²ÄÁÏ¡¢ÍêÉÆ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÈË»ú½»»¥ÔÔò¡¢Ã÷ÎúADS¼¤»î×´Ì¬¶¨ÒåµÈ¶àÏî¹Ø¼üÌá°¸£¬²¢µÃµ½²ÉÄÉ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬¹úÄÚÏà¹Ø±ê×¼ÌåÏµÍ¬²½¼ÓËÙÍÆ½ø£¬³¤°²Æû³µ»ý¼«²ÎÓë±ê×¼ÑÐÌÖ¡¢ÊÔÑéÑéÖ¤ÓëÌõ¿îÂÛÖ¤£¬³É¹¦´î½¨¡°¹ú¼Ê·¨¹æ¡ª¹ú¼ÒÇ¿±ê¡ªÆóÒµ±ê×¼ÌåÏµ-Á¿²ú¼¼Êõ¡±¶àÎ¬Ò»ÌåµÄ±ê×¼Ó¦ÓÃ¼Ü¹¹£¬Ç£Í·ÖÆ¶¨¡¶Æû³µ¼ÝÊ»×Ô¶¯»¯·Ö¼¶¡·¡¢¡¶ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µÊõÓï¼°¶¨Òå¡·¡¢¡¶ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ×ø±êÏµÍ³¡·µÈÖÐ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼£¬²¢ÍÆ¶¯Ïò¹ú¼Ê¹æÔò×ª»¯£¬ÊµÏÖ¹ú¼Ê·¨¹æ¡¢¹ú¼Ò±ê×¼¡¢ÆóÒµÁ¿²ú¹æ·¶µÄÏà»¥ÊÊÅä£¬´Ù½øÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ²úÒµÁ¼ÐÔ·¢Õ¹¡£
Éî¸û×ÔÑÐ¼¼Êõµ××ù£¬ÖþÀÎ×Ô¶¯¼ÝÊ»¼¼ÊõÓ²ÊµÁ¦
ÄÜ¹»Éî¶È²ÎÓëADS GTR¹ú¼Ê·¨¹æ±àÖÆ£¬Àë²»¿ª³¤°²Æû³µ³¤ÆÚÔÚ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÁìÓòµÄ³ÖÐøÍ¶ÈëÓë¼¼Êõ»ýÀÛ¡£×÷Îª¹úÄÚÊ×Åú»ñµÃL3×Ô¶¯¼ÝÊ»ÕýÊ½×¼Èë×ÊÖÊµÄ³µÆó£¬³¤°²Æû³µÓµÓÐÍê±¸µÄÖÇÄÜ°²È«¼¼ÊõÌåÏµ£¬ºËÐÄÊµÁ¦ÐÐÒµÁìÏÈ¡£Éî¶È²ÎÓëÖÆ¶¨¹ú¼Ê±ê×¼¡¢¹ú¼Ò±ê×¼¡¢ÐÐÒµ±ê×¼¹²270ÓàÏî£¬ÆäÖÐÖÇÄÜ»¯ÁìÓò±ê×¼60ÓàÏî£¬ÎªADS GTR¹ú¼Ê·¨¹æÖÆ¶¨Ìá¹©ÓÐÁ¦Ö§³Å¡£
È«¹úÊ×ÕÅL3×Ô¶¯¼ÝÊ»ÕýÊ½ºÅÅÆ
³¤°²Æû³µ´òÔìµÄ¡°ÌìÊàÁìº½¡±ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬¹¹½¨ÉúÀí¡¢ÐÄÀí¡¢Çé¸ÐÈýÖØ°²È«·À»¤ÌåÏµ£¬Ä¿Ç°ÒÑÀÛ¼Æ»¤º½³¬12ÒÚ¹«Àï£¬Íê³É½ü1000Íò´Î²´³µ×éºÏ¼ÝÊ»¸¨Öú¡¢³¬1000Íò´Î°²È«±ÜÏÕ£¬³ÇÇøÁìº½²âÊÔ³¬500Íò¹«Àï¡£
¼ÓËÙÖÇÄÜ»¯¼¼Êõ³öº££¬²¼¾ÖÈ«Çò·¢Õ¹ÐÂÕ÷³Ì
Î´À´£¬³¤°²½«ÒÔADS GTR·¨¹æÂäµØÎªÆõ»ú£¬ÍÆ½øÖÇÄÜ»¯³öº£²¼¾Ö£¬Í¬Ê±ÑÏÊØ°²È«µ×Ïß£¬±£ÕÏL3¼°ÒÔÉÏ×Ô¶¯¼ÝÊ»²úÆ·ÑÐ·¢ÑéÖ¤Óë¹ú¼Ê±ê×¼ÎÞ·ìÏÎ½Ó£¬ÍÆ½øº£ÍâÊÊÅä²âÊÔÓëºÏ¹æ´¢±¸¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â