不教胡马度阴山，自有泰山越雄关。7月29日，岚图泰山系列成功完成渡阴山全地形穿越挑战，以全程零故障、稳姿态的表现，展现出扎实的全地形实力。活动现场，中国首款全地形智能底盘正式命名“岚图虎踞”。岚图CBO、销售公司总经理邵明峰称，全地形才是岚图的真功夫。虎踞智能底盘以系统化技术协同，进一步拓展中国豪华SUV的全地形能力边界。

“虎踞”之名，取自“龙蟠虎踞”意象。动，如猛虎破阵，全地形所向披靡;静，似虎踞泰山，城市穿行尽在掌控。泰山为骨，虎踞为魂。这套底盘以气吞山河的王者气场与磐石般的掌控力，打破城市SUV性能边界，重塑全地形新能源SUV标准，标志着中国豪华SUV在全地形领域迈出了里程碑式的一步。

干拔登顶阴山英雄坡，全地形阵列验证从容通关

位于内蒙古乌拉特后旗的渡阴山线路，集峡谷、河床、沙地、碎石坡等多种复杂地貌于一体，是越野玩家公认的天然试炼场，对车辆动力性、四驱系统、底盘调校以及车身刚性提出极高要求。作为一台城市SUV，岚图泰山系列车型从容地完成了100公里多路况极限验证，全地形实力比肩百万级豪华SUV。

其中“英雄坡”最为凶险――天然形成的连续双连坡，总长超250米，第一坡22°，第二坡达32°，坡面为极松软的沙土，附着力极低且实时变化。满载状态下，车辆重心大幅后移，对四驱动力分配构成严苛考验。岚图泰山X8依托虎踞A智能底盘方案，以同级唯一三腔空气悬架与EDC魔毯悬架协同工作，实时调控四轮动载荷，确保各轮接地压力最优;扭矩矢量智能电动四驱基于强力双电机解耦架构助力，实现前后轴0-100%动力精准分配，在打滑瞬间将扭矩迅速输送到高附着力车轮;配合IPB 2.0系统实时监测车轮状态并精准锁止纠偏，最终一次性“干拔”登顶，全程前轮无空转、车身无打滑，动力与四驱系统无衰减，展现极限工况下的稳定作战能力。

随后面对深可没人的连续炮弹坑和交叉轴，岚图泰山X8凭借扎实悬架支撑与超高强度笼式车身，全程无托底、无异响，车门启闭自如。从松软沙坡到极限坑洼，岚图泰山X8以真实场景验证：豪华SUV不仅要有城市舒适，更要有征服未知的全地形底气，为用户拓宽生活边界。

岚图虎踞智能底盘首发 龙蟠虎踞统统拿捏

所有极限突破，皆源于核心技术的深度赋能。岚图泰山X8从容征服渡阴山全域险途，底气正是来自全栈自研的虎踞智能底盘。该底盘构建了“硬核筋骨+智慧神经元+全场景性能集成智能体”三位一体的技术架构，实现城市舒适驾乘与全地形通过能力的完美融合，重塑全地形新能源SUV标准。

硬核筋骨，以百万级硬件阵容铸就全场景从容底气。同级唯一三腔空气悬架拥有105mm超长行程与238mm最高离地间隙，通过刚度与高度分别调节，实现“城市降高度、荒野升底盘”的自由切换。百万级同款前双叉臂+后多连杆旗舰级独立悬架，兼顾城市道路的高舒适性与极限工况的高稳定性。双向16°后轮转向令5.2米级SUV转弯半径仅5.4米，城市窄巷与复杂山路均游刃有余。高性能解耦双电机电驱提供490千瓦峰值功率与915牛米超大扭矩，配合超高强度笼式车身，为全场景表现提供坚实保障。

智慧神经元，赋予车辆毫秒级先知预判能力。动态智控电四驱响应速度仅20毫秒，以比人快一个数量级的速度实现动力精准分配;EDC可变魔毯底盘每秒扫描路面100次，在压过坑洼前即完成阻尼调节;IPB 2.0智能控制系统提供150毫秒极速建压，将隐患扼杀在打滑之前。系统提供尊享、舒适、越野、雪地、郊游五种专属驾驶模式，用户选好模式，剩下交给系统。

全场景性能集成智能体，将硬核筋骨与智慧神经元精准协同。底盘覆盖草地/雪地、泥泞车辙、沙地、岩石、砾石五大类、超1000个细分场景，通过多维度精准标定，让车辆面对不同路况自动匹配最优策略，大幅降低驾驶门槛，拓宽出行边界。

同时，基于不同用户用车需求，虎踞智能底盘提供虎踞P(尊享舒适)、虎踞A(全地形)、虎踞D(运动驾趣)三种解决方案，以体系化布局覆盖全场景出行，为用户带来全场景的驾驶乐趣。

正如邵明峰所言：“龙蟠虎踞，全场景全地形统统拿捏。坦途之上游刃有余，极境之中稳如泰山。”岚图虎踞智能底盘将以全域掌控之力，击穿百万级豪华越野的技术壁垒，让全地形能力从此不再高高在上。

持续“越界” 打造中国豪华城市SUV“拓界者”

长期以来，全地形能力被视为硬派越野的专属标签，城市SUV常被贴上“软脚虾”的刻板标签。岚图泰山X8自登场起，便始终扮演着中国豪华城市SUV“拓界者”的角色，坚持以真实场景验证产品实力，不断探寻家用SUV的能力边界。

从华为乾四激光雷达智驾方案穿越刀锋障碍阵实现零剐蹭零失误，到从容通过80cm炮弹坑交叉轴、45°砂石陡坡、2米深V沟渠、宜昌卫士坡等高难度关卡，再到以量产SUV身份刷新盘龙古道通行纪录、素车无安全绳攻克45°物理极限坡度天梯挑战……一次次极限验证背后，是岚图对“安全是最大的豪华”这一理念的坚守。无论是城市道路中的突发积水、雨雪湿滑，还是家庭出行中的复杂路况，真正的豪华SUV都应具备应对未知挑战的能力。

此次挺进阴山，是岚图泰山X8继多项极限测试后的又一次实力自证，也标志着中国品牌正以领先技术体系，打破海外品牌在高端全地形SUV领域的技术壁垒，让中国豪华城市SUV拥有定义全场景能力的底气，让全地形能力不再是硬派越野的专属，让豪华出行不止于“冰箱彩电大沙发”，更拥有征服山海的硬骨气。未来，岚图将持续深耕核心技术研发，以极致产品力突破行业边界，为中国家庭解锁更多出行可能，让每一次出发，皆可无惧前路、稳赴山海!