4月23日发布，7月16日公布年度OTA计划，7月27日首批问界车型开启推送。ADS 5从亮相到规模化落地，用了大约三个月。

按照华为公布的计划，ADS 5升级将覆盖近200万台存量车型，并分三轮持续至2027年初。对用户而言，这是一次跨越半年的能力更新;对行业而言，智驾竞争的重点也将从“谁先发布”，转向“谁能大规模、稳定地兑现”。

ADS 5到底升级了什么？

ADS5的核心底座是WEWA 2.0架构，华为将其定义为 “面向自动驾驶的AI智能体”。

云端训练首次引入Multi-Agent多智能体博弈机制。虚拟环境中的车辆、行人等交通参与者拥有各自的行为逻辑，会制造加塞、抢行、突然变道等复杂局面，系统需要在持续博弈中学习驾驶策略。配合在线强化学习，WEWA 2.0的训练强度和训练效率较上一代均提升10倍。

车端则加入安全风险场，系统不仅识别“前方有什么”，还会判断其他交通参与者接下来可能做什么，并提前采取减速、避让等防御性动作。华为称，这套机制在内部测试中可将碰撞风险降低50%，也是很多车主觉得ADS 5开起来 “像老司机、不突兀” 的核心原因。

伴随架构升级一同落地的，还有华为首款面向自动驾驶的专属操作系统乾OS。它内置了确定性低时延引擎，通过内核级调度优化，把感知-决策-执行的全链路时延压缩到毫秒级;同时搭载全链路零信任安全模型与全维安全冗余架构，让系统整体可靠性提升了20倍。

首轮更新，重在实用

7月推送的ADS V5.0主要解决两个问题：让辅助驾驶更容易使用，让安全能力覆盖更多方向。

首先是“随时随地NCA”。环岛、乡间道路和无标线路段，可以在更多情况下激活领航辅助。

其次是RCA漫游巡航。用户不必提前设置目的地，车辆也能辅助识别红绿灯、通过路口和变道巡航。它尤其适合短途通勤，解决了“为了开几公里智驾，还要先设导航”的麻烦。

安全方面，首轮新增后向主动防被撞辅助。车辆在D挡状态下判断后方车辆存在追尾风险，且前方留有安全空间时，可以主动向前移动，尽量减轻或避免碰撞。它让主动安全从“避免自己撞上别人”，扩展到“尽量避免别人撞上自己”。

泊车和补能也得到加强。升级车位到车位3.0版本后，斜坡车位、极限狭窄车位的泊入成功率大幅提升;新增的守位泊车功能可以在泊车过程中发现后方来车时，调整泊车轨迹并打开转向灯，降低车位被抢占的概率。车位级充电导航则可以直接引导至充电站的空闲车位，配合即插即充、离场自动结算，全程不用下车扫码操作。

三轮推送，持续到2027年初

ADS 5的更新分为三个阶段。

2026年7月推送ADS V5.0，重点上线随时随地NCA、RCA漫游巡航、自动防追尾、AR-HUD雨雾预警、充电导航和守位泊车等功能。

2026年9月至10月推送第二阶段版本，计划加入主被动安全融合、防误打方向盘、会车倒车脱困和凹坑绕行。将更多考验智驾与转向、制动、悬架等整车系统的协同能力。

2027年1月至2月进入第三阶段，计划上线驾驶员失能辅助2.0和紧急逃生。车辆识别到驾驶员失去驾驶能力后，将尝试行驶至服务区、收费站等相对安全的位置，而不只是停在当前车道。

因此，7月收到ADS V5.0并不代表本轮升级已经结束。ADS 5更像一个持续交付的平台。

哪些车型可以升级？

截至7月28日，已经发布明确OTA清单的主要是问界。

ADS MAX V5.0支持问界M9全系、M8全系、M7 2026款Ultra和Max、新M7 Ultra和Max、M6 Ultra和Max+、新M5 Ultra、新M5及M5辅助驾驶版。ADS Pro V5.0目前明确支持M7 2026款Pro+。

新车方面，全新一代问界M9、启境GT7、全新猛士M817、尊界S800典藏大观等已明确搭载ADS 5，智界V9属于首批升级车型，奕境X9也被列入首批搭载阵容。

华为已经确认，ADS 4 Max、Pro、SE可以升级至ADS 5对应版本，不存在硬件升级限制。但不同品牌仍需完成车型适配、测试、备案和灰度发布。

同样是ADS 5，硬件差距可能很大

ADS 5是一套软件和算法体系，但不同车型使用的感知硬件并不相同。

入门方案以视觉感知硬件为主;中高阶方案采用单颗896线激光雷达，部分车型增加后向dToF或多颗激光雷达;旗舰方案则进一步配置四激光、六激光矩阵以及计算、供电、制动和转向冗余。

例如尊界S800典藏大观采用六激光雷达矩阵，并配备双芯片、双传感器链路和双电源等L3冗余架构。部分四激光车型如启境GT7高配也按照L3自动驾驶需求设计冗余架构;部分四激光雷达则不具备L3安全冗余。

用户买车不能只问“是不是ADS 5”，还要确认具体是Max、Pro还是SE，传感器如何配置，整车是否具备完整冗余，以及高阶功能包是否需要额外付费。

智能驾驶的下半场，比的是长期兑现

截至7月16日，华为披露乾智驾累计搭载量达到190万台，覆盖超过25个品牌、50余款车型。如此规模不仅意味着市场占有率，也意味着更庞大的真实道路数据、更快的长尾场景发现速度，以及更高频的算法验证能力。

ADS 5的意义，因而不只是增加几个功能，而是把大模型训练、规模装车和持续OTA连接成了一套完整体系。

可以说，ADS 5 的大规模推送，再度拉开了智能驾驶下半场的竞争。在此之前，行业比拼的是谁先发布、谁的功能更亮眼;在此之后，真正的核心竞争力是装车规模、数据积累速度与 OTA 迭代效率。