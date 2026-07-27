ÆæÈð¹ÙÐû¡°²»ÄÚ¾í¡±£¬·çÔÆA9È´Ó²¸ÕMONA M03£¬ÄÜÓ®Âð£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
·çÔÆA9ÉÏÊÐ·¢²¼»áÉÏ£¬ÆæÈðËµÁËÁ½¾äºÜÓÐÒâË¼µÄ»°¡£
Ò»¾äÊÇ£¬ÏÂ°ëÄê´¿µç£¬ÆæÈðÒª¡°²»¿ÍÆø¡±ÁË¡£
ÁíÒ»¾äÊÇ£¬ÆæÈðÈ«ÇòÏúÁ¿Í»ÆÆ2000ÍòÁ¾Ö®ºó£¬¡°²»ÔÙ²Î¼ÓÄÚ¾í¡±£¬²»ÔÙÖ»×·ÇóÏúÁ¿£¬¶øÊÇÒª×·ÇóÆ·ÅÆÏòÉÏ¡¢¼¼ÊõÍ»ÆÆºÍÓÃ»§ÂúÒâ¶È¡£
ÌýÆðÀ´ËÆºõÓÐÐ©Ã¬¶Ü¡£
Ò»±ßËµ²»ÄÚ¾í£¬Ò»±ß°ÑÒ»Ì¨È«Ïµ655kmÐøº½µÄ´¿µç½ÎÅÜ£¬Âôµ½10.99ÍòÔªÆð¡£¶¥Åä´ø¼¤¹âÀ×´ï£¬¼Û¸ñÒ²Ö»ÓÐ12.99ÍòÔª£¬±ÈÔ¤ÊÛ¼ÛÖ±½ÓÏÂ½µ6000Ôª¡£
µ«Ò²ÕýÊÇÕâ¸ö¼Û¸ñ£¬ÈÃ·çÔÆA9ÈÆ²»¿ªÒ»¸ö¶ÔÊÖ¡ª¡ªÐ¡ÅôMONA M03¡£
ÄÇÃ´ÎÊÌâÀ´ÁË£¬·çÔÆA9ÕæµÄ´òµÃ¹ýMONA M03Âð£¿
ÏÈËµ½áÂÛ£º
Ö»¿´¼Û¸ñ¡¢Ðøº½ºÍÓ²¼þ£¬·çÔÆA9È·ÊµºÜÓÐ¹¥»÷ÐÔ;µ«ÔÚÖÇÄÜ»¯ÈÏÖª¡¢²úÆ·³ÉÊì¶ÈºÍÊÐ³¡»ù´¡ÉÏ£¬MONA M03ÒÀÈ»¸üÎÈ¡£
·çÔÆA9ÓÐ»ú»áÇÀ×ßÒ»²¿·ÖÓÃ»§£¬µ«ÒªËµÈ«Ãæ´ò¹ý£¬ÏÖÔÚ»¹Ì«Ôç¡£
10.99ÍòÔª£¬·çÔÆA9ÏÈ°ÑÅäÖÃ±í´ò´©ÁË
·çÔÆA9Ò»¹²Èý¸ö°æ±¾£¬Ö¸µ¼¼Û·Ö±ðÎª10.99ÍòÔª¡¢11.99ÍòÔªºÍ12.99ÍòÔª¡£
ÆæÈðÃ»ÓÐ²ÉÓÃ¡°µÍÅäÐ¡µç³Ø¡¢¸ßÅä³¤Ðøº½¡±µÄ³£¼û´ò·¨£¬¶øÊÇÈ«Ïµ±êÅä70kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬CLTCÐøº½Í³Ò»Îª655km¡£
