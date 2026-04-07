近日，2026 款问界 M9 无伪装实车现身国内街头，完整的外观设计与核心配置细节全面曝光。

作为鸿蒙智行旗下的旗舰大型 SUV，问界 M9 自上市以来便稳居 50 万级新能源 SUV 销量前列。从曝光图来看，此次年度改款并非小修小补，而是从设计气场、智驾上限、豪华质感到底盘性能的全维度跃升，再次将高端旗舰 SUV 的行业标准推向了新高度。

外观气场全面升级

从曝光的实车画面来看，2026 款问界 M9 延续了家族鲲鹏展翼的设计内核，但整体风格完成了从圆润优雅到硬派庄重的转型，更贴合高端商务与家庭出行的双重旗舰定位。

车身尺寸迎来全面扩容，新车长宽高达到 5285×2026×1845mm，轴距增至 3125mm，相较现款车型车长增加 55mm、车宽增加 27mm、车高增加 45mm、轴距增加 15mm。尺寸的提升不仅让整车视觉气场更加强大，更直接转化为车内空间优势，第三排头部空间、腿部余量与后备箱装载能力均有明显优化，彻底解决了大型 SUV 第三排 “应急够用” 的痛点。

前脸设计的改动极具辨识度，贯穿式日行灯新增一体镀铬饰条，从现款三段式升级为完整贯穿布局，搭配四边加粗镀铬装饰的网状进气格栅，层次感与豪华感同步提升。灯组轮廓向问界 M8 的旗舰设计靠拢。

车身侧面是本次改款的核心视觉亮点，现款隐藏式门把手被更换为与尊界 S800 同款的 “九天星辰” 非隐藏式设计，造型硬朗精致，支持靠近自动亮灯、隔空手势开门功能，兼顾了仪式感与实用性。车门下方镀铬饰条下移增粗，配合前后高遮光率隐私玻璃，让侧面线条更显凌厉流畅，同时新增了豪华 “大饼” 轮毂、运动黑化多辐条轮毂等多种选装样式，满足不同用户的审美需求。

尾部设计同步优化，现款尾灯的银色装饰边框被取消，贯穿式尾灯组造型更简洁立体，后保险杠镀铬饰条与前脸形成呼应，配合车顶扰流板，让尾部视觉重心更稳重，与整车硬派旗舰的定位完美契合。

智驾能力再破上限：除896线激光雷达外还有惊喜？

如果说外观升级是看得见的气场提升，那么智能驾驶系统的全面革新，就是 2026 款问界 M9 最核心的王牌竞争力。

除了大家已知的896线激光雷达以外，2026款问界M9首次带来了C柱侧向摄像头，这意味着其侧向感知能力得到大幅加强，从而形成360°真正无死角的全域感知体系。搭配5月份即将亮相的华为乾ADS新一代智驾系统，预计会有不小的惊喜等着大家。

得益于此，2026款问界M9可以说是业内智驾感知硬件的天花板。全车共计具备4颗激光雷达、5颗分布式4D毫米波雷达、以及此次新增的数十颗高清摄像头和12颗超声波传感器等等，加上目前全球量产车中线数最高的896线双光路图像级激光雷达，这样的硬件性能不仅意味着顶级的智驾体验，更代表了未来无限OTA潜力。

内饰和动力迎来全维进化？

据爆料，26款问界M9的内饰质感将进一步优化。主驾新增电动伸缩坐垫，二排零重力座椅调节角度更多，按摩功能也升级了。智慧座舱引入华为星闪技术，响应延迟 10ms 级，多设备互联更顺畅。音响换成 20 单元悦彰系统。新增语音控制的压缩机冷暖箱和 UWB 生命体监测，可以检测儿童或宠物遗留在车内。

车身安全层面，新车延续了玄武车身架构，高强度热成型钢占比超 30%，铝合金应用率达 80%，采用 9800 吨一体压铸工艺，整车扭转刚度超 35000N・mm，全系标配 9 安全气囊、双预紧安全带等。

动力与底盘方面，2026 款问界 M9 继续提供增程与纯电双动力版本，其中增程版搭载 1.5T 增程器，最大功率 118kW，前后双电机功率分别为 220kW 与 277kW，纯电版基于华为巨鲸 800V 高压平台打造。

底盘操控是本次改款的另一大核心升级，新车新增双腔空气悬架，配合连续可变阻尼减振器，高度和刚度调节范围更大，舒适感和运动感更明显;同时，新车配备 12° 后轮转向系统，让 5.2 米长的大型 SUV 转弯半径仅 5.8 米，解决了大型 SUV 城市代步、窄路掉头不便的痛点。

从实车曝光的信息来看，2026 款问界 M9 的升级幅度确实超过通常意义上的年度款。896 线激光雷达是个明确的技术突破，底盘的双腔空气悬架和后轮转向是真正影响驾驶体验的升，最重要的是尺寸更大，气场更强，带来了比现款更强的辨识度。

价格还没公布，现款 M9 起售价在 46.98 万，按这次升级幅度估计不会便宜，但具体定价还要等正式发布。