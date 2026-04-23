4月22日，在鸿蒙智行春季新品发布会上，全景智慧旗舰MPV智界V9正式开启预售，预售价39.98万元起，即刻下订可享5000元意向金抵10000元购车权益，鸿蒙智行车主增购/换购智界V9，享尾款减免2万元权益。作为鸿蒙智行首款旗舰MPV，智界V9凭借超越同级的舱内空间、全方位智能舒适的尊崇礼遇、颠覆性的灵活驾控体验、行业领先的主被动安全水平等全维产品实力，全系标配13个安全气囊、±7度后轮转向等旗舰配置，将安全科技带入MPV，刷新用户对高端出行的想象，重新定义MPV价值标准。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东表示，作为鸿蒙智行首款旗舰MPV，智界V9将从空间、场景、健康、舒适、驾驭、安全等多个维度，以颠覆性的产品实力重新定义MPV，堪称“MPV中的MVP”。

超大MPV舱内空间，重新定义空间

超大体量见磅礴气场。智界V9拥有旗舰级车身尺寸，以超大舱内空间，打造鸿蒙智行顶级空间体验。同级领先二排头等席，搭配539mm超长滑轨行程，与前后可调靠背，实现同级最长二排舒展空间。第三排拥有近1米的头空与腿空，带来座座均权的空间体验，让每一位乘员皆享宽适礼遇。全车52处储物空间，既装得下生活，也装得下事业与热爱。行业最大装载空间，容积可达790L，最大拓展容积达1534L，从日常到远方，皆能装得从容。

超10种空间布局，重新定义多功能

旗舰不止于大，更在于多功能的百变空间。二排双旋转座椅不仅支持45°迎宾、90°观景、180°旋转对坐，二、三排放倒更可形成“舒适大卧室”。同时，集双零重力座椅、太空舒躺模式、主动侧翼技术及超舒享机械按摩等豪华舒适配置于一身，轻松适配商务接待、家庭出游、户外休憩等10余种场景，让MPV从“单一交通工具”进化为“移动生活空间”。舒适与科技体验拉满，智界V9以一体环宇三联屏与21.4英寸吸顶屏，带来沉浸式的观影体验。创新的全域NFC碰一碰功能，将便捷从驾驶席拓展至二排，全场景交互体验一触即发，打造行业独有的全场景智慧联动出行体验。

全新一代鸿蒙ALPS健康座舱加持，重新定义健康

深层关注用户驾乘健康，智界V9搭载全新一代鸿蒙ALPS健康座舱，让健康防护再进阶。行业唯一MPV车载制氧系统率先搭载无油涡旋压缩机，通过三大净化模块七层过滤，实现制氧全程无油洁净，还可实现静音低震，确保乘车舒适体验。此外，智界V9还采用MOFs材料持续净化车内污染，搭配UVC空调主动杀菌、前后双负氧离子静态空气净化器等黑科技，持续净化空气，让每一次呼吸皆为奢华享受。

静谧奢华尽享私密从容，重新定义尊贵

营造尊崇的体验与仪式感，让每一次出行尽显从容。智界V9拥有百万级静谧乘坐体验，路噪、风噪、振动等NVH性能达到行业领先水平。二排配备百万旗舰同款智能隐私调光玻璃，手势一划即可切换玻璃明暗，挥手间私享静谧空间。创新搭载智能交互式侧门光毯和HUAWEI XPIXEL百万像素智慧投影大灯，通过毫米波雷达主动感知，当用户走近时，联动光毯点亮、车门打开，二排旋转座椅随之45°迎宾，为用户带来宾至如归的尊崇体验与情绪价值。

全新华为途灵MPV定制平台赋能，重新定义驾驭

智界V9采用全新华为途灵MPV定制平台，全系标配±7度后轮转向功能，转弯半径低至5.35m，带来超越A级车型的灵活驾控，让大车也好开，以硬核技术重塑MPV出行体验。同时，智界V9搭载比肩百万级进口豪车的底盘硬件，配备前双叉臂+后H臂多连杆悬架、全系标配CDC可变阻尼减振器，并可选双腔空气悬架，兼顾运动与舒适性。

智界V9拥有旗舰辅助驾驶配置，以双冗余架构，带来超越人驾的安全守护。新车搭载全球量产最高规格896线双光路图像级激光雷达，以首创的双光路架构，实现超高清、超精准、超远距，形成“高清画中画”成像效果，让车载激光雷达从3D点云时代正式跨入全新的3D成像时代。此外，智界V9将搭载最新华为乾智驾® ADS系统，为用户带来更高效、更舒适、更安全的驾乘体验。

“安全大堡垒”般的安心守护，重新定义安全

安全是最大的豪华。行业首创的颠覆性电磁热控压铸车身部件，车身强度大幅提升，解决传统MPV第三排最薄弱的安全隐患，真正实现座座安全平权。行业唯一全维包裹安全气囊，全方位守护头颈胸等关键部位，带来“金钟罩”般的安全保护，七重联动防护构筑从头至臀的立体防护网。天使座主动安全防护系统，可在碰撞前二三排靠背主动回位，提前预判风险，防患于未然。并配合潜艇级热成型钢三排核心骨架、三排超长侧气帘和侧气囊，打造行业最充分三排全向保护。智界V9凭借硬核车身、颠覆性压铸技术、13个安全气囊等技术，重塑高端旗舰MPV安全价值标杆。

智界V9在华为黑科技深度赋能下，以空间、多功能、健康、尊贵、驾驭、安全等多维度的颠覆性体验，树立高端MPV市场新标杆。目前，智界V9已正式开启预订，预售价39.98万元起。同时，展车已陆续抵达门店，欢迎用户入座品鉴。