10万+小订，新问界M7上市爆了，但余承东给友商依然留了活路！

倘若将全新问界M7的定价置于去年乃至前年，大概率一定不会像现在如此火爆异常。

9月23日，全新问界M7正式上市。新车共计推出6款车型，每款均提供5座和6座双空间布局，其中增程版全系标配四驱，售价27.98-35.98万元;纯电版全系标配华为乾智驾ADS 4 高阶版，售价31.98-37.98万元。

从定价而言，新车并不算“便宜”，甚至一时间让人难以完全接受M7步入35万元以上价格区间，毕竟老款M7的起售价曾下探至24万元左右。但也正因如此，余承东似乎为所有友商预留了一个突破口，或者说是一条“活路”。

不过，发布会后市场给出的反响仍然很强烈，发布会后仅5分钟，大定订单便突破1万台，1小时后更是冲至3万台，结合此前火爆的预售表现，可见全新问界M7的产品力得到了大家广泛认可。

究其原因，大家心知肚明：眼前这台全新M7，早已不是从前那台M7。它从外至内经历了彻头彻尾的“重塑”，堪称鸿蒙智行站上技术顶峰之时的标杆之作。

一次脱胎换骨的换代

全新问界M7有很多天翻地覆式的新变化，比如最直观的外观造型、内饰设计、和座舱布局。这些肉眼可见之处，几乎已经找不出老M7的丝毫痕迹，不少人称它是“M8青春版”，就是因为它承袭了M9和M8最新一代家族旗舰设计语言，营造出十足的高级感和豪华感。

但相比之下，那些全新M7「看不见的地方」更值得细说。

在新能源汽车时代，电子电气架构犹如人体的骨骼与神经，从根本上决定了一辆车的先进程度。全新问界M7升级了HUAWEI iDVP智能汽车数字平台，内部千兆以太环网通信，统一的“数字大脑”和“神经中枢”让中央集成协作变得尤为高效。

举个例子：发布会上演示的“后排乘客开门时，二排吸顶屏自动显示侧向盲区影像”这一功能，背后正是座舱与智驾感知硬件毫秒级协作的成果。而这，仅是其先进架构能力的冰山一角――强大的底层架构，为未来OTA留出了无限的想象空间。

架构底层革新带来的提升是全局性的：

・底盘硬件升级为前双叉臂+后五连杆结构，Max及以上版本标配双腔空气悬架和连续可变阻尼减振器。源自华为的途灵平台不仅带来更极致的滤震和操控表现，还支持“猫头鹰转向”、“高速爆胎主动稳定控制”等智能底盘黑科技，显著提升行驶便利性与安全性。

・NVH隔音表现据称达到“屠榜级”水准，在100km/h和120km/h高速行驶时的车内噪音实测表现，甚至超越了当前榜单头名的理想MEGA等车型。

得益于与M8、M9的同源核心技术下放，新M7用户也能享受到越级的旗舰行驶品质与驾乘体验。

智能化，最深的的护城河

谈到鸿蒙智行，必然离不开华为全栈智能技术的加持。

全新问界M7 Max以上车型标配华为乾智驾ADS 4高阶版。硬件上搭载包括前向192线激光雷达、后向高精度固态激光雷达、和3颗分布式4D毫米波雷达在内的总计34颗感知传感器。软件上交付即支持ADS 4，带来车位到车位2.0、泊车辅助VPD2.0、全维防碰撞CAS 4.0等新功能升级。

ADS 4是华为乾智驾今年最重磅的一次「跨代式」升级，其采用的新一代WAWA架构，结合云端世界引擎模型和车端世界行为模型，使系统端到端时延降低50%，重刹率降低70%，实际体验可用“极度丝滑”形容。不论在大路行驶还是小路高难度场景中，新系统都展现出了行业断档领先的“流畅度”和“拟人化”。

即便是入门版的Pro车型，也首发了行业首个舱内激光雷达方案。这使得Pro版同样具备安全好用的高速领航辅助驾驶和GOA通用障碍物识别刹停避让等功能，极大确保了行车安全

智能座舱方面，鸿蒙5系统搭配16.1英寸3K中控大屏，在主题界面、影音娱乐、手车互联、小艺语音大模型等方面均有重磅升级。系统美观度、智能生态及开放能力更为强大，智慧体验藏于无数细节之中。

定价为友商预留空间

显而易见，全新问界M7的换代策略并未迎合市场盛行的“价格战”，而是跳出低价竞争泥潭，转向以“价值升级”为核心的产品力突破。

新车产品力升级幅度之大，清晰可感。因此，即便最终定价比部分人预期略高，依然无法阻挡它在极短时间内引爆订单。消费者的眼睛是雪亮的，大家愿意为实实在在的产品力买单。

而对其他品牌来说，一个重要的信号是：全新问界M7的起售价设定在27.98万元，真正走量的Max版本更是31.98万元起步。这意味着它主动避开了30万元以下的激烈红海，并未选择以低价横扫市场。余承东的这一定价，无疑为众多友商留下了一个宝贵的市场缓冲带。

试想这台车真的将起售价压进25万元区间，整个中高端新能源市场必将迎来一场“腥风血雨”。理想i8恐怕首当其冲，甚至即将上市的理想i6可能都不得不重新思考定价策略。

此外，这样的定价也巧妙避免了与华为旗下其他“界”系列产品形成内耗。例如，定位相近的智界R7仍可与之形成互补，共同覆盖20-35万元价格段，实现协同发展而非相互竞争。

总结来看，全新问界M7凭借全方位产品力跃升和精准的定价策略，成功实现了“价值战”对“价格战”的超越。它不仅证明了市场愿意为优质产品买单，也为行业健康发展提供了新思路。