Ò²¾ÍÊÇËµ£¬¼´±ã¹ºÂò10.99ÍòÔªµÄÈëÃÅ°æ£¬ºËÐÄÐøº½Ò²Ã»ÓÐËõË®¡£
ÐÂ³µ»¹´îÔØ178kWÇ°ÖÃµç»ú£¬²¢Ìá¹©ÈÈ±Ã¿Õµ÷¡¢15.6Ó¢´çÖÐ¿ØÆÁ¡¢10ÇøÓò°²È«ÆøÄÒµÈÅäÖÃ¡£
ÍùÉÏ¼ÓÒ»ÍòÔª£¬ÖÐÅäÔö¼Ó×Ô¶¯²´³µ¡¢23ÑïÉùÆ÷ÒôÏì¡¢×ùÒÎÍ¨·ç¼ÓÈÈ¡¢¾²Òô²£Á§ºÍµç¶¯Î²ÃÅ;¶¥ÅäÔÙ¼ÓÒ»ÍòÔª£¬Ôò¼ÓÈë¼¤¹âÀ×´ï¡¢ÁÔÓ¥¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡¢3nm×ù²ÕÐ¾Æ¬ºÍ×ùÒÎ°´Ä¦¡£
ËüµÄ°æ±¾Âß¼ºÜÇå³þ£ºÈëÃÅ°æ±£Ö¤Ðøº½ºÍ»ù´¡ÌåÑé£¬ÖÐÅä²¹ÊæÊÊ£¬¶¥ÅäÇ¿»¯ÖÇÄÜ¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬·çÔÆA9Öá¾à´ïµ½2.9Ã×£¬³µ³¤½Ó½ü4.9Ã×¡£ÔÙ¼ÓÉÏÈ«Ïµ70kWhµç³ØºÍ655kmÐøº½£¬ÕâÌ¨³µÔÚ³ß´ç¡¢Ðøº½ºÍÅäÖÃÉÏ£¬¶¼²»ÏñÒ»Ì¨10ÍòÔª³öÍ·µÄ´¿µç½Î³µ¡£
Õâ¾ÍÊÇÆæÈðËùËµµÄ¡°²»¿ÍÆø¡±¡£
²»ÊÇÄ³Ò»ÏîÅäÖÃÌØ±ðÍ»³ö£¬¶øÊÇ°Ñ¿Õ¼ä¡¢µç³Ø¡¢Ðøº½ºÍÊæÊÊÅäÖÃ£¬Ò»ÆðÑ¹µ½ÁË¸üµÍµÄ¼Û¸ñÇø¼ä¡£
·çÔÆA9×îÖ±½ÓµÄÑ¹Á¦£¬ÂäÔÚMONA M03µÄÈëÃÅ°æ
2026¿îÐ¡ÅôMONA M03Ä¿Ç°ÊÛ¼Û11.98ÍòÖÁ15.18ÍòÔª¡£
ÆäÖÐ£¬Plus°æ±¾Ìá¹©540kmºÍ640kmÐøº½;Max°æ±¾Ìá¹©510kmºÍ610kmÐøº½;¸ü¸ß½×µÄUltra SE°æ±¾ÊÛ¼ÛÔòÀ´µ½14.18ÍòÔªºÍ15.18ÍòÔª¡£
¶Ô±ÈÖ®ºó£¬·çÔÆA9µÄÓÅÊÆºÜÖ±½Ó¡£
MONA M03ÈëÃÅ°æÊÛ¼Û11.98ÍòÔª£¬Ðøº½540km;·çÔÆA9ÈëÃÅ°æµÍÁË9900Ôª£¬Ðøº½·´¶ø´ïµ½655km¡£
