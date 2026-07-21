7月16日，新一代理想L6以24.98万元的Ultra版上市。51kWh大电池、全铝底盘、双阀CDC减振、自研马赫M100芯片、高通8797座舱、6K全景屏加车载冰箱，官方直言“补齐上代所有短板，每项体验都在80分以上”。

背靠近40万台初代销量的口碑基本盘，堪称大换代的新L6迅速坐稳了25万级家用SUV的绝对C位。不过，同价位市场并非一家独大，前有乐道L80把NT3.0蔚来旗舰技术体系化下放到24.98万元起;后有全新问界M6携华为生态持续加压。

这就很有意思了。对每一位消费者来说，三款车吸引力都很全面，究竟该怎么选呢？

新一代理想L6真正狠在哪里？

正如官方所言，新一代理想L6的狠在于“几乎挑不出短板”。

它把理想一贯的产品定义再度发挥在极致。单一Ultra版“一口价满配”上市，不给用户留选择题，核心配置全部标配，动力、底盘、智驾、座舱、续航、补能、舒适性，七大维度全部80分以上，让所有家庭用户都很难挑出具体毛病。

51kWh大电池+800V高压超充是此次新车关键。新L6的纯电续航提升至300公里，意味着它能满足家庭日常一周上下班通勤，增程器更多负责“冗余”和“长途”。260kW峰值快充将20%-80%充电时间压缩至12分钟，解决了老款充电慢、纯电续航短的突出短板。

马赫智驾和高通8797智舱，则是理想为新L6准备的杀手锏。不论你是选标配单颗马赫M100还是花钱升级双马赫100+4激光雷达，都代表了理想现在乃至未来的最新旗舰智能技术;高通8797座舱+6K全景屏，更是同级领先最强存在，属于“战未来”的功能体验。

最后，更别说新L6直接标配的全车电吸门、主副驾零重力座椅、8.8L智能电动冷暖箱、五温区独立空调、智能ADB大灯等细节配置，确实呼应了李想口中的“补齐上代所有短板”。

与此同时，4935mm的车长属于家用黄金尺寸，城市通勤、地库停车都足够灵活，2920mm轴距带来的后排空间完全满足家用需求。所以，这一代新L6堪称“完全体”。

对比乐道L80：技术路线上的本质差异

毫无疑问，在新一代理想L6之前，乐道L80是同级别绝对的“优等生”。

25.98万元的后驱Max+和27.98万元的四驱顶配Ultra+，同样可享受蔚来集团旗舰智能体系化技术，包括自研神玑NX9031芯片、NWM世界模型智驾、满血SkyOS整车全域操作系统、空悬加持下行云舒享底盘等。另外，乐道L80的5145mm车长、3110mm轴距和240L行业最大智能前备舱，空间上更有优势。

但说到底，新L6和乐道L80本质上是技术路线带来的差异。后者900V高压平台和换电体系，带来的是原生纯电的高级质感体验，它不需要背负增程器、油箱和排气系统的维护成本、噪音和重量，同时还拥有蔚来3分钟可换可充可升级的终极生态护城河。

乐道L80更适合愿意拥抱纯电体系，对换电有信任、对大空间和空气悬架有强需求的用户。新L6则更适合不愿意时刻研究补能地图、不想计算租/换电账单，希望长途无焦虑的用户，你只管开，城市用电，长途用油。

因此，L80比新L6贵的一到两万元，就看你愿不愿意为纯电+换电而买单。

对比问界M6：问界的赢在华为

问界M6带来的是另一种压力，它靠的是华为智驾、鸿蒙座舱和品牌势能。

它的优势更直接：华为话语权强。对很多用户来说，“华为”两个字本身就是可信度，鸿蒙座舱的手机生态联动、语音交互、导航体验和应用体验，在国内市场有天然认知优势。再叠加896线双光路图像级激光雷达和华为乾ADS 5，买问界M6等于买的就是华为技术。

问界M6的另一个优势，是动力选择更丰富。它同时覆盖增程与纯电两条动力路线，价格22.98-29.98万元，同时全系标配空气悬架，用户可以按需自由选，预算跨度也更宽。

但相反也带来了“版本复杂”问题，纯电、增程、两驱、四驱、不同智驾硬件和配置组合，会让用户做更多选择题。理想L6的单一Ultra版本“一口价全配齐”。对懂车用户来说，问界M6的可选项更丰富;对普通家庭来说，理想L6的购买决策更轻。

总结：新一代L6，是理想式的产品定义成功

乐道L80的纯电平台、900V和换电体系，在技术路线上更有想象力;问界M6的华为智驾、鸿蒙生态和动力版本，天然具备用户认知碾压。

最主要的是，对比这两款都标配空气悬架，新一代理想L6虽然升级双阀CDC+新一代转向系统，操控质感显著加强，但在通过性上肯定有所不如。这对于喜欢空气悬架的用户是一大遗憾。

但是，如果你想在25万元左右价位找出一台车，同时把城市通勤、长途出行、家庭舒适、智能座舱、智驾硬件、底盘配置和购买决策都做得比新一代理想L6更均衡，答案明显是没有。

乐道L80的四驱更贵，问界M6依然细节有所妥协。尽管他们很强，但真要抠细节的话，新理想L6必然是能让中国家庭用户最满意，这就是理想一贯的极致产品定义。

所以，看到最后，大家对于自己心中该选谁，有答案了吗？