á°Í¼ÃÎÏë¼Ò9¶¨Ãû£¬½£Ö¸50Íò¼¶Æì½¢MPVÊÐ³¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂ8ÈÕ£¬á°Í¼Æû³µÕýÊ½Ðû²¼£¬´úºÅ¡°á°Í¼Öé·å¡±µÄÈ«ÐÂMPVÃüÃû¡°á°Í¼ÃÎÏë¼Ò9¡±¡£ÐÂ³µ½«ÓÚÏÂ°ëÄêÉÏÊÐ£¬Ãª¶¨50Íò¼¶Æì½¢ÊÐ³¡¡£
¹Ù·½¸³ÓèÆä¡°9ÏµÖÇ×ð¡±µÄ²úÆ·±êÇ©£¬¡°9¡±ÏóÕ÷Æì½¢¶¨Î»Óë¶¥¼¶Ë®×¼£¬¡°ÖÇ¡±Ö¸ÏòL3¼¶×Ô¶¯¼ÝÊ»µÈÇ°Õ°ÖÇÄÜ¿Æ¼¼£¬¡°×ð¡±Ôò´ú±íºÀ»ª×ù²ÕÓë×ð³çÌåÑé£¬ÈýÕß¹²Í¬¹¹³É¡°9ÏµÖÇ×ð¡±µÄºËÐÄÄÚº¡£Ä¿Ç°ÔÚ50Íò¼¶ºÀ»ªÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡ÓÐ×ÅÌìÈ»µÄ¡°SUV¹ßÐÔ¡±£¬ÊÐ³¡È±·¦ÔÚÈýµç¡¢°²È«¡¢µ×ÅÌ¡¢ÖÇÄÜÈ«ÓòÎÞ¶Ì°åµÄÆì½¢MPVÉíÓ°¡£á°Í¼ÃÎÏë¼Ò9±ü³Ðá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÏµÁÐÔÚ°²È«¡¢µ×ÅÌÉÏµÄ¼ÈÓÐÓÅÊÆ£¬ÓÖÓÐ³¬Ô½¡°9ÏµSUV¡±µÄÖÇÄÜ»¯ÌåÑé£¬¸üÓÐMPV×¨ÊôµÄÒÇÊ½¸ÐÓë¿Õ¼ä¸Ð¡£ÓÃÖÇÄÜ³¤°åÍ»ÆÆÆ·Àà±ß½ç£¬ÒÔ×ð³çÌåÑéÖØËÜÆì½¢±ê×¼¡ª¡ªá°Í¼ÃÎÏë¼Ò9£¬ÈÃ50Íò¼¶µÄ¸ß¶ËÏëÏó£¬×Ô´ËÁ½È«ÆäÃÀ¡£
×÷ÎªÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´MPV¿ª´´Õß£¬á°Í¼ÃÎÏë¼ÒÉÏÊÐËÄÄêÀ´ÀÛ¼ÆÓÃ»§Í»ÆÆ20Íò£¬ÕªµÃ¸ß¶ËMPVÏúÁ¿¡¢¿Ú±®¡¢ÖÊÁ¿¡°Èý¹ÚÍõ¡±¡£á°Í¼ÃÎÏë¼Ò9µÄ¼ÓÈë£¬½«²¹Æë50Íò¼¶ºËÐÄ¼ÛÎ»£¬Ê¹á°Í¼ÃÎÏë¼ÒÐÎ³É´Ó30Íòµ½70Íò¼¶ÍêÕûµÄ¸ß¶ËMPV¼Ò×å¾ØÕó¡£
¾ÝÄê³õ²úÆ·¹æ»®£¬ÐÂ³µ¶¨Î»¡°50Íò¼¶ÖÇ×ðºÀ»ªMPV¡±£¬È«ÇòÊ×´îL3¼¶×Ô¶¯¼ÝÊ»¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬²¢Ê×·¢12ÏîºÚ¿Æ¼¼£¬¿°³Æ¡°¿Æ¼¼ÍõÕ¨¡±¡£¹Ù·½±íÊ¾£¬á°Í¼ÃÎÏë¼Ò9½«ÔÚÖÇÄÜ»¯¡¢ÈË³µ½»»¥¼°×ð¹óÌåÑéÉÏÖØµã·¢Á¦£¬ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔìÇéÐ÷¼ÛÖµ×î¸ßµÄMPV£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â