µ½ÁË13ÍòÔª¸½½ü£¬·çÔÆA9ÒÑ¾ÄÜÌá¹©¼¤¹âÀ×´ïºÍ¸ü·á¸»µÄÊæÊÊÅäÖÃ£¬¶øÐ¡ÅôMONA M03 Max°æ±¾£¬ËäÈ»ÊÇ´¿ÊÓ¾õ£¬µ«¸¨Öú¼ÝÊ»Êµ¼ÊÌåÑéÒÀ¾ÉÐÐÒµ×îÇ¿¡£
Òò´Ë£¬·çÔÆA9ÕæÕý³å»÷µÄ£¬²¢²»ÊÇMONA M03ÊÛ¼Û¸ü¸ßµÄUltra SE£¬¶øÊÇÏúÁ¿Õ¼±È¸ü´óµÄPlusºÍMax°æ±¾¡£
¶ÔÓÚ¸ü¿´ÖØÐøº½¡¢¿Õ¼äºÍÓ²¼þÅäÖÃµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬·çÔÆA9µÄÎüÒýÁ¦È·Êµ¸üÇ¿¡£
ÓÈÆäÊÇ¼ÒÍ¥Ê×¹ºÓÃ»§£¬Ô¤ËãÖ»ÓÐÊ®¶þÈýÍòÔª£¬¼ÈÏëÒª´ó¿Õ¼ä£¬ÓÖµ£ÐÄ´¿µçÐøº½£¬»¹Ï£ÍûÅäÖÃ²»ÄÜÌ«µÍ£¬·çÔÆA9¼¸ºõ°ÑÕâÐ©ÐèÇóÒ»´ÎÐÔ¸²¸ÇÁË¡£
µ¥´Ó¡°»¨Í¬ÑùµÄÇ®ÄÜÂòµ½Ê²Ã´¡±À´¿´£¬·çÔÆA9ÒÑ¾¾ß±¸ÕýÃæÌôÕ½MONA M03µÄ×Ê¸ñ¡£
µ«MONA M03ÕæÕýµÄÓÅÊÆ£¬´ÓÀ´²»Ö»ÔÚ²ÎÊý±í
Èç¹ûÆû³µÏúÁ¿ÍêÈ«ÓÉ²ÎÊý¾ö¶¨£¬MONA M03¿ÉÄÜÔç¾Í±»ºóÀ´ÕßÈ¡´úÁË¡£
ËüÕæÕýÄÑÒÔ¸´ÖÆµÄ£¬ÊÇÒÑ¾ÐÎ³ÉÁËÒ»Ì×ÍêÕûµÄ±¬¿îÂß¼¡£
´Ó2024ÄêÉÏÊÐµ½2025Äê11ÔÂ£¬MONA M03½öÓÃ14¸öÔÂ±ãÊµÏÖÀÛ¼Æ½»¸¶³¬¹ý20ÍòÁ¾;µ½2026Äê4ÔÂ£¬¹Ù·½ÓÖÐû²¼ÀÛ¼Æ½»¸¶Í»ÆÆ25ÍòÁ¾¡£2026Äê6ÔÂ£¬Æäµ¥ÔÂÏúÁ¿ÈÔ´ïµ½14197Á¾¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬MONA M03ÒÑ¾½¨Á¢ÁË·Ç³£ÇåÎúµÄ²úÆ·±êÇ©£ºÄêÇá¡¢ºÃ¿´¡¢ÏÆ±³¡¢ÖÇÄÜ¡£
Ð¡ÅôÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢¸¨Öú¼ÝÊ»¡¢OTAºÍÕû³µÈí¼þ·½ÃæµÄÆ·ÅÆÈÏÖª£¬»áÖ±½Ó×ª»¯³É¹ºÂòÀíÓÉ¡£
