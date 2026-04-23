2026年4月22日，鸿蒙智行春季新品发布会于广州市正式举办，全景智慧旗舰SUV全新一代问界M9系列正式亮相并同步开启预售，问界M9预售价格49.98万元起，首发问界M9 Ultimate领世加长版，预售价格66.98万元起。全新一代问界M9以领世之姿全面进化，实现八大引领式跃迁，再次定义智能电动汽车高端豪华新范式，为用户带来颠覆式出行体验。

问界M9作为鸿蒙智行旗下的旗舰车型，自上市持续领跑高端豪华SUV市场，累计交付破28万辆，荣膺2025年50万级豪华SUV全年销冠，改写传统高端豪华市场格局。其凭全方位领先实力斩获多项行业第一：质量居杰兰路新能源汽车产品质量榜首，安全创C-NCAP SUV历史最高，口碑蝉联2025年净推荐值总榜第一，保值率包揽年度插混(含增程)及纯电SUV双榜第一，以硬核实力树立高端新能源出行标杆。

双尺寸奢享空间，定义大型SUV豪华标准

全新一代问界M9提供双尺寸版本以满足用户多元需求。全新一代问界M9车身尺寸5285mm×2026mm×1845mm，轴距3125mm;问界M9 Ultimate领世加长版车身尺寸5402mm×2026mm×1845mm，轴距3236mm，为中国量产最大尺寸新能源SUV，身姿挺拔气场十足，一体两态，气蕴两仪。依托卓越空气动力学优化，风阻系数实现同级最低，让超大车身尺寸与高效能耗表现之间达成绝佳平衡，兼顾豪华气场与出行效率。

空间体验上，问界M9 Ultimate领世加长版打造媲美MPV的奢适空间布局，提供5座、6座多种灵活座椅布局。行业首发Hysoft超柔超舒适座椅，Hysoft叠层座椅表面材料应用水法云朵皮，复合层相较行业常规座椅增加15mm丝绵层与25mm+珠棉填充，为用户带来超柔触感与更加细腻舒适的包裹感。二排新增双可旋转座椅，支持对坐观景模式，真正实现座座皆精彩。无论是家庭多人出行、商务接待还是户外休闲，都能带来宽敞舒适、灵活百变的乘坐体验，重新定义旗舰SUV豪华空间标准。

全主动智能体验，引领交互与舒适革新

智能豪华层面，全新一代问界M9通过舱内融合感知系统全面升级，打造全主动感应的智能座舱体验，支持手势控制、无极追光等便捷操作，配备车载氧吧与石墨烯壁炉，营造健康舒适的座舱环境。全车搭载一键调光LC智能隐私玻璃，覆盖范围延伸至尾门，可实现秒级调光、一键全黑，构建全主动舒适、全主动隐私的智能豪华空间，引领智能豪华体验全面跃迁。

全新一代问界M9标配HUAWEI SOUND Ultimate非凡系列音响系统，携手独创声学技术与人性化调音方案，重新定义车载听觉体验。新增HUAWEI SOUND调音魔方，依托丰富音效社区、专业调音工具，支持200+参数精细调节，独创磐石门低音单元带来纯粹震撼的低音表现，从硬件配置到技术创新再到人性化适配，配合创新360°观影系统，全方位打造极致沉浸式视听盛宴。

智能交互方面，全新一代问界M9系列搭载全新一代鸿蒙座舱，首发全新一代屏幕UX设计，视觉效果更富质感，功能调用更便捷高效;首发全新小艺智能体，支持跨端协同，可结合用户使用场景提供个性化主动建议;首发搭载新星寰岛设计，可实现上下车动态翻转效果，集成专属时钟表盘、丰富自定义选项等，最终让车机交互更贴心、更懂用户、更富仪式感，全空间智慧感知能力升级，实现人车交互的自然化与智能化的能力跃迁。

性能架构跃迁，跨代引领行业

全新一代问界M9引领智能电动汽车架构革新，采用最新一代途灵全主动底盘平台，配合智能预瞄与智能驾控的新一代融合架构，让车辆应对复杂路况更从容，带来更智能、更舒适、更安全的驾乘感受。

性能表现上，全新一代问界M9系列搭载全新华为智擎双碳化硅电驱系统，可实现93.5%超高电驱工况效率，三电机版动力总成综合功率超900马力，搭配新一代华为巨鲸电池平台，兼顾强劲动力、超长续航与高效补能，无论城市通勤、长途自驾还是户外越野，都能做到开得稳、开得远实现性能体验全面跃迁。

立体感知革新，全域通信突破

智能辅助驾驶领域，全新一代问界M9首发搭载全新一代华为乾智驾® ADS 5，配备行业领先全向立体融合感知系统，搭载独创6激光雷达立体矩阵，基于全新一代双光路图像级激光雷达，实现全维感知能力再升级，提前布局以期满足未来更高阶辅助驾驶需求，实现辅助驾驶的跨代引领。

意图交互层面，全新一代问界M9搭载全彩智能灯光投影系统，依托声光融合能力，带来全新车语系统3.0。车载通信层面，搭载全新天地网联系统，率先实现V2V车与车之间无网通信，通信范围超400米，让车辆具备远超视距的感知能力，搭配更强大的卫星通信与网络性能，拓展智能出行的边界与可能。

全新一代问界M9发布同步开启官方预售，预售价格49.98万元起，问界M9 Ultimate领世加长版官方预售价格66.98万元起，同时推出重磅权益，可享5,000元意向金抵10,000元购车尾款权益，权益时间将于即日起至全新一代问界M9系列正式开启购买前截止。

从标杆之作到领世进化，全新一代问界M9以全维技术跃迁、体验全面革新，实现领先一代的巅峰突破，再度定义高端豪华SUV全新标准。全新一代问界M9将于4月24日亮相2026(第十九届)北京国际汽车展览会，以全景智慧旗舰之姿，引领时代，开创豪华智慧出行的全新篇章。