4月28日，比亚迪王朝旗舰汉全新升级，汉 EV 闪充版重磅上市，正式加入闪充阵营，共推出两款车型，售价区间为17.98万～18.78万元。新车全系搭载第二代刀片电池及闪充技术，实现“充电快如加油”的颠覆性补能体验。同时实现闪充、续航、性能、智能与舒适等十二项核心升级，全面进阶，铸就全能旗舰轿车。

同时，比亚迪还为用户准备了置换无忧礼、1年免费闪充权益、0首付/0利息/0月供任选其一的金融礼、3年3次基础保养、包含3年免费取送车的尊享贵宾礼等共11项权益。针对追求个性的用户，官方推出价值超1.2万元的“汉纳百川”进阶生活套装，限时特惠价仅需3999元。

三大颠覆性技术，让自由不再设限

汉EV闪充版全系搭载第二代刀片电池与比亚迪闪充技术，充电速度实现常温下10%-70% SOC仅需5分钟、10%-97% SOC仅需9分钟，零下30℃低温环境仅增加3分钟。配合零重力轻细枪线、T型滑轨优雅充及无感支付，全面优化补能体验。目前，比亚迪已在全国建成5500+座闪充站，覆盖311座城市，高速网络正全面推进覆盖京港澳、沈海等主要动脉。同时，汉EV闪充版推出限时专属礼遇，购车即享一年免费闪充权益，畅享无忧补能，尽享说走就走的出行自由。

与此同时，第二代刀片电池带来行业顶级安全保障：历经500次闪充循环后针刺仍稳如磐石，底部可承受国标10倍能量撞击，四节电芯同时短路亦毫发无损。比亚迪同步承诺电池容量低于77.5%免费更换，电芯终身保修，以硬核测试与诚意质保让每一次出发后顾无忧。

在辅助驾驶层面，“天神之眼”5.0基于“强化学习”的端到端大模型，支持高速自主变道、自动超车、ETC无感通行等功能。智能泊车辅助覆盖超300种场景，包含偏置泊车与下车泊入。汉EV闪充版用户可选装带激光雷达的进阶版本，解锁城市红绿灯启停、无保护转弯及拥堵跟车等辅助驾驶场景。比亚迪郑重承诺：在中国市场，对所有搭载“天神之眼”辅助驾驶系统的车辆，在智能泊车场景下的安全问题及损失全面兜底。

四大越级享受，让舒适贯穿始终

作为旗舰轿车，汉EV闪充版兼顾驾驶乐趣与全车乘员舒适体验。新车拥有705公里超长续航，并以百公里10.8kW・h的电耗表现，创下全球C级轿车最低能耗纪录，甚至拥有超越A级小车的能耗水准。

性能层面，240kW大功率电机将零百加速推至6.5秒，起步迅捷、超车利落、后段充沛。舒适配置方面，汉EV闪充版新增后排座椅通风加热功能，打造旗舰级关怀，于细节处彰显品质温度。

五大小确幸，把惊喜藏进日常

汉EV闪充版标配DiLink 100智能座舱高阶版，带来便捷与温度兼备的交互体验。手机APP远程一键备车，预设座舱环境;魔方传声筒支持车外语音提醒，令礼让行人优雅得体;小憩模式启动后座椅自动放倒并播放自然音效，营造舒缓休憩空间。全新小企鹅YOMeeDoll动态主题同步入驻，以灵动交互赋予座舱情感陪伴。

个性化层面，汉EV闪充版带来雾凇金、松影绿等五款潮流车色，并提供丰富的官方改色车衣作为选装，从哑光到亮面、从经典到潮流，用户可随心定制专属个性表达。

此外，汉EV闪充版搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，配合主动预瞄功能可识别前方15米路况并精准调节悬架阻尼，从容化解颠簸路况。安全方面，全系标配TBC高速爆胎稳行系统，在高速行驶爆胎时毫秒级响应，实现横纵垂三向稳定控制，极大提升极端场景下的行车安全性。

结语：

依托王朝网遍布全国320余个城市、超1800家服务门店的完善网络，汉EV闪充版用户可享涵盖取送车、专属泊车在内的多项臻心服务体系，让每一次到店皆成舒心体验。

汉EV闪充版的上市，是比亚迪对汉家族百万用户信任的诚挚回应，更是中国品牌在新能源核心技术领域的又一次巅峰突破。其以12大核心升级，将闪充自由、超长续航、旗舰舒适与智慧交互凝聚一身，让高效与自在贯穿每一程。