ÌØ±ðÊÇÔÚ¸ß½×¸¨Öú¼ÝÊ»·½Ãæ£¬Ð¡ÅôµÄÓÅÊÆ²¢²»ÒÀÀµ¼¤¹âÀ×´ïÊýÁ¿£¬¶øÊÇÀ´×Ô³¤ÆÚ»ýÀÛµÄËã·¨¡¢Êý¾ÝºÍÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
·çÔÆA9¿ÉÒÔÓÃ¼¤¹âÀ×´ï¡¢3nmÐ¾Æ¬ºÍ¸ü¶à´«¸ÐÆ÷Ö¤Ã÷×Ô¼ºµÄÓ²¼þ¹æ¸ñ£¬µ«ÖÇÄÜÆû³µ×îÖÕ±ÈÆ´µÄ²»ÊÇ¡°×°ÁËÊ²Ã´¡±£¬¶øÊÇ¡°Ã¿ÌìÓÃÆðÀ´ÔõÃ´Ñù¡±¡£
ÕâÒ²ÊÇÁ½Ì¨³µÄ¿Ç°×î´óµÄÇø±ð¡£
MONA M03ÊÇÒ»Ì¨ÒÑ¾±»ÊÐ³¡Ö¤Ã÷¹ýµÄ±¬¿î£¬·çÔÆA9ÔòÊÇÒ»Ì¨¾ß±¸±¬¿îÌõ¼þµÄÐÂ³µ¡£
ÓÐÌõ¼þºÍÒÑ¾×öµ½£¬ÖÐ¼ä»¹¸ô×Å½»¸¶¡¢¿Ú±®ºÍ³ÖÐøÏúÁ¿¡£
ÆæÈð¡°²»ÄÚ¾í¡±£¬ÎªÊ²Ã´¼Û¸ñ·´¶øÕâÃ´µÍ£¿
ÒüÍ¬Ô¾ËùËµµÄ¡°²»ÔÙ²Î¼ÓÄÚ¾í¡±£¬ÏÔÈ»²»ÄÜ¼òµ¥Àí½âÎªÆæÈðÒÔºó²»½µ¼Û¡¢²»Æ´ÅäÖÃ¡£
ÔÚµ±Ç°µÄ´¿µçÊÐ³¡£¬Ò»Ì¨ÐÂ³µÏë½øÈëÖ÷Á÷ÊÓÒ°£¬¼Û¸ñÒÀÈ»ÊÇ×îÖ±½ÓµÄÈë³¡È¯¡£
·çÔÆA9´ÓÔ¤ÊÛ¼Û11.59ÍòÔªÆð£¬ÏÂ½µµ½ÉÏÊÐ¼Û10.99ÍòÔªÆð£¬±¾ÖÊÉÏÈÔÈ»ÊÇÔÚÖ÷¶¯½µµÍÊÐ³¡ÃÅ¼÷¡£
ÕæÕýµÄÇø±ðÔÚÓÚ£¬ÆæÈðÏ£Íû°Ñ¾ºÕù´Óµ¥´¿µÄ¡°Ë±ãÒË¡±£¬±ä³É¡°ËÔÚÍ¬Ñù¼Û¸ñÏÂÌá¹©¸üÍêÕûµÄ¼ÛÖµ¡±¡£
¹ýÈ¥ºÜ¶à³µÐÍµÄµÍ¼Û£¬½¨Á¢ÔÚËõÐ¡µç³Ø¡¢¼õÉÙ°²È«ÅäÖÃ¡¢½µµÍµ×ÅÌ¹æ¸ñ»òÕßÖÆÔì¡°Ø¤°æ¡±Ö®ÉÏ¡£
·çÔÆA9ÔòÑ¡ÔñÈ«ÏµÍ³Ò»70kWhµç³Ø£¬°Ñ³¤Ðøº½×÷Îª»ù´¡ÄÜÁ¦£¬ÔÙÍ¨¹ý²»Í¬°æ±¾Çø·ÖÊæÊÊºÍÖÇÄÜÅäÖÃ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÆæÈð»¹ÔÚÇ¿»¯°²È«ºÍÔðÈÎ¡£
