10月25日，搭载华为乾全栈智能的猛士X700正式上市。发布会以“携所爱，赴山海”为主题，为既要兼顾城市日常又渴望带全家奔赴山野远方的“生活拓界者”，量身打造的一台“不妥协”的梦想座驾。

作为猛士与华为乾战略合作2.0的首款重磅车型，猛士X700不仅承袭了猛士57年专业越野技术积淀的硬核底气，更搭载了华为乾智驾ADS 5、鸿蒙座舱HarmonySpace 6、HUAWEI XMC乾数字底盘引擎、乾车云、乾车载光(HUAWEI XHUD)与鲸鳍通信六大智能汽车解决方案。配合云感魔毯座椅、静谧健康座舱等越级舒适配置，猛士X700将硬派越野底蕴、顶尖高阶智能与豪华舒适体验融为一体，以“比家用更越野，比越野更智能”的全能实力，真正满足了全家人不妥协的出行期待，成为30万内智能越野的“唯一之选”。

本次共推出325KM后驱Pro、285KM四驱Max、285KM四驱Max+、360KM四驱Ultra四款版型，上市指导价21.98万元-27.98万元。

新车上市推出多重购车权益，凡在11月30日前大定并锁单的用户，均可额外享受10,000元超级焕新礼，限时焕新价20.98万元起。同步推出限时享至高21,000元选装优惠，限时赠送价值25,000元科技舒享配置，以及金融礼、智惠礼、充电礼、护航礼等十大购车礼遇。多项权益叠加，符合条件的用户可享总价值至高65,000元权益。发布会后，猛士汽车为第一批用户举行交车仪式，以满分实力与诚意，回应用户期待。

百万级真方盒子，由用户真实检验出真章

猛士深知，一台承载全家向往的方盒子，好不好开、好不好用，必须由真实生活来检验。因此，猛士将评判权交给了最真实的用户。在上市前夕，车评人韩路、母婴博主年糕妈妈、科技博主花生说以及X-first头号玩家阿果四位跨界验真官，带着真实的家庭任务，分别进行了为期七天的深度体验。他们以详实的影像记录与真实数据，不仅验证了猛士X700百万级的产品硬实力，更印证了华为乾全栈智能技术成功经受住了家庭全场景出行的严苛考验。

四大视角跨界实测，见证真实家庭价值

资深车评人韩路从底盘与越野性能方向入手，给出了“城市好开，越野真夯”的综合评价。在MRC磁流变减震、双腔空气悬架与乾数字底盘引擎HUAWEI XMC的加持下，面对碎石坡与交叉轴，车辆展现出超越期待的全地形掌控力。猛士X700配备前后双电机与100kW发电功率，后桥机械差速锁，以及含一键“真AUTO”模式的AI全地形智能越野系统，拥有328.8mm最大离地间隙、800mm最大涉水深度，在经过公路与非铺装路面的多重考验后，他直言这台方盒子的动态表现“超出我的预期”。

母婴博主年糕妈妈以一次周末露营检验了家庭舒适度。850L后备箱、56处收纳位，百变阔绰空间轻松装下全家人的热爱;云感魔毯座椅、猛士超级健康座舱、双层隔音玻璃营造静谧环境，让长辈和孩子坐得安稳，即便是长途颠簸，家人也能在车内安心休憩。30秒长时保压侧气帘为家人提供安全防护，野趣拓展台配合220V电源、两米长大床，方便家人用餐与休息。她由衷感叹：“当妈后什么都挑，猛士X700让我不负所挑。”

科技数码博主花生说聚焦智能通勤与户外生态。在复杂的城市路况下，华为乾智驾ADS 5展现出极低的接管率，极窄车位也能一把泊入;车位到车位3.0测试更实现全程无人工干预，真正做到“智驾不摆设”;到了户外，鸿蒙座舱的云游戏与影音互动、Robo旅拍的多视角记录，以及“社牛神器”趣野书包屏的个性化表达，让智能座舱体验更有乐趣。他直言：“猛士X700搭载的华为乾智驾解决方案，是整车层面的深度融合，它就像把华为乾辅助驾驶相关的全部经验，装进了这台最真的方盒子里。智驾不是摆设，生态也是真好玩。”

X-first头号玩家阿果从家庭决策者视角出发，验证了猛士X700“一车抵三车”的全能表现。从城市通勤的从容舒适、家庭出游的宽绰空间，到户外探索的硬核底气，每一位家庭成员的需求都得到了妥善回应。

华为乾全栈赋能，打造“四个全家人”的专属座驾

华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志以“特别产品推荐官”身份，结合川西实测，将猛士X700的六大技术方案生动解读为“四个全家人”的专属体验。

猛士X700是全家人的专属司机：面对早晚高峰的拥堵，华为乾智驾ADS 5带来极低接管率的通勤体验，车位到车位3.0将从地库到公司的出行简化为点到点的体验。配合乾数字底盘引擎HUAWEI XMC，更实现了行业首个领航辅助状态下130km/h爆胎稳行，在长途自驾的极端时刻守护全家安全。

猛士X700是全家人的贴心助理：长途旅行中，鸿蒙座舱HarmonySpace 6听得懂全家人的多样指令，星闪数字钥匙让上下车精准解锁不罚站;华为双15.6英寸车载智慧屏让主驾看导航、副驾看电影互不干扰;支持HUAWEI XHUD驻车观影，配合HUAWEI SOUND，车厢秒变专属影音房;哈蒙蒙与福星狮萌宠更是小朋友的智慧玩伴，让漫长的旅途充满欢声笑语。

猛士X700是全家人的户外向导：猛士X700搭载华为乾户外专属定制解决方案。周末去探索未知的野路，NCA越野版让非铺装路面领航不中断;HUAWEI XHUD越野版将车辆姿态实时投射眼前，驾驶者视线不离路面也能心中有数;遇到不懂的路况，鸿蒙座舱越野助理还能化身向导，提供专属路书指引;配合ADS组队出行2.0与情绪书包屏，即便是多车结伴去露营，也不用担心在野外跟丢走散。

猛士X700是全家人的旅拍神器：华为乾与猛士首发Robo旅拍，联合Insta360影石等生态伙伴，集成无人机、运动相机等多机位，方向盘专属按键一键开拍，还能一键生成Vlog并分享;联名拓竹3D打印，还能将旅途记忆变为实物。在看不见的地方，全系标配的鲸鳍通信技术，更确保了每一次深山秘境探索信号不断连。

作为智能越野的开创者，猛士与华为乾的深度协同，猛士X700搭载最强、最新、最全的华为乾全栈智能，这台车不止是一台方盒子，更是全家满意的通勤车、说走就走的露营车、陪你登顶的越野车，它将百万级的驾控、舒适、智能与安全带入主流家用市场，为中国家庭提供了“全都要”的越级选择。

未来，华为乾将继续携手猛士汽车深耕智能越野赛道，以技术创新为驱动，持续推动智能驾驶普及，将旗舰级的智能体验覆盖更多车型，让更多心向旷野的家庭能够“携所爱、赴山海”，从容开启全场景的智能越野新生活。