·¢²¼»áÉÏ£¬Æ·ÅÆÌá³ö¶¯Á¦µç³Ø°²È«ÊÂ¹Êµ¼ÖÂ³µÁ¾±¨·Ï¿ÉÔ¼ÛÅâ¸¶Í¬¿îÐÂ³µ£¬¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¹ÊÕÏÒý·¢ÊÂ¹Ê×î¸ßÅâ¸¶500ÍòÔª¡£ÕâÖÖË«ÖØ¡¸¶µµ×¡¹£¬ÆæÈðÏ£Íû°Ñ°²È«ºÍÔðÈÎÒ²±ä³É²úÆ·¼ÛÖµµÄÒ»²¿·Ö¡£
ËùÒÔ£¬¡°²»¿ÍÆø¡±ºÍ¡°²»ÄÚ¾í¡±²¢²»ÍêÈ«³åÍ»¡£
¡°²»¿ÍÆø¡±ÊÇ¶Ô¾ºÕù¶ÔÊÖËµµÄ£ºÆæÈðÒªÓÃ¹æÄ£¡¢¹©Ó¦Á´ºÍ¼¼Êõ»ýÀÛ£¬¿ªÊ¼ÇÀ´¿µçÊÐ³¡¡£
¡°²»ÄÚ¾í¡±ÔòÊÇ¶ÔÆæÈð×Ô¼ºËµµÄ£º²»ÄÜÖ»¿¿¸üµÍµÄ¼Û¸ñ»»ÏúÁ¿£¬»¹Òª½¨Á¢²úÆ·¡¢·þÎñºÍÆ·ÅÆ¼ÛÖµ¡£
ÖÁÓÚÕâÁ½¾ä»°ÄÜ·ñÍ¬Ê±³ÉÁ¢£¬×îÖÕÒª¿´·çÔÆA9ÉÏÊÐ¼¸¸öÔÂÖ®ºóµÄ±íÏÖ¡£
·çÔÆA9ÄÜ´ò¹ýMONA M03Âð£¿
´Ó²úÆ·²ãÃæ¿´£¬·çÔÆA9ÒÑ¾°ÑÑ¹Á¦¸øµ½ÁËMONA M03¡£
¸üµÍµÄÆðÊÛ¼Û¡¢¸ü´óµÄµç³Ø¡¢¸ü³¤µÄÈëÃÅÐøº½¡¢¸ü´óµÄ³µÉí³ß´ç£¬ÒÔ¼°12.99ÍòÔªµÄ¼¤¹âÀ×´ï°æ±¾£¬¶¼ÊÇÃ÷È·µÄ¾ºÕùÓÅÊÆ¡£
µ«´ÓÊÐ³¡²ãÃæ¿´£¬MONA M03ÒÀÈ»Õ¼¾ÝÖ÷¶¯¡£
ËüÓÐ³¬¹ý25ÍòÁ¾µÄÓÃ»§»ù´¡£¬ÓÐÎÈ¶¨µÄÔÂÏú±íÏÖ£¬Ò²ÒÑ¾½¨Á¢ÁËÄêÇá´¿µç½Î³µµÄ²úÆ·ÈÏÖª¡£Ð¡ÅôÔÚÖÇÄÜ»¯ÉÏµÄÆ·ÅÆ±êÇ©£¬¶ÌÆÚÄÚÒ²²»ÊÇÔö¼ÓÒ»¿Å¼¤¹âÀ×´ï¾ÍÄÜ×·Æ½µÄ¡£
Òò´Ë£¬·çÔÆA9ÄÜ²»ÄÜ´ò¹ýMONA M03£¬Ä¿Ç°»¹²»ÄÜÖ±½ÓÏÂ½áÂÛ¡£
µ«ÓÐÒ»µãÒÑ¾¿ÉÒÔÈ·¶¨£º
MONA M03ÖÕÓÚÓöµ½ÁËÒ»Ì¨ÔÚ¼Û¸ñ¡¢Ðøº½ºÍ¿Õ¼äÉÏ¶¼×ã¹»ÈÏÕæ£¬²¢ÇÒÕæÕý×¼±¸ÇÀ×ßÓÃ»§µÄ¶ÔÊÖ¡£
ÆæÈðÕâ´Î£¬È·Êµ²»Ì«¿ÍÆø¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â